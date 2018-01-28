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  5. Первый дивизион А
2017-2018
Стадион:
Остенде
2:3
Конец матча
Локерен
0'
12' Желтая карточка
Mehdi Terki
1:0
21' Гол
Томашевич Зарко
25' Желтая карточка
Бьелика Александер
28' Желтая карточка
Amine Benchaib
1:1
35' Гол
Amine Benchaib
1:2
54' Гол
Де Риддер Стив
64' Желтая карточка
Жали Андиле
1:3
79' Гол
Robin Soeder
81' Желтая карточка
Живкович Рицхайро
2:3
89' Гол
Акпала Джозеф
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
89'
Г О О О О Л - Акпала Джозеф бьет в цель!
85'
Локерен делает замену. Робин Седер уходит с поля, а Де Суттер Том выходит на его замену.
Желтая карточка
81'
Живкович Рицхайро получил желтую карточку от судьи
80'
Остенде делает замену. Сиани Себастьен уходит с поля, а Emmanuel Banda выходит на его замену.
Описание гола
79'
Г О О О О Л - Робин Седер бьет в цель!

76'
Локерен делает замену. Amine Benchaib уходит с поля, а Bob Straetman выходит на его замену.
72'
Локерен делает замену. Мехди Терки уходит с поля, а Мишель Жулиан выходит на его замену.
Желтая карточка
64'
Жали Андиле получил желтую карточку от судьи
63'
Остенде делает замену. Беррье Франк уходит с поля, а Акпала Джозеф выходит на его замену.
Описание гола
54'
Г О О О О Л - Де Риддер Стив бьет в цель!
46'
Остенде делает замену. Капон Брехт уходит с поля, а Вандандриш Кевин выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
35'
Г О О О О Л - Amine Benchaib бьет в цель!
Желтая карточка
28'
Amine Benchaib получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
25'
Бьелика Александер получил желтую карточку от судьи
Описание гола
21'
Г О О О О Л - Томашевич Зарко бьет в цель!
Желтая карточка
12'
Мехди Терки получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Versluys Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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