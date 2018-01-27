- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
2017-2018
Стадион: Кристал-арена
1:1
Конец матча
12' Желтая карточкаSamuel Asamoah
33' Желтая карточкаБотака Жордан
62' Желтая карточкаМалиновский Руслан
1:0
74' ГолМалиновский Руслан
1:1
79' ГолYohan Boli
88' Желтая карточкаYohan Boli
90' Желтая карточкаДе Сар Алексис
|
12'
33'
74'
1:0
79'
1:1
88'
90'
Состав команд
45
Joseph
Aidoo
15
Коллей
Омар
21
Уронен
Йере
17
Сек
Ибраима
20
Дюссо
Дамьен
10
Безус
Роман
Генк 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Вукович Дэнни Вратарь
- 31 Joakim Maehle Защитник
- 45 Joseph Aidoo Защитник
- 15 Коллей Омар Защитник
- 21 Уронен Йере Защитник
- 17 Сек Ибраима Полузащитник
- 18 Малиновский Руслан Полузащитник
- 8 Edon Zhegrova Полузащитник
- 24 Посуэло Алехандро Полузащитник
- 22 Шрейверс Сьебе Полузащитник
- 9 Ингвартсен Маркус Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Яккерс Нордин Вратарь
- 6 Деваст Себастьен Защитник
- 3 Настич Боян Защитник
- 4 Ваутерс Дрис Полузащитник
- 10 Саматта Мбвана Нападающий
- 19 Буффель Томас Нападающий
- 16 Ванзейр Данте Нападающий
- 5 Amine Khammas
- Главный тренер: Philippe Clement
Сент-Трюйден 4-4-1-1
- Основной состав
- 1 Степпе Кенни Вратарь
- 15 Кициу Стелиос Защитник
- 23 Sascha Kotysch Защитник
- 26 Тейшейра Жорже Защитник
- 24 Casper de Norre Защитник
- 20 Дюссо Дамьен Полузащитник
- 6 Steven De Petter Полузащитник
- 12 Samuel Asamoah Полузащитник
- 7 Ботака Жордан Полузащитник
- 10 Безус Роман Полузащитник
- 14 Ветокеле Игор Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Пирар Люка Вратарь
- 28 Dimitrios Goutas Защитник
- 5 Де Сар Алексис Полузащитник
- 29 Elton Acolatse Полузащитник
- 11 Yohan Boli Нападающий
- 27 Лежар Жонатан Нападающий
- 25 Kurt Abrahams
- Главный тренер: Jonas De Roeck
Предыдущие игры
Генк (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 24.01.2018 Локерен 1:2 Генк ПДА
- 21.01.2018 Генк 0:1 Андерлехт ПДА
- 16.01.2018 Остенде 1:2 Генк ПДА
- 11.01.2018 Генк 0:2 Арминия ТМК
- 07.01.2018 Шальке 04 2:1 Генк ТМК
- 23.12.2017 Генк 2:3 Кортрейк ПДА
- 17.12.2017 Шарлеруа 1:1 Генк ПДА
- 13.12.2017 Генк 3:3 Васланд-Беверен К
- 09.12.2017 Генк 1:1 Эйпен ПДА
- 02.12.2017 Мехелен 3:2 Генк ПДА
- 29.11.2017 Мехелен 1:1 Генк К
- 26.11.2017 Генк 0:2 Стандард ПДА
- 19.11.2017 Зульте-Варегем 0:1 Генк ПДА
- 04.11.2017 Генк 0:0 Локерен ПДА
- 28.10.2017 Кортрейк 0:0 Генк ПДА
- 25.10.2017 Генк 2:0 Брюгге ПДА
- 22.10.2017 Андерлехт 0:1 Генк ПДА
- 14.10.2017 Генк 1:1 Мускрон-Перювельз ПДА
- 30.09.2017 Эйпен 3:3 Генк ПДА
- 23.09.2017 Генк 1:1 Остенде ПДА
Сент-Трюйден (последние 20 матчей: +5 =8 -7)
- 23.01.2018 Сент-Трюйден 2:0 Мехелен ПДА
- 20.01.2018 Васланд-Беверен 3:1 Сент-Трюйден ПДА
- 12.01.2018 Хольштайн Киль 2:2 Сент-Трюйден ТМК
- 27.12.2017 Сент-Трюйден 0:3 Ройал Антверпен ПДА
- 23.12.2017 Стандард 1:1 Сент-Трюйден ПДА
- 16.12.2017 Эйпен 0:0 Сент-Трюйден ПДА
- 10.12.2017 Сент-Трюйден 1:1 Зульте-Варегем ПДА
- 02.12.2017 Мускрон-Перювельз 1:1 Сент-Трюйден ПДА
- 28.11.2017 Остенде 2:0 Сент-Трюйден К
- 25.11.2017 Сент-Трюйден 0:0 Локерен ПДА
- 18.11.2017 Кортрейк 3:2 Сент-Трюйден ПДА
- 04.11.2017 Сент-Трюйден 4:4 Эйпен ПДА
- 29.10.2017 Брюгге 4:1 Сент-Трюйден ПДА
- 26.10.2017 Сент-Трюйден 1:0 Мускрон-Перювельз ПДА
- 21.10.2017 Сент-Трюйден 1:0 Остенде ПДА
- 14.10.2017 Локерен 1:1 Сент-Трюйден ПДА
- 05.10.2017 Сент-Трюйден 2:0 Рода ТМК
- 29.09.2017 Сент-Трюйден 0:1 Шарлеруа ПДА
- 23.09.2017 Мехелен 2:0 Сент-Трюйден ПДА
- 19.09.2017 Сент-Трюйден 4:2 АХ Лёвен К
Последние игры между собой
Генк: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 2
Сент-Трюйден: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 4
- 16.09.2017 Сент-Трюйден 2:1 Генк Первый дивизион А
- 27.05.2017 Генк 3:0 Сент-Трюйден Лига Про. Плей-офф за попадание в Лигу Европы
- 10.02.2017 Сент-Трюйден 0:3 Генк Лига Про
- 23.10.2016 Генк 1:0 Сент-Трюйден Лига Про
- 19.12.2015 Генк 3:0 Сент-Трюйден Лига Про
- 21.08.2015 Сент-Трюйден 3:1 Генк Лига Про
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|23
|18
|3
|2
|58 - 23
|57
|2.
|Шарлеруа
|24
|13
|7
|4
|40 - 22
|46
|3.
|Андерлехт
|23
|13
|5
|5
|34 - 28
|44
|4.
|Ройал Антверпен
|24
|9
|10
|5
|34 - 28
|37
|5.
|Гент
|23
|10
|6
|7
|31 - 19
|36
|6.
|Сент-Трюйден
|24
|8
|9
|7
|28 - 33
|33
|7.
|Генк
|24
|7
|10
|7
|32 - 31
|31
|8.
|Васланд-Беверен
|24
|8
|6
|10
|44 - 42
|30
|9.
|Кортрейк
|24
|8
|6
|10
|32 - 36
|30
|10.
|Стандард
|23
|7
|8
|8
|25 - 29
|29
|11.
|Мускрон-Перювельз
|24
|8
|5
|11
|31 - 41
|29
|12.
|Зульте-Варегем
|24
|8
|3
|13
|37 - 43
|27
|13.
|Остенде
|23
|7
|4
|12
|30 - 32
|25
|14.
|Локерен
|23
|6
|6
|11
|25 - 36
|24
|15.
|Эйпен
|24
|4
|8
|12
|30 - 48
|20
|16.
|Мехелен
|24
|4
|6
|14
|21 - 41
|18
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Де Сар Алексис получил желтую карточку от судьи
88'
Yohan Boli получил желтую карточку от судьи
84'
Генк делает замену. Edon Zhegrova уходит с поля, а Саматта Мбвана выходит на его замену.
79'
Г О О О О Л - Yohan Boli бьет в цель!
74'
Г О О О О Л - Малиновский Руслан бьет в цель!
69'
Сент-Труйден делает замену. Безус Роман уходит с поля, а Де Сар Алексис выходит на его замену.
69'
Сент-Труйден делает замену. Ветокеле Игор уходит с поля, а Yohan Boli выходит на его замену.
63'
Генк делает замену. Шрейверс Сьебе уходит с поля, а Буффель Томас выходит на его замену.
62'
Малиновский Руслан получил желтую карточку от судьи
56'
Генк делает замену. Ингвартсен Маркус уходит с поля, а Ванзейр Данте выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Сент-Труйден делает замену. Ботака Жордан уходит с поля, а Лежар Жонатан выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
33'
Ботака Жордан получил желтую карточку от судьи
12'
Samuel Asamoah получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Luminus Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация