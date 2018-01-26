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Стадион: Зрители: 18790
Херенвен
2:1
Конец матча
Спарта Роттердам
0'
0:1
3' Гол
Julian Chabot
1:1
15' Гол
Гучаннеджад Реза
61' Желтая карточка
Гудвин Крейг
2:1
65' Гол
Denzel Dumfries
85' Желтая карточка
Бюлтхейс Дэйв
88' Желтая карточка
Julian Chabot
90'+3
Второй тайм
Свисток
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Сегодняшная посещаемость составляет 18790 болельщиков
93'
Сануси Райан не смог попасть в створ ударом издали
93'
Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Соуза Дабни из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
93'
Аханнах Софьян из команды Спарта Роттердам сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

Фол, нарушение
92'
Эдегор Мартин из команды Херенвен опасно и грубо сыграл. Сануси Райан пострадал.
92'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
92'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
91'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
91'
Торсби Мортен из команды Херенвен плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
91'
Торсби Мортен из команды Херенвен идет с мячом вперед на обострение...
91'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
Офсайд
91'
Соуза Дабни из команды Спарта Роттердам в офсайде
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
89'
Верман Хенк из команды Херенвен толкнул локтем оппонента. Это Фишер Сандер заработал фол
88'
Соуза Дабни из команды Спарта Роттердам делает пас партнеру.
88'
Kik Pierie выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Желтая карточка
88'
Julian Chabot получил желтую карточку от судьи
88'
Фрайдей Фред из команды Спарта Роттердам сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
88'
Julian Chabot из команды Спарта Роттердам опасно и грубо сыграл. Верман Хенк пострадал.
88'
Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Kenneth Dougal выбил мяч подальше от ворот.
87'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Бюлтхейс Дэйв выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Игрок из команды Спарта Роттердам делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
86'
Denzel Dumfries выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Отличные скиллы показывает Фрайдей Фред, обводя своих соперников
86'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Желтая карточка
85'
Бюлтхейс Дэйв получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
85'
Безумный фол. Бюлтхейс Дэйв грубо играет против соперника. Пострадал Kenneth Dougal
Офсайд
84'
Верман Хенк из команды Херенвен в офсайде
84'
Нинхейс Леонард взял и забрал мяч на выходе
84'
Схарс Стейн из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
82'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Угловой
81'
Аханнах Софьян из команды Спарта Роттердам подал угловой справа.
81'
Тактическая замена. Зенели Арбер уходит с поля и его заменяет Торсби Мортен
80'
Фрайдей Фред мяч отрикошетил от ворот
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
79'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
79'
Тактическая замена. Loris Brogno уходит с поля и его заменяет Ragnar Ache
79'
Тактическая замена. Гучаннеджад Реза уходит с поля и его заменяет Верман Хенк
78'
Бюлтхейс Дэйв выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
77'
Фрайдей Фред из команды Спарта Роттердам играет слишком грубо. Kik Pierie оказался на газоне.
77'
Фрайдей Фред из команды Спарта Роттердам идет с мячом вперед на обострение...
77'
Аханнах Софьян выбил мяч подальше от ворот.
76'
Удар от ворот произведет Херенвен
75'
ШАНС! Соуза Дабни нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
75'
Схарс Стейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
75'
Loris Brogno навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
75'
Kik Pierie из команды Херенвен опасно и грубо сыграл. Фрайдей Фред пострадал.
74'
Denzel Dumfries выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Соуза Дабни из команды Спарта Роттердам делает навес прямо в штрафную.
74'
Хольст Фредерик из команды Спарта Роттердам сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
74'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
Фол, нарушение
72'
Судья сигнализирует, что Схарс Стейн из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Соуза Дабни
Фол, нарушение
71'
Кобаяси Юки наказан за толчок Сануси Райан
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
69'
Судья сигнализирует, что Denzel Dumfries из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Сануси Райан
68'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Хорошую попытку сделал Фрайдей Фред. Удар в створ, но вратарь начеку
65'
Kik Pierie сделал результативную передачу.
Описание гола
65'
Г О О О О Л - Denzel Dumfries изменил счет на табло!
65'
Denzel Dumfries из команды Херенвен идет с мячом вперед на обострение...
65'
Отличные скиллы показывает Denzel Dumfries, обводя своих соперников
Фол, нарушение
65'
Kenneth Dougal из команды Спарта Роттердам опасно и грубо сыграл. Зенели Арбер пострадал.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
65'
Kik Pierie выбил мяч подальше от ворот.
64'
Влап Михел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Аханнах Софьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
64'
Тактическая замена. Гудвин Крейг уходит с поля и его заменяет Соуза Дабни
Фол, нарушение
63'
Бюлтхейс Дэйв наказан за толчок Фрайдей Фред
63'
Тактическая замена. Ван Амерсфоорт Пелле уходит с поля и его заменяет Влап Михел
63'
Julian Chabot выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Эдегор Мартин из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
Угловой
62'
Эдегор Мартин из команды Херенвен разыграл угловой с правого угла.
62'
Эдегор Мартин исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
Желтая карточка
61'
Гудвин Крейг получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
61'
Гудвин Крейг из команды Спарта Роттердам опасно и грубо сыграл. Denzel Dumfries пострадал.
61'
Denzel Dumfries из команды Херенвен идет с мячом вперед на обострение...
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
59'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Denzel Dumfries из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
58'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
58'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
58'
Denzel Dumfries из команды Херенвен навешивает в штрафную с рикошетом.
57'
Зенели Арбер из команды Херенвен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
56'
Опасность предотвращена - Хольст Фредерик из команды Спарта Роттердам вступил в отбор удачно
56'
Бюлтхейс Дэйв из команды Херенвен идет с мячом вперед на обострение...
55'
Хансен Мартин взял и забрал мяч на выходе
55'
Гудвин Крейг из команды Спарта Роттердам делает навес прямо в штрафную.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
55'
После дальнего удара, который нанес Зенели Арбер мяч отбит вратарем
55'
Зенели Арбер из команды Херенвен идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
55'
Sherel Floranus наказан за толчок Эдегор Мартин
53'
Удар от ворот произведет Херенвен
53'
Аханнах Софьян решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
53'
Хег Даниэль наказан за толчок Фрайдей Фред
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Kenneth Dougal из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Схарс Стейн
Фол, нарушение
51'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен толкнул локтем оппонента. Это Фишер Сандер заработал фол
51'
Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Loris Brogno из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
50'
Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен делает передачу одноклубнику.
Угловой
50'
Эдегор Мартин из команды Херенвен подал угловой слева.
50'
Хег Даниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
49'
Отличные скиллы показывает Фрайдей Фред, обводя своих соперников
49'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
48'
Схарс Стейн наказан за толчок Гудвин Крейг
47'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
47'
Кобаяси Юки решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
46'
Фишер Сандер из команды Спарта Роттердам играет слишком грубо. Гучаннеджад Реза оказался на газоне.
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Сануси Райан из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Эдегор Мартин
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
45'
Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
44'
Kenneth Dougal из команды Спарта Роттердам играет слишком грубо. Ван Амерсфоорт Пелле оказался на газоне.
43'
Аханнах Софьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Зенели Арбер из команды Херенвен идет с мячом вперед на обострение...
43'
Отличные скиллы показывает Зенели Арбер, обводя своих соперников
42'
Denzel Dumfries выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Sherel Floranus из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
42'
Хольст Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Эдегор Мартин из команды Херенвен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Гудвин Крейг из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Denzel Dumfries
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
40'
Хансен Мартин взял и забрал мяч на выходе
Угловой
40'
Loris Brogno из команды Спарта Роттердам подал угловой справа.
39'
Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Гудвин Крейг пробивал в касание и попал в створ. Неплохой момент был, надо было забивать.
39'
Хансен Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
39'
Аханнах Софьян из команды Спарта Роттердам подал угловой слева.
38'
Гудвин Крейг нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
38'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Игрок из команды Херенвен делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
36'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
36'
ШАНС! Зенели Арбер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
36'
Зенели Арбер из команды Херенвен идет с мячом вперед на обострение...
36'
Отличные скиллы показывает Зенели Арбер, обводя своих соперников
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
34'
Loris Brogno из команды Спарта Роттердам опасно и грубо сыграл. Зенели Арбер пострадал.
Фол, нарушение
33'
Sherel Floranus из команды Спарта Роттердам играет слишком грубо. Denzel Dumfries оказался на газоне.
33'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Хольст Фредерик из команды Спарта Роттердам навешивает в штрафную с рикошетом.
32'
Сануси Райан выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
32'
Зенели Арбер коснулся мяча рукой.
31'
Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
31'
Loris Brogno из команды Спарта Роттердам подал угловой справа.
31'
Зенели Арбер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
31'
Отличные скиллы показывает Хольст Фредерик, обводя своих соперников
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
30'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
30'
Кобаяси Юки не смог попасть в створ ударом издали
28'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Ван Амерсфоорт Пелле отметился ударом в створ из-за пределов штрафной площади.
26'
После дальнего удара, который нанес Loris Brogno мяч отбит вратарем
Фол, нарушение
26'
Эдегор Мартин наказан за толчок Sherel Floranus
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
23'
Сануси Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Головой пробил Гучаннеджад Реза, но голкипер отбил его в поле!
Угловой
23'
Эдегор Мартин из команды Херенвен подал угловой слева.
23'
Хольст Фредерик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
23'
Зенели Арбер из команды Херенвен делает пас партнеру.
22'
Зенели Арбер из команды Херенвен идет с мячом вперед на обострение...
22'
Отличные скиллы показывает Зенели Арбер, обводя своих соперников
22'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Denzel Dumfries из команды Херенвен навешивает в штрафную с рикошетом.
21'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
21'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Зенели Арбер из команды Херенвен делает пас партнеру.
21'
Зенели Арбер из команды Херенвен идет с мячом вперед на обострение...
21'
Хансен Мартин взял и забрал мяч на выходе
21'
Хольст Фредерик из команды Спарта Роттердам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
20'
Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Хольст Фредерик из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
19'
Нинхейс Леонард взял и забрал мяч на выходе
Угловой
19'
Эдегор Мартин из команды Херенвен подал угловой справа.
19'
Зенели Арбер бьет, и вратарь парирует, несмотря на рикошет.
19'
Зенели Арбер из команды Херенвен идет с мячом вперед на обострение...
18'
Отличные скиллы показывает Зенели Арбер, обводя своих соперников
Фол, нарушение
18'
Гудвин Крейг наказан за толчок Бюлтхейс Дэйв
17'
Loris Brogno из команды Спарта Роттердам плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
17'
Хольст Фредерик из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
15'
Зенели Арбер сделал результативную передачу.
Описание гола
15'
Г О О О О Л - Гучаннеджад Реза изменил счет на табло!
15'
Зенели Арбер из команды Херенвен делает пас партнеру.
15'
Зенели Арбер из команды Херенвен идет с мячом вперед на обострение...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
14'
Голкипер мог бы сыграть и получше
14'
Эдегор Мартин из команды Херенвен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
13'
Сануси Райан из команды Спарта Роттердам толкнул локтем оппонента. Это Ван Амерсфоорт Пелле заработал фол
13'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
13'
Эдегор Мартин не смог попасть в створ ударом издали
12'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Denzel Dumfries из команды Херенвен навешивает в штрафную с рикошетом.
Угловой
12'
Эдегор Мартин из команды Херенвен подал угловой слева.
11'
Хольст Фредерик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
11'
Зенели Арбер из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
11'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Зенели Арбер из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
11'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
10'
Зенели Арбер бьет со штрафного удара в створ ворот
Фол, нарушение
10'
Фишер Сандер из команды Спарта Роттердам опасно и грубо сыграл. Гучаннеджад Реза пострадал.
Фол, нарушение
9'
Фрайдей Фред из команды Спарта Роттердам опасно и грубо сыграл. Denzel Dumfries пострадал.
9'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Гучаннеджад Реза из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Фишер Сандер
7'
Julian Chabot выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Эдегор Мартин из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
7'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Denzel Dumfries из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
6'
Удар от ворот произведет Херенвен
6'
Loris Brogno не смог попасть в створ ударом издали
6'
Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Loris Brogno пробивает по воротам...
6'
Хансен Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Гудвин Крейг из команды Спарта Роттердам делает навес прямо в штрафную.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Бюлтхейс Дэйв из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Loris Brogno
3'
Фрайдей Фред сделал результативную передачу.
Описание гола
3'
ГО-О-О-О-ОЛ! Julian Chabot из клуба "Спарта Роттердам" отправил мяч головой в ворота.
3'
Фрайдей Фред из команды Спарта Роттердам сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
Угловой
3'
Loris Brogno из команды Спарта Роттердам подал угловой справа.
2'
Вратарь парирует удар, который нанес Гучаннеджад Реза, и мяч снова в игре
2'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен делает пас партнеру.
2'
Кобаяси Юки из команды Херенвен делает пас партнеру.
2'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Denzel Dumfries из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Херенвен". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abe Lenstra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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