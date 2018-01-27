Стадион: Рат Верлег Зрители: 18443
49' Желтая карточкаVito van Crooy
61' Желтая карточкаRalf Seuntjens
68' Желтая карточкаНийхолт Джанлука
72' Желтая карточкаDanny Post
0:1
74' ГолТай Леннарт
80' Желтая карточкаМари Пабло
Второй тайм
96'
Обе команды могли выиграть сегодня, но ВВВ-Венло вырывает победу
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
95'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
95'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
95'
Уннерсталл Ларс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
93'
Хорошую попытку сделал Paolo Fernandes. Удар в створ, но вратарь начеку
92'
Кастелен Ромео из команды ВВВ-Венло играет слишком грубо. Тасенде Хосе оказался на газоне.
92'
92'
Тасенде Хосе выбил мяч подальше от ворот.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
90'
90'
Шанс! Jonathan Opoku из команды ВВВ-Венло пробил головой, но мимо
90'
Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
89'
Тактическая замена. Vito van Crooy уходит с поля и его заменяет Кастелен Ромео
89'
89'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
88'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
88'
Эль-Алуши Мунир нанес удар, но тот был заблокирован.
87'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда разыграл угловой с левого угла.
87'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
87'
86'
Корте Джованни не смог попасть в створ ударом издали
86'
86'
ШАНС! Vito van Crooy нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
86'
Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло идет с мячом вперед на обострение...
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
85'
85'
Шанс! Bodi Brusselers из команды НАК Бреда пробил головой, но мимо
85'
85'
85'
85'
85'
85'
Нильс Реселер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
84'
Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
84'
84'
Тай Леннарт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда делает пас партнеру.
82'
82'
82'
Леманс Клинт бьет со штрафного в створ, но Биригитти Марк держит все под контролем
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
80'
Мари Пабло сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
80'
Безумный фол. Мари Пабло грубо играет против соперника. Пострадал Тай Леннарт
79'
Тактическая замена. Нийхолт Джанлука уходит с поля и его заменяет Paolo Fernandes
78'
78'
78'
Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
78'
Ван Брюген Дамиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
76'
Отличный пас сделал Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
75'
Судья сигнализирует, что Arno Verschueren из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Тай Леннарт
74'
Ральф Сеунтьенс сделал результативную передачу.
74'
Г О О О О Л - Тай Леннарт изменил счет на табло!
73'
Ральф Сеунтьенс из команды ВВВ-Венло делает передачу одноклубнику.
73'
Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
73'
Сегодняшная посещаемость составляет 18443 болельщиков
73'
Тактическая замена. Эмброуз Тьерри уходит с поля и его заменяет Bodi Brusselers
72'
Данни Пост сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
72'
Безумный фол. Данни Пост грубо играет против соперника. Пострадал Влут Рай
72'
Jonathan Opoku наказан за толчок Мари Пабло
71'
71'
Тай Леннарт нанес удар, но тот был заблокирован.
71'
71'
Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
70'
70'
ШТАНГА! Пробил головой Влут Рай прямо в каркас ворот!
70'
Тасенде Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
69'
Судья сигнализирует, что Рул Янссен из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Корте Джованни
69'
69'
Леманс Клинт решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
68'
Нийхолт Джанлука сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
68'
Безумный фол. Нийхолт Джанлука грубо играет против соперника. Пострадал Данни Пост
67'
Arno Verschueren выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Ван Брюген Дамиан из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
67'
Судья сигнализирует, что Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Vito van Crooy
66'
Рул Янссен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Нийхолт Джанлука из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
65'
Биригитти Марк взял и забрал мяч на выходе
65'
Рул Янссен из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
65'
64'
Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
64'
64'
Эль-Алуши Мунир не смог попасть в створ ударом издали
63'
Данни Пост выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
61'
Ральф Сеунтьенс тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
61'
Ральф Сеунтьенс из команды ВВВ-Венло играет слишком грубо. Гарсия Мануэль II оказался на газоне.
61'
Мари Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
60'
Bart Meijers предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
60'
60'
Arno Verschueren предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
60'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Arno Verschueren из команды НАК Бреда.
60'
Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло идет с мячом вперед на обострение...
60'
Мари Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Рул Янссен из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
59'
59'
Влут Рай наказан за толчок Рул Янссен
58'
57'
56'
Vito van Crooy пробует нанести удар издали, но Биригитти Марк держит все под контролем
55'
55'
ШАНС! Vito van Crooy нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
55'
Ван Брюген Дамиан из команды ВВВ-Венло делает пас партнеру.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
55'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
54'
Уннерсталл Ларс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
54'
Нильс Реселер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
Судья сигнализирует, что Ральф Сеунтьенс из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Влут Рай
53'
Джеролд Промес из команды ВВВ-Венло сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
53'
Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
53'
Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло разыграл угловой с левого угла.
53'
Биригитти Марк отбил мяч на угловой после удара Jonathan Opoku из штрафной площади.
52'
Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло делает пас партнеру.
52'
Игроки ФК "ВВВ-Венло" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
52'
52'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
49'
Vito van Crooy тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
49'
Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло играет слишком грубо. Гарсия Мануэль II оказался на газоне.
49'
Arno Verschueren из команды НАК Бреда сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
48'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
Биригитти Марк взял и забрал мяч на выходе
47'
Ральф Сеунтьенс из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
46'
Тактическая замена. Torino Hunte уходит с поля и его заменяет Jonathan Opoku
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
47'
Нийхолт Джанлука из команды НАК Бреда играет слишком грубо. Тай Леннарт оказался на газоне.
46'
Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
45'
44'
44'
44'
44'
Гарсия Мануэль II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
43'
Судья сигнализирует, что Данни Пост из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Эль-Алуши Мунир
42'
Хорошую попытку сделал Гарсия Мануэль II. Удар в створ, но вратарь начеку
42'
42'
41'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
40'
Tristan Dekker получил травму и заменен. Данни Пост выходит на поле.
40'
40'
Нийхолт Джанлука из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
39'
Ральф Сеунтьенс наказан за толчок Bart Meijers
38'
Безумный фол. Влут Рай грубо играет против соперника. Пострадал Vito van Crooy
38'
38'
37'
36'
Эль-Алуши Мунир нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Уннерсталл Ларс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
34'
Хорошую попытку сделал Гарсия Мануэль II. Удар в створ, но вратарь начеку
34'
Отличные скиллы показывает Гарсия Мануэль II, обводя своих соперников
34'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда идет с мячом вперед на обострение...
33'
33'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
33'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
30'
Нийхолт Джанлука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Torino Hunte из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
30'
30'
Тасенде Хосе выбил мяч подальше от ворот.
28'
Влут Рай наказан за толчок Vito van Crooy
27'
Нильс Реселер из команды ВВВ-Венло опасно и грубо сыграл. Корте Джованни пострадал.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
24'
23'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
23'
Ван Брюген Дамиан наказан за толчок Влут Рай
22'
22'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
22'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда разыграл угловой с левого угла.
22'
Tristan Dekker предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
21'
Корте Джованни из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
20'
Ван Брюген Дамиан из команды ВВВ-Венло опасно и грубо сыграл. Эль-Алуши Мунир пострадал.
20'
19'
Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
19'
17'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда в офсайде
16'
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
14'
14'
Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
14'
13'
13'
Корте Джованни из команды НАК Бреда делает передачу одноклубнику.
13'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда подал угловой справа.
13'
Джеролд Промес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
11'
Bart Meijers выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
11'
Arno Verschueren предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
10'
Леманс Клинт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
10'
Судья сигнализирует, что Мари Пабло из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Vito van Crooy
7'
7'
7'
7'
Гарсия Мануэль II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
7'
Судья сигнализирует, что Ральф Сеунтьенс из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Тасенде Хосе
7'
7'
7'
6'
6'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
4'
Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
НАК Бреда совершает вбрасывание на своей половине поля
3'
Torino Hunte из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
3'
Судья сигнализирует, что Корте Джованни из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Рул Янссен
2'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
2'
Корте Джованни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
2'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "НАК Бреда". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rat Verlegh Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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