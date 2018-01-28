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2017-2018
Стадион: Верслус Арена
12' Желтая карточкаMehdi Terki
1:0
21' ГолТомашевич Зарко
25' Желтая карточкаБьелика Александер
28' Желтая карточкаAmine Benchaib
1:1
35' ГолAmine Benchaib
1:2
54' ГолДе Риддер Стив
64' Желтая карточкаЖали Андиле
1:3
79' ГолRobin Soeder
81' Желтая карточкаЖивкович Рицхайро
2:3
89' ГолАкпала Джозеф
|
12'
21'
1:0
28'
35'
1:1
54'
1:2
64'
79'
1:3
89'
2:3
Состав команд
27
Капон
Брехт
15
Жали
Андиле
10
Беррье
Франк
93
Zinho
Gano
14
Mehdi
Terki
27
Robin
Soeder
Остенде 4-4-2
- Основной состав
- 28 Дютуа Виллиам Вратарь
- 27 Капон Брехт Защитник
- 44 Милич Антонио Защитник
- 33 Томашевич Зарко Защитник
- 16 Бьелика Александер Защитник
- 55 Фернандо Матос Полузащитник
- 7 Сиани Себастьен Полузащитник
- 15 Жали Андиле Полузащитник
- 10 Беррье Франк Полузащитник
- 9 Живкович Рицхайро Нападающий
- 93 Zinho Gano Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Mike Van Hamel Вратарь
- 66 Конте Ибраима Защитник
- 4 Боссартс Матиас Защитник
- 12 Банда Эммануэль Полузащитник
- 26 Вандандриш Кевин Полузащитник
- 36 Hasan Ozkan III Полузащитник
- 17 Акпала Джозеф Нападающий
- Главный тренер: Adnan Custovic
Локерен 4-3-3
- Основной состав
- 13 Верхульст Давино Вратарь
- 35 Tracy Mpati Bibuangu Защитник
- 20 Joher Khadim Rassoul Защитник
- 25 Jakov Filipovic Защитник
- 6 Скуласон Ари Защитник
- 7 Killan Overmeire Полузащитник
- 14 Mehdi Terki Полузащитник
- 28 Amine Benchaib Полузащитник
- 17 Хуппертс Гуус Нападающий
- 27 Robin Soeder Нападающий
- 22 Де Риддер Стив Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Марцо Стефано Защитник
- 26 Arno Monsecour Защитник
- 11 Bob Straetman Полузащитник
- 8 Мишель Жулиан Полузащитник
- 9 Де Суттер Том Нападающий
- 18 Менди Жан Нападающий
- 12 Ortwin de Wolf
- Главный тренер: Мас Петер
Предыдущие игры
Остенде (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 25.01.2018 Брюгге 3:2 Остенде ПДА
- 20.01.2018 Остенде 2:1 Кортрейк ПДА
- 16.01.2018 Остенде 1:2 Генк ПДА
- 10.01.2018 Эрцгебирге Ауэ 0:2 Остенде ТМК
- 08.01.2018 Остенде 2:5 Штуттгарт ТМК
- 22.12.2017 Васланд-Беверен 1:3 Остенде ПДА
- 15.12.2017 Мускрон-Перювельз 1:0 Остенде ПДА
- 12.12.2017 Остенде 2:3 Стандард К
- 09.12.2017 Остенде 0:1 Мехелен ПДА
- 01.12.2017 Шарлеруа 1:1 Остенде ПДА
- 28.11.2017 Остенде 2:0 Сент-Трюйден К
- 25.11.2017 Остенде 1:0 Эйпен ПДА
- 18.11.2017 Стандард 0:0 Остенде ПДА
- 05.11.2017 Остенде 4:2 Зульте-Варегем ПДА
- 28.10.2017 Локерен 0:3 Остенде ПДА
- 24.10.2017 Остенде 3:0 Шарлеруа ПДА
- 21.10.2017 Сент-Трюйден 1:0 Остенде ПДА
- 15.10.2017 Остенде 2:3 Брюгге ПДА
- 30.09.2017 Кортрейк 1:2 Остенде ПДА
- 23.09.2017 Генк 1:1 Остенде ПДА
Локерен (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 24.01.2018 Локерен 1:2 Генк ПДА
- 21.01.2018 Гент 3:0 Локерен ПДА
- 12.01.2018 Локерен 1:0 Сеул ТМК
- 10.01.2018 Эльче 4:3 Локерен ТМК
- 26.12.2017 Локерен 2:0 Мехелен ПДА
- 21.12.2017 Ройал Антверпен 1:2 Локерен ПДА
- 16.12.2017 Локерен 1:1 Васланд-Беверен ПДА
- 10.12.2017 Брюгге 3:1 Локерен ПДА
- 02.12.2017 Локерен 1:2 Андерлехт ПДА
- 29.11.2017 Гент 2:1 Локерен К
- 25.11.2017 Сент-Трюйден 0:0 Локерен ПДА
- 19.11.2017 Локерен 0:3 Гент ПДА
- 04.11.2017 Генк 0:0 Локерен ПДА
- 28.10.2017 Локерен 0:3 Остенде ПДА
- 24.10.2017 Мехелен 0:2 Локерен ПДА
- 21.10.2017 Локерен 1:1 Шарлеруа ПДА
- 14.10.2017 Локерен 1:1 Сент-Трюйден ПДА
- 01.10.2017 Зульте-Варегем 1:3 Локерен ПДА
- 24.09.2017 Стандард 2:1 Локерен ПДА
- 20.09.2017 Локерен 2:0 Беерсхот-Вильрейк К
Последние игры между собой
Остенде: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 7
Локерен: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 4
- 28.10.2017 Локерен 0:3 Остенде Первый дивизион А
- 04.03.2017 Остенде 0:0 Локерен Лига Про
- 25.10.2016 Локерен 1:2 Остенде Лига Про
- 07.02.2016 Локерен 0:1 Остенде Лига Про
- 02.10.2015 Остенде 2:0 Локерен Лига Про
- 09.05.2015 Локерен 6:1 Остенде Лига Жюпиле
- 04.04.2015 Остенде 1:2 Локерен Лига Жюпиле
- 07.02.2015 Остенде 0:1 Локерен Лига Жюпиле
- 05.10.2014 Локерен 3:1 Остенде Лига Жюпиле
- 05.02.2014 Остенде 1:1 Локерен Кубок Бельгии
- 28.01.2014 Локерен 1:1 Остенде Кубок Бельгии
- 26.12.2013 Остенде 0:3 Локерен Лига Жюпиле
- 31.08.2013 Локерен 1:0 Остенде Лига Жюпиле
- 12.07.2009 Остенде 0:0 Локерен Товарищеские матчи. Сборные
- 08.01.2008 Остенде 0:0 Локерен Товарищеские матчи. Сборные
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|24
|18
|3
|3
|58 - 25
|57
|2.
|Шарлеруа
|24
|13
|7
|4
|40 - 22
|46
|3.
|Андерлехт
|24
|13
|6
|5
|37 - 31
|45
|4.
|Гент
|24
|11
|6
|7
|33 - 19
|39
|5.
|Ройал Антверпен
|24
|9
|10
|5
|34 - 28
|37
|6.
|Сент-Трюйден
|24
|8
|9
|7
|28 - 33
|33
|7.
|Генк
|24
|7
|10
|7
|32 - 31
|31
|8.
|Васланд-Беверен
|24
|8
|6
|10
|44 - 42
|30
|9.
|Кортрейк
|24
|8
|6
|10
|32 - 36
|30
|10.
|Стандард
|24
|7
|9
|8
|28 - 32
|30
|11.
|Мускрон-Перювельз
|24
|8
|5
|11
|31 - 41
|29
|12.
|Зульте-Варегем
|24
|8
|3
|13
|37 - 43
|27
|13.
|Локерен
|24
|7
|6
|11
|28 - 38
|27
|14.
|Остенде
|24
|7
|4
|13
|32 - 35
|25
|15.
|Эйпен
|24
|4
|8
|12
|30 - 48
|20
|16.
|Мехелен
|24
|4
|6
|14
|21 - 41
|18
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Г О О О О Л - Акпала Джозеф бьет в цель!
85'
Локерен делает замену. Робин Седер уходит с поля, а Де Суттер Том выходит на его замену.
81'
Живкович Рицхайро получил желтую карточку от судьи
80'
Остенде делает замену. Сиани Себастьен уходит с поля, а Emmanuel Banda выходит на его замену.
79'
Г О О О О Л - Робин Седер бьет в цель!
76'
Локерен делает замену. Amine Benchaib уходит с поля, а Bob Straetman выходит на его замену.
72'
Локерен делает замену. Мехди Терки уходит с поля, а Мишель Жулиан выходит на его замену.
64'
Жали Андиле получил желтую карточку от судьи
63'
Остенде делает замену. Беррье Франк уходит с поля, а Акпала Джозеф выходит на его замену.
54'
Г О О О О Л - Де Риддер Стив бьет в цель!
46'
Остенде делает замену. Капон Брехт уходит с поля, а Вандандриш Кевин выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
35'
Г О О О О Л - Amine Benchaib бьет в цель!
28'
Amine Benchaib получил желтую карточку от судьи
25'
Бьелика Александер получил желтую карточку от судьи
21'
Г О О О О Л - Томашевич Зарко бьет в цель!
12'
Мехди Терки получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Versluys Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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