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  4. Голландия
  5. Эредивизие
Стадион: Зрители: 13115
ПЕК Зволле
1:2
Конец матча
Витесс
0'
0:1
29' Гол
Линссен Брайн
1:1
58' Гол
Намли Юнес
1:2
75' Гол
Маунт Мэйсон
79' Желтая карточка
Эхизибуэ Кингсли
90'+5
Второй тайм
95'
Маунт Мэйсон из команды Витесс сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
95'
Ван дер Верфф Майкел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Пажишек Пётр нанес удар, но тот был заблокирован.
94'
О, нет. Из многообещающей позиции Пажишек Пётр из команды ПЕК Зволле наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

94'
Нейланд Стефан нанес удар, но тот был заблокирован.
94'
Nicolas Freire нанес удар, но тот был заблокирован.
94'
Пажишек Пётр из команды ПЕК Зволле делает пас партнеру.
94'
Нейланд Стефан из команды ПЕК Зволле делает пас партнеру.
93'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
93'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Ван дер Верфф Майкел из команды Витесс.
93'
Отличные скиллы показывает Мохтар Юнес, обводя своих соперников
92'
Файе Лассана выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Игрок из команды ПЕК Зволле делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
92'
Удар от ворот произведет Витесс
92'
Марселлис Дирк нанес удар, но промахнулся очень сильно.
92'
Миазга Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
91'
Удар от ворот произведет Витесс
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле делает неудачный навес.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
90'
Дабо Фанкати выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
90'
Нейланд Стефан из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
90'
Нейланд Стефан мяч отрикошетил от ворот
90'
Эхизибуэ Кингсли выбил мяч подальше от ворот.
88'
Philippe Sandler бьет со штрафного в створ, но Пасвер Ремко держит все под контролем
Фол, нарушение
88'
Миазга Мэтт из команды Витесс опасно и грубо сыграл. Пажишек Пётр пострадал.
87'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
КАКОЙ ПРОМАХ! Нейланд Стефан упускает момент. Он пробил с лета в штангу!
86'
Миазга Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
86'
Кастаньос Люк наказан за толчок Марселлис Дирк
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Офсайд
84'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле в офсайде
84'
Тактическая замена. Линссен Брайн уходит с поля и его заменяет Thomas Kotte
83'
Тактическая замена. Саймак Мустафа уходит с поля и его заменяет Пажишек Пётр
83'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
83'
Маунт Мэйсон из команды Витесс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
83'
Маунт Мэйсон из команды Витесс идет с мячом вперед на обострение...
82'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
82'
Плохо сыграл Дабо Фанкати - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
82'
Нейланд Стефан из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
81'
Миазга Мэтт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
81'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
81'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
81'
Выглядело как неплохой момент. Маунт Мэйсон из команды Витесс закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
80'
Philippe Sandler выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Маунт Мэйсон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
80'
Судья сигнализирует, что Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Брюнс Томас
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Желтая карточка
79'
Эхизибуэ Кингсли получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
79'
Безумный фол. Эхизибуэ Кингсли грубо играет против соперника. Пострадал Миазга Мэтт
Угловой
78'
Nicolas Freire из команды ПЕК Зволле подал угловой слева.
Угловой
78'
Нейланд Стефан из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
78'
Philippe Sandler из команды ПЕК Зволле делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
77'
Тактическая замена. Кашия Гурам уходит с поля и его заменяет Ван дер Верфф Майкел
Описание гола
75'
Г О О О О Л Маунт Мэйсон закручивает штрафной в сетку! Великолепно
Фол, нарушение
75'
Судья сигнализирует, что Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Линссен Брайн
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
74'
Игра в одни ворота сейчас. ПЕК Зволле доминирует и владеет мячом
74'
Кашия Гурам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
74'
Судья сигнализирует, что Маунт Мэйсон из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Деккер Рик
Фол, нарушение
73'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле играет слишком грубо. Миазга Мэтт оказался на газоне.
73'
Марселлис Дирк из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
73'
Кашия Гурам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
73'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
72'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
72'
Пасвер Ремко взял и забрал мяч на выходе
Угловой
72'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
72'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
72'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле идет с мячом вперед на обострение...
71'
Сегодняшная посещаемость составляет 13115 болельщиков
Фол, нарушение
71'
Судья сигнализирует, что Дабо Фанкати из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Мохтар Юнес
71'
Рашица Милот из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
71'
Дабо Фанкати из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
70'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
69'
Тактическая замена. Матавж Тим уходит с поля и его заменяет Кастаньос Люк
69'
Бур Дьедерик взял и забрал мяч на выходе
69'
Рашица Милот из команды Витесс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
68'
Матавж Тим из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
68'
Пасвер Ремко взял и забрал мяч на выходе
68'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
68'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле делает отличный кросс...
66'
Бур Дьедерик взял и забрал мяч на выходе
66'
Матавж Тим разрезает оборону соперника отличным пасом
66'
Игроки ФК "Витесс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
65'
Кашия Гурам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Nicolas Freire из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
65'
Игроки ФК "ПЕК Зволле" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
65'
Philippe Sandler выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Маунт Мэйсон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
64'
Nicolas Freire из команды ПЕК Зволле играет слишком грубо. Рашица Милот оказался на газоне.
64'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Тактическая замена. Ондан Терелл уходит с поля и его заменяет Нейланд Стефан
63'
Саймак Мустафа мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
63'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле делает навес прямо в штрафную.
63'
Плохо сыграл Кашия Гурам - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
62'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле делает навес прямо в штрафную.
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Рашица Милот из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Деккер Рик
61'
Philippe Sandler выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Маунт Мэйсон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
60'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле играет слишком грубо. Маунт Мэйсон оказался на газоне.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
59'
Фантастический гол, где все сам сделал Намли Юнес!
58'
Деккер Рик сделал результативную передачу.
Описание гола
58'
Г О О О О Л - Намли Юнес из команды ПЕК Зволле переиграл вратаря дальним ударом!
58'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле идет с мячом вперед на обострение...
57'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
Угловой
57'
Маунт Мэйсон из команды Витесс подал угловой слева.
57'
Матавж Тим мяч отрикошетил от ворот
57'
Маунт Мэйсон из команды Витесс делает навес прямо в штрафную.
Фол, нарушение
56'
Nicolas Freire наказан за толчок Миазга Мэтт
56'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
56'
Мохтар Юнес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
55'
Кашия Гурам коснулся мяча рукой.
55'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
55'
Томас Райян пробует нанести удар издали, но Пасвер Ремко держит все под контролем
Фол, нарушение
54'
Судья сигнализирует, что Маунт Мэйсон из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Саймак Мустафа
54'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
54'
Шанс! Кашия Гурам из команды Витесс пробил головой, но мимо
Угловой
53'
Маунт Мэйсон из команды Витесс подал угловой справа.
53'
Рашица Милот из команды Витесс навешивает в штрафную с рикошетом.
52'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
51'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
50'
Пасвер Ремко взял и забрал мяч на выходе
50'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
50'
Дабо Фанкати выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле делает навес прямо в штрафную.
50'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле идет с мячом вперед на обострение...
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
49'
Удар от ворот произведет Витесс
49'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
49'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле забрасывает мяч в штрафную.
48'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
48'
Philippe Sandler выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Сереро Тулани из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
47'
Брюнс Томас из команды Витесс забрасывает мяч в штрафную.
47'
Матавж Тим из команды Витесс делает передачу одноклубнику.
Угловой
47'
Маунт Мэйсон из команды Витесс подал угловой справа.
47'
Маунт Мэйсон мяч отрикошетил от ворот
46'
Дабо Фанкати из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Сереро Тулани
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Команда Витесс играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
47'
Ондан Терелл наказан за толчок Файе Лассана
Офсайд
46'
Линссен Брайн из команды Витесс в офсайде
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
45'
Файе Лассана из команды Витесс опасно и грубо сыграл. Эхизибуэ Кингсли пострадал.
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Брюнс Томас из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Намли Юнес
42'
Сереро Тулани из команды Витесс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Фол, нарушение
42'
Брюнс Томас наказан за толчок Марселлис Дирк
42'
Сереро Тулани из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
42'
Матавж Тим нанес удар, но тот был заблокирован.
41'
Игрок из команды Витесс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
40'
Лигеон Рубен получил травму и заменен. Nicolas Freire выходит на поле.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Травма, повреждение
39'
Лигеон Рубен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
38'
Кашия Гурам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
38'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
38'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
37'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
37'
О, нет. Из многообещающей позиции Кашия Гурам из команды Витесс наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
Угловой
37'
Маунт Мэйсон из команды Витесс подал угловой справа.
36'
Матавж Тим из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
36'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
35'
Матавж Тим из команды Витесс в офсайде
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
34'
Удар от ворот произведет Витесс
34'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
34'
Philippe Sandler выбил мяч подальше от ворот.
33'
Бур Дьедерик взял и забрал мяч на выходе
33'
Отличные скиллы показывает Рашица Милот, обводя своих соперников
32'
Рашица Милот из команды Витесс идет с мячом вперед на обострение...
32'
Кашия Гурам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
32'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
32'
Пасвер Ремко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
32'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле делает навес прямо в штрафную.
32'
Отличные скиллы показывает Мохтар Юнес, обводя своих соперников
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
30'
Отличный гол забил Линссен Брайн
29'
Брюнс Томас сделал результативную передачу.
Описание гола
29'
Г О О О О Л - Линссен Брайн классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
29'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
28'
Ондан Терелл из команды ПЕК Зволле толкнул локтем оппонента. Это Кашия Гурам заработал фол
28'
Саймак Мустафа бьет со штрафного в створ, но Пасвер Ремко держит все под контролем
Фол, нарушение
27'
Миазга Мэтт наказан за толчок Намли Юнес
26'
Дабо Фанкати выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Отличные скиллы показывает Мохтар Юнес, обводя своих соперников
26'
Марселлис Дирк из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
25'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Файе Лассана выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
25'
Кашия Гурам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
24'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
22'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
21'
Матавж Тим из команды Витесс в офсайде
21'
Сереро Тулани имел все шансы забить, но Бур Дьедерик сделал отличный сейв!
20'
Матавж Тим разрезает оборону соперника отличным пасом
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
Фол, нарушение
19'
Безумный фол. Саймак Мустафа грубо играет против соперника. Пострадал Сереро Тулани
Офсайд
18'
Линссен Брайн из команды Витесс в офсайде
17'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
17'
ШАНС! Рашица Милот нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
17'
Плохо сыграл Деккер Рик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
17'
Матавж Тим из команды Витесс делает передачу одноклубнику.
17'
Кашия Гурам из команды Витесс делает передачу одноклубнику.
16'
Игрок из команды Витесс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
16'
Бур Дьедерик ошибается в защите.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 28% времени, а гости – 72%.
15'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
14'
Сереро Тулани не смог попасть в створ ударом издали
14'
Игрок из команды Витесс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
14'
Philippe Sandler выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Матавж Тим из команды Витесс делает навес прямо в штрафную.
14'
Сереро Тулани из команды Витесс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
13'
Пасвер Ремко взял и забрал мяч на выходе
Угловой
13'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле подал угловой слева.
13'
Кашия Гурам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Файе Лассана из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Деккер Рик
12'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
12'
Миазга Мэтт из команды Витесс опасно и грубо сыграл. Philippe Sandler пострадал.
11'
Игрок из команды Витесс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
10'
Удар от ворот произведет Витесс
10'
Игра в одни ворота сейчас. Витесс доминирует и владеет мячом
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
Офсайд
9'
Маунт Мэйсон из команды Витесс в офсайде
9'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
8'
Маунт Мэйсон не смог попасть в створ ударом издали
8'
Матавж Тим из команды Витесс нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
8'
Маунт Мэйсон из команды Витесс подал угловой справа.
8'
Рашица Милот из команды Витесс навешивает в штрафную с рикошетом.
6'
Миазга Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Ондан Терелл из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
6'
Пасвер Ремко взял и забрал мяч на выходе
6'
Мохтар Юнес выбил мяч подальше от ворот.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
4'
Игроки ФК "ПЕК Зволле" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Угловой
4'
Матавж Тим из команды Витесс подал угловой слева.
4'
Маунт Мэйсон нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
4'
Отличные скиллы показывает Маунт Мэйсон, обводя своих соперников
Фол, нарушение
3'
Миазга Мэтт наказан за толчок Ондан Терелл
3'
Марселлис Дирк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Сереро Тулани из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Витесс". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MAC3PARK Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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