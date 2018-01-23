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  5. Первый дивизион А
2017-2018
Стадион:
Мускрон-Перювельз
0:3
Конец матча
Кортрейк
0'
24' Желтая карточка
Де Смет Стейн
25' Желтая карточка
Aristote Nkaka
0:1
53' Гол
Пербе Жереми
69' Желтая карточка
Nathan De Medina
72' Желтая карточка
Азуни Ларри
0:2
75' Гол
Шевалье Тедди
0:3
77' Гол
Уали Идир
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Кортрейк делает замену. Уали Идир уходит с поля, а Вербоом Бриан выходит на его замену.
82'
Мускрон-Перювельз делает замену. Болинжи Жонатан уходит с поля, а Noam Debaisieux выходит на его замену.
Описание гола
77'
Г О О О О Л - Уали Идир бьет в цель!
Описание гола
75'
Г О О О О Л - Шевалье Тедди бьет в цель!
Желтая карточка
72'
Азуни Ларри получил желтую карточку от судьи

Желтая карточка
69'
Nathan De Medina получил желтую карточку от судьи
66'
Кортрейк делает замену. Пербе Жереми уходит с поля, а Кристофер Лепуан выходит на его замену.
66'
Кортрейк делает замену. Де Смет Стейн уходит с поля, а Азуни Ларри выходит на его замену.
59'
Мускрон-Перювельз делает замену. Benjamin van Durmen уходит с поля, а Говеа Омар выходит на его замену.
56'
Мускрон-Перювельз делает замену. Олинга Фабрис уходит с поля, а Ротариу Дорин выходит на его замену.
Описание гола
53'
Г О О О О Л - Пербе Жереми бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
25'
Aristote Nkaka получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
24'
Де Смет Стейн получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Le Cannonier. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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