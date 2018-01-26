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  5. Первый дивизион А
2017-2018
Стадион:
Мехелен
0:2
Конец матча
Мускрон-Перювельз
0'
6' Желтая карточка
Войвода Мергим
22' Желтая карточка
Витас Урош
0:1
38' Гол
Dimitri Mohamed
0:2
47' Гол
Ротариу Дорин
59' Желтая карточка
Олинга Фабрис
80' Желтая карточка
Jeremy Huyghebaert
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Мускрон-Перювельз делает замену. Авонийи Тайво уходит с поля, а Гулан Никола выходит на его замену.
Желтая карточка
80'
Жереми Хейгебарт получил желтую карточку от судьи
79'
Мускрон-Перювельз делает замену. Aristote Nkaka уходит с поля, а Болинжи Жонатан выходит на его замену.
71'
Мускрон-Перювельз делает замену. Олинга Фабрис уходит с поля, а Мезаг Тедди выходит на его замену.
60'
Мехелен делает замену. Силла Якуба уходит с поля, а Схоофс Роб выходит на его замену.

Желтая карточка
59'
Олинга Фабрис получил желтую карточку от судьи
55'
Мехелен делает замену. Касерес Херман Мера уходит с поля, а Elias Cobbaut выходит на его замену.
55'
Мехелен делает замену. Коловос Димитрис уходит с поля, а Вердье Николя выходит на его замену.
Описание гола
47'
Г О О О О Л - Ротариу Дорин бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
38'
Г О О О О Л - Dimitri Mohamed бьет в цель!
Желтая карточка
22'
Витас Урош получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
6'
Войвода Мергим получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Argosstadion Achter de Kazerne. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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