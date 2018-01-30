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Стадион: Зрители: 56911
Вест Хэм
1:1
Конец матча
Кристал Пэлас
0'
4' Желтая карточка
Миливоевич Лука
0:1
24' Гол
Бентеке Кристиан
1:1
43' Пенальти
Ноубл Марк
45' Желтая карточка
Томкинс Джеймс
56' Желтая карточка
Байрам Сэм
69' Желтая карточка
Таунсенд Андрос
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
95'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
92'
Игрок клуба "Кристал Пэлас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.

Фол, нарушение
91'
Оксфорд Рис из команды Вест Хэм толкнул локтем оппонента. Это Кабай Йоан заработал фол
91'
Игрок из команды Вест Хэм делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
90'
Игрок клуба "Вест Хэм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
Игрок клуба "Вест Хэм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
89'
Сегодняшная посещаемость составляет 56911 болельщиков
Офсайд
88'
Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм в офсайде
Фол, нарушение
88'
Миливоевич Лука наказан за толчок Мариу Жоау
87'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
86'
Тактическая замена. Куйяте Шейку уходит с поля и его заменяет Оксфорд Рис
Фол, нарушение
86'
Заха Уилфрид наказан за толчок Сабалета Пабло
Фол, нарушение
86'
Бентеке Кристиан из команды Кристал Пэлас толкнул локтем оппонента. Это Огбонна Анджело заработал фол
Угловой
86'
Кабай Йоан из команды Кристал Пэлас подал угловой слева.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
85'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
84'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
83'
Огбонна Анджело из команды Вест Хэм сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
83'
Мариу Жоау из команды Вест Хэм подал угловой справа.
83'
Байрам Сэм из команды Вест Хэм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
83'
Игрок клуба "Вест Хэм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
83'
Куйяте Шейку возвращается на поле, всё в порядке.
82'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
82'
Ох, нехорошо это выглядит. Куйяте Шейку получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
82'
Куйяте Шейку на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
81'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
81'
Бентеке Кристиан из команды Кристал Пэлас толкнул локтем оппонента. Это Куйяте Шейку заработал фол
81'
Коллинз Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас забрасывает мяч в штрафную.
80'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
80'
Коллинз Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас забрасывает мяч в штрафную.
79'
Огбонна Анджело выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
78'
Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм толкнул локтем оппонента. Это Таунсенд Андрос заработал фол
78'
Байрам Сэм из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
78'
Игрок клуба "Вест Хэм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм делает неудачный навес.
77'
Ноубл Марк из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
76'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
75'
Адриан Сан-Мигель взял и забрал мяч на выходе
75'
Кабай Йоан из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
75'
Коллинз Джеймс наказан за толчок Заха Уилфрид
73'
Хенесси Уэйн взял и забрал мяч на выходе
73'
Мариу Жоау навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
73'
Фосу-Менса Тимоти из команды Кристал Пэлас опасно и грубо сыграл. Ноубл Марк пострадал.
73'
Фосу-Менса Тимоти ошибается в защите.
Фол, нарушение
72'
Судья сигнализирует, что Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Сабалета Пабло
71'
Куйяте Шейку из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
71'
Томкинс Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
71'
Мариу Жоау из команды Вест Хэм подал угловой слева.
71'
Келли Мартин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
71'
Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
70'
Игрок клуба "Вест Хэм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
Томкинс Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Ноубл Марк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Желтая карточка
69'
Судья подбегает и показывает Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас отложенную желтую карточку за фол.
69'
Игроки ФК "Вест Хэм" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
69'
Бентеке Кристиан из команды Кристал Пэлас сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
68'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
68'
Хенесси Уэйн взял и забрал мяч на выходе
68'
Ноубл Марк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
67'
Макартур Джеймс наказан за толчок Ноубл Марк
67'
Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
67'
Куйяте Шейку из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
67'
Игрок клуба "Вест Хэм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Удар от ворот произведет Вест Хэм
66'
Отличный пас сделал Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
65'
Коллинз Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
64'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
64'
Райс Деклан не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
63'
Бентеке Кристиан из команды Кристал Пэлас толкнул локтем оппонента. Это Огбонна Анджело заработал фол
60'
Удар от ворот произведет Вест Хэм
60'
Фосу-Менса Тимоти из команды Кристал Пэлас делает неудачный навес.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
59'
Хенесси Уэйн взял и забрал мяч на выходе
59'
Эрнандес Хавьер из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
59'
Игроки ФК "Вест Хэм" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
59'
Коллинз Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
58'
Огбонна Анджело выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
56'
Байрам Сэм - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
56'
Байрам Сэм из команды Вест Хэм играет слишком грубо. Ван Анхольт Патрик оказался на газоне.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
55'
Удар от ворот произведет Вест Хэм
55'
Шанс! Келли Мартин из команды Кристал Пэлас пробил головой, но мимо
55'
Ван Анхольт Патрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
55'
Байрам Сэм наказан за толчок Заха Уилфрид
54'
Огбонна Анджело выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Байрам Сэм из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
53'
Удар от ворот произведет Вест Хэм
53'
ШАНС! Фосу-Менса Тимоти нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
53'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас делает пас партнеру.
52'
Бентеке Кристиан из команды Кристал Пэлас плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
52'
Макартур Джеймс выбил мяч подальше от ворот.
Офсайд
51'
Куйяте Шейку из команды Вест Хэм в офсайде
51'
Головой пробил Эрнандес Хавьер, но голкипер отбил его в поле!
51'
Байрам Сэм из команды Вест Хэм делает пас партнеру.
51'
Мариу Жоау из команды Вест Хэм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
50'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
49'
Ван Анхольт Патрик бьет со штрафного в створ, но Адриан Сан-Мигель держит все под контролем
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Куйяте Шейку из команды Вест Хэм поставил подножку. Пострадал Таунсенд Андрос
47'
Райс Деклан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
47'
Томкинс Джеймс из команды Кристал Пэлас сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
47'
Кабай Йоан из команды Кристал Пэлас подал угловой слева.
47'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
Байрам Сэм нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Томкинс Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
51'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
51'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
51'
Удар от ворот произведет Вест Хэм
51'
Миливоевич Лука не смог попасть в створ ударом издали
50'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
Коллинз Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
50'
Ноубл Марк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
49'
Томкинс Джеймс получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
49'
Томкинс Джеймс из команды Кристал Пэлас опасно и грубо сыграл. Эрнандес Хавьер пострадал.
49'
Удар от ворот произведет Вест Хэм
49'
Шанс! Макартур Джеймс из команды Кристал Пэлас пробил головой, но мимо
48'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
48'
Таунсенд Андрос нанес удар издали, а Адриан Сан-Мигель отбил его обратно в игру!
48'
Игрок клуба "Кристал Пэлас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Игрок клуба "Кристал Пэлас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
47'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
46'
Ноубл Марк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Фосу-Менса Тимоти из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Мариу Жоау
46'
Бентеке Кристиан из команды Кристал Пэлас делает пас партнеру.
46'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
45'
[6] - столько добавил арбитр времени.
45'
Хенесси Уэйн взял и забрал мяч на выходе
45'
Байрам Сэм из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
44'
Крессуэлл Арон нанес удар головой, но Хенесси Уэйн спокойно отбил мяч.
44'
Байрам Сэм из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
44'
Игрок клуба "Вест Хэм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Куйяте Шейку из команды Вест Хэм делает пас партнеру.
Описание гола
43'
Г О О О О Л - Ноубл Марк из команды Вест Хэм забивает с точки!
Фол, нарушение
42'
ПЕНАЛЬТИ - Томкинс Джеймс из команды Кристал Пэлас привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Эрнандес Хавьер.
42'
Мариу Жоау из команды Вест Хэм делает пас партнеру.
41'
Игрок клуба "Кристал Пэлас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Сако Бакари получил травму и заменен. Кабай Йоан выходит на поле.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
39'
Куйяте Шейку выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Миливоевич Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
39'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
38'
Ох, нехорошо это выглядит. Сако Бакари получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
37'
Сако Бакари на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
36'
Сабалета Пабло из команды Вест Хэм играет слишком грубо. Заха Уилфрид оказался на газоне.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
35'
Коллинз Джеймс из команды Вест Хэм сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
34'
Игрок из команды Вест Хэм делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
34'
Игрок клуба "Вест Хэм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
Байрам Сэм из команды Вест Хэм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
34'
Сабалета Пабло из команды Вест Хэм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
34'
Томкинс Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
33'
Ван Анхольт Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
33'
Игроки ФК "Вест Хэм" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
33'
Адриан Сан-Мигель взял и забрал мяч на выходе
32'
Сако Бакари из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
31'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
31'
Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм делает неудачный навес.
31'
Келли Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Мариу Жоау из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
31'
Удар от ворот произведет Вест Хэм
30'
Миливоевич Лука не смог попасть в створ ударом издали
30'
Огбонна Анджело выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
30'
Огбонна Анджело выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Сако Бакари из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
29'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
29'
Ноубл Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
29'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас подал угловой слева.
Фол, нарушение
28'
Сабалета Пабло из команды Вест Хэм толкнул локтем оппонента. Это Макартур Джеймс заработал фол
27'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
27'
Шанс! Огбонна Анджело из команды Вест Хэм пробил головой, но мимо
Угловой
27'
Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм подал угловой слева.
27'
Крессуэлл Арон нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Куйяте Шейку из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
26'
Игрок клуба "Кристал Пэлас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
25'
Куйяте Шейку наказан за толчок Томкинс Джеймс
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
24'
Таунсенд Андрос сделал результативную передачу.
Описание гола
24'
ГО-О-О-О-ОЛ! Бентеке Кристиан из клуба "Кристал Пэлас" отправил мяч головой в ворота.
24'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
23'
Игроки ФК "Кристал Пэлас" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
23'
Игрок клуба "Кристал Пэлас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Игрок клуба "Кристал Пэлас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Адриан Сан-Мигель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Миливоевич Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Байрам Сэм из команды Вест Хэм поставил подножку. Пострадал Заха Уилфрид
21'
Байрам Сэм ошибается в защите.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Травма, повреждение
19'
Куйяте Шейку возвращается на поле, всё в порядке.
19'
Игрок клуба "Вест Хэм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
19'
Сако Бакари наказан за толчок Сабалета Пабло
18'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
18'
Ох, нехорошо это выглядит. Куйяте Шейку получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
16'
Куйяте Шейку на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
15'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
15'
Удар от ворот произведет Вест Хэм
14'
Игрок клуба "Кристал Пэлас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Хенесси Уэйн взял и забрал мяч на выходе
Угловой
13'
Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм подал угловой справа.
13'
Ван Анхольт Патрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
13'
Келли Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Мариу Жоау из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
11'
Игрок клуба "Вест Хэм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Миливоевич Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
10'
Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм подал угловой справа.
10'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Томкинс Джеймс из команды Кристал Пэлас.
10'
Байрам Сэм из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
10'
Игрок клуба "Вест Хэм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
9'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
7'
Игрок клуба "Вест Хэм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
6'
Куйяте Шейку наказан за толчок Миливоевич Лука
6'
Крессуэлл Арон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
6'
Фосу-Менса Тимоти наказан за толчок Ноубл Марк
5'
Игрок клуба "Вест Хэм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 27% времени, а гости – 73%.
Желтая карточка
4'
Судья подбегает и показывает Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас отложенную желтую карточку за фол.
4'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
4'
Мариу Жоау из команды Вест Хэм не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
3'
Эрнандес Хавьер из команды Вест Хэм делает передачу одноклубнику.
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Фосу-Менса Тимоти из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Мариу Жоау
2'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Кристал Пэлас". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на London Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас
Вест Хэм
61.2% (120)
Ничья:
29.1% (57)
Кристал Пэлас
9.7% (19)

Вы не участвовали в прогнозе

Вест Хэм:
32.7% (64)
Ничья:
24% (47)
Вест Хэм:
12.8% (25)
Вест Хэм:
5.6% (11)
Кристал Пэлас:
3.6% (7)
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