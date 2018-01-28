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Стадион:
Рода
0:1
Первый тайм: 30'
Эксельсиор
0'
0:1
16' Гол
Milan Massop
30'
Первый тайм
29'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
28'
Jorn Vancamp из команды Рода наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
27'
Оассар Адиль из команды Рода подал угловой слева.
27'
Карами Халид предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
27'
Ванстеенкисте Яннес из команды Рода отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Веркер Дарил
26'
Ван Дёйнен Майк не смог попасть в створ ударом издали
26'
Плохо сыграл Дейкхейзен Хенк - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
26'
Файк Хишам из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
25'
Фортеш Джеффри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Плохо сыграл Матей Юрген - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
24'
Ванстеенкисте Яннес из команды Рода делает отличный кросс...
Травма, повреждение
24'
Мессауд Али возвращается на поле, всё в порядке.
24'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
23'
Ох, нехорошо это выглядит. Мессауд Али получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
22'
Мессауд Али на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
22'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
22'
Тео Звартед взял и забрал мяч на выходе
22'
Афдияй Донис из команды Рода делает неудачный навес.
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Мессауд Али из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Росхёвел Микхал
21'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Оассар Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Карами Халид из команды Эксельсиор делает неудачный навес.
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Элберс Стэнли из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Ванстеенкисте Яннес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
19'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
19'
Афдияй Донис не смог попасть в створ ударом издали
18'
Отличные скиллы показывает Афдияй Донис, обводя своих соперников
18'
Афдияй Донис не смог попасть в створ ударом издали
17'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Файк Хишам сделал результативную передачу.
Описание гола
16'
ГО-О-О-О-ОЛ! Milan Massop из клуба "Эксельсиор" отправил мяч головой в ворота.
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Ognjen Gnjatic из команды Рода поставил подножку. Пострадал Элберс Стэнли
16'
Файк Хишам навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
15'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Густафссон Симон из команды Рода сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
14'
Афдияй Донис из команды Рода сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
14'
Оассар Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Мессауд Али из команды Эксельсиор плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
14'
Отличные скиллы показывает Мессауд Али, обводя своих соперников
14'
Удар от ворот произведет Рода
14'
Мессауд Али из команды Эксельсиор наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
14'
Файк Хишам из команды Эксельсиор делает отличный кросс...
Угловой
14'
Мессауд Али из команды Эксельсиор разыграл угловой с левого угла.
13'
Оассар Адиль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
13'
Мессауд Али из команды Эксельсиор подал угловой справа.
13'
Ognjen Gnjatic предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор делает неудачный навес.
13'
Де Вейс Йорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Росхёвел Микхал из команды Рода делает отличный кросс...
10'
Удар от ворот произведет Рода
10'
Файк Хишам не смог попасть в створ ударом издали
10'
Плохо сыграл Оассар Адиль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
10'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор делает неудачный навес.
10'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор идет с мячом вперед на обострение...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
9'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Веркер Дарил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Файк Хишам из команды Эксельсиор сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
8'
Удар от ворот произведет Рода
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Дейкхейзен Хенк из команды Рода поставил подножку. Пострадал Брюинс Луиджи
7'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
7'
Оассар Адиль из команды Рода пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Milan Massop из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Росхёвел Микхал
5'
Де Вейс Йорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Росхёвел Микхал из команды Рода делает неудачный навес.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
4'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Эксельсиор". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parkstad Limburg Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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