Стадион: МАК3ПАРК Зрители: 13115
1:2
Конец матча
0:1
29' ГолЛинссен Брайн
1:1
58' ГолНамли Юнес
1:2
75' ГолМаунт Мэйсон
79' Желтая карточкаЭхизибуэ Кингсли
Второй тайм
95'
Маунт Мэйсон из команды Витесс сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
95'
Ван дер Верфф Майкел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Пажишек Пётр нанес удар, но тот был заблокирован.
94'
О, нет. Из многообещающей позиции Пажишек Пётр из команды ПЕК Зволле наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
94'
Нейланд Стефан нанес удар, но тот был заблокирован.
94'
Nicolas Freire нанес удар, но тот был заблокирован.
94'
Пажишек Пётр из команды ПЕК Зволле делает пас партнеру.
94'
Нейланд Стефан из команды ПЕК Зволле делает пас партнеру.
93'
93'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Ван дер Верфф Майкел из команды Витесс.
93'
92'
Файе Лассана выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Игрок из команды ПЕК Зволле делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
92'
92'
Марселлис Дирк нанес удар, но промахнулся очень сильно.
92'
92'
91'
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле делает неудачный навес.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
90'
90'
90'
Нейланд Стефан мяч отрикошетил от ворот
90'
Эхизибуэ Кингсли выбил мяч подальше от ворот.
88'
Philippe Sandler бьет со штрафного в створ, но Пасвер Ремко держит все под контролем
88'
Миазга Мэтт из команды Витесс опасно и грубо сыграл. Пажишек Пётр пострадал.
87'
87'
КАКОЙ ПРОМАХ! Нейланд Стефан упускает момент. Он пробил с лета в штангу!
86'
86'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
86'
Кастаньос Люк наказан за толчок Марселлис Дирк
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
84'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле в офсайде
84'
Тактическая замена. Линссен Брайн уходит с поля и его заменяет Thomas Kotte
83'
Тактическая замена. Саймак Мустафа уходит с поля и его заменяет Пажишек Пётр
83'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
83'
Маунт Мэйсон из команды Витесс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
83'
Маунт Мэйсон из команды Витесс идет с мячом вперед на обострение...
82'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
82'
Плохо сыграл Дабо Фанкати - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
82'
81'
Миазга Мэтт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
81'
81'
81'
Выглядело как неплохой момент. Маунт Мэйсон из команды Витесс закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
80'
80'
80'
Судья сигнализирует, что Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Брюнс Томас
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
79'
Эхизибуэ Кингсли получил желтую карточку от судьи
79'
Безумный фол. Эхизибуэ Кингсли грубо играет против соперника. Пострадал Миазга Мэтт
78'
Nicolas Freire из команды ПЕК Зволле подал угловой слева.
78'
78'
Philippe Sandler из команды ПЕК Зволле делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
77'
Тактическая замена. Кашия Гурам уходит с поля и его заменяет Ван дер Верфф Майкел
75'
Г О О О О Л Маунт Мэйсон закручивает штрафной в сетку! Великолепно
75'
Судья сигнализирует, что Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Линссен Брайн
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
74'
Игра в одни ворота сейчас. ПЕК Зволле доминирует и владеет мячом
74'
74'
74'
Судья сигнализирует, что Маунт Мэйсон из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Деккер Рик
73'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле играет слишком грубо. Миазга Мэтт оказался на газоне.
73'
Марселлис Дирк из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
73'
73'
72'
72'
72'
72'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
72'
71'
Сегодняшная посещаемость составляет 13115 болельщиков
71'
Судья сигнализирует, что Дабо Фанкати из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Мохтар Юнес
71'
Рашица Милот из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
71'
Дабо Фанкати из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
69'
Тактическая замена. Матавж Тим уходит с поля и его заменяет Кастаньос Люк
69'
69'
Рашица Милот из команды Витесс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
68'
Матавж Тим из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
68'
68'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
68'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле делает отличный кросс...
66'
66'
Матавж Тим разрезает оборону соперника отличным пасом
66'
Игроки ФК "Витесс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
65'
65'
Nicolas Freire из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
65'
Игроки ФК "ПЕК Зволле" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
65'
65'
64'
Nicolas Freire из команды ПЕК Зволле играет слишком грубо. Рашица Милот оказался на газоне.
64'
63'
Тактическая замена. Ондан Терелл уходит с поля и его заменяет Нейланд Стефан
63'
Саймак Мустафа мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
63'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле делает навес прямо в штрафную.
63'
Плохо сыграл Кашия Гурам - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
62'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле делает навес прямо в штрафную.
61'
Судья сигнализирует, что Рашица Милот из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Деккер Рик
61'
61'
60'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле играет слишком грубо. Маунт Мэйсон оказался на газоне.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
59'
Фантастический гол, где все сам сделал Намли Юнес!
58'
Деккер Рик сделал результативную передачу.
58'
Г О О О О Л - Намли Юнес из команды ПЕК Зволле переиграл вратаря дальним ударом!
58'
57'
57'
Маунт Мэйсон из команды Витесс подал угловой слева.
57'
Матавж Тим мяч отрикошетил от ворот
57'
Маунт Мэйсон из команды Витесс делает навес прямо в штрафную.
56'
Nicolas Freire наказан за толчок Миазга Мэтт
56'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
56'
Мохтар Юнес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
55'
Кашия Гурам коснулся мяча рукой.
55'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
55'
Томас Райян пробует нанести удар издали, но Пасвер Ремко держит все под контролем
54'
Судья сигнализирует, что Маунт Мэйсон из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Саймак Мустафа
54'
54'
Шанс! Кашия Гурам из команды Витесс пробил головой, но мимо
53'
53'
Рашица Милот из команды Витесс навешивает в штрафную с рикошетом.
52'
51'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
51'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
50'
50'
50'
50'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле делает навес прямо в штрафную.
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
49'
49'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
49'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле забрасывает мяч в штрафную.
48'
48'
48'
47'
Брюнс Томас из команды Витесс забрасывает мяч в штрафную.
47'
Матавж Тим из команды Витесс делает передачу одноклубнику.
47'
47'
Маунт Мэйсон мяч отрикошетил от ворот
46'
Дабо Фанкати из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
46'
Судья сигнализирует, что Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Сереро Тулани
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Команда Витесс играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
47'
Ондан Терелл наказан за толчок Файе Лассана
46'
Линссен Брайн из команды Витесс в офсайде
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
45'
Файе Лассана из команды Витесс опасно и грубо сыграл. Эхизибуэ Кингсли пострадал.
43'
Судья сигнализирует, что Брюнс Томас из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Намли Юнес
42'
Сереро Тулани из команды Витесс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
42'
Брюнс Томас наказан за толчок Марселлис Дирк
42'
42'
Матавж Тим нанес удар, но тот был заблокирован.
41'
40'
Лигеон Рубен получил травму и заменен. Nicolas Freire выходит на поле.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
39'
Лигеон Рубен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
38'
38'
38'
37'
37'
О, нет. Из многообещающей позиции Кашия Гурам из команды Витесс наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
37'
36'
Матавж Тим из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
36'
35'
Матавж Тим из команды Витесс в офсайде
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
34'
34'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
34'
Philippe Sandler выбил мяч подальше от ворот.
33'
33'
Отличные скиллы показывает Рашица Милот, обводя своих соперников
32'
Рашица Милот из команды Витесс идет с мячом вперед на обострение...
32'
32'
32'
Пасвер Ремко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
32'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле делает навес прямо в штрафную.
32'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
30'
Отличный гол забил Линссен Брайн
29'
Брюнс Томас сделал результативную передачу.
29'
Г О О О О Л - Линссен Брайн классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
29'
28'
Ондан Терелл из команды ПЕК Зволле толкнул локтем оппонента. Это Кашия Гурам заработал фол
28'
Саймак Мустафа бьет со штрафного в створ, но Пасвер Ремко держит все под контролем
27'
Миазга Мэтт наказан за толчок Намли Юнес
26'
26'
26'
Марселлис Дирк из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
25'
25'
Файе Лассана выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
25'
24'
24'
23'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
22'
21'
Матавж Тим из команды Витесс в офсайде
21'
Сереро Тулани имел все шансы забить, но Бур Дьедерик сделал отличный сейв!
20'
Матавж Тим разрезает оборону соперника отличным пасом
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
19'
Безумный фол. Саймак Мустафа грубо играет против соперника. Пострадал Сереро Тулани
18'
Линссен Брайн из команды Витесс в офсайде
17'
17'
ШАНС! Рашица Милот нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
17'
Плохо сыграл Деккер Рик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
17'
Матавж Тим из команды Витесс делает передачу одноклубнику.
17'
Кашия Гурам из команды Витесс делает передачу одноклубнику.
16'
16'
Бур Дьедерик ошибается в защите.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 28% времени, а гости – 72%.
15'
14'
Сереро Тулани не смог попасть в створ ударом издали
14'
14'
14'
Матавж Тим из команды Витесс делает навес прямо в штрафную.
14'
Сереро Тулани из команды Витесс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
13'
13'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле подал угловой слева.
13'
Кашия Гурам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
Судья сигнализирует, что Файе Лассана из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Деккер Рик
12'
12'
Миазга Мэтт из команды Витесс опасно и грубо сыграл. Philippe Sandler пострадал.
11'
10'
10'
Игра в одни ворота сейчас. Витесс доминирует и владеет мячом
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
9'
Маунт Мэйсон из команды Витесс в офсайде
9'
8'
Маунт Мэйсон не смог попасть в створ ударом издали
8'
Матавж Тим из команды Витесс нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
8'
8'
Рашица Милот из команды Витесс навешивает в штрафную с рикошетом.
6'
6'
Ондан Терелл из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
6'
6'
Мохтар Юнес выбил мяч подальше от ворот.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
4'
Игроки ФК "ПЕК Зволле" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
4'
Матавж Тим из команды Витесс подал угловой слева.
4'
Маунт Мэйсон нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
4'
Отличные скиллы показывает Маунт Мэйсон, обводя своих соперников
3'
Миазга Мэтт наказан за толчок Ондан Терелл
3'
Марселлис Дирк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Витесс". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MAC3PARK Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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