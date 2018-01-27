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2017-2018
Стадион: Гульденспоренстадион
21' Желтая карточкаМулумба Реми
32' Желтая карточкаД'Эне Кристоф
50' Желтая карточкаВальенте Марк
57' Желтая карточкаГарсия Луис IV
70' Желтая карточкаChristophe Lepoint
71' Желтая карточкаMickael Tirpan
75' Желтая карточкаВан дер Брюгген Ханнес
87' Желтая карточкаВан Кромбрюгге Хендрик
|
21'
32'
50'
57'
71'
Состав команд
27
Уали
Идир
43
Пербе
Жереми
28
Оканси
Эрик
9
Лей
Мбай
Кортрейк 4-2-3-1
- Основной состав
- 28 Камински Томас Вратарь
- 6 Ружо Лукас Защитник
- 2 Кумордзи Бернар Защитник
- 4 Кагельмахер Гари Защитник
- 30 Д'Эне Кристоф Защитник
- 14 Ван дер Брюгген Ханнес Полузащитник
- 3 Макаренко Евгений Полузащитник
- 9 Шевалье Тедди Полузащитник
- 15 Christophe Lepoint Полузащитник
- 27 Уали Идир Полузащитник
- 43 Пербе Жереми Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Брюззезе Себастьен Вратарь
- 23 Вербоом Бриан Защитник
- 19 Tyrone Ivanof Полузащитник
- 8 Аджагун Абдул Полузащитник
- 7 Де Смет Стейн Полузащитник
- 20 Азуни Ларри Полузащитник
- 10 Папацоглу Афанассиос Нападающий
- 24 Youcef Attal
- 11 Jovan Stojanovic I
- Главный тренер: Глен де Боек
Эйпен 3-4-1-2
- Основной состав
- 1 Ван Кромбрюгге Хендрик Вратарь
- 44 Вальенте Марк Защитник
- 4 Лотье Жордан Защитник
- 22 Блонделле Сибе Защитник
- 23 Mickael Tirpan Полузащитник
- 6 Мулумба Реми Полузащитник
- 10 Гарсия Луис IV Полузащитник
- 18 Nils Schouterden Полузащитник
- 28 Оканси Эрик Полузащитник
- 7 Коне Мамаду Нападающий
- 9 Лей Мбай Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Ниассе Бабакар Вратарь
- 24 Silas Gnaka Защитник
- 5 Дьянь Дьяванду Защитник
- 8 Амани Жан Полузащитник
- 25 Джамабо Джордж Полузащитник
- 14 Alessio Castro-Montes Полузащитник
- 19 Распентино Флориан Нападающий
- Главный тренер: Claude Makelele
Предыдущие игры
Кортрейк (последние 20 матчей: +9 =2 -9)
- 23.01.2018 Мускрон-Перювельз 0:3 Кортрейк ПДА
- 20.01.2018 Остенде 2:1 Кортрейк ПДА
- 12.01.2018 Кортрейк 2:5 Рода ТМК
- 27.12.2017 Кортрейк 2:1 Стандард ПДА
- 23.12.2017 Генк 2:3 Кортрейк ПДА
- 16.12.2017 Кортрейк 2:0 Мехелен ПДА
- 12.12.2017 Кортрейк 4:1 Гент К
- 09.12.2017 Гент 2:1 Кортрейк ПДА
- 02.12.2017 Кортрейк 4:1 Васланд-Беверен ПДА
- 29.11.2017 Кортрейк 4:2 Ройал Антверпен К
- 26.11.2017 Андерлехт 4:0 Кортрейк ПДА
- 18.11.2017 Кортрейк 3:2 Сент-Трюйден ПДА
- 04.11.2017 Мехелен 2:0 Кортрейк ПДА
- 28.10.2017 Кортрейк 0:0 Генк ПДА
- 25.10.2017 Васланд-Беверен 2:1 Кортрейк ПДА
- 21.10.2017 Кортрейк 1:1 Гент ПДА
- 15.10.2017 Стандард 3:1 Кортрейк ПДА
- 06.10.2017 Кортрейк 2:0 Амьен ТМК
- 30.09.2017 Кортрейк 1:2 Остенде ПДА
- 22.09.2017 Ройал Антверпен 3:0 Кортрейк ПДА
Эйпен (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 24.01.2018 Эйпен 1:0 Шарлеруа ПДА
- 20.01.2018 Стандард 3:2 Эйпен ПДА
- 14.01.2018 Эйпен 2:0 Гуанчжоу Эвергранд ТМК
- 26.12.2017 Эйпен 1:0 Васланд-Беверен ПДА
- 22.12.2017 Андерлехт 1:0 Эйпен ПДА
- 16.12.2017 Эйпен 0:0 Сент-Трюйден ПДА
- 09.12.2017 Генк 1:1 Эйпен ПДА
- 03.12.2017 Эйпен 2:2 Брюгге ПДА
- 29.11.2017 Васланд-Беверен 2:0 Эйпен К
- 25.11.2017 Остенде 1:0 Эйпен ПДА
- 18.11.2017 Эйпен 0:1 Ройал Антверпен ПДА
- 04.11.2017 Сент-Трюйден 4:4 Эйпен ПДА
- 28.10.2017 Эйпен 2:3 Андерлехт ПДА
- 24.10.2017 Гент 3:0 Эйпен ПДА
- 21.10.2017 Эйпен 4:1 Мехелен ПДА
- 14.10.2017 Шарлеруа 2:2 Эйпен ПДА
- 30.09.2017 Эйпен 3:3 Генк ПДА
- 23.09.2017 Мускрон-Перювельз 3:2 Эйпен ПДА
- 20.09.2017 Эйпен 3:2 Рупель Бум К
- 17.09.2017 Эйпен 1:1 Стандард ПДА
Последние игры между собой
Кортрейк: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Эйпен: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
- 12.08.2017 Эйпен 1:2 Кортрейк Первый дивизион А
- 13.05.2017 Эйпен 3:2 Кортрейк Лига Про. Плей-офф за попадание в Лигу Европы
- 22.04.2017 Кортрейк 3:3 Эйпен Лига Про. Плей-офф за попадание в Лигу Европы
- 18.02.2017 Эйпен 1:0 Кортрейк Лига Про
- 13.12.2016 Эйпен 4:0 Кортрейк Кубок
- 26.10.2016 Кортрейк 1:1 Эйпен Лига Про
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|23
|18
|3
|2
|58 - 23
|57
|2.
|Шарлеруа
|24
|13
|7
|4
|40 - 22
|46
|3.
|Андерлехт
|23
|13
|5
|5
|34 - 28
|44
|4.
|Ройал Антверпен
|24
|9
|10
|5
|34 - 28
|37
|5.
|Гент
|23
|10
|6
|7
|31 - 19
|36
|6.
|Сент-Трюйден
|24
|8
|9
|7
|28 - 33
|33
|7.
|Генк
|24
|7
|10
|7
|32 - 31
|31
|8.
|Васланд-Беверен
|24
|8
|6
|10
|44 - 42
|30
|9.
|Кортрейк
|24
|8
|6
|10
|32 - 36
|30
|10.
|Стандард
|23
|7
|8
|8
|25 - 29
|29
|11.
|Мускрон-Перювельз
|24
|8
|5
|11
|31 - 41
|29
|12.
|Зульте-Варегем
|24
|8
|3
|13
|37 - 43
|27
|13.
|Остенде
|23
|7
|4
|12
|30 - 32
|25
|14.
|Локерен
|23
|6
|6
|11
|25 - 36
|24
|15.
|Эйпен
|24
|4
|8
|12
|30 - 48
|20
|16.
|Мехелен
|24
|4
|6
|14
|21 - 41
|18
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Ван Кромбрюгге Хендрик получил желтую карточку от судьи
85'
Эйпен делает замену. Оканси Эрик уходит с поля, а Silas Gnaka выходит на его замену.
85'
Кортрейк делает замену. Уали Идир уходит с поля, а Папацоглу Афанассиос выходит на его замену.
75'
Ван дер Брюгген Ханнес получил желтую карточку от судьи
75'
Кортрейк делает замену. Пербе Жереми уходит с поля, а Азуни Ларри выходит на его замену.
71'
Mickael Tirpan получил желтую карточку от судьи
70'
Кристофер Лепуан получил желтую карточку от судьи
57'
Гарсия Луис IV получил желтую карточку от судьи
50'
Вальенте Марк получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
32'
Д'Эне Кристоф получил желтую карточку от судьи
21'
Мулумба Реми получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guldensporenstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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