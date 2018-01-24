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  5. Первый дивизион А
2017-2018
Стадион:
Локерен
1:2
Конец матча
Генк
0'
48' Желтая карточка
Joseph Aidoo
0:1
56' Гол
Joseph Aidoo
0:2
67' Гол
Ванзейр Данте
75' Желтая карточка
Хуппертс Гуус
1:2
88' Пенальти
Скуласон Ари
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Генк делает замену. Буффель Томас уходит с поля, а Amine Khammas выходит на его замену.
Описание гола
88'
Г О О О О Л - Скуласон Ари из команды Локерен забивает с точки!
76'
Локерен делает замену. Робин Седер уходит с поля, а Bob Straetman выходит на его замену.
76'
Локерен делает замену. Хуппертс Гуус уходит с поля, а Amine Benchaib выходит на его замену.
Желтая карточка
75'
Хуппертс Гуус получил желтую карточку от судьи

71'
Генк делает замену. Посуэло Алехандро уходит с поля, а Edon Zhegrova выходит на его замену.
67'
Локерен делает замену. Мишель Жулиан уходит с поля, а Де Суттер Том выходит на его замену.
Описание гола
67'
Г О О О О Л - Ванзейр Данте бьет в цель!
57'
Генк делает замену. Ингвартсен Маркус уходит с поля, а Ванзейр Данте выходит на его замену.
Описание гола
56'
Г О О О О Л - Joseph Aidoo бьет в цель!
Желтая карточка
48'
Joseph Aidoo получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Daknam Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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