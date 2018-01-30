Стадион: Лондон Зрители: 56911
1:1
Конец матча
4' Желтая карточкаМиливоевич Лука
0:1
24' ГолБентеке Кристиан
1:1
43' ПенальтиНоубл Марк
45' Желтая карточкаТомкинс Джеймс
56' Желтая карточкаБайрам Сэм
69' Желтая карточкаТаунсенд Андрос
Новости после матча
Второй тайм
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
95'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
92'
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Оксфорд Рис из команды Вест Хэм толкнул локтем оппонента. Это Кабай Йоан заработал фол
91'
Игрок из команды Вест Хэм делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
90'
90'
89'
Сегодняшная посещаемость составляет 56911 болельщиков
88'
Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм в офсайде
88'
Миливоевич Лука наказан за толчок Мариу Жоау
87'
86'
Тактическая замена. Куйяте Шейку уходит с поля и его заменяет Оксфорд Рис
86'
Заха Уилфрид наказан за толчок Сабалета Пабло
86'
Бентеке Кристиан из команды Кристал Пэлас толкнул локтем оппонента. Это Огбонна Анджело заработал фол
86'
Кабай Йоан из команды Кристал Пэлас подал угловой слева.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
85'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
84'
83'
Огбонна Анджело из команды Вест Хэм сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
83'
Мариу Жоау из команды Вест Хэм подал угловой справа.
83'
Байрам Сэм из команды Вест Хэм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
83'
83'
Куйяте Шейку возвращается на поле, всё в порядке.
82'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
82'
Ох, нехорошо это выглядит. Куйяте Шейку получил травму и медбригада забирает его с поля.
82'
Куйяте Шейку на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
81'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
81'
Бентеке Кристиан из команды Кристал Пэлас толкнул локтем оппонента. Это Куйяте Шейку заработал фол
81'
80'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас забрасывает мяч в штрафную.
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
80'
80'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас забрасывает мяч в штрафную.
79'
79'
78'
Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм толкнул локтем оппонента. Это Таунсенд Андрос заработал фол
78'
78'
77'
Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм делает неудачный навес.
77'
Ноубл Марк из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
76'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
75'
Адриан Сан-Мигель взял и забрал мяч на выходе
75'
Кабай Йоан из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
75'
Коллинз Джеймс наказан за толчок Заха Уилфрид
73'
73'
Мариу Жоау навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
73'
Фосу-Менса Тимоти из команды Кристал Пэлас опасно и грубо сыграл. Ноубл Марк пострадал.
73'
Фосу-Менса Тимоти ошибается в защите.
72'
Судья сигнализирует, что Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Сабалета Пабло
71'
71'
71'
Мариу Жоау из команды Вест Хэм подал угловой слева.
71'
Келли Мартин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
71'
70'
70'
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
69'
Судья подбегает и показывает Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас отложенную желтую карточку за фол.
69'
Ван Анхольт Патрик наказан за толчок Эрнандес Хавьер
69'
69'
Бентеке Кристиан из команды Кристал Пэлас сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
68'
68'
68'
67'
Макартур Джеймс наказан за толчок Ноубл Марк
67'
Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
67'
67'
66'
66'
Отличный пас сделал Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
65'
65'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
64'
64'
Райс Деклан не смог попасть в створ ударом издали
63'
Бентеке Кристиан из команды Кристал Пэлас толкнул локтем оппонента. Это Огбонна Анджело заработал фол
60'
60'
Фосу-Менса Тимоти из команды Кристал Пэлас делает неудачный навес.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
59'
59'
Эрнандес Хавьер из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
59'
59'
59'
58'
58'
56'
Байрам Сэм - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
56'
Байрам Сэм из команды Вест Хэм играет слишком грубо. Ван Анхольт Патрик оказался на газоне.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
55'
55'
Шанс! Келли Мартин из команды Кристал Пэлас пробил головой, но мимо
55'
Ван Анхольт Патрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
Байрам Сэм наказан за толчок Заха Уилфрид
54'
54'
53'
53'
ШАНС! Фосу-Менса Тимоти нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
53'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас делает пас партнеру.
52'
Бентеке Кристиан из команды Кристал Пэлас плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
52'
Макартур Джеймс выбил мяч подальше от ворот.
51'
Куйяте Шейку из команды Вест Хэм в офсайде
51'
Головой пробил Эрнандес Хавьер, но голкипер отбил его в поле!
51'
Байрам Сэм из команды Вест Хэм делает пас партнеру.
51'
Мариу Жоау из команды Вест Хэм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
50'
49'
Ван Анхольт Патрик бьет со штрафного в створ, но Адриан Сан-Мигель держит все под контролем
48'
Судья сигнализирует, что Куйяте Шейку из команды Вест Хэм поставил подножку. Пострадал Таунсенд Андрос
47'
Райс Деклан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
47'
Томкинс Джеймс из команды Кристал Пэлас сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
47'
Кабай Йоан из команды Кристал Пэлас подал угловой слева.
47'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
Байрам Сэм нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
51'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
51'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
51'
51'
Миливоевич Лука не смог попасть в створ ударом издали
50'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
50'
49'
Томкинс Джеймс получил желтую карточку от судьи
49'
Томкинс Джеймс из команды Кристал Пэлас опасно и грубо сыграл. Эрнандес Хавьер пострадал.
49'
49'
Шанс! Макартур Джеймс из команды Кристал Пэлас пробил головой, но мимо
48'
48'
Таунсенд Андрос нанес удар издали, а Адриан Сан-Мигель отбил его обратно в игру!
48'
47'
47'
46'
46'
Судья сигнализирует, что Фосу-Менса Тимоти из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Мариу Жоау
46'
Бентеке Кристиан из команды Кристал Пэлас делает пас партнеру.
46'
45'
[6] - столько добавил арбитр времени.
45'
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
44'
Крессуэлл Арон нанес удар головой, но Хенесси Уэйн спокойно отбил мяч.
44'
44'
44'
Куйяте Шейку из команды Вест Хэм делает пас партнеру.
43'
Г О О О О Л - Ноубл Марк из команды Вест Хэм забивает с точки!
42'
ПЕНАЛЬТИ - Томкинс Джеймс из команды Кристал Пэлас привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Эрнандес Хавьер.
42'
Мариу Жоау из команды Вест Хэм делает пас партнеру.
41'
41'
Сако Бакари получил травму и заменен. Кабай Йоан выходит на поле.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
39'
Куйяте Шейку выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Миливоевич Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
39'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
38'
Ох, нехорошо это выглядит. Сако Бакари получил травму и медбригада забирает его с поля.
37'
Сако Бакари на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
36'
Сабалета Пабло из команды Вест Хэм играет слишком грубо. Заха Уилфрид оказался на газоне.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
35'
Коллинз Джеймс из команды Вест Хэм сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
34'
Игрок из команды Вест Хэм делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
34'
34'
Байрам Сэм из команды Вест Хэм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
34'
Сабалета Пабло из команды Вест Хэм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
34'
34'
33'
Ван Анхольт Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
33'
33'
Адриан Сан-Мигель взял и забрал мяч на выходе
32'
Сако Бакари из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
31'
31'
Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм делает неудачный навес.
31'
Келли Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Мариу Жоау из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
31'
30'
Миливоевич Лука не смог попасть в створ ударом издали
30'
30'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
30'
30'
Сако Бакари из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
29'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
29'
Ноубл Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас подал угловой слева.
28'
Сабалета Пабло из команды Вест Хэм толкнул локтем оппонента. Это Макартур Джеймс заработал фол
27'
27'
Шанс! Огбонна Анджело из команды Вест Хэм пробил головой, но мимо
27'
Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм подал угловой слева.
27'
Крессуэлл Арон нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
26'
25'
Куйяте Шейку наказан за толчок Томкинс Джеймс
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
24'
Таунсенд Андрос сделал результативную передачу.
24'
ГО-О-О-О-ОЛ! Бентеке Кристиан из клуба "Кристал Пэлас" отправил мяч головой в ворота.
24'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
23'
Игроки ФК "Кристал Пэлас" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
23'
22'
22'
Адриан Сан-Мигель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Миливоевич Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
21'
Судья сигнализирует, что Байрам Сэм из команды Вест Хэм поставил подножку. Пострадал Заха Уилфрид
21'
Байрам Сэм ошибается в защите.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
19'
Куйяте Шейку возвращается на поле, всё в порядке.
19'
19'
Сако Бакари наказан за толчок Сабалета Пабло
18'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
18'
Ох, нехорошо это выглядит. Куйяте Шейку получил травму и медбригада забирает его с поля.
16'
Куйяте Шейку на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
15'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
15'
14'
13'
13'
Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм подал угловой справа.
13'
Ван Анхольт Патрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
13'
Келли Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Мариу Жоау из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
11'
11'
Миливоевич Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм подал угловой справа.
10'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Томкинс Джеймс из команды Кристал Пэлас.
10'
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
9'
7'
6'
Куйяте Шейку наказан за толчок Миливоевич Лука
6'
Крессуэлл Арон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
6'
Фосу-Менса Тимоти наказан за толчок Ноубл Марк
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 27% времени, а гости – 73%.
4'
Судья подбегает и показывает Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас отложенную желтую карточку за фол.
4'
4'
Мариу Жоау из команды Вест Хэм не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
3'
Эрнандес Хавьер из команды Вест Хэм делает передачу одноклубнику.
2'
Судья сигнализирует, что Фосу-Менса Тимоти из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Мариу Жоау
2'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Кристал Пэлас". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на London Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас
Вест Хэм
61.2% (120)
Ничья:
29.1% (57)
Кристал Пэлас
9.7% (19)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Вест Хэм:
32.7% (64)
1:1 Ничья:
24% (47)
1:0 Вест Хэм:
12.8% (25)
2:0 Вест Хэм:
5.6% (11)
0:1 Кристал Пэлас:
3.6% (7)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация