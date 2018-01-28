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2017-2018
Стадион: Геламко
20' Желтая карточкаЛимбомбе Антони
|
20'
Состав команд
32
Фокет
Томас
22
Бронн
Дилан
21
Асаре
Нана
31
Кубо
Юя
18
Калу
Сэмьюэл
25
Вормер
Руд
14
Томечак
Иван
20
Ванакен
Ханс
Гент 4-2-3-1
- Основной состав
- 91 Калинич Ловре Вратарь
- 32 Фокет Томас Защитник
- 2 Жиго Самуэль Защитник
- 22 Бронн Дилан Защитник
- 21 Асаре Нана Защитник
- 23 Андрияшевич Франко Полузащитник
- 6 Верстрате Биргер Полузащитник
- 17 Яремчук Роман Полузащитник
- 31 Кубо Юя Полузащитник
- 18 Калу Сэмьюэл Полузащитник
- 9 Силла Мамаду II Нападающий
- Запасные игроки
- 20 Тулен Янник Вратарь
- 4 Рустед Сигурд Защитник
- 13 Митрович Стефан Защитник
- 19 Деягере Брехт Полузащитник
- 33 Верстрате Луи Полузащитник
- 14 Янга Рангело Нападающий
- 7 Giorgi Chakvetadze
- 24 Nicolas Raskin
- Главный тренер: Вандерхаге Ив
Брюгге 3-4-1-2
- Основной состав
- 1 Габулов Владимир Вратарь
- 40 Ванлерберг Жорди Защитник
- 44 Мехеле Брандон Защитник
- 24 Денсвил Стефано Защитник
- 25 Вормер Руд Полузащитник
- 14 Томечак Иван Полузащитник
- 17 Лимбомбе Антони Полузащитник
- 6 Класи Йорди Полузащитник
- 20 Ванакен Ханс Полузащитник
- 7 Уэсли Мораес Нападающий
- 9 Воссен Йелле Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Фермеер Кеннет Вратарь
- 3 Симонс Тимми Защитник
- 55 Машович Эрхан Полузащитник
- 30 Накамба Марвелус Полузащитник
- 21 Коолс Дион Полузащитник
- 42 Бонавентуре Деннис Нападающий
- 10 Диаби Абдулай Нападающий
- Главный тренер: Леко Иван
Предыдущие игры
Гент (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 24.01.2018 Ройал Антверпен 1:1 Гент ПДА
- 21.01.2018 Гент 3:0 Локерен ПДА
- 10.01.2018 Унион Берлин 3:1 Гент ТМК
- 09.01.2018 Нюрнберг 0:1 Гент ТМК
- 26.12.2017 Андерлехт 1:0 Гент ПДА
- 21.12.2017 Гент 1:0 Шарлеруа ПДА
- 16.12.2017 Стандард 0:0 Гент ПДА
- 12.12.2017 Кортрейк 4:1 Гент К
- 09.12.2017 Гент 2:1 Кортрейк ПДА
- 03.12.2017 Зульте-Варегем 0:1 Гент ПДА
- 29.11.2017 Гент 2:1 Локерен К
- 24.11.2017 Гент 3:1 Мускрон-Перювельз ПДА
- 19.11.2017 Локерен 0:3 Гент ПДА
- 03.11.2017 Гент 1:0 Стандард ПДА
- 27.10.2017 Шарлеруа 2:1 Гент ПДА
- 24.10.2017 Гент 3:0 Эйпен ПДА
- 21.10.2017 Кортрейк 1:1 Гент ПДА
- 14.10.2017 Гент 2:0 Васланд-Беверен ПДА
- 01.10.2017 Брюгге 2:1 Гент ПДА
- 24.09.2017 Гент 0:1 Зульте-Варегем ПДА
Брюгге (последние 20 матчей: +16 =3 -1)
- 25.01.2018 Брюгге 3:2 Остенде ПДА
- 21.01.2018 Ройал Антверпен 2:2 Брюгге ПДА
- 16.01.2018 Брюгге 5:1 Шарлеруа К
- 10.01.2018 Гронинген 1:2 Брюгге ТМК
- 26.12.2017 Брюгге 4:2 Мускрон-Перювельз ПДА
- 20.12.2017 Мехелен 0:3 Брюгге ПДА
- 17.12.2017 Брюгге 5:0 Андерлехт ПДА
- 10.12.2017 Брюгге 3:1 Локерен ПДА
- 03.12.2017 Эйпен 2:2 Брюгге ПДА
- 30.11.2017 Зульте-Варегем 2:3 Брюгге К
- 26.11.2017 Брюгге 3:2 Зульте-Варегем ПДА
- 19.11.2017 Брюгге 3:0 Васланд-Беверен ПДА
- 05.11.2017 Андерлехт 0:0 Брюгге ПДА
- 29.10.2017 Брюгге 4:1 Сент-Трюйден ПДА
- 25.10.2017 Генк 2:0 Брюгге ПДА
- 22.10.2017 Брюгге 1:0 Ройал Антверпен ПДА
- 15.10.2017 Остенде 2:3 Брюгге ПДА
- 01.10.2017 Брюгге 2:1 Гент ПДА
- 24.09.2017 Шарлеруа 1:2 Брюгге ПДА
- 20.09.2017 Рузеларе 1:5 Брюгге К
Последние игры между собой
Гент: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Брюгге: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
- 01.10.2017 Брюгге 2:1 Гент Первый дивизион А
- 21.05.2017 Брюгге 2:1 Гент Лига Про. Плей-офф. Чемпионская группа
- 02.04.2017 Гент 2:1 Брюгге Лига Про. Плей-офф. Чемпионская группа
- 29.01.2017 Гент 2:0 Брюгге Лига Про
- 02.10.2016 Брюгге 1:0 Гент Лига Про
- 08.05.2016 Гент 1:4 Брюгге Лига Про
- 09.04.2016 Брюгге 2:0 Гент Лига Про
- 07.02.2016 Брюгге 1:0 Гент Лига Про
- 03.02.2016 Брюгге 1:0 Гент Кубок
- 21.01.2016 Гент 2:1 Брюгге Кубок
- 04.10.2015 Гент 4:1 Брюгге Лига Про
- 16.07.2015 Гент 1:0 Брюгге Суперкубок
- 17.05.2015 Брюгге 2:3 Гент Лига Жюпиле
- 26.04.2015 Гент 2:2 Брюгге Лига Жюпиле
- 22.02.2015 Гент 2:1 Брюгге Лига Жюпиле
- 26.10.2014 Брюгге 2:2 Гент Лига Жюпиле
- 22.12.2013 Гент 1:3 Брюгге Лига Жюпиле
- 25.08.2013 Брюгге 1:1 Гент Лига Жюпиле
- 27.01.2013 Брюгге 0:0 Гент Лига Жюпиле
- 30.09.2012 Гент 2:2 Брюгге Лига Жюпиле
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|0:0
|24
|18
|4
|2
|58 - 23
|58
|2.
|Шарлеруа
|24
|13
|7
|4
|40 - 22
|46
|3.
|Андерлехт
|23
|13
|5
|5
|34 - 28
|44
|4.
|Гент
|0:0
|24
|10
|7
|7
|31 - 19
|37
|5.
|Ройал Антверпен
|24
|9
|10
|5
|34 - 28
|37
|6.
|Сент-Трюйден
|24
|8
|9
|7
|28 - 33
|33
|7.
|Генк
|24
|7
|10
|7
|32 - 31
|31
|8.
|Васланд-Беверен
|24
|8
|6
|10
|44 - 42
|30
|9.
|Кортрейк
|24
|8
|6
|10
|32 - 36
|30
|10.
|Стандард
|23
|7
|8
|8
|25 - 29
|29
|11.
|Мускрон-Перювельз
|24
|8
|5
|11
|31 - 41
|29
|12.
|Зульте-Варегем
|24
|8
|3
|13
|37 - 43
|27
|13.
|Остенде
|23
|7
|4
|12
|30 - 32
|25
|14.
|Локерен
|23
|6
|6
|11
|25 - 36
|24
|15.
|Эйпен
|24
|4
|8
|12
|30 - 48
|20
|16.
|Мехелен
|24
|4
|6
|14
|21 - 41
|18
Первый тайм
20'
Лимбомбе Антони получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ghelamco Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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