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2017-2018
Стадион:
Гент
0:0
Первый тайм: 31'
Брюгге
0'
20' Желтая карточка
Лимбомбе Антони
31'
Первый тайм
Желтая карточка
20'
Лимбомбе Антони получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ghelamco Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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