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  5. Премьер-лига
Стадион: Зрители: 30034
Саутгемптон
1:1
Конец матча
Брайтон
0'
0:1
14' Пенальти
Мюррей Гленн
35' Желтая карточка
Худт Уэсли
1:1
64' Гол
Стивенс Джек
67' Желтая карточка
Стивенс Джек
80' Желтая карточка
Марч Соломон
90' Желтая карточка
Габбьядини Маноло
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
94'
Дэвис Стивен пробует нанести удар издали, но Райан Мэтью держит все под контролем
93'
Уорд-Праус Джеймс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
93'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
93'
Прёппер Дэви выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Фол, нарушение
92'
Судья сигнализирует, что Данк Льюис из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Буфаль Софьян
92'
Игрок команды Саутгемптон выносит мяч
91'
Марч Соломон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
Желтая карточка
90'
Габбьядини Маноло получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
90'
Габбьядини Маноло из команды Саутгемптон играет слишком грубо. Кайал Барам оказался на газоне.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
90'
Дэвис Стивен из команды Саутгемптон направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
90'
Игроки ФК "Саутгемптон" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
89'
Марч Соломон нанес удар, но тот был заблокирован.
89'
Игрок команды Саутгемптон выносит мяч
89'
Стивенс Дейл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
89'
Судья сигнализирует, что Дэвис Стивен из команды Саутгемптон поставил подножку. Пострадал Уллоа Леонардо
88'
Маккарти Алекс взял и забрал мяч на выходе
88'
Кайал Барам из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
88'
Райан Мэтью взял и забрал мяч на выходе
87'
Дэвис Стивен из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
87'
Буфаль Софьян нанес удар, но тот был заблокирован.
87'
Маккарти Алекс взял и забрал мяч на выходе
Угловой
86'
Марч Соломон из команды Брайтон подал угловой слева.
86'
Марч Соломон нанес удар, но тот был заблокирован.
86'
Удар от ворот произведет Брайтон
85'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль из команды Саутгемптон делает неудачный навес.
85'
Данк Льюис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
84'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
84'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
83'
Скелотто Эзекиль из команды Брайтон идет с мячом вперед на обострение...
83'
Игрок команды Брайтон выносит мяч
83'
Уорд-Праус Джеймс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
83'
Тактическая замена. Гросс Паскаль уходит с поля и его заменяет Кайал Барам
Фол, нарушение
82'
Судья сигнализирует, что Искьердо Хосе из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Седрик Соареш
82'
Буфаль Софьян из команды Саутгемптон делает неудачный навес.
81'
Даффи Шейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Седрик Соареш из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
80'
Марч Соломон сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
80'
Марч Соломон из команды Брайтон опасно и грубо сыграл. Бертранд Райан пострадал.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
79'
Тактическая замена. Лонг Шейн уходит с поля и его заменяет Габбьядини Маноло
Фол, нарушение
78'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль наказан за толчок Марч Соломон
78'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Скелотто Эзекиль из команды Брайтон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
78'
Игрок клуба "Брайтон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Удар от ворот произведет Брайтон
77'
Тактическая замена. Мюррей Гленн уходит с поля и его заменяет Уллоа Леонардо
76'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон делает неудачный навес.
75'
Игрок клуба "Брайтон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
75'
Лонг Шейн из команды Саутгемптон плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
75'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
75'
Скелотто Эзекиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
73'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
Уорд-Праус Джеймс пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
72'
Данк Льюис коснулся мяча рукой.
72'
Уорд-Праус Джеймс нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль пробует нанести удар издали, но Райан Мэтью держит все под контролем
70'
Опасность предотвращена - Бонг Гаэтан из команды Брайтон вступил в отбор удачно
70'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
70'
Данк Льюис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Буфаль Софьян из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
70'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
69'
Удар от ворот произведет Брайтон
69'
Каррильо Гидо не смог попасть в створ ударом издали
Офсайд
68'
Марч Соломон из команды Брайтон в офсайде
67'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
67'
Судье надоело, что Стивенс Джек тянет время и он наказал его горчичником
Офсайд
67'
Мюррей Гленн из команды Брайтон в офсайде
67'
Марч Соломон из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
66'
Буфаль Софьян из команды Саутгемптон играет слишком грубо. Марч Соломон оказался на газоне.
66'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
65'
Судья сигнализирует, что Искьердо Хосе из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Седрик Соареш
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
64'
сделал результативную передачу.
Описание гола
64'
ГОООООООЛ! Потрясающий удар пяткой нанес Стивенс Джек из команды Саутгемптон.
64'
Игрок команды Брайтон совершает серьёзную ошибку в обороне
64'
Уорд-Праус Джеймс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Марч Соломон из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Буфаль Софьян
63'
Буфаль Софьян нанес удар, но тот был заблокирован.
Офсайд
63'
Мюррей Гленн из команды Брайтон в офсайде
Фол, нарушение
63'
Каррильо Гидо из команды Саутгемптон играет слишком грубо. Данк Льюис оказался на газоне.
61'
Маккарти Алекс взял и забрал мяч на выходе
61'
Стивенс Дейл из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
61'
Удар от ворот произведет Брайтон
60'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
Даффи Шейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Седрик Соареш из команды Саутгемптон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
60'
Сегодняшная посещаемость составляет 30034 болельщиков
59'
Скелотто Эзекиль из команды Брайтон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
59'
Судья сигнализирует, что Дэвис Стивен из команды Саутгемптон поставил подножку. Пострадал Марч Соломон
57'
Удар от ворот произведет Брайтон
57'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
56'
Мюррей Гленн наказан за толчок Худт Уэсли
Офсайд
55'
Искьердо Хосе из команды Брайтон в офсайде
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
54'
Удар от ворот произведет Брайтон
54'
Шанс! Стивенс Джек из команды Саутгемптон пробил головой, но мимо
54'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
54'
Даффи Шейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
54'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон подал угловой слева.
53'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
53'
Буфаль Софьян из команды Саутгемптон делает пас партнеру.
53'
Опасность предотвращена - Скелотто Эзекиль из команды Брайтон вступил в отбор удачно
53'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
53'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
50'
Маккарти Алекс взял и забрал мяч на выходе
50'
Бонг Гаэтан из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
50'
Райан Мэтью взял и забрал мяч на выходе
50'
Буфаль Софьян из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
49'
Удар от ворот произведет Брайтон
48'
Маккарти Алекс взял и забрал мяч на выходе
48'
Игрок из команды Брайтон делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
48'
Удар от ворот произведет Брайтон
47'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Стивенс Джек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Скелотто Эзекиль из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
47'
Худт Уэсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Скелотто Эзекиль из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
46'
Игрок клуба "Брайтон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
46'
Гросс Паскаль из команды Брайтон в офсайде
46'
Тактическая замена. Тадич Душан уходит с поля и его заменяет Каррильо Гидо
46'
Тактическая замена. Ромеу Ориоль уходит с поля и его заменяет Буфаль Софьян
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
47'
Марч Соломон нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Искьердо Хосе из команды Брайтон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
45'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
Уорд-Праус Джеймс нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
Тадич Душан из команды Саутгемптон делает пас партнеру.
45'
Лонг Шейн из команды Саутгемптон делает пас партнеру.
45'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Лонг Шейн из команды Саутгемптон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
43'
ШАНС! Бертранд Райан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Угловой
43'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон подал угловой слева.
43'
Марч Соломон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
43'
Тадич Душан из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
42'
Хорошую попытку сделал Мюррей Гленн. Удар в створ, но вратарь начеку
41'
Искьердо Хосе из команды Брайтон делает пас партнеру.
40'
Седрик Соареш не смог попасть в створ ударом издали
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
40'
Игрок клуба "Брайтон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Мюррей Гленн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
39'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон подал угловой справа.
38'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
37'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Желтая карточка
35'
Худт Уэсли сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
35'
Судья свистит. Худт Уэсли атаковал сзади соперника. Это Скелотто Эзекиль заработал своей команде штрафной
35'
Данк Льюис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
34'
Удар от ворот произведет Брайтон
33'
Худт Уэсли из команды Саутгемптон наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
33'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон подал угловой справа.
33'
Даффи Шейн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
33'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Хёйбьерг Пьер-Эмиль и попал в перекладину!
32'
Райан Мэтью ошибается в защите.
31'
Дэвис Стивен из команды Саутгемптон направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
31'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
31'
Скелотто Эзекиль не смог попасть в створ ударом издали
31'
Игрок команды Саутгемптон выносит мяч
30'
Бонг Гаэтан из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
30'
Игрок клуба "Брайтон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
29'
Удар от ворот произведет Брайтон
29'
ШАНС! Бертранд Райан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Даффи Шейн из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Лонг Шейн
28'
Тадич Душан из команды Саутгемптон навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
28'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Тадич Душан из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
27'
Мюррей Гленн из команды Брайтон опасно и грубо сыграл. Хёйбьерг Пьер-Эмиль пострадал.
26'
Удар от ворот произведет Брайтон
26'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон делает неудачный навес.
26'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Даффи Шейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
25'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
24'
Ромеу Ориоль не смог попасть в створ ударом издали
24'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
24'
Тадич Душан из команды Саутгемптон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
24'
Игрок команды Брайтон выносит мяч
Угловой
23'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон подал угловой справа.
23'
Данк Льюис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
23'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
22'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Данк Льюис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Бертранд Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Даффи Шейн из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Лонг Шейн
21'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Опасность предотвращена - Стивенс Джек из команды Саутгемптон вступил в отбор удачно
20'
Искьердо Хосе из команды Брайтон идет с мячом вперед на обострение...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
18'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
18'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
17'
Удар от ворот произведет Брайтон
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Описание гола
14'
Г О О О О Л - Мюррей Гленн из команды Брайтон забивает с точки!
Фол, нарушение
14'
ПЕНАЛЬТИ - Худт Уэсли из команды Саутгемптон привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Марч Соломон.
14'
Искьердо Хосе из команды Брайтон делает пас партнеру.
13'
Шанс! Ромеу Ориоль из команды Саутгемптон пробил головой, но мимо
Угловой
13'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон подал угловой справа.
13'
Данк Льюис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
12'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
12'
Прёппер Дэви нанес удар, но промахнулся очень сильно.
12'
Гросс Паскаль из команды Брайтон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
12'
Игрок команды Саутгемптон выносит мяч
Угловой
12'
Гросс Паскаль из команды Брайтон подал угловой справа.
11'
Стивенс Джек предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
11'
Гросс Паскаль из команды Брайтон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
11'
Марч Соломон нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
10'
Седрик Соареш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Гросс Паскаль из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
9'
Удар от ворот произведет Брайтон
9'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Худт Уэсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Искьердо Хосе из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
5'
Райан Мэтью взял и забрал мяч на выходе
5'
Ромеу Ориоль из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
5'
Даффи Шейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Седрик Соареш из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
4'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Удар от ворот произведет Брайтон
3'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон делает неудачный навес.
2'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
2'
ШАНС! Искьердо Хосе нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
2'
Гросс Паскаль из команды Брайтон делает навес прямо в штрафную.
2'
Мюррей Гленн из команды Брайтон делает передачу одноклубнику.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Саутгемптон". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Mary's Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Саутгемптон 1:1 Брайтон
Саутгемптон
77.7% (136)
Ничья:
18.9% (33)
Брайтон
3.4% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

Саутгемптон:
42.9% (75)
Саутгемптон:
24.6% (43)
Ничья:
16% (28)
Саутгемптон:
8% (14)
Брайтон:
1.7% (3)
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