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2017-2018
Стадион: Констант Ванден Сток
2:2
Конец матча
0:1
11' ГолNana Ampomah
1:1
40' ГолТеодорчик Лукаш
42' Желтая карточкаMaximiliano Caufriez
56' Желтая карточкаБолевич Александар
1:2
81' ПенальтиТелин Исаак
2:2
83' ГолСайеф Кеннет
90' Желтая карточкаRudy Camacho
|
11'
0:1
40'
1:1
81'
1:2
83'
2:2
90'
Состав команд
20
Кумс
Свен
15
Сайеф
Кеннет
33
Руф
Дави
21
Жанс
Лоран
69
Rudy
Camacho
52
Шрайверс
Юр
22
Nana
Ampomah
92
Телин
Исаак
Андерлехт 3-4-2-1
- Основной состав
- 1 Селс Матц Вратарь
- 5 Спайич Урош Защитник
- 32 Дендонкер Леандер Защитник
- 3 Дешахт Оливье Защитник
- 8 Геркенс Питер Полузащитник
- 20 Кумс Свен Полузащитник
- 15 Сайеф Кеннет Полузащитник
- 17 Бруно Массимо Полузащитник
- 25 Требель Адриен Полузащитник
- 40 Francis Amuzu Полузащитник
- 91 Теодорчик Лукаш Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Де Йонг Бой Вратарь
- 2 Жосуэ Са Защитник
- 12 Аппиа Деннис Полузащитник
- 35 Ганвула Сильвер Нападающий
- 38 Mohammed Dauda
- 48 Albert Sambi Lokonga
- 47 Abdoul Karim Dante
- 39 Edo Kayembe
- 46 Milan Corryn
- Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
Васланд-Беверен 4-2-3-1
- Основной состав
- 33 Руф Дави Вратарь
- 21 Жанс Лоран Защитник
- 23 Maximiliano Caufriez Защитник
- 69 Rudy Camacho Защитник
- 2 Демир Эрдин Защитник
- 52 Шрайверс Юр Полузащитник
- 17 Ангбан Викторьен Полузащитник
- 7 Болевич Александар Полузащитник
- 44 Мориока Риота Полузащитник
- 22 Nana Ampomah Полузащитник
- 92 Телин Исаак Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Merveille Goblet Вратарь
- 5 Буату-Мананга Йонатан Защитник
- 3 Niels De Schutter Защитник
- 9 Ryan Mmaee Полузащитник
- 24 Jens Cools Полузащитник
- 93 Айт-Атмане Рашид Полузащитник
- 32 Oliver Myny Полузащитник
- 55 Диркс Тюр Нападающий
- 16 Cherif Ndiaye Нападающий
- Главный тренер: Sven Vermant
Предыдущие игры
Андерлехт (последние 20 матчей: +10 =2 -8)
- 21.01.2018 Генк 0:1 Андерлехт ПДА
- 11.01.2018 Херенвен 0:0 Андерлехт ТМК
- 10.01.2018 Андерлехт 3:4 Утрехт ТМК
- 26.12.2017 Андерлехт 1:0 Гент ПДА
- 22.12.2017 Андерлехт 1:0 Эйпен ПДА
- 17.12.2017 Брюгге 5:0 Андерлехт ПДА
- 10.12.2017 Андерлехт 1:3 Шарлеруа ПДА
- 05.12.2017 Селтик 0:1 Андерлехт ЛЧ
- 02.12.2017 Локерен 1:2 Андерлехт ПДА
- 29.11.2017 Андерлехт 0:1 Стандард К
- 26.11.2017 Андерлехт 4:0 Кортрейк ПДА
- 22.11.2017 Андерлехт 1:2 Бавария ЛЧ
- 18.11.2017 Мускрон-Перювельз 1:2 Андерлехт ПДА
- 05.11.2017 Андерлехт 0:0 Брюгге ПДА
- 31.10.2017 ПСЖ 5:0 Андерлехт ЛЧ
- 28.10.2017 Эйпен 2:3 Андерлехт ПДА
- 25.10.2017 Андерлехт 2:0 Зульте-Варегем ПДА
- 22.10.2017 Андерлехт 0:1 Генк ПДА
- 18.10.2017 Андерлехт 0:4 ПСЖ ЛЧ
- 13.10.2017 Мехелен 3:4 Андерлехт ПДА
Васланд-Беверен (последние 20 матчей: +8 =2 -10)
- 20.01.2018 Васланд-Беверен 3:1 Сент-Трюйден ПДА
- 09.01.2018 Дармштадт 3:0 Васланд-Беверен ТМК
- 26.12.2017 Эйпен 1:0 Васланд-Беверен ПДА
- 22.12.2017 Васланд-Беверен 1:3 Остенде ПДА
- 16.12.2017 Локерен 1:1 Васланд-Беверен ПДА
- 13.12.2017 Генк 3:3 Васланд-Беверен К
- 08.12.2017 Васланд-Беверен 3:1 Стандард ПДА
- 02.12.2017 Кортрейк 4:1 Васланд-Беверен ПДА
- 29.11.2017 Васланд-Беверен 2:0 Эйпен К
- 25.11.2017 Васланд-Беверен 0:2 Шарлеруа ПДА
- 19.11.2017 Брюгге 3:0 Васланд-Беверен ПДА
- 04.11.2017 Васланд-Беверен 2:0 Мускрон-Перювельз ПДА
- 29.10.2017 Стандард 3:1 Васланд-Беверен ПДА
- 25.10.2017 Васланд-Беверен 2:1 Кортрейк ПДА
- 22.10.2017 Зульте-Варегем 2:5 Васланд-Беверен ПДА
- 14.10.2017 Гент 2:0 Васланд-Беверен ПДА
- 30.09.2017 Васланд-Беверен 3:0 Ройал Антверпен ПДА
- 23.09.2017 Васланд-Беверен 1:2 Андерлехт ПДА
- 20.09.2017 Ломмель 1:2 Васланд-Беверен К
- 16.09.2017 Шарлеруа 2:2 Васланд-Беверен ПДА
Последние игры между собой
Андерлехт: победы: 11, ничьи: 0, поражения: 2
Васланд-Беверен: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 11
- 23.09.2017 Васланд-Беверен 1:2 Андерлехт Первый дивизион А
- 12.03.2017 Андерлехт 3:0 Васланд-Беверен Лига Про
- 30.10.2016 Васланд-Беверен 2:1 Андерлехт Лига Про
- 21.02.2016 Васланд-Беверен 1:0 Андерлехт Лига Про
- 26.07.2015 Андерлехт 3:2 Васланд-Беверен Лига Про
- 20.12.2014 Васланд-Беверен 0:2 Андерлехт Лига Жюпиле
- 24.08.2014 Андерлехт 1:0 Васланд-Беверен Лига Жюпиле
- 07.12.2013 Андерлехт 2:0 Васланд-Беверен Лига Жюпиле
- 18.08.2013 Васланд-Беверен 0:3 Андерлехт Лига Жюпиле
- 10.02.2013 Васланд-Беверен 1:2 Андерлехт Лига Жюпиле
- 19.10.2012 Андерлехт 2:0 Васланд-Беверен Лига Жюпиле
- 02.07.2010 Васланд-Беверен 0:3 Андерлехт Товарищеские матчи. Сборные
- 12.01.2008 Андерлехт 2:0 Васланд-Беверен Кубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|22
|17
|3
|2
|55 - 21
|54
|2.
|Шарлеруа
|23
|13
|6
|4
|39 - 21
|45
|3.
|Андерлехт
|23
|13
|5
|5
|34 - 28
|44
|4.
|Гент
|23
|10
|6
|7
|31 - 19
|36
|5.
|Ройал Антверпен
|23
|9
|9
|5
|33 - 27
|36
|6.
|Сент-Трюйден
|23
|8
|8
|7
|27 - 32
|32
|7.
|Генк
|23
|7
|9
|7
|31 - 30
|30
|8.
|Васланд-Беверен
|23
|8
|5
|10
|42 - 40
|29
|9.
|Кортрейк
|23
|8
|5
|10
|32 - 36
|29
|10.
|Стандард
|23
|7
|8
|8
|25 - 29
|29
|11.
|Зульте-Варегем
|23
|8
|2
|13
|35 - 41
|26
|12.
|Мускрон-Перювельз
|23
|7
|5
|11
|29 - 41
|26
|13.
|Остенде
|22
|7
|4
|11
|28 - 29
|25
|14.
|Локерен
|23
|6
|6
|11
|25 - 36
|24
|15.
|Эйпен
|23
|4
|7
|12
|30 - 48
|19
|16.
|Мехелен
|23
|4
|6
|13
|21 - 39
|18
Второй тайм
90'
Васланд-Беверен делает замену. Болевич Александар уходит с поля, а Ryan Mmaee выходит на его замену.
90'
Rudy Camacho получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Васланд-Беверен делает замену. Мориока Риота уходит с поля, а Айт-Атмане Рашид выходит на его замену.
83'
Г О О О О Л - Сайеф Кеннет бьет в цель!
81'
Андерлехт делает замену. Бруно Массимо уходит с поля, а Ганвула Сильвер выходит на его замену.
81'
Г О О О О Л - Телин Исаак из команды Васланд-Беверен забивает с точки!
71'
Андерлехт делает замену. Francis Amuzu уходит с поля, а Albert Sambi Lokonga выходит на его замену.
70'
Андерлехт делает замену. Геркенс Питер уходит с поля, а Аппиа Деннис выходит на его замену.
56'
Болевич Александар получил желтую карточку от судьи
51'
Васланд-Беверен делает замену. Nana Ampomah уходит с поля, а Диркс Тюр выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Maximiliano Caufriez получил желтую карточку от судьи
40'
Г О О О О Л - Теодорчик Лукаш бьет в цель!
11'
Г О О О О Л - Nana Ampomah бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Constant Vanden Stock. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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