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Стадион: Зрители: 21768
Утрехт
0:0
Конец матча
Аякс
0'
30' Желтая карточка
Хунтелаар Клаас-Ян
31' Желтая карточка
Гёртлер Лукас
80' Желтая карточка
Аюб Яссин
80' Желтая карточка
Янссен Виллем
90' Вторая желтая карточка
Гёртлер Лукас
90'+4
Второй тайм
94'
Ничья - справедливый итог этого скучного матча
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
94'
Аюб Яссин из команды Утрехт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
93'
Ван де Бек Донни из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
93'
Удар от ворот произведет Утрехт

93'
Зиеш Хаким не смог попасть в створ ударом издали
93'
Аюб Яссин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
91'
КРАСНАЯ! Драма тут разворачивается: Гёртлер Лукас получает вторую желтую за неспортивное поведение и высылается с поля!
90'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
90'
Йенсен Давид взял и забрал мяч на выходе
90'
Голкипер мог бы сыграть и получше
89'
Нерес Давид мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
89'
Аюб Яссин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
88'
Шоне Лассе из команды Аякс подал угловой справа.
88'
Леувин Рамон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
88'
Нерес Давид из команды Аякс идет с мячом вперед на обострение...
88'
Хунтелаар Клаас-Ян из команды Аякс увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
88'
Игроки ФК "Аякс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
87'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
86'
Судья сигнализирует, что Хунтелаар Клаас-Ян из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Клейбер Шон
86'
Удар от ворот произведет Аякс
85'
Тактическая замена. Керк Гирано уходит с поля и его заменяет Ван де Стрек Сандер
85'
Керк Гирано не смог попасть в створ ударом издали
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
85'
Клюйверт Джастин нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
84'
Шоне Лассе из команды Аякс подал угловой справа.
84'
Какой шанс! Клюйверт Джастин почти забил, но мяч вынесли с линии!
84'
Голкипер мог бы сыграть и получше
84'
Вельтман Йоел из команды Аякс делает передачу одноклубнику.
Угловой
84'
Шоне Лассе из команды Аякс подал угловой справа.
83'
Трупе Джованни предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
83'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой слева.
83'
Зиеш Хаким нанес удар, но тот был заблокирован.
82'
Удар от ворот произведет Утрехт
82'
Шанс! Хунтелаар Клаас-Ян из команды Аякс пробил головой, но мимо
Угловой
82'
Шоне Лассе из команды Аякс подал угловой справа.
82'
Зиеш Хаким исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
Желтая карточка
80'
Янссен Виллем получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
80'
Безумный фол. Янссен Виллем грубо играет против соперника. Пострадал Хунтелаар Клаас-Ян
80'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Желтая карточка
80'
Аюб Яссин получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
79'
Аюб Яссин наказан за толчок Николас Талиафико
77'
Хорошую попытку сделал Аюб Яссин. Удар в створ, но вратарь начеку
77'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
76'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
75'
Судья сигнализирует, что Нерес Давид из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Лабьяд Закария
74'
Удар от ворот произведет Аякс
73'
Удар от ворот произведет Утрехт
73'
Шоне Лассе из команды Аякс не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
73'
Нерес Давид из команды Аякс делает пас партнеру.
72'
Онана Андре взял и забрал мяч на выходе
72'
Лабьяд Закария навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
72'
Клюйверт Джастин наказан за толчок Трупе Джованни
71'
Аюб Яссин нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Офсайд
70'
Керк Гирано из команды Утрехт в офсайде
Фол, нарушение
69'
Судья сигнализирует, что Зиеш Хаким из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Керк Гирано
Фол, нарушение
68'
Судья сигнализирует, что Клюйверт Джастин из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Трупе Джованни
68'
Йенсен Давид взял и забрал мяч на выходе
68'
Зиеш Хаким из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
Офсайд
67'
Дессерс Сириль из команды Утрехт в офсайде
67'
Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
65'
Удар от ворот произведет Утрехт
65'
Нерес Давид не смог попасть в створ ударом издали
64'
Удар от ворот произведет Утрехт
64'
Ван де Бек Донни не смог попасть в створ ударом издали
63'
Шоне Лассе нанес удар, но тот был заблокирован.
63'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает пас партнеру.
62'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Сегодняшная посещаемость составляет 21768 болельщиков
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Фол, нарушение
60'
Ван дер Марел Марк наказан за толчок Вельтман Йоел
60'
Ван дер Марел Марк из команды Утрехт отдал передачу, которая была заблокирована.
58'
Тактическая замена. Гёртлер Лукас уходит с поля и его заменяет Дессерс Сириль
57'
Гёртлер Лукас нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Плохо сыграл Онана Андре - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
57'
Игрок из команды Утрехт делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
57'
Вельтман Йоел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Игрок из команды Утрехт делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
56'
Шоне Лассе нанес удар, но тот был заблокирован.
56'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
56'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой слева.
56'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
55'
Клюйверт Джастин из команды Аякс отдал передачу, которая была заблокирована.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
55'
Ван де Бек Донни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Клейбер Шон из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
54'
Хунтелаар Клаас-Ян наказан за толчок Йенсен Давид
54'
Нерес Давид из команды Аякс плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
54'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает отличный кросс...
53'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Де Лихт Маттайс из команды Аякс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
53'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой слева.
52'
Гёртлер Лукас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
52'
Отличные скиллы показывает Клюйверт Джастин, обводя своих соперников
Фол, нарушение
52'
Керк Гирано из команды Утрехт играет слишком грубо. Де Йонг Френки оказался на газоне.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
50'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
Де Лихт Маттайс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
50'
Лабьяд Закария из команды Утрехт подал угловой слева.
50'
Лабьяд Закария бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
49'
Шоне Лассе ошибается в защите.
49'
Йенсен Давид взял и забрал мяч на выходе
49'
Вельтман Йоел из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
48'
Удар от ворот произведет Утрехт
Травма, повреждение
48'
Керк Гирано возвращается на поле, всё в порядке.
47'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
47'
Ох, нехорошо это выглядит. Керк Гирано получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
47'
Керк Гирано на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Нерес Давид из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Гёртлер Лукас
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
45'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Йенсен Давид взял и забрал мяч на выходе
44'
Зиеш Хаким навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
44'
Янссен Виллем из команды Утрехт играет слишком грубо. Нерес Давид оказался на газоне.
43'
Удар от ворот произведет Утрехт
42'
Зиеш Хаким не смог попасть в створ ударом издали
42'
Удар от ворот произведет Утрехт
41'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Клюйверт Джастин из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
40'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Штридер Рико из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Ван де Бек Донни
39'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Вельтман Йоел из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Лабьяд Закария
35'
После дальнего удара, который нанес Нерес Давид мяч отбит вратарем
35'
Нерес Давид из команды Аякс идет с мячом вперед на обострение...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
34'
Судья сигнализирует, что Ван дер Марел Марк из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Шоне Лассе
33'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
32'
Николас Талиафико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
31'
Гёртлер Лукас получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
31'
Безумный фол. Гёртлер Лукас грубо играет против соперника. Пострадал Николас Талиафико
Желтая карточка
30'
Судья подбегает и показывает Хунтелаар Клаас-Ян из команды Аякс отложенную желтую карточку за фол.
Фол, нарушение
30'
Хунтелаар Клаас-Ян наказан за толчок Янссен Виллем
30'
Зиеш Хаким не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
30'
Зиеш Хаким из команды Аякс идет с мячом вперед на обострение...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
29'
Хунтелаар Клаас-Ян наказан за толчок Гёртлер Лукас
29'
Удар от ворот произведет Утрехт
29'
Николас Талиафико из команды Аякс делает неудачный навес.
Фол, нарушение
28'
Лабьяд Закария наказан за толчок Ван де Бек Донни
27'
Удар от ворот произведет Утрехт
27'
Клюйверт Джастин из команды Аякс сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
26'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Удар от ворот произведет Утрехт
26'
Клюйверт Джастин нанес удар, но промахнулся очень сильно.
25'
Николас Талиафико из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
25'
Ван де Бек Донни из команды Аякс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
24'
Шоне Лассе коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Гёртлер Лукас из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Нерес Давид
Фол, нарушение
22'
Лабьяд Закария наказан за толчок Де Йонг Френки
21'
Де Лихт Маттайс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Игрок из команды Утрехт делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Фол, нарушение
20'
Клюйверт Джастин получает жёлтую карточку за толчок соперника.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
19'
Гёртлер Лукас из команды Утрехт опасно и грубо сыграл. Де Лихт Маттайс пострадал.
18'
Штридер Рико нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Де Лихт Маттайс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Игрок из команды Утрехт делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
18'
Лабьяд Закария из команды Утрехт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Керк Гирано из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Шоне Лассе
17'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля
15'
Аюб Яссин из команды Утрехт пробил со штрафного, но очень мимо цели.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
15'
Де Йонг Френки наказан за толчок Гёртлер Лукас
Фол, нарушение
14'
Клюйверт Джастин наказан за толчок Трупе Джованни
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Николас Талиафико из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Гёртлер Лукас
13'
Леувин Рамон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Нерес Давид из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
Офсайд
12'
Хунтелаар Клаас-Ян из команды Аякс в офсайде
12'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает пас партнеру.
Фол, нарушение
11'
Лабьяд Закария из команды Утрехт играет слишком грубо. Шоне Лассе оказался на газоне.
11'
Удар от ворот произведет Аякс
11'
Янссен Виллем нанес удар, но промахнулся очень сильно.
Угловой
10'
Лабьяд Закария из команды Утрехт подал угловой справа.
10'
Клейбер Шон из команды Утрехт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
10'
Клейбер Шон из команды Утрехт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
8'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
6'
Николас Талиафико наказан за толчок Клейбер Шон
5'
Онана Андре взял и забрал мяч на выходе
5'
Трупе Джованни из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
5'
Йенсен Давид взял и забрал мяч на выходе
5'
Зиеш Хаким из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
5'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
2'
Клейбер Шон наказан за толчок Николас Талиафико
1'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Утрехт". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Galgenwaard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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