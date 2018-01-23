- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
2017-2018
Стадион: Stade Le Cannonier
0:3
Конец матча
24' Желтая карточкаДе Смет Стейн
25' Желтая карточкаAristote Nkaka
0:1
53' ГолПербе Жереми
69' Желтая карточкаNathan De Medina
72' Желтая карточкаАзуни Ларри
0:2
75' ГолШевалье Тедди
0:3
77' ГолУали Идир
|
24'
25'
53'
0:1
69'
72'
75'
0:2
77'
0:3
Состав команд
54
Бейи
Логан
24
Гулан
Никола
Мускрон-Перювельз 4-4-2
- Основной состав
- 54 Бейи Логан Вратарь
- 27 Войвода Мергим Защитник
- 3 Nathan De Medina Защитник
- 25 Дьедью Кристоф Защитник
- 24 Гулан Никола Защитник
- 11 Dimitri Mohamed Полузащитник
- 26 Aristote Nkaka Полузащитник
- 30 Benjamin van Durmen Полузащитник
- 7 Олинга Фабрис Полузащитник
- 18 Авонийи Тайво Нападающий
- 10 Болинжи Жонатан Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Вернер Оливье Вратарь
- 31 Годо Бруно Защитник
- 28 Jeremy Huyghebaert Защитник
- 4 Мезаг Тедди Защитник
- 6 Говеа Омар Полузащитник
- 95 Ротариу Дорин Полузащитник
- 29 Noam Debaisieux
- Главный тренер: Mircea Rednic
Кортрейк 4-2-3-1
- Основной состав
- 28 Камински Томас Вратарь
- 6 Ружо Лукас Защитник
- 2 Кумордзи Бернар Защитник
- 4 Кагельмахер Гари Защитник
- 30 Д'Эне Кристоф Защитник
- 14 Ван дер Брюгген Ханнес Полузащитник
- 3 Макаренко Евгений Полузащитник
- 9 Шевалье Тедди Полузащитник
- 7 Де Смет Стейн Полузащитник
- 27 Уали Идир Полузащитник
- 43 Пербе Жереми Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Вербоом Бриан Защитник
- 8 Аджагун Абдул Полузащитник
- 20 Азуни Ларри Полузащитник
- 15 Christophe Lepoint Нападающий
- 10 Папацоглу Афанассиос Нападающий
- 22 Arne Galens
- 11 Jovan Stojanovic I
- Главный тренер: Глен де Боек
Предыдущие игры
Мускрон-Перювельз (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 19.01.2018 Шарлеруа 2:0 Мускрон-Перювельз ПДА
- 26.12.2017 Брюгге 4:2 Мускрон-Перювельз ПДА
- 23.12.2017 Мускрон-Перювельз 2:1 Зульте-Варегем ПДА
- 15.12.2017 Мускрон-Перювельз 1:0 Остенде ПДА
- 09.12.2017 Ройал Антверпен 1:0 Мускрон-Перювельз ПДА
- 02.12.2017 Мускрон-Перювельз 1:1 Сент-Трюйден ПДА
- 28.11.2017 Мускрон-Перювельз 0:1 Шарлеруа К
- 24.11.2017 Гент 3:1 Мускрон-Перювельз ПДА
- 18.11.2017 Мускрон-Перювельз 1:2 Андерлехт ПДА
- 04.11.2017 Васланд-Беверен 2:0 Мускрон-Перювельз ПДА
- 29.10.2017 Мускрон-Перювельз 2:2 Ройал Антверпен ПДА
- 26.10.2017 Сент-Трюйден 1:0 Мускрон-Перювельз ПДА
- 20.10.2017 Мускрон-Перювельз 1:3 Стандард ПДА
- 14.10.2017 Генк 1:1 Мускрон-Перювельз ПДА
- 30.09.2017 Мускрон-Перювельз 2:2 Мехелен ПДА
- 23.09.2017 Мускрон-Перювельз 3:2 Эйпен ПДА
- 20.09.2017 Мускрон-Перювельз 3:1 Тюбизе К
- 17.09.2017 Зульте-Варегем 2:1 Мускрон-Перювельз ПДА
- 09.09.2017 Мускрон-Перювельз 2:1 Брюгге ПДА
- 25.08.2017 Кортрейк 1:1 Мускрон-Перювельз ПДА
Кортрейк (последние 20 матчей: +9 =2 -9)
- 20.01.2018 Остенде 2:1 Кортрейк ПДА
- 12.01.2018 Кортрейк 2:5 Рода ТМК
- 27.12.2017 Кортрейк 2:1 Стандард ПДА
- 23.12.2017 Генк 2:3 Кортрейк ПДА
- 16.12.2017 Кортрейк 2:0 Мехелен ПДА
- 12.12.2017 Кортрейк 4:1 Гент К
- 09.12.2017 Гент 2:1 Кортрейк ПДА
- 02.12.2017 Кортрейк 4:1 Васланд-Беверен ПДА
- 29.11.2017 Кортрейк 4:2 Ройал Антверпен К
- 26.11.2017 Андерлехт 4:0 Кортрейк ПДА
- 18.11.2017 Кортрейк 3:2 Сент-Трюйден ПДА
- 04.11.2017 Мехелен 2:0 Кортрейк ПДА
- 28.10.2017 Кортрейк 0:0 Генк ПДА
- 25.10.2017 Васланд-Беверен 2:1 Кортрейк ПДА
- 21.10.2017 Кортрейк 1:1 Гент ПДА
- 15.10.2017 Стандард 3:1 Кортрейк ПДА
- 06.10.2017 Кортрейк 2:0 Амьен ТМК
- 30.09.2017 Кортрейк 1:2 Остенде ПДА
- 22.09.2017 Ройал Антверпен 3:0 Кортрейк ПДА
- 19.09.2017 Кортрейк 5:3 РЕС Дюрбюи К
Последние игры между собой
Мускрон-Перювельз: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 9
Кортрейк: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 2
- 25.08.2017 Кортрейк 1:1 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А
- 20.05.2017 Мускрон-Перювельз 0:1 Кортрейк Лига Про. Плей-офф за попадание в Лигу Европы
- 01.04.2017 Кортрейк 2:1 Мускрон-Перювельз Лига Про. Плей-офф за попадание в Лигу Европы
- 12.03.2017 Кортрейк 0:2 Мускрон-Перювельз Лига Про
- 30.11.2016 Кортрейк 1:0 Мускрон-Перювельз Кубок
- 30.10.2016 Мускрон-Перювельз 0:1 Кортрейк Лига Про
- 07.05.2016 Мускрон-Перювельз 2:3 Кортрейк Лига Про
- 02.04.2016 Кортрейк 0:0 Мускрон-Перювельз Лига Про
- 12.12.2015 Кортрейк 1:3 Мускрон-Перювельз Лига Про
- 29.08.2015 Мускрон-Перювельз 0:1 Кортрейк Лига Про
- 31.01.2015 Мускрон-Перювельз 0:3 Кортрейк Лига Жюпиле
- 31.01.2015 Мускрон-Перювельз 0:3 Кортрейк Лига Жюпиле
- 27.09.2014 Кортрейк 3:0 Мускрон-Перювельз Лига Жюпиле
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|22
|17
|3
|2
|55 - 21
|54
|2.
|Шарлеруа
|22
|13
|6
|3
|39 - 20
|45
|3.
|Андерлехт
|22
|13
|4
|5
|32 - 26
|43
|4.
|Гент
|22
|10
|5
|7
|30 - 18
|35
|5.
|Ройал Антверпен
|22
|9
|8
|5
|32 - 26
|35
|6.
|Сент-Трюйден
|23
|8
|8
|7
|27 - 32
|32
|7.
|Кортрейк
|23
|8
|5
|10
|32 - 36
|29
|8.
|Стандард
|23
|7
|8
|8
|25 - 29
|29
|9.
|Васланд-Беверен
|22
|8
|4
|10
|40 - 38
|28
|10.
|Генк
|22
|6
|9
|7
|29 - 29
|27
|11.
|Зульте-Варегем
|23
|8
|2
|13
|35 - 41
|26
|12.
|Мускрон-Перювельз
|23
|7
|5
|11
|29 - 41
|26
|13.
|Остенде
|22
|7
|4
|11
|28 - 29
|25
|14.
|Локерен
|22
|6
|6
|10
|24 - 34
|24
|15.
|Мехелен
|23
|4
|6
|13
|21 - 39
|18
|16.
|Эйпен
|22
|3
|7
|12
|29 - 48
|16
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Кортрейк делает замену. Уали Идир уходит с поля, а Вербоом Бриан выходит на его замену.
82'
Мускрон-Перювельз делает замену. Болинжи Жонатан уходит с поля, а Noam Debaisieux выходит на его замену.
77'
Г О О О О Л - Уали Идир бьет в цель!
75'
Г О О О О Л - Шевалье Тедди бьет в цель!
72'
Азуни Ларри получил желтую карточку от судьи
69'
Nathan De Medina получил желтую карточку от судьи
66'
Кортрейк делает замену. Пербе Жереми уходит с поля, а Кристофер Лепуан выходит на его замену.
66'
Кортрейк делает замену. Де Смет Стейн уходит с поля, а Азуни Ларри выходит на его замену.
59'
Мускрон-Перювельз делает замену. Benjamin van Durmen уходит с поля, а Говеа Омар выходит на его замену.
56'
Мускрон-Перювельз делает замену. Олинга Фабрис уходит с поля, а Ротариу Дорин выходит на его замену.
53'
Г О О О О Л - Пербе Жереми бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
25'
Aristote Nkaka получил желтую карточку от судьи
24'
Де Смет Стейн получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Le Cannonier. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация