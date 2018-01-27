Текстовая онлайн трансляция матча Хаддерсфилд Таун - Ливерпуль

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Стадион: Джон Смит
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Хаддерсфилд Таун (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 27.01.2018 Хаддерсфилд Таун 1:1 Бирмингем К
- 20.01.2018 Сток Сити 2:0 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 13.01.2018 Хаддерсфилд Таун 1:4 Вест Хэм ПЛ
- 06.01.2018 Болтон 1:2 Хаддерсфилд Таун К
- 01.01.2018 Лестер 3:0 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 30.12.2017 Хаддерсфилд Таун 0:0 Бёрнли ПЛ
- 26.12.2017 Хаддерсфилд Таун 1:1 Сток Сити ПЛ
- 23.12.2017 Саутгемптон 1:1 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 16.12.2017 Уотфорд 1:4 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 12.12.2017 Хаддерсфилд Таун 1:3 Челси ПЛ
- 09.12.2017 Хаддерсфилд Таун 2:0 Брайтон ПЛ
- 02.12.2017 Эвертон 2:0 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 29.11.2017 Арсенал 5:0 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 26.11.2017 Хаддерсфилд Таун 1:2 Манчестер Сити ПЛ
- 18.11.2017 Борнмут 4:0 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 04.11.2017 Хаддерсфилд Таун 1:0 Вест Бромвич ПЛ
- 28.10.2017 Ливерпуль 3:0 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 21.10.2017 Хаддерсфилд Таун 2:1 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 14.10.2017 Суонси 2:0 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 30.09.2017 Хаддерсфилд Таун 0:4 Тоттенхэм ПЛ
Ливерпуль (последние 20 матчей: +13 =5 -2)
- 27.01.2018 Ливерпуль 2:3 Вест Бромвич К
- 22.01.2018 Суонси 1:0 Ливерпуль ПЛ
- 14.01.2018 Ливерпуль 4:3 Манчестер Сити ПЛ
- 05.01.2018 Ливерпуль 2:1 Эвертон К
- 01.01.2018 Бёрнли 1:2 Ливерпуль ПЛ
- 30.12.2017 Ливерпуль 2:1 Лестер ПЛ
- 26.12.2017 Ливерпуль 5:0 Суонси ПЛ
- 22.12.2017 Арсенал 3:3 Ливерпуль ПЛ
- 17.12.2017 Борнмут 0:4 Ливерпуль ПЛ
- 13.12.2017 Ливерпуль 0:0 Вест Бромвич ПЛ
- 10.12.2017 Ливерпуль 1:1 Эвертон ПЛ
- 06.12.2017 Ливерпуль 7:0 Спартак Москва ЛЧ
- 02.12.2017 Брайтон 1:5 Ливерпуль ПЛ
- 29.11.2017 Сток Сити 0:3 Ливерпуль ПЛ
- 25.11.2017 Ливерпуль 1:1 Челси ПЛ
- 21.11.2017 Севилья 3:3 Ливерпуль ЛЧ
- 18.11.2017 Ливерпуль 3:0 Саутгемптон ПЛ
- 04.11.2017 Вест Хэм 1:4 Ливерпуль ПЛ
- 01.11.2017 Ливерпуль 3:0 Марибор ЛЧ
- 28.10.2017 Ливерпуль 3:0 Хаддерсфилд Таун ПЛ
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|24
|21
|2
|1
|70 - 18
|65
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|24
|16
|5
|3
|49 - 16
|53
|3.
|Челси
|Заявка
|24
|15
|5
|4
|45 - 16
|50
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|24
|13
|8
|3
|54 - 29
|47
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|24
|13
|6
|5
|47 - 22
|45
|6.
|Арсенал
|Заявка
|24
|12
|6
|6
|45 - 31
|42
|7.
|Лестер
|Заявка
|24
|9
|7
|8
|36 - 32
|34
|8.
|Бёрнли
|Заявка
|24
|9
|7
|8
|19 - 21
|34
|9.
|Эвертон
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|26 - 39
|28
|10.
|Уотфорд
|Заявка
|24
|7
|5
|12
|33 - 44
|26
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|30 - 42
|26
|12.
|Борнмут
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|25 - 36
|25
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|22 - 37
|25
|14.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|19 - 41
|24
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|22 - 34
|23
|16.
|Сток Сити
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|25 - 50
|23
|17.
|Брайтон
|Заявка
|24
|5
|8
|11
|17 - 33
|23
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|24
|4
|10
|10
|24 - 35
|22
|19.
|Суонси
|Заявка
|24
|5
|5
|14
|15 - 35
|20
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|24
|3
|11
|10
|19 - 31
|20
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Текстовая онлайн трансляция матча Хаддерсфилд Таун - ЛиверпульДо начала игры осталось 1 день 17 часов 58 минут, которая состоится 30.01.2018.
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Прогнозы на матч Хаддерсфилд Таун - Ливерпуль
Хаддерсфилд Таун
2.2% (2)
Ничья:
2.2% (2)
Ливерпуль
95.6% (86)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Ливерпуль:
33.3% (30)
0:2 Ливерпуль:
24.4% (22)
1:3 Ливерпуль:
20% (18)
0:1 Ливерпуль:
7.8% (7)
0:4 Ливерпуль:
3.3% (3)
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