Текстовая онлайн трансляция матча Суонси - Арсенал

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Стадион: Либерти
Предыдущие игры
Суонси (последние 20 матчей: +4 =5 -11)
- 27.01.2018 Ноттс Каунти 1:1 Суонси К
- 22.01.2018 Суонси 1:0 Ливерпуль ПЛ
- 17.01.2018 Суонси 2:1 Вулверхэмптон К
- 13.01.2018 Ньюкасл 1:1 Суонси ПЛ
- 06.01.2018 Вулверхэмптон 0:0 Суонси К
- 02.01.2018 Суонси 0:2 Тоттенхэм ПЛ
- 30.12.2017 Уотфорд 1:2 Суонси ПЛ
- 26.12.2017 Ливерпуль 5:0 Суонси ПЛ
- 23.12.2017 Суонси 1:1 Кристал Пэлас ПЛ
- 18.12.2017 Эвертон 3:1 Суонси ПЛ
- 13.12.2017 Суонси 0:4 Манчестер Сити ПЛ
- 09.12.2017 Суонси 1:0 Вест Бромвич ПЛ
- 02.12.2017 Сток Сити 2:1 Суонси ПЛ
- 29.11.2017 Челси 1:0 Суонси ПЛ
- 25.11.2017 Суонси 0:0 Борнмут ПЛ
- 18.11.2017 Бёрнли 2:0 Суонси ПЛ
- 04.11.2017 Суонси 0:1 Брайтон ПЛ
- 28.10.2017 Арсенал 2:1 Суонси ПЛ
- 24.10.2017 Суонси 0:2 Манчестер Юнайтед КЛ
- 21.10.2017 Суонси 1:2 Лестер ПЛ
Арсенал (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 24.01.2018 Арсенал 2:1 Челси КЛ
- 20.01.2018 Арсенал 4:1 Кристал Пэлас ПЛ
- 14.01.2018 Борнмут 2:1 Арсенал ПЛ
- 10.01.2018 Челси 0:0 Арсенал КЛ
- 07.01.2018 Ноттингем Форест 4:2 Арсенал К
- 03.01.2018 Арсенал 2:2 Челси ПЛ
- 31.12.2017 Вест Бромвич 1:1 Арсенал ПЛ
- 28.12.2017 Кристал Пэлас 2:3 Арсенал ПЛ
- 22.12.2017 Арсенал 3:3 Ливерпуль ПЛ
- 19.12.2017 Арсенал 1:0 Вест Хэм КЛ
- 16.12.2017 Арсенал 1:0 Ньюкасл ПЛ
- 13.12.2017 Вест Хэм 0:0 Арсенал ПЛ
- 10.12.2017 Саутгемптон 1:1 Арсенал ПЛ
- 07.12.2017 Арсенал 6:0 БАТЭ ЛЕ
- 02.12.2017 Арсенал 1:3 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 29.11.2017 Арсенал 5:0 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 26.11.2017 Бёрнли 0:1 Арсенал ПЛ
- 23.11.2017 Кёльн 1:0 Арсенал ЛЕ
- 18.11.2017 Арсенал 2:0 Тоттенхэм ПЛ
- 05.11.2017 Манчестер Сити 3:1 Арсенал ПЛ
Последние игры между собой
Суонси: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 8
Арсенал: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 5
- 28.10.2017 Арсенал 2:1 Суонси Премьер-лига
- 14.01.2017 Суонси 0:4 Арсенал Премьер-лига
- 15.10.2016 Арсенал 3:2 Суонси Премьер-лига
- 02.03.2016 Арсенал 1:2 Суонси Премьер-лига
- 31.10.2015 Суонси 0:3 Арсенал Премьер-лига
- 11.05.2015 Арсенал 0:1 Суонси Премьер-лига
- 09.11.2014 Суонси 2:1 Арсенал Премьер-лига
- 25.03.2014 Арсенал 2:2 Суонси Премьер-лига
- 28.09.2013 Суонси 1:2 Арсенал Премьер-лига
- 16.03.2013 Суонси 0:2 Арсенал Премьер-лига
- 16.01.2013 Арсенал 1:0 Суонси Кубок
- 06.01.2013 Суонси 2:2 Арсенал Кубок
- 01.12.2012 Арсенал 0:2 Суонси Премьер-лига
- 15.01.2012 Суонси 3:2 Арсенал Премьер-лига
- 10.09.2011 Арсенал 1:0 Суонси Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|24
|21
|2
|1
|70 - 18
|65
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|24
|16
|5
|3
|49 - 16
|53
|3.
|Челси
|Заявка
|24
|15
|5
|4
|45 - 16
|50
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|24
|13
|8
|3
|54 - 29
|47
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|24
|13
|6
|5
|47 - 22
|45
|6.
|Арсенал
|Заявка
|24
|12
|6
|6
|45 - 31
|42
|7.
|Лестер
|Заявка
|24
|9
|7
|8
|36 - 32
|34
|8.
|Бёрнли
|Заявка
|24
|9
|7
|8
|19 - 21
|34
|9.
|Эвертон
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|26 - 39
|28
|10.
|Уотфорд
|Заявка
|24
|7
|5
|12
|33 - 44
|26
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|30 - 42
|26
|12.
|Борнмут
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|25 - 36
|25
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|22 - 37
|25
|14.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|19 - 41
|24
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|22 - 34
|23
|16.
|Сток Сити
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|25 - 50
|23
|17.
|Брайтон
|Заявка
|24
|5
|8
|11
|17 - 33
|23
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|24
|4
|10
|10
|24 - 35
|22
|19.
|Суонси
|Заявка
|24
|5
|5
|14
|15 - 35
|20
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|24
|3
|11
|10
|19 - 31
|20
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Текстовая онлайн трансляция матча Суонси - АрсеналДо начала игры осталось 1 день 17 часов 42 минуты, которая состоится 30.01.2018.
Новости матча
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Прогнозы на матч Суонси - Арсенал
Суонси
3.3% (3)
Ничья:
5.5% (5)
Арсенал
91.2% (83)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Арсенал:
41.8% (38)
0:2 Арсенал:
17.6% (16)
0:1 Арсенал:
13.2% (12)
1:3 Арсенал:
12.1% (11)
1:1 Ничья:
4.4% (4)
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