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Стадион:
Фейеноорд
0:0
Первый тайм: 28'
АДО Ден Хааг
0' 28'
Первый тайм
28'
Тоорнстра Йенс нанес удар, но тот был заблокирован.
28'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Офсайд
27'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг в офсайде
27'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
27'
Джонс Брэд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Цвинкелс Роберт взял и забрал мяч на выходе
26'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
26'
Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
26'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
26'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
25'
Джонс Брэд взял и забрал мяч на выходе
25'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
25'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
25'
Йоргенсен Николай видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Эль-Ахмади Карим
24'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
24'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает навес прямо в штрафную.
24'
Ниукоп Барт из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
23'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
22'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
22'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд забрасывает мяч в штрафную.
21'
Tyrell Malacia из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Фол, нарушение
20'
Ниукоп Барт коснулся мяча рукой.
19'
Ниукоп Барт из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
19'
Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
19'
Хорошую попытку сделал Бергёйс Стивен. Удар в створ, но вратарь начеку
19'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
18'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
17'
Де Вильена Тонни наказан за толчок Мейерс Арон
16'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
15'
Tyrell Malacia из команды Фейеноорд направляет мяч в штрафную площадку, но Цвинкелс Роберт выбегает и ловит мяч
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
14'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
14'
Отличный пас сделал Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
12'
Ниукоп Барт из команды Фейеноорд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
12'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
11'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Де Вильена Тонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Ниукоп Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
9'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
9'
ШАНС! Йоргенсен Николай нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
9'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает передачу одноклубнику.
9'
Тапия Ренато из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
8'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
7'
Shaquille Pinas выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Йонсен Бьорн из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Тапия Ренато
5'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
4'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
4'
Эль-Ахмади Карим не смог попасть в створ ударом издали
3'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
2'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
2'
Тапия Ренато выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
2'
Tyrell Malacia выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
2'
Тапия Ренато выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
2'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг играет в стеночку с партнером по команде. Абденассер Кайати это был.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "АДО Ден Хааг". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Минута молчания состоится перед началом матча.
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на de Kuip. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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