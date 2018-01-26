Стадион: Абе Ленстра Зрители: 18790
2:1
Конец матча
0:1
3' ГолJulian Chabot
1:1
15' ГолГучаннеджад Реза
61' Желтая карточкаГудвин Крейг
2:1
65' ГолDenzel Dumfries
85' Желтая карточкаБюлтхейс Дэйв
88' Желтая карточкаJulian Chabot
Второй тайм
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Сегодняшная посещаемость составляет 18790 болельщиков
93'
Сануси Райан не смог попасть в створ ударом издали
93'
93'
Соуза Дабни из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
93'
Аханнах Софьян из команды Спарта Роттердам сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
92'
Эдегор Мартин из команды Херенвен опасно и грубо сыграл. Сануси Райан пострадал.
92'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
92'
91'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
91'
Торсби Мортен из команды Херенвен плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
91'
Торсби Мортен из команды Херенвен идет с мячом вперед на обострение...
91'
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
91'
Соуза Дабни из команды Спарта Роттердам в офсайде
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
89'
Верман Хенк из команды Херенвен толкнул локтем оппонента. Это Фишер Сандер заработал фол
88'
Соуза Дабни из команды Спарта Роттердам делает пас партнеру.
88'
Kik Pierie выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Julian Chabot получил желтую карточку от судьи
88'
Фрайдей Фред из команды Спарта Роттердам сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
88'
Julian Chabot из команды Спарта Роттердам опасно и грубо сыграл. Верман Хенк пострадал.
88'
88'
Kenneth Dougal выбил мяч подальше от ворот.
87'
87'
Бюлтхейс Дэйв выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Игрок из команды Спарта Роттердам делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
86'
86'
Отличные скиллы показывает Фрайдей Фред, обводя своих соперников
86'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
85'
Бюлтхейс Дэйв получил желтую карточку от судьи
85'
Безумный фол. Бюлтхейс Дэйв грубо играет против соперника. Пострадал Kenneth Dougal
84'
Верман Хенк из команды Херенвен в офсайде
84'
Нинхейс Леонард взял и забрал мяч на выходе
84'
Схарс Стейн из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
82'
81'
Аханнах Софьян из команды Спарта Роттердам подал угловой справа.
81'
Тактическая замена. Зенели Арбер уходит с поля и его заменяет Торсби Мортен
80'
Фрайдей Фред мяч отрикошетил от ворот
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
79'
79'
Тактическая замена. Loris Brogno уходит с поля и его заменяет Ragnar Ache
79'
Тактическая замена. Гучаннеджад Реза уходит с поля и его заменяет Верман Хенк
78'
Бюлтхейс Дэйв выбил мяч подальше от ворот.
77'
Фрайдей Фред из команды Спарта Роттердам играет слишком грубо. Kik Pierie оказался на газоне.
77'
Фрайдей Фред из команды Спарта Роттердам идет с мячом вперед на обострение...
77'
Аханнах Софьян выбил мяч подальше от ворот.
76'
75'
ШАНС! Соуза Дабни нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
75'
Схарс Стейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
75'
Loris Brogno навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
75'
Kik Pierie из команды Херенвен опасно и грубо сыграл. Фрайдей Фред пострадал.
74'
74'
Соуза Дабни из команды Спарта Роттердам делает навес прямо в штрафную.
74'
Хольст Фредерик из команды Спарта Роттердам сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
74'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
72'
Судья сигнализирует, что Схарс Стейн из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Соуза Дабни
71'
Кобаяси Юки наказан за толчок Сануси Райан
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
69'
Судья сигнализирует, что Denzel Dumfries из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Сануси Райан
68'
66'
Хорошую попытку сделал Фрайдей Фред. Удар в створ, но вратарь начеку
65'
Kik Pierie сделал результативную передачу.
65'
Г О О О О Л - Denzel Dumfries изменил счет на табло!
65'
Denzel Dumfries из команды Херенвен идет с мячом вперед на обострение...
65'
Отличные скиллы показывает Denzel Dumfries, обводя своих соперников
65'
Kenneth Dougal из команды Спарта Роттердам опасно и грубо сыграл. Зенели Арбер пострадал.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
65'
Kik Pierie выбил мяч подальше от ворот.
64'
Влап Михел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Аханнах Софьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
64'
Тактическая замена. Гудвин Крейг уходит с поля и его заменяет Соуза Дабни
63'
Бюлтхейс Дэйв наказан за толчок Фрайдей Фред
63'
Тактическая замена. Ван Амерсфоорт Пелле уходит с поля и его заменяет Влап Михел
63'
Julian Chabot выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Эдегор Мартин из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
62'
Эдегор Мартин из команды Херенвен разыграл угловой с правого угла.
62'
Эдегор Мартин исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
61'
Гудвин Крейг получил желтую карточку от судьи
61'
Гудвин Крейг из команды Спарта Роттердам опасно и грубо сыграл. Denzel Dumfries пострадал.
61'
Denzel Dumfries из команды Херенвен идет с мячом вперед на обострение...
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
59'
58'
58'
58'
58'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
58'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
58'
57'
Зенели Арбер из команды Херенвен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
56'
Опасность предотвращена - Хольст Фредерик из команды Спарта Роттердам вступил в отбор удачно
56'
Бюлтхейс Дэйв из команды Херенвен идет с мячом вперед на обострение...
55'
55'
Гудвин Крейг из команды Спарта Роттердам делает навес прямо в штрафную.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
55'
После дальнего удара, который нанес Зенели Арбер мяч отбит вратарем
55'
55'
Sherel Floranus наказан за толчок Эдегор Мартин
53'
53'
Аханнах Софьян решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
53'
Хег Даниэль наказан за толчок Фрайдей Фред
52'
Судья сигнализирует, что Kenneth Dougal из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Схарс Стейн
51'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен толкнул локтем оппонента. Это Фишер Сандер заработал фол
51'
50'
Loris Brogno из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
50'
Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен делает передачу одноклубнику.
50'
50'
Хег Даниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
49'
Отличные скиллы показывает Фрайдей Фред, обводя своих соперников
49'
48'
Схарс Стейн наказан за толчок Гудвин Крейг
47'
47'
Кобаяси Юки решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
46'
Фишер Сандер из команды Спарта Роттердам играет слишком грубо. Гучаннеджад Реза оказался на газоне.
46'
Судья сигнализирует, что Сануси Райан из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Эдегор Мартин
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
45'
Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
44'
Kenneth Dougal из команды Спарта Роттердам играет слишком грубо. Ван Амерсфоорт Пелле оказался на газоне.
43'
Аханнах Софьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
43'
42'
42'
Sherel Floranus из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
42'
Хольст Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Эдегор Мартин из команды Херенвен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
41'
Судья сигнализирует, что Гудвин Крейг из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Denzel Dumfries
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
40'
40'
39'
39'
Гудвин Крейг пробивал в касание и попал в створ. Неплохой момент был, надо было забивать.
39'
Хансен Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Аханнах Софьян из команды Спарта Роттердам подал угловой слева.
38'
Гудвин Крейг нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
38'
37'
Игрок из команды Херенвен делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
36'
36'
ШАНС! Зенели Арбер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
36'
36'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
34'
Loris Brogno из команды Спарта Роттердам опасно и грубо сыграл. Зенели Арбер пострадал.
33'
Sherel Floranus из команды Спарта Роттердам играет слишком грубо. Denzel Dumfries оказался на газоне.
33'
32'
Хольст Фредерик из команды Спарта Роттердам навешивает в штрафную с рикошетом.
32'
Сануси Райан выбил мяч подальше от ворот.
32'
Зенели Арбер коснулся мяча рукой.
31'
31'
31'
Зенели Арбер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
31'
Отличные скиллы показывает Хольст Фредерик, обводя своих соперников
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
30'
30'
Кобаяси Юки не смог попасть в створ ударом издали
28'
28'
Ван Амерсфоорт Пелле отметился ударом в створ из-за пределов штрафной площади.
26'
После дальнего удара, который нанес Loris Brogno мяч отбит вратарем
26'
Эдегор Мартин наказан за толчок Sherel Floranus
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
23'
Сануси Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Головой пробил Гучаннеджад Реза, но голкипер отбил его в поле!
23'
23'
Хольст Фредерик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
23'
22'
22'
22'
22'
21'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
21'
21'
21'
21'
21'
Хольст Фредерик из команды Спарта Роттердам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
20'
19'
Хольст Фредерик из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
19'
Нинхейс Леонард взял и забрал мяч на выходе
19'
Эдегор Мартин из команды Херенвен подал угловой справа.
19'
Зенели Арбер бьет, и вратарь парирует, несмотря на рикошет.
19'
18'
18'
Гудвин Крейг наказан за толчок Бюлтхейс Дэйв
17'
Loris Brogno из команды Спарта Роттердам плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
17'
Хольст Фредерик из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
15'
Зенели Арбер сделал результативную передачу.
15'
Г О О О О Л - Гучаннеджад Реза изменил счет на табло!
15'
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
14'
Голкипер мог бы сыграть и получше
14'
Эдегор Мартин из команды Херенвен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
13'
Сануси Райан из команды Спарта Роттердам толкнул локтем оппонента. Это Ван Амерсфоорт Пелле заработал фол
13'
13'
Эдегор Мартин не смог попасть в створ ударом издали
12'
12'
12'
11'
Хольст Фредерик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
11'
Зенели Арбер из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
11'
11'
Зенели Арбер из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
10'
Зенели Арбер бьет со штрафного удара в створ ворот
10'
Фишер Сандер из команды Спарта Роттердам опасно и грубо сыграл. Гучаннеджад Реза пострадал.
9'
Фрайдей Фред из команды Спарта Роттердам опасно и грубо сыграл. Denzel Dumfries пострадал.
9'
8'
Судья сигнализирует, что Гучаннеджад Реза из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Фишер Сандер
7'
Julian Chabot выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Эдегор Мартин из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
7'
7'
6'
6'
Loris Brogno не смог попасть в створ ударом издали
6'
6'
Loris Brogno пробивает по воротам...
6'
Хансен Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Гудвин Крейг из команды Спарта Роттердам делает навес прямо в штрафную.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
5'
Судья сигнализирует, что Бюлтхейс Дэйв из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Loris Brogno
3'
Фрайдей Фред сделал результативную передачу.
3'
ГО-О-О-О-ОЛ! Julian Chabot из клуба "Спарта Роттердам" отправил мяч головой в ворота.
3'
Фрайдей Фред из команды Спарта Роттердам сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
3'
2'
Вратарь парирует удар, который нанес Гучаннеджад Реза, и мяч снова в игре
2'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен делает пас партнеру.
2'
Кобаяси Юки из команды Херенвен делает пас партнеру.
2'
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Херенвен". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abe Lenstra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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