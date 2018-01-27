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  5. Эредивизие
Стадион: Зрители: 18443
НАК Бреда
0:1
Конец матча
ВВВ-Венло
0'
49' Желтая карточка
Vito van Crooy
61' Желтая карточка
Ralf Seuntjens
68' Желтая карточка
Нийхолт Джанлука
72' Желтая карточка
Danny Post
0:1
74' Гол
Тай Леннарт
80' Желтая карточка
Мари Пабло
90'+6
Второй тайм
96'
Обе команды могли выиграть сегодня, но ВВВ-Венло вырывает победу
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
95'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
95'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
95'
Уннерсталл Ларс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

93'
Хорошую попытку сделал Paolo Fernandes. Удар в створ, но вратарь начеку
Фол, нарушение
92'
Кастелен Ромео из команды ВВВ-Венло играет слишком грубо. Тасенде Хосе оказался на газоне.
92'
Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе
92'
Тасенде Хосе выбил мяч подальше от ворот.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
90'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
90'
Шанс! Jonathan Opoku из команды ВВВ-Венло пробил головой, но мимо
90'
Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
89'
Тактическая замена. Vito van Crooy уходит с поля и его заменяет Кастелен Ромео
89'
Игрок клуба "ВВВ-Венло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
89'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
88'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
88'
Эль-Алуши Мунир нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
87'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда разыграл угловой с левого угла.
87'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
87'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
86'
Корте Джованни не смог попасть в створ ударом издали
86'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
86'
ШАНС! Vito van Crooy нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
86'
Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло идет с мячом вперед на обострение...
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
85'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
85'
Шанс! Bodi Brusselers из команды НАК Бреда пробил головой, но мимо
85'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
85'
Нильс Реселер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
85'
Нильс Реселер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
85'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда подал угловой слева.
85'
Нильс Реселер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
84'
Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
84'
Игрок клуба "НАК Бреда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
84'
Тай Леннарт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда делает пас партнеру.
82'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
82'
Шанс! Влут Рай из команды НАК Бреда пробил головой, но мимо
82'
Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
82'
Леманс Клинт бьет со штрафного в створ, но Биригитти Марк держит все под контролем
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
Желтая карточка
80'
Мари Пабло сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
80'
Безумный фол. Мари Пабло грубо играет против соперника. Пострадал Тай Леннарт
79'
Тактическая замена. Нийхолт Джанлука уходит с поля и его заменяет Paolo Fernandes
78'
Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе
Угловой
78'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда подал угловой слева.
78'
Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
78'
Ван Брюген Дамиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Влут Рай из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
76'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
76'
Отличный пас сделал Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
Фол, нарушение
75'
Судья сигнализирует, что Arno Verschueren из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Тай Леннарт
74'
Ральф Сеунтьенс сделал результативную передачу.
Описание гола
74'
Г О О О О Л - Тай Леннарт изменил счет на табло!
73'
Ральф Сеунтьенс из команды ВВВ-Венло делает передачу одноклубнику.
73'
Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
73'
Сегодняшная посещаемость составляет 18443 болельщиков
73'
Тактическая замена. Эмброуз Тьерри уходит с поля и его заменяет Bodi Brusselers
Желтая карточка
72'
Данни Пост сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
72'
Безумный фол. Данни Пост грубо играет против соперника. Пострадал Влут Рай
Фол, нарушение
72'
Jonathan Opoku наказан за толчок Мари Пабло
Угловой
71'
Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло подал угловой слева.
71'
Тай Леннарт нанес удар, но тот был заблокирован.
71'
Игрок клуба "ВВВ-Венло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
70'
Нильс Реселер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
ШТАНГА! Пробил головой Влут Рай прямо в каркас ворот!
70'
Тасенде Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
69'
Судья сигнализирует, что Рул Янссен из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Корте Джованни
69'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
69'
Леманс Клинт решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Желтая карточка
68'
Нийхолт Джанлука сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
68'
Безумный фол. Нийхолт Джанлука грубо играет против соперника. Пострадал Данни Пост
67'
Arno Verschueren выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Ван Брюген Дамиан из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
67'
Судья сигнализирует, что Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Vito van Crooy
66'
Рул Янссен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Нийхолт Джанлука из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
65'
Биригитти Марк взял и забрал мяч на выходе
65'
Рул Янссен из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
65'
Игрок клуба "ВВВ-Венло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
64'
Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
64'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
64'
Эль-Алуши Мунир не смог попасть в створ ударом издали
63'
Данни Пост выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Arno Verschueren из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
61'
Ральф Сеунтьенс тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
Фол, нарушение
61'
Ральф Сеунтьенс из команды ВВВ-Венло играет слишком грубо. Гарсия Мануэль II оказался на газоне.
61'
Мари Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
61'
Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло подал угловой слева.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
60'
Bart Meijers предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
60'
Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло подал угловой слева.
60'
Arno Verschueren предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
60'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Arno Verschueren из команды НАК Бреда.
60'
Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло идет с мячом вперед на обострение...
60'
Мари Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Рул Янссен из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
59'
Игрок клуба "ВВВ-Венло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
59'
Влут Рай наказан за толчок Рул Янссен
58'
Джеролд Промес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Влут Рай из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
57'
Игрок клуба "НАК Бреда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Vito van Crooy пробует нанести удар издали, но Биригитти Марк держит все под контролем
55'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
55'
ШАНС! Vito van Crooy нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
55'
Ван Брюген Дамиан из команды ВВВ-Венло делает пас партнеру.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
55'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
54'
Уннерсталл Ларс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
54'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда подал угловой слева.
54'
Нильс Реселер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Ральф Сеунтьенс из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Влут Рай
53'
Джеролд Промес из команды ВВВ-Венло сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
53'
Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
Угловой
53'
Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло разыграл угловой с левого угла.
53'
Биригитти Марк отбил мяч на угловой после удара Jonathan Opoku из штрафной площади.
52'
Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло делает пас партнеру.
52'
Игроки ФК "ВВВ-Венло" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
52'
Джеролд Промес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
Офсайд
51'
Влут Рай из команды НАК Бреда в офсайде
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
Желтая карточка
49'
Vito van Crooy тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
Фол, нарушение
49'
Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло играет слишком грубо. Гарсия Мануэль II оказался на газоне.
49'
Arno Verschueren из команды НАК Бреда сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
48'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
Биригитти Марк взял и забрал мяч на выходе
47'
Ральф Сеунтьенс из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
46'
Тактическая замена. Torino Hunte уходит с поля и его заменяет Jonathan Opoku
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
Фол, нарушение
47'
Нийхолт Джанлука из команды НАК Бреда играет слишком грубо. Тай Леннарт оказался на газоне.
46'
Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
45'
Игрок клуба "ВВВ-Венло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе
44'
Arno Verschueren из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
44'
Джеролд Промес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Гарсия Мануэль II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Данни Пост из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Эль-Алуши Мунир
42'
Хорошую попытку сделал Гарсия Мануэль II. Удар в створ, но вратарь начеку
42'
Arno Verschueren из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
42'
Нильс Реселер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
40'
Tristan Dekker получил травму и заменен. Данни Пост выходит на поле.
40'
Нильс Реселер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Нийхолт Джанлука из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
39'
Ральф Сеунтьенс наказан за толчок Bart Meijers
Фол, нарушение
38'
Безумный фол. Влут Рай грубо играет против соперника. Пострадал Vito van Crooy
38'
Джеролд Промес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Arno Verschueren из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
37'
Игрок клуба "НАК Бреда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Эль-Алуши Мунир нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Уннерсталл Ларс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
34'
Хорошую попытку сделал Гарсия Мануэль II. Удар в створ, но вратарь начеку
34'
Отличные скиллы показывает Гарсия Мануэль II, обводя своих соперников
34'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда идет с мячом вперед на обострение...
33'
Игрок клуба "НАК Бреда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
33'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
30'
Нийхолт Джанлука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Torino Hunte из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
30'
Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе
30'
Тасенде Хосе выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
28'
Влут Рай наказан за толчок Vito van Crooy
Фол, нарушение
27'
Нильс Реселер из команды ВВВ-Венло опасно и грубо сыграл. Корте Джованни пострадал.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
24'
Нильс Реселер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
23'
Ван Брюген Дамиан наказан за толчок Влут Рай
22'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
22'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
Угловой
22'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда разыграл угловой с левого угла.
22'
Tristan Dekker предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
21'
Корте Джованни из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
Фол, нарушение
20'
Ван Брюген Дамиан из команды ВВВ-Венло опасно и грубо сыграл. Эль-Алуши Мунир пострадал.
20'
Игрок клуба "ВВВ-Венло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
19'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
Офсайд
17'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда в офсайде
16'
Нильс Реселер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Arno Verschueren из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
14'
Игрок клуба "НАК Бреда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
14'
Игрок клуба "НАК Бреда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
13'
Шанс! Влут Рай из команды НАК Бреда пробил головой, но мимо
13'
Корте Джованни из команды НАК Бреда делает передачу одноклубнику.
Угловой
13'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда подал угловой справа.
13'
Джеролд Промес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
11'
Bart Meijers выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
11'
Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло подал угловой слева.
11'
Arno Verschueren предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
10'
Леманс Клинт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Мари Пабло из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Vito van Crooy
7'
Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе
7'
Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
7'
Нильс Реселер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Гарсия Мануэль II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Ральф Сеунтьенс из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Тасенде Хосе
7'
Нильс Реселер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
7'
Джеролд Промес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
6'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда подал угловой слева.
6'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
4'
Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
НАК Бреда совершает вбрасывание на своей половине поля
3'
Torino Hunte из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Корте Джованни из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Рул Янссен
2'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
2'
Корте Джованни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
2'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "НАК Бреда". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rat Verlegh Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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