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Суонси
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Суонси - Арсенал

До начала игры осталось 1 день 17 часов 42 минуты, которая состоится 30.01.2018.
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Прогнозы на матч Суонси - Арсенал
Суонси
3.3% (3)
Ничья:
5.5% (5)
Арсенал
91.2% (83)

Вы не участвовали в прогнозе

Арсенал:
41.8% (38)
Арсенал:
17.6% (16)
Арсенал:
13.2% (12)
Арсенал:
12.1% (11)
Ничья:
4.4% (4)
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