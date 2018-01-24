  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Бельгия
  5. Первый дивизион А
2017-2018
Стадион:
Андерлехт
2:2
Конец матча
Васланд-Беверен
0'
0:1
11' Гол
Nana Ampomah
1:1
40' Гол
Теодорчик Лукаш
42' Желтая карточка
Maximiliano Caufriez
56' Желтая карточка
Болевич Александар
1:2
81' Пенальти
Телин Исаак
2:2
83' Гол
Сайеф Кеннет
90' Желтая карточка
Rudy Camacho
90'+5
Второй тайм
90'
Васланд-Беверен делает замену. Болевич Александар уходит с поля, а Ryan Mmaee выходит на его замену.
Желтая карточка
90'
Rudy Camacho получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Васланд-Беверен делает замену. Мориока Риота уходит с поля, а Айт-Атмане Рашид выходит на его замену.
Описание гола
83'
Г О О О О Л - Сайеф Кеннет бьет в цель!
81'
Андерлехт делает замену. Бруно Массимо уходит с поля, а Ганвула Сильвер выходит на его замену.

Описание гола
81'
Г О О О О Л - Телин Исаак из команды Васланд-Беверен забивает с точки!
71'
Андерлехт делает замену. Francis Amuzu уходит с поля, а Albert Sambi Lokonga выходит на его замену.
70'
Андерлехт делает замену. Геркенс Питер уходит с поля, а Аппиа Деннис выходит на его замену.
Желтая карточка
56'
Болевич Александар получил желтую карточку от судьи
51'
Васланд-Беверен делает замену. Nana Ampomah уходит с поля, а Диркс Тюр выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
42'
Maximiliano Caufriez получил желтую карточку от судьи
Описание гола
40'
Г О О О О Л - Теодорчик Лукаш бьет в цель!
Описание гола
11'
Г О О О О Л - Nana Ampomah бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Constant Vanden Stock. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация