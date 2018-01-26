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2017-2018
Стадион: Аргосштадион Ахтер де Казерне
0:2
Конец матча
6' Желтая карточкаВойвода Мергим
22' Желтая карточкаВитас Урош
0:1
38' ГолDimitri Mohamed
0:2
47' ГолРотариу Дорин
59' Желтая карточкаОлинга Фабрис
80' Желтая карточкаJeremy Huyghebaert
|
22'
38'
0:1
47'
0:2
59'
Состав команд
15
Цоцалич
Эдин
11
Ритс
Матс
40
Силла
Якуба
31
Годо
Бруно
Мехелен 3-4-3
- Основной состав
- 26 Коосеманс Колин Вратарь
- 15 Цоцалич Эдин Защитник
- 5 Витас Урош Защитник
- 6 Caceres German Mera Защитник
- 29 Jules van Cleemput Полузащитник
- 11 Ритс Матс Полузащитник
- 40 Силла Якуба Полузащитник
- 21 Тэнмон Клеман Полузащитник
- 10 Коловос Димитрис Нападающий
- 9 Педерсен Никлас Нападающий
- 27 Boureima Bande Нападающий
- Запасные игроки
- 49 Морис Антони Вратарь
- 22 Elias Cobbaut Защитник
- 47 Кавайа Энди Полузащитник
- 77 Glenn Claes Полузащитник
- 16 Схоофс Роб Полузащитник
- 28 Камю Фабьен Полузащитник
- 3 Эль-Мессауди Ахмед Полузащитник
- 99 Вердье Николя Нападающий
- 19 Бечирай Фатос Нападающий
- Главный тренер: Янкович Александр
Мускрон-Перювельз 4-4-1-1
- Основной состав
- 1 Вернер Оливье Вратарь
- 27 Войвода Мергим Защитник
- 31 Годо Бруно Защитник
- 3 Nathan De Medina Защитник
- 28 Jeremy Huyghebaert Защитник
- 11 Dimitri Mohamed Полузащитник
- 26 Aristote Nkaka Полузащитник
- 6 Говеа Омар Полузащитник
- 7 Олинга Фабрис Полузащитник
- 95 Ротариу Дорин Полузащитник
- 18 Авонийи Тайво Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Бутез Жан Вратарь
- 25 Дьедью Кристоф Защитник
- 4 Мезаг Тедди Защитник
- 24 Гулан Никола Защитник
- 8 Mohamed Aidara Полузащитник
- 30 Benjamin van Durmen Полузащитник
- 10 Болинжи Жонатан Нападающий
- Главный тренер: Mircea Rednic
Предыдущие игры
Мехелен (последние 20 матчей: +6 =3 -11)
- 23.01.2018 Сент-Трюйден 2:0 Мехелен ПДА
- 20.01.2018 Мехелен 0:2 Зульте-Варегем ПДА
- 10.01.2018 Мехелен 2:2 Ингольштадт ТМК
- 10.01.2018 Мехелен 2:1 Оснабрюк ТМК
- 26.12.2017 Локерен 2:0 Мехелен ПДА
- 20.12.2017 Мехелен 0:3 Брюгге ПДА
- 16.12.2017 Кортрейк 2:0 Мехелен ПДА
- 09.12.2017 Остенде 0:1 Мехелен ПДА
- 02.12.2017 Мехелен 3:2 Генк ПДА
- 29.11.2017 Мехелен 1:1 Генк К
- 25.11.2017 Ройал Антверпен 0:0 Мехелен ПДА
- 17.11.2017 Шарлеруа 2:0 Мехелен ПДА
- 04.11.2017 Мехелен 2:0 Кортрейк ПДА
- 28.10.2017 Зульте-Варегем 2:1 Мехелен ПДА
- 24.10.2017 Мехелен 0:2 Локерен ПДА
- 21.10.2017 Эйпен 4:1 Мехелен ПДА
- 13.10.2017 Мехелен 3:4 Андерлехт ПДА
- 30.09.2017 Мускрон-Перювельз 2:2 Мехелен ПДА
- 23.09.2017 Мехелен 2:0 Сент-Трюйден ПДА
- 20.09.2017 Мехелен 3:0 Бохольт К
Мускрон-Перювельз (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 23.01.2018 Мускрон-Перювельз 0:3 Кортрейк ПДА
- 19.01.2018 Шарлеруа 2:0 Мускрон-Перювельз ПДА
- 26.12.2017 Брюгге 4:2 Мускрон-Перювельз ПДА
- 23.12.2017 Мускрон-Перювельз 2:1 Зульте-Варегем ПДА
- 15.12.2017 Мускрон-Перювельз 1:0 Остенде ПДА
- 09.12.2017 Ройал Антверпен 1:0 Мускрон-Перювельз ПДА
- 02.12.2017 Мускрон-Перювельз 1:1 Сент-Трюйден ПДА
- 28.11.2017 Мускрон-Перювельз 0:1 Шарлеруа К
- 24.11.2017 Гент 3:1 Мускрон-Перювельз ПДА
- 18.11.2017 Мускрон-Перювельз 1:2 Андерлехт ПДА
- 04.11.2017 Васланд-Беверен 2:0 Мускрон-Перювельз ПДА
- 29.10.2017 Мускрон-Перювельз 2:2 Ройал Антверпен ПДА
- 26.10.2017 Сент-Трюйден 1:0 Мускрон-Перювельз ПДА
- 20.10.2017 Мускрон-Перювельз 1:3 Стандард ПДА
- 14.10.2017 Генк 1:1 Мускрон-Перювельз ПДА
- 30.09.2017 Мускрон-Перювельз 2:2 Мехелен ПДА
- 23.09.2017 Мускрон-Перювельз 3:2 Эйпен ПДА
- 20.09.2017 Мускрон-Перювельз 3:1 Тюбизе К
- 17.09.2017 Зульте-Варегем 2:1 Мускрон-Перювельз ПДА
- 09.09.2017 Мускрон-Перювельз 2:1 Брюгге ПДА
Последние игры между собой
Мехелен: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 0
Мускрон-Перювельз: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 6
- 30.09.2017 Мускрон-Перювельз 2:2 Мехелен Первый дивизион А
- 21.07.2017 Мехелен 3:1 Мускрон-Перювельз Товарищеские матчи. Клубы
- 10.12.2016 Мускрон-Перювельз 1:4 Мехелен Лига Про
- 22.10.2016 Мехелен 2:0 Мускрон-Перювельз Лига Про
- 05.12.2015 Мускрон-Перювельз 2:3 Мехелен Лига Про
- 08.08.2015 Мехелен 3:1 Мускрон-Перювельз Лига Про
- 26.12.2014 Мехелен 1:0 Мускрон-Перювельз Лига Жюпиле
- 04.10.2014 Мускрон-Перювельз 1:1 Мехелен Лига Жюпиле
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|23
|18
|3
|2
|58 - 23
|57
|2.
|Шарлеруа
|23
|13
|6
|4
|39 - 21
|45
|3.
|Андерлехт
|23
|13
|5
|5
|34 - 28
|44
|4.
|Гент
|23
|10
|6
|7
|31 - 19
|36
|5.
|Ройал Антверпен
|23
|9
|9
|5
|33 - 27
|36
|6.
|Сент-Трюйден
|23
|8
|8
|7
|27 - 32
|32
|7.
|Генк
|23
|7
|9
|7
|31 - 30
|30
|8.
|Васланд-Беверен
|23
|8
|5
|10
|42 - 40
|29
|9.
|Кортрейк
|23
|8
|5
|10
|32 - 36
|29
|10.
|Стандард
|23
|7
|8
|8
|25 - 29
|29
|11.
|Мускрон-Перювельз
|24
|8
|5
|11
|31 - 41
|29
|12.
|Зульте-Варегем
|23
|8
|2
|13
|35 - 41
|26
|13.
|Остенде
|23
|7
|4
|12
|30 - 32
|25
|14.
|Локерен
|23
|6
|6
|11
|25 - 36
|24
|15.
|Эйпен
|23
|4
|7
|12
|30 - 48
|19
|16.
|Мехелен
|24
|4
|6
|14
|21 - 41
|18
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Мускрон-Перювельз делает замену. Авонийи Тайво уходит с поля, а Гулан Никола выходит на его замену.
80'
Жереми Хейгебарт получил желтую карточку от судьи
79'
Мускрон-Перювельз делает замену. Aristote Nkaka уходит с поля, а Болинжи Жонатан выходит на его замену.
71'
Мускрон-Перювельз делает замену. Олинга Фабрис уходит с поля, а Мезаг Тедди выходит на его замену.
60'
Мехелен делает замену. Силла Якуба уходит с поля, а Схоофс Роб выходит на его замену.
59'
Олинга Фабрис получил желтую карточку от судьи
55'
Мехелен делает замену. Касерес Херман Мера уходит с поля, а Elias Cobbaut выходит на его замену.
55'
Мехелен делает замену. Коловос Димитрис уходит с поля, а Вердье Николя выходит на его замену.
47'
Г О О О О Л - Ротариу Дорин бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
38'
Г О О О О Л - Dimitri Mohamed бьет в цель!
22'
Витас Урош получил желтую карточку от судьи
6'
Войвода Мергим получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Argosstadion Achter de Kazerne. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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