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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Де Кёйп
0:0
Первый тайм: 28'
Состав команд
25
Джонс
Брэд
20
Тапия
Ренато
11
Ларссон
Сэм
Фейеноорд 4-3-3
- Основной состав
- 25 Джонс Брэд Вратарь
- 2 Ниукоп Барт Защитник
- 20 Тапия Ренато Защитник
- 3 Ван Бик Свен Защитник
- 35 Маласиа Тайрелл Защитник
- 28 Тоорнстра Йенс Полузащитник
- 8 Эль-Ахмади Карим Полузащитник
- 10 Де Вильена Тонни Полузащитник
- 19 Бергёйс Стивен Нападающий
- 9 Йоргенсен Николай Нападающий
- 11 Ларссон Сэм Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Бейло Юстин Вратарь
- 30 Тен Хове Рамон Вратарь
- 6 Ван дер Хейден Ян-Ари Защитник
- 5 Хапс Ридгесиано Защитник
- 33 Боттегин Эрик Защитник
- 17 Дикс Кевин Защитник
- 21 Амрабат Софьян Полузащитник
- 14 Басачикоглу Билал Нападающий
- 34 Венте Дилан Нападающий
- 32 Ван Перси Робин Нападающий
- 7 Бутьюс Жан-Поль Нападающий
- Главный тренер: Ван Бронкхорст Джованни
АДО Ден Хааг 4-3-3
- Основной состав
- 22 Цвинкелс Роберт Вратарь
- 2 Эбюэхи Тайронн Защитник
- 4 Бёгелсдейк Том Защитник
- 19 Shaquille Pinas Защитник
- 8 Мейерс Арон Защитник
- 17 Баккер Данни Полузащитник
- 23 Abdenasser El Khayati Полузащитник
- 10 Иммерс Лекс Полузащитник
- 7 Бекер Шеральдо Нападающий
- 9 Йонсен Бьорн Нападающий
- 30 Фалкенбург Эрик Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Кореманс Тим Вратарь
- 3 Майсснер Томас Защитник
- 15 Кюйперс Бас Защитник
- 27 Trevor David Защитник
- 77 Хой Элсон Полузащитник
- 21 Дюплан Эдуар Полузащитник
- 6 Гортер Донни Полузащитник
- 14 Delano Ladan
- 20 Nick Kuipers I
- 16 Hennos Asmelash
- 26 Thijmen Goppel
- 1 Indy Groothuizen
- Главный тренер: Грунендейк Альфонс
- Травмы и дисквалификации
- Кишна Рикардо Травмирован
- Серж Канон Травмирован
- Лоренцен Мелвин Травмирован
Предыдущие игры
Фейеноорд (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 24.01.2018 Утрехт 1:1 Фейеноорд Э
- 21.01.2018 Аякс 2:0 Фейеноорд Э
- 13.01.2018 Фейеноорд 2:1 Люцерн ТМК
- 24.12.2017 Фейеноорд 5:1 Рода Э
- 21.12.2017 Фейеноорд 3:1 Хераклес К
- 17.12.2017 Спарта Роттердам 0:7 Фейеноорд Э
- 13.12.2017 Фейеноорд 1:1 Херенвен Э
- 06.12.2017 Фейеноорд 2:1 Наполи ЛЧ
- 02.12.2017 Фейеноорд 1:0 Витесс Э
- 25.11.2017 Гронинген 0:2 Фейеноорд Э
- 21.11.2017 Манчестер Сити 1:0 Фейеноорд ЛЧ
- 18.11.2017 Фейеноорд 1:1 ВВВ-Венло Э
- 05.11.2017 АДО Ден Хааг 2:2 Фейеноорд Э
- 01.11.2017 Шахтёр Дн 3:1 Фейеноорд ЛЧ
- 28.10.2017 Рода 1:1 Фейеноорд Э
- 25.10.2017 Фейеноорд 4:1 АВВ Свифт К
- 22.10.2017 Фейеноорд 1:4 Аякс Э
- 17.10.2017 Фейеноорд 1:2 Шахтёр Дн ЛЧ
- 14.10.2017 Фейеноорд 0:0 ПЕК Зволле Э
- 01.10.2017 АЗ Алкмаар 0:4 Фейеноорд Э
АДО Ден Хааг (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 20.01.2018 АДО Ден Хааг 1:1 ВВВ-Венло Э
- 12.01.2018 Истанбул Башакшехир 4:0 АДО Ден Хааг ТМК
- 09.01.2018 Бешикташ 2:2 АДО Ден Хааг ТМК
- 22.12.2017 АДО Ден Хааг 4:0 ПЕК Зволле Э
- 16.12.2017 ПСВ 3:0 АДО Ден Хааг Э
- 13.12.2017 АДО Ден Хааг 3:2 Рода Э
- 09.12.2017 Твенте 2:3 АДО Ден Хааг Э
- 02.12.2017 АДО Ден Хааг 0:3 Гронинген Э
- 26.11.2017 Витесс 2:0 АДО Ден Хааг Э
- 19.11.2017 АДО Ден Хааг 4:1 Хераклес Э
- 05.11.2017 АДО Ден Хааг 2:2 Фейеноорд Э
- 28.10.2017 ПЕК Зволле 2:0 АДО Ден Хааг Э
- 21.10.2017 ВВВ-Венло 0:2 АДО Ден Хааг Э
- 15.10.2017 АДО Ден Хааг 1:2 Эксельсиор Э
- 30.09.2017 НАК Бреда 0:1 АДО Ден Хааг Э
- 23.09.2017 АДО Ден Хааг 1:0 Спарта Роттердам Э
- 20.09.2017 Фейеноорд 2:0 АДО Ден Хааг К
- 17.09.2017 АДО Ден Хааг 1:1 Аякс Э
- 09.09.2017 Виллем II 1:2 АДО Ден Хааг Э
- 29.08.2017 АДО Ден Хааг 2:0 Нордвейк ТМК
Последние игры между собой
Фейеноорд: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
АДО Ден Хааг: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
- 05.11.2017 АДО Ден Хааг 2:2 Фейеноорд Эредивизие
- 20.09.2017 Фейеноорд 2:0 АДО Ден Хааг Кубок
- 19.02.2017 АДО Ден Хааг 0:1 Фейеноорд Эредивизие
- 14.12.2016 Фейеноорд 5:1 АДО Ден Хааг Кубок
- 11.09.2016 Фейеноорд 3:1 АДО Ден Хааг Эредивизие
- 31.01.2016 Фейеноорд 0:2 АДО Ден Хааг Эредивизие
- 01.11.2015 АДО Ден Хааг 1:0 Фейеноорд Эредивизие
- 01.02.2015 Фейеноорд 2:1 АДО Ден Хааг Эредивизие
- 10.08.2014 АДО Ден Хааг 0:1 Фейеноорд Эредивизие
- 25.01.2014 АДО Ден Хааг 3:2 Фейеноорд Эредивизие
- 29.09.2013 Фейеноорд 4:2 АДО Ден Хааг Эредивизие
- 05.05.2013 АДО Ден Хааг 2:0 Фейеноорд Эредивизие
- 16.12.2012 Фейеноорд 3:2 АДО Ден Хааг Эредивизие
- 22.04.2012 АДО Ден Хааг 1:2 Фейеноорд Эредивизие
- 02.10.2011 Фейеноорд 0:3 АДО Ден Хааг Эредивизие
- 20.02.2011 АДО Ден Хааг 2:2 Фейеноорд Эредивизие
- 28.11.2010 Фейеноорд 2:1 АДО Ден Хааг Эредивизие
- 21.02.2010 Фейеноорд 2:2 АДО Ден Хааг Эредивизие
- 29.11.2009 АДО Ден Хааг 0:2 Фейеноорд Эредивизие
- 26.04.2009 АДО Ден Хааг 2:3 Фейеноорд Премьер-лига
Фейеноорд
АДО Ден Хааг
-
0 Голы 0
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
5 Дистанция, км 5
-
14 Количество передач 4
-
60 Владение мячом, % 40
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|20
|17
|1
|2
|53 - 22
|52
|2.
|Аякс
|20
|14
|3
|3
|56 - 17
|45
|3.
|АЗ Алкмаар
|19
|12
|3
|4
|35 - 20
|39
|4.
|ПЕК Зволле
|20
|10
|6
|4
|28 - 23
|36
|5.
|Фейеноорд
|0:0
|20
|9
|7
|4
|38 - 19
|34
|6.
|Витесс
|20
|8
|7
|5
|34 - 24
|31
|7.
|Утрехт
|20
|8
|7
|5
|29 - 30
|31
|8.
|АДО Ден Хааг
|0:0
|20
|8
|4
|8
|26 - 29
|28
|9.
|Эксельсиор
|1:0
|20
|8
|3
|9
|25 - 29
|27
|10.
|Херенвен
|20
|7
|6
|7
|28 - 32
|27
|11.
|ВВВ-Венло
|20
|6
|8
|6
|24 - 27
|26
|12.
|Хераклес
|20
|6
|5
|9
|30 - 42
|23
|13.
|Гронинген
|20
|5
|7
|8
|34 - 34
|22
|14.
|Виллем II
|19
|4
|5
|10
|28 - 41
|17
|15.
|Твенте
|20
|4
|4
|12
|25 - 36
|16
|16.
|НАК Бреда
|20
|4
|4
|12
|20 - 37
|16
|17.
|Рода
|0:1
|20
|3
|3
|14
|18 - 42
|12
|18.
|Спарта Роттердам
|20
|2
|5
|13
|16 - 43
|11
Первый тайм
28'
Тоорнстра Йенс нанес удар, но тот был заблокирован.
28'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
27'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг в офсайде
27'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
27'
Джонс Брэд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Цвинкелс Роберт взял и забрал мяч на выходе
26'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
26'
Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
26'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
26'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
25'
Джонс Брэд взял и забрал мяч на выходе
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
25'
25'
Йоргенсен Николай видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
24'
Судья сигнализирует, что Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Эль-Ахмади Карим
24'
24'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает навес прямо в штрафную.
24'
Ниукоп Барт из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
23'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
22'
22'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд забрасывает мяч в штрафную.
21'
Tyrell Malacia из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
20'
Ниукоп Барт коснулся мяча рукой.
19'
Ниукоп Барт из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
19'
Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
19'
Хорошую попытку сделал Бергёйс Стивен. Удар в створ, но вратарь начеку
19'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
18'
17'
Де Вильена Тонни наказан за толчок Мейерс Арон
16'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
15'
Tyrell Malacia из команды Фейеноорд направляет мяч в штрафную площадку, но Цвинкелс Роберт выбегает и ловит мяч
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
14'
14'
Отличный пас сделал Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
12'
Ниукоп Барт из команды Фейеноорд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
12'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
11'
Де Вильена Тонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Ниукоп Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
9'
9'
ШАНС! Йоргенсен Николай нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
9'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает передачу одноклубнику.
9'
Тапия Ренато из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
8'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
7'
Shaquille Pinas выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
6'
Судья сигнализирует, что Йонсен Бьорн из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Тапия Ренато
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
4'
4'
Эль-Ахмади Карим не смог попасть в створ ударом издали
3'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
2'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
2'
Тапия Ренато выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
2'
Tyrell Malacia выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
2'
Тапия Ренато выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
2'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг играет в стеночку с партнером по команде. Абденассер Кайати это был.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "АДО Ден Хааг". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на de Kuip. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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