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Челси
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Борнмут

До начала игры осталось 2 дня 17 часов 42 минуты, которая состоится 31.01.2018.
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Прогнозы на матч Челси - Борнмут
Челси
93.9% (77)
Ничья:
3.7% (3)
Борнмут
2.4% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Челси:
51.2% (42)
Челси:
15.9% (13)
Челси:
11% (9)
Челси:
6.1% (5)
Челси:
4.9% (4)
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