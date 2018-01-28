Стадион: Галгенваард Зрители: 21768
30' Желтая карточкаХунтелаар Клаас-Ян
31' Желтая карточкаГёртлер Лукас
80' Желтая карточкаАюб Яссин
80' Желтая карточкаЯнссен Виллем
90' Вторая желтая карточкаГёртлер Лукас
Второй тайм
94'
Ничья - справедливый итог этого скучного матча
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
93'
Ван де Бек Донни из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
93'
93'
Зиеш Хаким не смог попасть в створ ударом издали
93'
Аюб Яссин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
92'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
91'
КРАСНАЯ! Драма тут разворачивается: Гёртлер Лукас получает вторую желтую за неспортивное поведение и высылается с поля!
90'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
90'
90'
Голкипер мог бы сыграть и получше
89'
Нерес Давид мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
89'
Аюб Яссин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
88'
Леувин Рамон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
88'
Нерес Давид из команды Аякс идет с мячом вперед на обострение...
88'
Хунтелаар Клаас-Ян из команды Аякс увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
88'
Игроки ФК "Аякс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
87'
86'
Судья сигнализирует, что Хунтелаар Клаас-Ян из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Клейбер Шон
86'
85'
Тактическая замена. Керк Гирано уходит с поля и его заменяет Ван де Стрек Сандер
85'
Керк Гирано не смог попасть в створ ударом издали
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
85'
Клюйверт Джастин нанес удар, но тот был заблокирован.
84'
84'
Какой шанс! Клюйверт Джастин почти забил, но мяч вынесли с линии!
84'
Голкипер мог бы сыграть и получше
84'
Вельтман Йоел из команды Аякс делает передачу одноклубнику.
84'
83'
Трупе Джованни предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
83'
83'
Зиеш Хаким нанес удар, но тот был заблокирован.
82'
82'
Шанс! Хунтелаар Клаас-Ян из команды Аякс пробил головой, но мимо
82'
82'
Зиеш Хаким исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
80'
Янссен Виллем получил желтую карточку от судьи
80'
Безумный фол. Янссен Виллем грубо играет против соперника. Пострадал Хунтелаар Клаас-Ян
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
80'
Аюб Яссин получил желтую карточку от судьи
79'
Аюб Яссин наказан за толчок Николас Талиафико
77'
Хорошую попытку сделал Аюб Яссин. Удар в створ, но вратарь начеку
77'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
76'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
75'
Судья сигнализирует, что Нерес Давид из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Лабьяд Закария
74'
73'
73'
Шоне Лассе из команды Аякс не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
73'
Нерес Давид из команды Аякс делает пас партнеру.
72'
Онана Андре взял и забрал мяч на выходе
72'
Лабьяд Закария навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
72'
Клюйверт Джастин наказан за толчок Трупе Джованни
71'
Аюб Яссин нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
70'
Керк Гирано из команды Утрехт в офсайде
69'
Судья сигнализирует, что Зиеш Хаким из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Керк Гирано
68'
Судья сигнализирует, что Клюйверт Джастин из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Трупе Джованни
68'
68'
Зиеш Хаким из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
67'
Дессерс Сириль из команды Утрехт в офсайде
67'
Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
65'
65'
Нерес Давид не смог попасть в створ ударом издали
64'
64'
Ван де Бек Донни не смог попасть в створ ударом издали
63'
Шоне Лассе нанес удар, но тот был заблокирован.
63'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает пас партнеру.
62'
61'
Сегодняшная посещаемость составляет 21768 болельщиков
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
60'
Ван дер Марел Марк наказан за толчок Вельтман Йоел
60'
Ван дер Марел Марк из команды Утрехт отдал передачу, которая была заблокирована.
58'
Тактическая замена. Гёртлер Лукас уходит с поля и его заменяет Дессерс Сириль
57'
Гёртлер Лукас нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Плохо сыграл Онана Андре - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
57'
57'
Вельтман Йоел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
56'
Шоне Лассе нанес удар, но тот был заблокирован.
56'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
56'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
55'
Клюйверт Джастин из команды Аякс отдал передачу, которая была заблокирована.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
55'
Ван де Бек Донни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Клейбер Шон из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
54'
Хунтелаар Клаас-Ян наказан за толчок Йенсен Давид
54'
Нерес Давид из команды Аякс плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
54'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает отличный кросс...
53'
53'
Де Лихт Маттайс из команды Аякс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
53'
52'
Гёртлер Лукас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
52'
Отличные скиллы показывает Клюйверт Джастин, обводя своих соперников
52'
Керк Гирано из команды Утрехт играет слишком грубо. Де Йонг Френки оказался на газоне.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
50'
50'
50'
Лабьяд Закария из команды Утрехт подал угловой слева.
50'
Лабьяд Закария бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
49'
Шоне Лассе ошибается в защите.
49'
49'
Вельтман Йоел из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
48'
48'
Керк Гирано возвращается на поле, всё в порядке.
47'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
47'
Ох, нехорошо это выглядит. Керк Гирано получил травму и медбригада забирает его с поля.
47'
Керк Гирано на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
46'
Судья сигнализирует, что Нерес Давид из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Гёртлер Лукас
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
45'
44'
44'
Зиеш Хаким навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
44'
Янссен Виллем из команды Утрехт играет слишком грубо. Нерес Давид оказался на газоне.
43'
42'
Зиеш Хаким не смог попасть в створ ударом издали
42'
41'
41'
Клюйверт Джастин из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
40'
39'
Судья сигнализирует, что Штридер Рико из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Ван де Бек Донни
39'
37'
Судья сигнализирует, что Вельтман Йоел из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Лабьяд Закария
35'
После дальнего удара, который нанес Нерес Давид мяч отбит вратарем
35'
Нерес Давид из команды Аякс идет с мячом вперед на обострение...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
34'
Судья сигнализирует, что Ван дер Марел Марк из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Шоне Лассе
33'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
32'
Николас Талиафико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
Гёртлер Лукас получил желтую карточку от судьи
31'
Безумный фол. Гёртлер Лукас грубо играет против соперника. Пострадал Николас Талиафико
30'
Судья подбегает и показывает Хунтелаар Клаас-Ян из команды Аякс отложенную желтую карточку за фол.
30'
Хунтелаар Клаас-Ян наказан за толчок Янссен Виллем
30'
Зиеш Хаким не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
30'
Зиеш Хаким из команды Аякс идет с мячом вперед на обострение...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
29'
Хунтелаар Клаас-Ян наказан за толчок Гёртлер Лукас
29'
29'
Николас Талиафико из команды Аякс делает неудачный навес.
28'
Лабьяд Закария наказан за толчок Ван де Бек Донни
27'
27'
Клюйверт Джастин из команды Аякс сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
26'
26'
26'
Клюйверт Джастин нанес удар, но промахнулся очень сильно.
25'
Николас Талиафико из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
25'
Ван де Бек Донни из команды Аякс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
24'
Шоне Лассе коснулся мяча рукой.
23'
Судья сигнализирует, что Гёртлер Лукас из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Нерес Давид
22'
Лабьяд Закария наказан за толчок Де Йонг Френки
21'
20'
20'
Клюйверт Джастин получает жёлтую карточку за толчок соперника.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
19'
Гёртлер Лукас из команды Утрехт опасно и грубо сыграл. Де Лихт Маттайс пострадал.
18'
Штридер Рико нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
18'
18'
Лабьяд Закария из команды Утрехт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
17'
Судья сигнализирует, что Керк Гирано из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Шоне Лассе
17'
16'
Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
15'
Де Йонг Френки наказан за толчок Гёртлер Лукас
14'
Клюйверт Джастин наказан за толчок Трупе Джованни
13'
Судья сигнализирует, что Николас Талиафико из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Гёртлер Лукас
13'
Леувин Рамон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Нерес Давид из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
12'
Хунтелаар Клаас-Ян из команды Аякс в офсайде
12'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает пас партнеру.
11'
Лабьяд Закария из команды Утрехт играет слишком грубо. Шоне Лассе оказался на газоне.
11'
11'
Янссен Виллем нанес удар, но промахнулся очень сильно.
10'
Лабьяд Закария из команды Утрехт подал угловой справа.
10'
Клейбер Шон из команды Утрехт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
10'
Клейбер Шон из команды Утрехт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
8'
6'
Николас Талиафико наказан за толчок Клейбер Шон
5'
Онана Андре взял и забрал мяч на выходе
5'
Трупе Джованни из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
5'
5'
Зиеш Хаким из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
5'
2'
Клейбер Шон наказан за толчок Николас Талиафико
1'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Утрехт". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Galgenwaard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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