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  5. Первый дивизион А
2017-2018
Стадион:
Генк
1:1
Конец матча
Сент-Трюйден
0'
12' Желтая карточка
Samuel Asamoah
33' Желтая карточка
Ботака Жордан
62' Желтая карточка
Малиновский Руслан
1:0
74' Гол
Малиновский Руслан
1:1
79' Гол
Yohan Boli
88' Желтая карточка
Yohan Boli
90' Желтая карточка
Де Сар Алексис
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Де Сар Алексис получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
88'
Yohan Boli получил желтую карточку от судьи
84'
Генк делает замену. Edon Zhegrova уходит с поля, а Саматта Мбвана выходит на его замену.
Описание гола
79'
Г О О О О Л - Yohan Boli бьет в цель!
Описание гола
74'
Г О О О О Л - Малиновский Руслан бьет в цель!

69'
Сент-Труйден делает замену. Безус Роман уходит с поля, а Де Сар Алексис выходит на его замену.
69'
Сент-Труйден делает замену. Ветокеле Игор уходит с поля, а Yohan Boli выходит на его замену.
63'
Генк делает замену. Шрейверс Сьебе уходит с поля, а Буффель Томас выходит на его замену.
Желтая карточка
62'
Малиновский Руслан получил желтую карточку от судьи
56'
Генк делает замену. Ингвартсен Маркус уходит с поля, а Ванзейр Данте выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Сент-Труйден делает замену. Ботака Жордан уходит с поля, а Лежар Жонатан выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
33'
Ботака Жордан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
12'
Samuel Asamoah получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Luminus Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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