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Стадион:
Хаддерсфилд Таун
 
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Ливерпуль
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Текстовая онлайн трансляция матча Хаддерсфилд Таун - Ливерпуль

До начала игры осталось 1 день 17 часов 58 минут, которая состоится 30.01.2018.
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Прогнозы на матч Хаддерсфилд Таун - Ливерпуль
Хаддерсфилд Таун
2.2% (2)
Ничья:
2.2% (2)
Ливерпуль
95.6% (86)

Вы не участвовали в прогнозе

Ливерпуль:
33.3% (30)
Ливерпуль:
24.4% (22)
Ливерпуль:
20% (18)
Ливерпуль:
7.8% (7)
Ливерпуль:
3.3% (3)
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