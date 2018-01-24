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2017-2018
Стадион: Дакнам
48' Желтая карточкаJoseph Aidoo
0:1
56' ГолJoseph Aidoo
0:2
67' ГолВанзейр Данте
75' Желтая карточкаХуппертс Гуус
1:2
88' ПенальтиСкуласон Ари
|
48'
56'
0:1
67'
0:2
75'
88'
1:2
Состав команд
14
Mehdi
Terki
27
Robin
Soeder
45
Joseph
Aidoo
21
Уронен
Йере
17
Сек
Ибраима
Локерен 4-3-3
- Основной состав
- 13 Верхульст Давино Вратарь
- 35 Tracy Mpati Bibuangu Защитник
- 20 Joher Khadim Rassoul Защитник
- 25 Jakov Filipovic Защитник
- 6 Скуласон Ари Защитник
- 7 Killan Overmeire Полузащитник
- 14 Mehdi Terki Полузащитник
- 8 Мишель Жулиан Полузащитник
- 17 Хуппертс Гуус Нападающий
- 27 Robin Soeder Нападающий
- 22 Де Риддер Стив Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Марцо Стефано Защитник
- 26 Arno Monsecour Защитник
- 11 Bob Straetman Полузащитник
- 9 Де Суттер Том Нападающий
- 18 Менди Жан Нападающий
- 28 Amine Benchaib
- 12 Ortwin de Wolf
- Главный тренер: Мас Петер
Генк 4-3-3
- Основной состав
- 1 Вукович Дэнни Вратарь
- 31 Joakim Maehle Защитник
- 6 Деваст Себастьен Защитник
- 45 Joseph Aidoo Защитник
- 21 Уронен Йере Защитник
- 4 Ваутерс Дрис Полузащитник
- 24 Посуэло Алехандро Полузащитник
- 17 Сек Ибраима Полузащитник
- 19 Буффель Томас Нападающий
- 9 Ингвартсен Маркус Нападающий
- 22 Шрейверс Сьебе Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Яккерс Нордин Вратарь
- 3 Настич Боян Защитник
- 15 Коллей Омар Защитник
- 29 Manuel Benson Полузащитник
- 16 Ванзейр Данте Нападающий
- 8 Edon Zhegrova
- 5 Amine Khammas
- 33 Pierre Desire Zebli
- Главный тренер: Philippe Clement
Предыдущие игры
Локерен (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 21.01.2018 Гент 3:0 Локерен ПДА
- 12.01.2018 Локерен 1:0 Сеул ТМК
- 10.01.2018 Эльче 4:3 Локерен ТМК
- 26.12.2017 Локерен 2:0 Мехелен ПДА
- 21.12.2017 Ройал Антверпен 1:2 Локерен ПДА
- 16.12.2017 Локерен 1:1 Васланд-Беверен ПДА
- 10.12.2017 Брюгге 3:1 Локерен ПДА
- 02.12.2017 Локерен 1:2 Андерлехт ПДА
- 29.11.2017 Гент 2:1 Локерен К
- 25.11.2017 Сент-Трюйден 0:0 Локерен ПДА
- 19.11.2017 Локерен 0:3 Гент ПДА
- 04.11.2017 Генк 0:0 Локерен ПДА
- 28.10.2017 Локерен 0:3 Остенде ПДА
- 24.10.2017 Мехелен 0:2 Локерен ПДА
- 21.10.2017 Локерен 1:1 Шарлеруа ПДА
- 14.10.2017 Локерен 1:1 Сент-Трюйден ПДА
- 01.10.2017 Зульте-Варегем 1:3 Локерен ПДА
- 24.09.2017 Стандард 2:1 Локерен ПДА
- 20.09.2017 Локерен 2:0 Беерсхот-Вильрейк К
- 16.09.2017 Локерен 1:1 Ройал Антверпен ПДА
Генк (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 21.01.2018 Генк 0:1 Андерлехт ПДА
- 16.01.2018 Остенде 1:2 Генк ПДА
- 11.01.2018 Генк 0:2 Арминия ТМК
- 07.01.2018 Шальке 04 2:1 Генк ТМК
- 23.12.2017 Генк 2:3 Кортрейк ПДА
- 17.12.2017 Шарлеруа 1:1 Генк ПДА
- 13.12.2017 Генк 3:3 Васланд-Беверен К
- 09.12.2017 Генк 1:1 Эйпен ПДА
- 02.12.2017 Мехелен 3:2 Генк ПДА
- 29.11.2017 Мехелен 1:1 Генк К
- 26.11.2017 Генк 0:2 Стандард ПДА
- 19.11.2017 Зульте-Варегем 0:1 Генк ПДА
- 04.11.2017 Генк 0:0 Локерен ПДА
- 28.10.2017 Кортрейк 0:0 Генк ПДА
- 25.10.2017 Генк 2:0 Брюгге ПДА
- 22.10.2017 Андерлехт 0:1 Генк ПДА
- 14.10.2017 Генк 1:1 Мускрон-Перювельз ПДА
- 30.09.2017 Эйпен 3:3 Генк ПДА
- 23.09.2017 Генк 1:1 Остенде ПДА
- 20.09.2017 Серкль Брюгге 0:1 Генк К
Последние игры между собой
Локерен: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Генк: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
- 04.11.2017 Генк 0:0 Локерен Первый дивизион А
- 20.05.2017 Локерен 1:1 Генк Лига Про. Плей-офф за попадание в Лигу Европы
- 01.04.2017 Генк 4:0 Локерен Лига Про. Плей-офф за попадание в Лигу Европы
- 04.12.2016 Генк 1:2 Локерен Лига Про
- 21.08.2016 Локерен 0:3 Генк Лига Про
- 20.02.2016 Локерен 0:0 Генк Лига Про
- 30.10.2015 Генк 0:2 Локерен Лига Про
- 18.01.2015 Локерен 1:1 Генк Лига Жюпиле
- 08.08.2014 Генк 0:0 Локерен Лига Жюпиле
- 03.05.2014 Генк 1:2 Локерен Лига Жюпиле
- 05.04.2014 Локерен 1:1 Генк Лига Жюпиле
- 08.12.2013 Генк 0:2 Локерен Лига Жюпиле
- 17.08.2013 Локерен 3:1 Генк Лига Жюпиле
- 27.04.2013 Локерен 0:0 Генк Лига Жюпиле
- 13.04.2013 Генк 2:1 Локерен Лига Жюпиле
- 02.12.2012 Локерен 3:4 Генк Лига Жюпиле
- 12.08.2012 Генк 1:0 Локерен Лига Жюпиле
- 11.02.2012 Генк 0:1 Локерен Премьер-лига
- 15.10.2011 Локерен 3:1 Генк Премьер-лига
- 01.05.2011 Локерен 0:2 Генк Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|22
|17
|3
|2
|55 - 21
|54
|2.
|Шарлеруа
|23
|13
|6
|4
|39 - 21
|45
|3.
|Андерлехт
|23
|13
|5
|5
|34 - 28
|44
|4.
|Гент
|23
|10
|6
|7
|31 - 19
|36
|5.
|Ройал Антверпен
|23
|9
|9
|5
|33 - 27
|36
|6.
|Сент-Трюйден
|23
|8
|8
|7
|27 - 32
|32
|7.
|Генк
|23
|7
|9
|7
|31 - 30
|30
|8.
|Васланд-Беверен
|23
|8
|5
|10
|42 - 40
|29
|9.
|Кортрейк
|23
|8
|5
|10
|32 - 36
|29
|10.
|Стандард
|23
|7
|8
|8
|25 - 29
|29
|11.
|Зульте-Варегем
|23
|8
|2
|13
|35 - 41
|26
|12.
|Мускрон-Перювельз
|23
|7
|5
|11
|29 - 41
|26
|13.
|Остенде
|22
|7
|4
|11
|28 - 29
|25
|14.
|Локерен
|23
|6
|6
|11
|25 - 36
|24
|15.
|Эйпен
|23
|4
|7
|12
|30 - 48
|19
|16.
|Мехелен
|23
|4
|6
|13
|21 - 39
|18
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Генк делает замену. Буффель Томас уходит с поля, а Amine Khammas выходит на его замену.
88'
Г О О О О Л - Скуласон Ари из команды Локерен забивает с точки!
76'
Локерен делает замену. Робин Седер уходит с поля, а Bob Straetman выходит на его замену.
76'
Локерен делает замену. Хуппертс Гуус уходит с поля, а Amine Benchaib выходит на его замену.
75'
Хуппертс Гуус получил желтую карточку от судьи
71'
Генк делает замену. Посуэло Алехандро уходит с поля, а Edon Zhegrova выходит на его замену.
67'
Локерен делает замену. Мишель Жулиан уходит с поля, а Де Суттер Том выходит на его замену.
67'
Г О О О О Л - Ванзейр Данте бьет в цель!
57'
Генк делает замену. Ингвартсен Маркус уходит с поля, а Ванзейр Данте выходит на его замену.
56'
Г О О О О Л - Joseph Aidoo бьет в цель!
48'
Joseph Aidoo получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Daknam Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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