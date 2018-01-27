  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Бельгия
  5. Первый дивизион А
2017-2018
Стадион:
Кортрейк
0:0
Конец матча
Эйпен
0'
21' Желтая карточка
Мулумба Реми
32' Желтая карточка
Д'Эне Кристоф
50' Желтая карточка
Вальенте Марк
57' Желтая карточка
Гарсия Луис IV
70' Желтая карточка
Christophe Lepoint
71' Желтая карточка
Mickael Tirpan
75' Желтая карточка
Ван дер Брюгген Ханнес
87' Желтая карточка
Ван Кромбрюгге Хендрик
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
87'
Ван Кромбрюгге Хендрик получил желтую карточку от судьи
85'
Эйпен делает замену. Оканси Эрик уходит с поля, а Silas Gnaka выходит на его замену.
85'
Кортрейк делает замену. Уали Идир уходит с поля, а Папацоглу Афанассиос выходит на его замену.
Желтая карточка
75'
Ван дер Брюгген Ханнес получил желтую карточку от судьи
75'
Кортрейк делает замену. Пербе Жереми уходит с поля, а Азуни Ларри выходит на его замену.

Желтая карточка
71'
Mickael Tirpan получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
70'
Кристофер Лепуан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
57'
Гарсия Луис IV получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
50'
Вальенте Марк получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
32'
Д'Эне Кристоф получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
21'
Мулумба Реми получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guldensporenstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация