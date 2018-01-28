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Стадион: Паркстад Лимбург
0:1
Первый тайм: 30'
0:1
16' ГолMilan Massop
|
16'
0:1
Состав команд
20
Веркер
Дарил
27
Афдияй
Донис
18
Jorn
Vancamp
15
Матей
Юрген
14
Мессауд
Али
Рода 4-1-2-1-2
- Основной состав
- 1 Юрьюс Хидде Вратарь
- 2 Дейкхейзен Хенк Защитник
- 20 Веркер Дарил Защитник
- 8 Оассар Адиль Защитник
- 17 Ванстеенкисте Яннес Защитник
- 15 Ognjen Gnjatic Полузащитник
- 7 Росхёвел Микхал Полузащитник
- 27 Афдияй Донис Полузащитник
- 10 Густафссон Симон Полузащитник
- 9 Шахин Дани Нападающий
- 18 Jorn Vancamp Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Курто Филип Вратарь
- 4 Кум Кристиан Защитник
- 5 Ван Пеппен Ард Защитник
- 6 Эль-Макрини Мохамед Полузащитник
- 13 Нденге Тсии-Виллиам Полузащитник
- 11 Gyliano van Velzen Полузащитник
- 23 Рютьес Натан Полузащитник
- 14 Энгельс Марио Нападающий
- 28 Нгобо Фред Нападающий
- 30 Raf Mertens
- 25 Livio Milts
- Главный тренер: Robert Molenaar
- Травмы и дисквалификации
- Паулиссен Митчелл Травмирован
- Celestin Djim Травмирован
- Гётц Аштон Травмирован
Эксельсиор 4-3-3
- Основной состав
- 12 Theo Zwarthoed Вратарь
- 2 Карами Халид Защитник
- 15 Матей Юрген Защитник
- 30 Де Вейс Йорди Защитник
- 5 Milan Massop Защитник
- 14 Мессауд Али Полузащитник
- 22 Фортеш Джеффри Полузащитник
- 6 Файк Хишам Полузащитник
- 11 Элберс Стэнли Нападающий
- 9 Ван Дёйнен Майк Нападающий
- 10 Брюинс Луиджи Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Кристинссон Огмундур Вратарь
- 16 Хавекотте Мике Вратарь
- 4 Фас Ваут Защитник
- 28 Бюрнет Лоренцо Защитник
- 18 Вермёлен Кевин Полузащитник
- 21 Dogucan Haspolat Полузащитник
- 7 Аноур Хадоуир Нападающий
- 20 Гарсия Леви Нападающий
- 3 Shane O'Neill I
- Главный тренер: Ван дер Гааг Митчелл
- Травмы и дисквалификации
- Дамен Алессандро Травмирован
- Пейн Десевио Травмирован
- Эль-Аззузи Закария Травмирован
- Колвейк Райан Травмирован
Предыдущие игры
Рода (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 20.01.2018 Рода 1:1 Твенте Э
- 12.01.2018 Кортрейк 2:5 Рода ТМК
- 24.12.2017 Фейеноорд 5:1 Рода Э
- 21.12.2017 Синт-Баво 0:1 Рода К
- 16.12.2017 Рода 0:1 ВВВ-Венло Э
- 13.12.2017 АДО Ден Хааг 3:2 Рода Э
- 10.12.2017 Рода 2:2 Гронинген Э
- 03.12.2017 Рода 2:1 Херенвен Э
- 26.11.2017 Аякс 5:1 Рода Э
- 19.11.2017 Рода 0:1 АЗ Алкмаар Э
- 04.11.2017 Эксельсиор 1:0 Рода Э
- 28.10.2017 Рода 1:1 Фейеноорд Э
- 25.10.2017 Рода 3:1 Гронинген К
- 21.10.2017 Твенте 3:0 Рода Э
- 14.10.2017 Рода 1:0 НАК Бреда Э
- 05.10.2017 Сент-Трюйден 2:0 Рода ТМК
- 01.10.2017 Спарта Роттердам 1:2 Рода Э
- 23.09.2017 Хераклес 2:1 Рода Э
- 20.09.2017 Капелле 0:5 Рода К
- 16.09.2017 Рода 1:3 Виллем II Э
Эксельсиор (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 21.01.2018 Спарта Роттердам 2:3 Эксельсиор Э
- 09.01.2018 Эксельсиор 0:0 Хиберниан ТМК
- 06.01.2018 Хоффенхайм 2:2 Эксельсиор ТМК
- 23.12.2017 Эксельсиор 0:0 Твенте Э
- 17.12.2017 Эксельсиор 2:0 Гронинген Э
- 14.12.2017 Аякс 3:1 Эксельсиор Э
- 09.12.2017 Эксельсиор 1:2 ПЕК Зволле Э
- 03.12.2017 НАК Бреда 3:1 Эксельсиор Э
- 26.11.2017 Эксельсиор 1:2 ПСВ Э
- 19.11.2017 Утрехт 3:1 Эксельсиор Э
- 04.11.2017 Эксельсиор 1:0 Рода Э
- 27.10.2017 Твенте 1:3 Эксельсиор Э
- 21.10.2017 Эксельсиор 1:1 Спарта Роттердам Э
- 15.10.2017 АДО Ден Хааг 1:2 Эксельсиор Э
- 30.09.2017 Эксельсиор 0:2 ВВВ-Венло Э
- 24.09.2017 АЗ Алкмаар 0:2 Эксельсиор Э
- 20.09.2017 Эксельсиор 1:2 Херенвен К
- 16.09.2017 Эксельсиор 1:2 Херенвен Э
- 09.09.2017 Эксельсиор 0:3 Витесс Э
- 26.08.2017 Хераклес 2:2 Эксельсиор Э
Последние игры между собой
Рода: победы: 8, ничьи: 0, поражения: 4
Эксельсиор: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 8
- 04.11.2017 Эксельсиор 1:0 Рода Эредивизие
- 28.01.2017 Рода 4:0 Эксельсиор Эредивизие
- 16.10.2016 Эксельсиор 0:1 Рода Эредивизие
- 23.01.2016 Эксельсиор 0:1 Рода Эредивизие
- 24.10.2015 Рода 1:2 Эксельсиор Эредивизие
- 28.01.2015 Рода 1:4 Эксельсиор Кубок
- 17.03.2012 Эксельсиор 2:1 Рода Эредивизие
- 17.12.2011 Рода 7:0 Эксельсиор Эредивизие
- 23.01.2011 Рода 3:0 Эксельсиор Эредивизие
- 02.10.2010 Эксельсиор 1:2 Рода Эредивизие
- 15.01.2008 Рода 3:0 Эксельсиор Кубок
- 30.12.2007 Эксельсиор 1:2 Рода Премьер-лига
Рода
Эксельсиор
-
0 Голы 1
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
7 Дистанция, км 8
-
2 Количество передач 1
-
51 Владение мячом, % 49
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|20
|17
|1
|2
|53 - 22
|52
|2.
|Аякс
|20
|14
|3
|3
|56 - 17
|45
|3.
|АЗ Алкмаар
|19
|12
|3
|4
|35 - 20
|39
|4.
|ПЕК Зволле
|20
|10
|6
|4
|28 - 23
|36
|5.
|Фейеноорд
|0:0
|20
|9
|7
|4
|38 - 19
|34
|6.
|Витесс
|20
|8
|7
|5
|34 - 24
|31
|7.
|Утрехт
|20
|8
|7
|5
|29 - 30
|31
|8.
|АДО Ден Хааг
|0:0
|20
|8
|4
|8
|26 - 29
|28
|9.
|Эксельсиор
|1:0
|20
|8
|3
|9
|25 - 29
|27
|10.
|Херенвен
|20
|7
|6
|7
|28 - 32
|27
|11.
|ВВВ-Венло
|20
|6
|8
|6
|24 - 27
|26
|12.
|Хераклес
|20
|6
|5
|9
|30 - 42
|23
|13.
|Гронинген
|20
|5
|7
|8
|34 - 34
|22
|14.
|Виллем II
|19
|4
|5
|10
|28 - 41
|17
|15.
|Твенте
|20
|4
|4
|12
|25 - 36
|16
|16.
|НАК Бреда
|20
|4
|4
|12
|20 - 37
|16
|17.
|Рода
|0:1
|20
|3
|3
|14
|18 - 42
|12
|18.
|Спарта Роттердам
|20
|2
|5
|13
|16 - 43
|11
Первый тайм
29'
28'
28'
Jorn Vancamp из команды Рода наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
27'
Оассар Адиль из команды Рода подал угловой слева.
27'
Карами Халид предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
27'
Ванстеенкисте Яннес из команды Рода отправил кросс в штрафную...
26'
Судья сигнализирует, что Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Веркер Дарил
26'
Ван Дёйнен Майк не смог попасть в створ ударом издали
26'
Плохо сыграл Дейкхейзен Хенк - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
26'
Файк Хишам из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
25'
Фортеш Джеффри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Плохо сыграл Матей Юрген - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
24'
Ванстеенкисте Яннес из команды Рода делает отличный кросс...
24'
Мессауд Али возвращается на поле, всё в порядке.
24'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
23'
Ох, нехорошо это выглядит. Мессауд Али получил травму и медбригада забирает его с поля.
22'
Мессауд Али на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
22'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
22'
Тео Звартед взял и забрал мяч на выходе
22'
Афдияй Донис из команды Рода делает неудачный навес.
21'
Судья сигнализирует, что Мессауд Али из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Росхёвел Микхал
21'
21'
Оассар Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Карами Халид из команды Эксельсиор делает неудачный навес.
20'
Судья сигнализирует, что Элберс Стэнли из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Ванстеенкисте Яннес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
19'
19'
19'
Афдияй Донис не смог попасть в створ ударом издали
18'
Отличные скиллы показывает Афдияй Донис, обводя своих соперников
18'
Афдияй Донис не смог попасть в створ ударом издали
17'
16'
Файк Хишам сделал результативную передачу.
16'
ГО-О-О-О-ОЛ! Milan Massop из клуба "Эксельсиор" отправил мяч головой в ворота.
16'
Судья сигнализирует, что Ognjen Gnjatic из команды Рода поставил подножку. Пострадал Элберс Стэнли
16'
Файк Хишам навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
15'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Густафссон Симон из команды Рода сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
14'
Афдияй Донис из команды Рода сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
14'
Оассар Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Мессауд Али из команды Эксельсиор плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
14'
Отличные скиллы показывает Мессауд Али, обводя своих соперников
14'
14'
Мессауд Али из команды Эксельсиор наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
14'
Файк Хишам из команды Эксельсиор делает отличный кросс...
14'
Мессауд Али из команды Эксельсиор разыграл угловой с левого угла.
13'
Оассар Адиль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
Мессауд Али из команды Эксельсиор подал угловой справа.
13'
Ognjen Gnjatic предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор делает неудачный навес.
13'
Де Вейс Йорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Росхёвел Микхал из команды Рода делает отличный кросс...
10'
10'
Файк Хишам не смог попасть в створ ударом издали
10'
Плохо сыграл Оассар Адиль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
10'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор делает неудачный навес.
10'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор идет с мячом вперед на обострение...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
9'
9'
Веркер Дарил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Файк Хишам из команды Эксельсиор сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
8'
8'
Судья сигнализирует, что Дейкхейзен Хенк из команды Рода поставил подножку. Пострадал Брюинс Луиджи
7'
7'
Оассар Адиль из команды Рода пробил со штрафного, но очень мимо цели.
6'
Судья сигнализирует, что Milan Massop из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Росхёвел Микхал
5'
Де Вейс Йорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Росхёвел Микхал из команды Рода делает неудачный навес.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
4'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Эксельсиор". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parkstad Limburg Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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