Стадион: Сент-Мэрис Зрители: 30034
1:1
Конец матча
0:1
14' ПенальтиМюррей Гленн
35' Желтая карточкаХудт Уэсли
1:1
64' ГолСтивенс Джек
67' Желтая карточкаСтивенс Джек
80' Желтая карточкаМарч Соломон
90' Желтая карточкаГаббьядини Маноло
Новости после матча
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
94'
Дэвис Стивен пробует нанести удар издали, но Райан Мэтью держит все под контролем
93'
93'
93'
Прёппер Дэви выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Судья сигнализирует, что Данк Льюис из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Буфаль Софьян
92'
91'
Марч Соломон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Габбьядини Маноло получает желтую карточку за неспортивное поведение
90'
Габбьядини Маноло из команды Саутгемптон играет слишком грубо. Кайал Барам оказался на газоне.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
90'
Дэвис Стивен из команды Саутгемптон направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
90'
Игроки ФК "Саутгемптон" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
89'
89'
89'
Стивенс Дейл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
89'
Судья сигнализирует, что Дэвис Стивен из команды Саутгемптон поставил подножку. Пострадал Уллоа Леонардо
88'
88'
Кайал Барам из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
88'
87'
Дэвис Стивен из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
87'
Буфаль Софьян нанес удар, но тот был заблокирован.
87'
86'
Марч Соломон из команды Брайтон подал угловой слева.
86'
86'
85'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль из команды Саутгемптон делает неудачный навес.
85'
85'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
84'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
84'
83'
Скелотто Эзекиль из команды Брайтон идет с мячом вперед на обострение...
83'
Игрок команды Брайтон выносит мяч
83'
83'
Тактическая замена. Гросс Паскаль уходит с поля и его заменяет Кайал Барам
82'
Судья сигнализирует, что Искьердо Хосе из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Седрик Соареш
82'
Буфаль Софьян из команды Саутгемптон делает неудачный навес.
81'
80'
Седрик Соареш из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
80'
Марч Соломон сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
80'
Марч Соломон из команды Брайтон опасно и грубо сыграл. Бертранд Райан пострадал.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
79'
Тактическая замена. Лонг Шейн уходит с поля и его заменяет Габбьядини Маноло
78'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль наказан за толчок Марч Соломон
78'
78'
Скелотто Эзекиль из команды Брайтон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
78'
77'
77'
Тактическая замена. Мюррей Гленн уходит с поля и его заменяет Уллоа Леонардо
76'
75'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
75'
Лонг Шейн из команды Саутгемптон плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
75'
75'
Скелотто Эзекиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
73'
73'
Уорд-Праус Джеймс пробил со штрафного прямо в стенку
72'
Данк Льюис коснулся мяча рукой.
72'
Уорд-Праус Джеймс нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль пробует нанести удар издали, но Райан Мэтью держит все под контролем
70'
Опасность предотвращена - Бонг Гаэтан из команды Брайтон вступил в отбор удачно
70'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
70'
70'
Буфаль Софьян из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
69'
69'
Каррильо Гидо не смог попасть в створ ударом издали
68'
Марч Соломон из команды Брайтон в офсайде
67'
67'
Судье надоело, что Стивенс Джек тянет время и он наказал его горчичником
67'
Мюррей Гленн из команды Брайтон в офсайде
67'
Марч Соломон из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
66'
Буфаль Софьян из команды Саутгемптон играет слишком грубо. Марч Соломон оказался на газоне.
66'
66'
65'
Судья сигнализирует, что Искьердо Хосе из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Седрик Соареш
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
64'
сделал результативную передачу.
64'
ГОООООООЛ! Потрясающий удар пяткой нанес Стивенс Джек из команды Саутгемптон.
64'
Игрок команды Брайтон совершает серьёзную ошибку в обороне
64'
64'
Судья сигнализирует, что Марч Соломон из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Буфаль Софьян
63'
Буфаль Софьян нанес удар, но тот был заблокирован.
63'
Мюррей Гленн из команды Брайтон в офсайде
63'
Каррильо Гидо из команды Саутгемптон играет слишком грубо. Данк Льюис оказался на газоне.
61'
61'
Стивенс Дейл из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
61'
60'
60'
60'
Седрик Соареш из команды Саутгемптон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
60'
Сегодняшная посещаемость составляет 30034 болельщиков
59'
Скелотто Эзекиль из команды Брайтон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
59'
Судья сигнализирует, что Дэвис Стивен из команды Саутгемптон поставил подножку. Пострадал Марч Соломон
57'
57'
56'
Мюррей Гленн наказан за толчок Худт Уэсли
55'
Искьердо Хосе из команды Брайтон в офсайде
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
54'
54'
Шанс! Стивенс Джек из команды Саутгемптон пробил головой, но мимо
54'
54'
54'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон подал угловой слева.
53'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
53'
Буфаль Софьян из команды Саутгемптон делает пас партнеру.
53'
Опасность предотвращена - Скелотто Эзекиль из команды Брайтон вступил в отбор удачно
53'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
53'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
50'
50'
Бонг Гаэтан из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
50'
50'
Буфаль Софьян из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
49'
48'
48'
Игрок из команды Брайтон делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
48'
47'
47'
Стивенс Джек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Скелотто Эзекиль из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
47'
Худт Уэсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Скелотто Эзекиль из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
46'
46'
Гросс Паскаль из команды Брайтон в офсайде
46'
Тактическая замена. Тадич Душан уходит с поля и его заменяет Каррильо Гидо
46'
Тактическая замена. Ромеу Ориоль уходит с поля и его заменяет Буфаль Софьян
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
47'
47'
Искьердо Хосе из команды Брайтон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
45'
45'
Уорд-Праус Джеймс нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
Тадич Душан из команды Саутгемптон делает пас партнеру.
45'
Лонг Шейн из команды Саутгемптон делает пас партнеру.
45'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
44'
Лонг Шейн из команды Саутгемптон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
43'
ШАНС! Бертранд Райан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
43'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон подал угловой слева.
43'
Марч Соломон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
43'
Тадич Душан из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
42'
Хорошую попытку сделал Мюррей Гленн. Удар в створ, но вратарь начеку
41'
Искьердо Хосе из команды Брайтон делает пас партнеру.
40'
Седрик Соареш не смог попасть в створ ударом издали
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
40'
39'
Мюррей Гленн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
38'
37'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
35'
Худт Уэсли сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
35'
Судья свистит. Худт Уэсли атаковал сзади соперника. Это Скелотто Эзекиль заработал своей команде штрафной
35'
35'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
34'
33'
Худт Уэсли из команды Саутгемптон наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
33'
33'
Даффи Шейн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
33'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Хёйбьерг Пьер-Эмиль и попал в перекладину!
32'
Райан Мэтью ошибается в защите.
31'
Дэвис Стивен из команды Саутгемптон направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
31'
31'
Скелотто Эзекиль не смог попасть в створ ударом издали
31'
30'
Бонг Гаэтан из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
30'
29'
29'
ШАНС! Бертранд Райан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
28'
Судья сигнализирует, что Даффи Шейн из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Лонг Шейн
28'
Тадич Душан из команды Саутгемптон навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
28'
27'
Тадич Душан из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
27'
Мюррей Гленн из команды Брайтон опасно и грубо сыграл. Хёйбьерг Пьер-Эмиль пострадал.
26'
26'
26'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
25'
25'
25'
25'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
24'
Ромеу Ориоль не смог попасть в створ ударом издали
24'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
24'
Тадич Душан из команды Саутгемптон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
24'
Игрок команды Брайтон выносит мяч
23'
23'
Данк Льюис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
23'
22'
22'
22'
Бертранд Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
21'
Судья сигнализирует, что Даффи Шейн из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Лонг Шейн
21'
20'
Опасность предотвращена - Стивенс Джек из команды Саутгемптон вступил в отбор удачно
20'
Искьердо Хосе из команды Брайтон идет с мячом вперед на обострение...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
18'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
18'
17'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
14'
Г О О О О Л - Мюррей Гленн из команды Брайтон забивает с точки!
14'
ПЕНАЛЬТИ - Худт Уэсли из команды Саутгемптон привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Марч Соломон.
14'
Искьердо Хосе из команды Брайтон делает пас партнеру.
13'
Шанс! Ромеу Ориоль из команды Саутгемптон пробил головой, но мимо
13'
13'
Данк Льюис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
12'
12'
Прёппер Дэви нанес удар, но промахнулся очень сильно.
12'
Гросс Паскаль из команды Брайтон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
12'
12'
Гросс Паскаль из команды Брайтон подал угловой справа.
11'
Стивенс Джек предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
11'
Гросс Паскаль из команды Брайтон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
10'
Седрик Соареш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Гросс Паскаль из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
9'
9'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
6'
Худт Уэсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Искьердо Хосе из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
5'
5'
Ромеу Ориоль из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
5'
5'
Седрик Соареш из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
4'
4'
3'
2'
2'
ШАНС! Искьердо Хосе нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
2'
Гросс Паскаль из команды Брайтон делает навес прямо в штрафную.
2'
Мюррей Гленн из команды Брайтон делает передачу одноклубнику.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Саутгемптон". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Mary's Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
-
"Саутгемптон" подписал Каррильо — 23:36
Прогнозы на матч Саутгемптон 1:1 Брайтон
Саутгемптон
77.7% (136)
Ничья:
18.9% (33)
Брайтон
3.4% (6)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Саутгемптон:
42.9% (75)
2:1 Саутгемптон:
24.6% (43)
1:1 Ничья:
16% (28)
2:0 Саутгемптон:
8% (14)
1:2 Брайтон:
1.7% (3)
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