Стадион: Гролс Весте Зрители: 25700
0:1
4' ГолЛосано Ирвин
0:2
90' ГолАриас Сантьяго
90' Желтая карточкаМахер Адам II
Новости после матча
Второй тайм
95'
ПСВ заслуженно побеждает в отличном матче
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 25700 болельщиков
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
95'
Шанс! Люккассен Деррик из команды ПСВ пробил головой, но мимо
94'
Лосано Ирвин из команды ПСВ подал угловой справа.
94'
Тигадауини Аднане предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
94'
Mauro Junior навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
94'
Судья сигнализирует, что Лам Томас из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Лосано Ирвин
93'
93'
93'
ШАНС! Лосано Ирвин вышел один-на-один с голкипером...
93'
Де Йонг Люк из команды ПСВ делает пас партнеру.
93'
92'
Махер Адам II сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
92'
Махер Адам II из команды Твенте опасно и грубо сыграл. Mauro Junior пострадал.
92'
91'
Ассаиди Уссама из команды Твенте отправил кросс в штрафную...
91'
Эль-Хамдауи Мунир из команды Твенте делает пас партнеру.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Mauro Junior сделал результативную передачу.
90'
Г О О О О Л - Ариас Сантьяго изменил счет на табло!
90'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Ариас Сантьяго и Mauro Junior из команды ПСВ.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
89'
89'
89'
ШАНС! Де Йонг Люк вышел один-на-один с голкипером...
89'
Mauro Junior из команды ПСВ делает пас партнеру.
89'
89'
Удар от ворот произведет Твенте
88'
Как он промахнулся? Хендрикс Йоррит имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
88'
ШАНС! Хендрикс Йоррит вышел один-на-один с голкипером...
88'
Отличные скиллы показывает Хендрикс Йоррит, обводя своих соперников
88'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
88'
88'
88'
Тигадауини Аднане из команды Твенте отправил кросс в штрафную...
88'
Махер Адам II из команды Твенте разыграл угловой с левого угла.
87'
Эль-Хамдауи Мунир мяч отрикошетил от ворот
87'
Игрок из команды Твенте делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
87'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
86'
Игрок из команды Твенте делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
86'
Тактическая замена. Тер Авест Хидде уходит с поля и его заменяет Хойвельд Йос
85'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
84'
Тактическая замена. Рамселар Барт уходит с поля и его заменяет Mauro Junior
84'
Судья сигнализирует, что Махер Адам II из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Ван Гинкел Марко
83'
83'
Выглядело как неплохой момент. Лосано Ирвин из команды ПСВ закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
83'
Рамселар Барт из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
82'
Судья сигнализирует, что Лосано Ирвин из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Лам Томас
81'
Ассаиди Уссама из команды Твенте в офсайде
81'
81'
Ассаиди Уссама из команды Твенте делает навес прямо в штрафную.
81'
Тигадауини Аднане из команды Твенте делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
81'
81'
81'
Махер Адам II из команды Твенте разыграл угловой с правого угла.
81'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
80'
Тигадауини Аднане из команды Твенте отправил кросс в штрафную...
80'
Махер Адам II из команды Твенте подал угловой слева.
80'
Тактическая замена. Куэва Кристиан уходит с поля и его заменяет Тигадауини Аднане
80'
Шваб Даниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
80'
Ассаиди Уссама из команды Твенте играет в стеночку с партнером по команде. Эль-Хамдауи Мунир это был.
78'
78'
Судья сигнализирует, что Тер Авест Хидде из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Бренет Джошуа
77'
Удар от ворот произведет Твенте
77'
Шваб Даниэль выбил мяч подальше от ворот.
76'
Исима-Мирен Николя из команды ПСВ хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
76'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
75'
Так близко к голу! Де Йонг Люк имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Дроммел Йоэл!
74'
Лосано Ирвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
74'
Лам Томас из команды Твенте опасно и грубо сыграл. Де Йонг Люк пострадал.
73'
73'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
73'
Лосано Ирвин из команды ПСВ подал угловой справа.
72'
Должен был быть гол! Ван Гинкел Марко имел отличный шанс, но Дроммел Йоэл не дал голу состоятся!
72'
Ариас Сантьяго разрезает оборону соперника отличным пасом
72'
Лам Томас из команды Твенте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
72'
Судья сигнализирует, что Люккассен Деррик из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Ассаиди Уссама
71'
71'
Тактическая замена. Бергвейн Стевен уходит с поля и его заменяет Люккассен Деррик
70'
Как он промахнулся? Эль-Хамдауи Мунир имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
70'
Вучкич Харис из команды Твенте отправил кросс в штрафную...
70'
70'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
69'
69'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
69'
Бренет Джошуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Игрок из команды Твенте делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
68'
68'
Рамселар Барт из команды ПСВ забрасывает мяч в штрафную.
67'
Зут Йерун взял и забрал мяч на выходе
67'
Удар от ворот произведет Твенте
67'
Отличный пас сделал Лосано Ирвин из команды ПСВ. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
65'
Удар от ворот произведет Твенте
65'
Тактическая замена. Tom Boere уходит с поля и его заменяет Эль-Хамдауи Мунир
65'
65'
Лосано Ирвин из команды ПСВ подал угловой слева.
65'
Махер Адам II предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
64'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
63'
Зут Йерун на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
63'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
63'
63'
Махер Адам II из команды Твенте разыграл угловой с правого угла.
62'
62'
62'
ШАНС! Tom Boere нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
61'
61'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Де Йонг Люк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Вучкич Харис из команды Твенте делает пас партнеру.
61'
Отличные скиллы показывает Вучкич Харис, обводя своих соперников
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
60'
Ассаиди Уссама не смог попасть в створ ударом издали
60'
59'
58'
Судья сигнализирует, что Махер Адам II из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Ван Гинкел Марко
58'
58'
58'
Зут Йерун вытянулся и попробовал реализовать навес, который сделал Махер Адам II. Отличный был шанс, чтобы забить!
57'
Ассаиди Уссама из команды Твенте сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
57'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
57'
Куэва Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Зут Йерун выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Махер Адам II из команды Твенте навешивает в штрафную с рикошетом.
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
55'
Тер Авест Хидде пробует нанести удар издали, но Зут Йерун держит все под контролем
54'
54'
53'
52'
52'
Ассаиди Уссама не смог попасть в створ ударом издали
51'
Рамселар Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Ассаиди Уссама из команды Твенте отправил кросс в штрафную...
51'
Махер Адам II из команды Твенте разыграл угловой с левого угла.
51'
Бренет Джошуа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
51'
Tom Boere из команды Твенте делает навес прямо в штрафную.
50'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ в офсайде
50'
Бренет Джошуа из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
49'
Тер Авест Хидде из команды Твенте делает передачу одноклубнику.
49'
49'
49'
49'
Йенсен Фредрик мяч отрикошетил от ворот
48'
Отличные скиллы показывает Йенсен Фредрик, обводя своих соперников
48'
48'
48'
Бийен Пит из команды Твенте отправил кросс в штрафную...
47'
Лосано Ирвин из команды ПСВ в офсайде
47'
46'
Тер Авест Хидде из команды Твенте делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Бренет Джошуа из команды ПСВ хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Команда ПСВ играла лучше в этом тайме.
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
46'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
45'
Лосано Ирвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
Лам Томас наказан за толчок Ариас Сантьяго
45'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
42'
Махер Адам II нанес удар, но тот был заблокирован.
41'
41'
Отличный пас сделал Tom Boere из команды Твенте. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
41'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
40'
40'
Вучкич Харис мяч отрикошетил от ворот
40'
40'
Ассаиди Уссама из команды Твенте делает навес прямо в штрафную.
40'
40'
Ассаиди Уссама из команды Твенте идет с мячом вперед на обострение...
38'
Бийен Пит выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
После штрафного удара,который нанес Ван Гинкел Марко мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
38'
Судья сигнализирует, что Тер Авест Хидде из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Хендрикс Йоррит
37'
Бийен Пит выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
О, нет. Из многообещающей позиции Бергвейн Стевен из команды ПСВ наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
37'
37'
37'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
36'
Хорошую попытку сделал Рамселар Барт. Удар в створ, но вратарь начеку
36'
Де Йонг Люк из команды ПСВ делает пас партнеру.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
35'
35'
Йенсен Фредрик имел отличный шанс забить, но голкипер спас!
35'
Плохо сыграл Де Йонг Люк - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
35'
35'
35'
Ассаиди Уссама нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
34'
Махер Адам II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
34'
Судья сигнализирует, что Исима-Мирен Николя из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Тер Авест Хидде
34'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Удар от ворот произведет Твенте
33'
Ван Гинкел Марко не смог попасть в створ ударом издали
32'
32'
Удар от ворот произведет Твенте
32'
32'
32'
Лосано Ирвин из команды ПСВ разыграл угловой с левого угла.
31'
Де Йонг Люк нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
ШАНС! Де Йонг Люк вышел один-на-один с голкипером...
31'
30'
Ассаиди Уссама пробил после навеса, но Зут Йерун спас! Опасный момент упущен!
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
29'
Йенсен Ричард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Бергвейн Стевен имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
28'
Бренет Джошуа из команды ПСВ делает навес прямо в штрафную.
28'
Бренет Джошуа из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
28'
27'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ играет в стеночку с партнером по команде. Де Йонг Люк это был.
26'
Tom Boere из команды Твенте делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
26'
26'
ШАНС! Йенсен Фредрик нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
26'
Ассаиди Уссама имел отличный шанс забить, но голкипер спас!
26'
25'
Бренет Джошуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
25'
Тер Авест Хидде из команды Твенте отправил кросс в штрафную...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
24'
Опасность! Ариас Сантьяго из команды ПСВ отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
23'
Де Йонг Люк из команды ПСВ сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
22'
Шваб Даниэль из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
20'
20'
Ван Гинкел Марко из команды ПСВ навешивает в штрафную с рикошетом.
20'
Тер Авест Хидде из команды Твенте хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
19'
Лам Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Бренет Джошуа из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
19'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
19'
18'
Ассаиди Уссама из команды Твенте делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
16'
Удар от ворот произведет Твенте
16'
16'
16'
Игрок из команды ПСВ делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
15'
Бийен Пит из команды Твенте хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
15'
Лосано Ирвин из команды ПСВ забрасывает мяч в штрафную.
14'
Де Йонг Люк нанес удар головой, но Дроммел Йоэл спокойно отбил мяч.
14'
Бренет Джошуа из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
13'
11'
Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля
11'
О, нет. Из многообещающей позиции Де Йонг Люк из команды ПСВ наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
11'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ делает навес прямо в штрафную.
11'
Ван Гинкел Марко из команды ПСВ делает пас партнеру.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
10'
Тер Авест Хидде из команды Твенте хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
10'
Отличные скиллы показывает Бергвейн Стевен, обводя своих соперников
9'
9'
Удар от ворот произведет Твенте
9'
Отличный пас сделал Хендрикс Йоррит из команды ПСВ. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
8'
8'
Отличный пас сделал Вучкич Харис из команды Твенте. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
6'
Судья сигнализирует, что Ван Гинкел Марко из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Махер Адам II
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
4'
Бергвейн Стевен сделал результативную передачу.
4'
Г О О О О О О Л - Лосано Ирвин из команды ПСВ с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
4'
Плохо сыграл Дроммел Йоэл - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
4'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ делает навес прямо в штрафную.
4'
Tom Boere из команды Твенте направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
3'
Удар от ворот произведет Твенте
3'
Ван Гинкел Марко выбил мяч подальше от ворот.
2'
Судья сигнализирует, что Тер Авест Хидде из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Бергвейн Стевен
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "ПСВ". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Grolsch Veste. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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