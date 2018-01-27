Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Борнмут

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Стадион: Стэмфорд Бридж
Предыдущие игры
Челси (последние 20 матчей: +11 =7 -2)
- 28.01.2018 Челси 3:0 Ньюкасл К
- 24.01.2018 Арсенал 2:1 Челси КЛ
- 20.01.2018 Брайтон 0:4 Челси ПЛ
- 17.01.2018 Челси 1:1 Норвич К
- 13.01.2018 Челси 0:0 Лестер ПЛ
- 10.01.2018 Челси 0:0 Арсенал КЛ
- 06.01.2018 Норвич 0:0 Челси К
- 03.01.2018 Арсенал 2:2 Челси ПЛ
- 30.12.2017 Челси 5:0 Сток Сити ПЛ
- 26.12.2017 Челси 2:0 Брайтон ПЛ
- 23.12.2017 Эвертон 0:0 Челси ПЛ
- 20.12.2017 Челси 2:1 Борнмут КЛ
- 16.12.2017 Челси 1:0 Саутгемптон ПЛ
- 12.12.2017 Хаддерсфилд Таун 1:3 Челси ПЛ
- 09.12.2017 Вест Хэм 1:0 Челси ПЛ
- 05.12.2017 Челси 1:1 Атлетико М ЛЧ
- 02.12.2017 Челси 3:1 Ньюкасл ПЛ
- 29.11.2017 Челси 1:0 Суонси ПЛ
- 25.11.2017 Ливерпуль 1:1 Челси ПЛ
- 22.11.2017 Карабах 0:4 Челси ЛЧ
Борнмут (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 20.01.2018 Вест Хэм 1:1 Борнмут ПЛ
- 17.01.2018 Уиган 3:0 Борнмут К
- 14.01.2018 Борнмут 2:1 Арсенал ПЛ
- 06.01.2018 Борнмут 2:2 Уиган К
- 01.01.2018 Брайтон 2:2 Борнмут ПЛ
- 30.12.2017 Борнмут 2:1 Эвертон ПЛ
- 26.12.2017 Борнмут 3:3 Вест Хэм ПЛ
- 23.12.2017 Манчестер Сити 4:0 Борнмут ПЛ
- 20.12.2017 Челси 2:1 Борнмут КЛ
- 17.12.2017 Борнмут 0:4 Ливерпуль ПЛ
- 13.12.2017 Манчестер Юнайтед 1:0 Борнмут ПЛ
- 09.12.2017 Кристал Пэлас 2:2 Борнмут ПЛ
- 03.12.2017 Борнмут 1:1 Саутгемптон ПЛ
- 29.11.2017 Борнмут 1:2 Бёрнли ПЛ
- 25.11.2017 Суонси 0:0 Борнмут ПЛ
- 18.11.2017 Борнмут 4:0 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 04.11.2017 Ньюкасл 0:1 Борнмут ПЛ
- 28.10.2017 Борнмут 0:1 Челси ПЛ
- 24.10.2017 Борнмут 3:1 Мидлсбро КЛ
- 21.10.2017 Сток Сити 1:2 Борнмут ПЛ
Последние игры между собой
Челси: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 1
Борнмут: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 5
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|24
|21
|2
|1
|70 - 18
|65
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|24
|16
|5
|3
|49 - 16
|53
|3.
|Челси
|Заявка
|24
|15
|5
|4
|45 - 16
|50
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|24
|13
|8
|3
|54 - 29
|47
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|24
|13
|6
|5
|47 - 22
|45
|6.
|Арсенал
|Заявка
|24
|12
|6
|6
|45 - 31
|42
|7.
|Лестер
|Заявка
|24
|9
|7
|8
|36 - 32
|34
|8.
|Бёрнли
|Заявка
|24
|9
|7
|8
|19 - 21
|34
|9.
|Эвертон
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|26 - 39
|28
|10.
|Уотфорд
|Заявка
|24
|7
|5
|12
|33 - 44
|26
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|30 - 42
|26
|12.
|Борнмут
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|25 - 36
|25
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|22 - 37
|25
|14.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|19 - 41
|24
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|22 - 34
|23
|16.
|Сток Сити
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|25 - 50
|23
|17.
|Брайтон
|Заявка
|24
|5
|8
|11
|17 - 33
|23
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|24
|4
|10
|10
|24 - 35
|22
|19.
|Суонси
|Заявка
|24
|5
|5
|14
|15 - 35
|20
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|24
|3
|11
|10
|19 - 31
|20
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Текстовая онлайн трансляция матча Челси - БорнмутДо начала игры осталось 2 дня 17 часов 42 минуты, которая состоится 31.01.2018.
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Прогнозы на матч Челси - Борнмут
Челси
93.9% (77)
Ничья:
3.7% (3)
Борнмут
2.4% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Челси:
51.2% (42)
3:0 Челси:
15.9% (13)
2:1 Челси:
11% (9)
1:0 Челси:
6.1% (5)
3:1 Челси:
4.9% (4)
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