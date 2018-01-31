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Стадион: Зрители: 50174
Ньюкасл
1:1
Конец матча
Бёрнли
0'
30' Желтая карточка
Йедлин Деандре
0:0
34' Не забитый пенальти
Хоселу Санмартин
63' Желтая карточка
Барнс Эшли
1:0
65' Гол
Ласcеллс Джамал
73' Желтая карточка
Воукс Сэм
1:1
85' Гол в свои ворота
Дарлоу Карл
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
95'
Игрок клуба "Бёрнли" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
94'
Мерино Микель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Бардсли Филипп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
94'
Судья сигнализирует, что Диаме Мохамед из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Хендрик Джефф

93'
Игрок клуба "Бёрнли" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
Диаме Мохамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Воукс Сэм из команды Бёрнли делает передачу одноклубнику.
92'
Н'Куду Жорж-Кевин пробует нанести удар издали, но Дарлоу Карл держит все под контролем
91'
Бардсли Филипп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
91'
Судья сигнализирует, что Мерино Микель из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Корк Джек
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Кларк Киран выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
90'
Леннон Аарон из команды Бёрнли подал угловой слева.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
90'
Мёрфи Джейкоб предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
90'
Бардсли Филипп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
89'
Судья сигнализирует, что Мерино Микель из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Корк Джек
89'
Игрок клуба "Бёрнли" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
89'
Судья сигнализирует, что Н'Куду Жорж-Кевин из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Дамметт Пол
88'
Кенеди Роберт из команды Ньюкасл сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
88'
Игрок клуба "Бёрнли" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
Тактическая замена. Перес Айосе уходит с поля и его заменяет Гейл Дуайт
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
85'
Лонг Кевин сделал результативную передачу.
Описание гола
85'
Г О О О О Л - Дарлоу Карл уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
85'
Барнс Эшли из команды Бёрнли делает передачу одноклубнику.
Угловой
85'
Леннон Аарон из команды Бёрнли подал угловой слева.
85'
Ми Бен нанес удар головой, но Дарлоу Карл перевел мяч на угловой!
Угловой
84'
Леннон Аарон из команды Бёрнли подал угловой слева.
84'
Дарлоу Карл отбил мяч на угловой после удара Леннон Аарон из штрафной площади.
83'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
83'
Тактическая замена. Гудмундссон Йоханн уходит с поля и его заменяет Н'Куду Жорж-Кевин
83'
Леннон Аарон из команды Бёрнли делает неудачный навес.
Офсайд
82'
Хоселу Санмартин из команды Ньюкасл в офсайде
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
80'
Удар от ворот произведет Бёрнли
80'
Дамметт Пол не смог попасть в створ ударом издали
80'
Корк Джек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
80'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл подал угловой слева.
80'
Ритчи Мэтт мяч отрикошетил от ворот
79'
Мёрфи Джейкоб из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
79'
Отличные скиллы показывает Мёрфи Джейкоб, обводя своих соперников
Фол, нарушение
79'
Судья сигнализирует, что Бардсли Филипп из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Хоселу Санмартин
78'
Ритчи Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Леннон Аарон из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
78'
Леннон Аарон из команды Бёрнли делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
78'
Судья сигнализирует, что Йедлин Деандре из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Тэйлор Чарли
77'
Хендрик Джефф нанес удар, но тот был заблокирован.
77'
Ласcеллс Джамал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
76'
Игрок клуба "Бёрнли" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
Сегодняшная посещаемость составляет 50174 болельщиков
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Желтая карточка
73'
Воукс Сэм получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
73'
Воукс Сэм из команды Бёрнли толкнул локтем оппонента. Это Диаме Мохамед заработал фол
73'
Хоселу Санмартин нанес удар чуть мимо. Близко!
73'
Мёрфи Джейкоб из команды Ньюкасл сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
73'
Мёрфи Джейкоб из команды Ньюкасл идет с мячом вперед на обострение...
72'
Тактическая замена. Кенеди Роберт уходит с поля и его заменяет Ритчи Мэтт
71'
Игрок клуба "Бёрнли" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Перес Айосе из команды Ньюкасл делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
71'
Отличные скиллы показывает Перес Айосе, обводя своих соперников
70'
Тактическая замена. Вествуд Эшли уходит с поля и его заменяет Воукс Сэм
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
69'
Игрок клуба "Бёрнли" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
68'
Отличные скиллы показывает Тэйлор Чарли, обводя своих соперников
Фол, нарушение
67'
Судья сигнализирует, что Перес Айосе из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Ми Бен
67'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
67'
ШАНС! Барнс Эшли нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
65'
Кенеди Роберт сделал результативную передачу.
Описание гола
65'
ГО-О-О-О-ОЛ! Ласcеллс Джамал из клуба "Ньюкасл" отправил мяч головой в ворота.
Угловой
65'
Кенеди Роберт из команды Ньюкасл подал угловой справа.
65'
Кенеди Роберт мяч отрикошетил от ворот
65'
Отличные скиллы показывает Кенеди Роберт, обводя своих соперников
64'
Тактическая замена. Атсу Кристиан уходит с поля и его заменяет Мёрфи Джейкоб
Желтая карточка
63'
Барнс Эшли получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
63'
Барнс Эшли из команды Бёрнли толкнул локтем оппонента. Это Кларк Киран заработал фол
Офсайд
62'
Перес Айосе из команды Ньюкасл в офсайде
61'
Леннон Аарон из команды Бёрнли направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
61'
Отличные скиллы показывает Леннон Аарон, обводя своих соперников
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Фол, нарушение
60'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли играет слишком грубо. Дамметт Пол оказался на газоне.
60'
Удар от ворот произведет Бёрнли
60'
Тактическая замена. Эрфилд Скотт уходит с поля и его заменяет Леннон Аарон
58'
Удар от ворот произведет Бёрнли
58'
Кенеди Роберт из команды Ньюкасл навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Фол, нарушение
57'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли играет слишком грубо. Кенеди Роберт оказался на газоне.
56'
Игрок клуба "Бёрнли" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
56'
Диаме Мохамед из команды Ньюкасл делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
55'
Удар от ворот произведет Бёрнли
55'
Перес Айосе решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
54'
Судья сигнализирует, что Вествуд Эшли из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Перес Айосе
54'
Перес Айосе из команды Ньюкасл идет с мячом вперед на обострение...
53'
Дарлоу Карл взял и забрал мяч на выходе
53'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
52'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
52'
Игрок клуба "Бёрнли" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Поуп Ник взял и забрал мяч на выходе
51'
Дамметт Пол из команды Ньюкасл делает неудачный навес.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
50'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
50'
Как он промахнулся? Барнс Эшли имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
50'
Барнс Эшли из команды Бёрнли идет с мячом вперед на обострение...
49'
Игрок клуба "Бёрнли" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Удар от ворот произведет Бёрнли
49'
Шанс! Хоселу Санмартин из команды Ньюкасл пробил головой, но мимо
Угловой
48'
Кенеди Роберт из команды Ньюкасл подал угловой справа.
48'
Йедлин Деандре из команды Ньюкасл делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
Дарлоу Карл взял и забрал мяч на выходе
47'
Тэйлор Чарли из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
47'
Диаме Мохамед из команды Ньюкасл вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Эрфилд Скотт не пострадал и надо продолжать игру!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Барнс Эшли не смог попасть в створ ударом издали
46'
Поуп Ник взял и забрал мяч на выходе
46'
Мерино Микель из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
45'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Мерино Микель из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Бардсли Филипп
44'
Дарлоу Карл взял и забрал мяч на выходе
44'
Ми Бен из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
44'
Игрок клуба "Бёрнли" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Йедлин Деандре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Гудмундссон Йоханн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
44'
Кларк Киран наказан за толчок Барнс Эшли
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Хендрик Джефф из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Мерино Микель
42'
Игрок клуба "Ньюкасл" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Атсу Кристиан из команды Ньюкасл делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
40'
Удар от ворот произведет Бёрнли
40'
Диаме Мохамед нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
40'
Хоселу Санмартин из команды Ньюкасл делает передачу одноклубнику.
40'
Дамметт Пол из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
Угловой
39'
Кенеди Роберт из команды Ньюкасл разыграл угловой с левого угла.
39'
Хоселу Санмартин нанес удар головой, но Поуп Ник перевел мяч на угловой!
39'
Кенеди Роберт из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
39'
Лонг Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
39'
Кенеди Роберт из команды Ньюкасл подал угловой справа.
38'
Ми Бен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
38'
Перес Айосе из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
38'
Отличные скиллы показывает Перес Айосе, обводя своих соперников
37'
Игрок клуба "Ньюкасл" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Атсу Кристиан из команды Ньюкасл делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
36'
Бардсли Филипп наказан за толчок Кенеди Роберт
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Угловой
34'
Перес Айосе из команды Ньюкасл разыграл угловой с правого угла.
34'
Ми Бен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Описание гола
34'
ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Хоселу Санмартин взялся за удар, но Поуп Ник заблокировал его!
Фол, нарушение
33'
ПЕНАЛЬТИ - Бардсли Филипп из команды Бёрнли привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Кенеди Роберт.
32'
Ми Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Мерино Микель из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
31'
Поуп Ник взял и забрал мяч на выходе
31'
Дамметт Пол навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Корк Джек из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Кенеди Роберт
30'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
30'
Атсу Кристиан пробует нанести удар издали, но Поуп Ник держит все под контролем
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Желтая карточка
30'
Йедлин Деандре получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
29'
Безумный фол. Йедлин Деандре грубо играет против соперника. Пострадал Лонг Кевин
29'
Ласcеллс Джамал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
29'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли подал угловой слева.
28'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
28'
Йедлин Деандре наказан за толчок Барнс Эшли
Фол, нарушение
27'
Барнс Эшли наказан за толчок Ласcеллс Джамал
27'
Диаме Мохамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Гудмундссон Йоханн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Йедлин Деандре из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Барнс Эшли
25'
Корк Джек из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
25'
Гудмундссон Йоханн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Ласcеллс Джамал из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Барнс Эшли
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
Офсайд
24'
Барнс Эшли из команды Бёрнли в офсайде
24'
Хендрик Джефф из команды Бёрнли забрасывает мяч в штрафную.
23'
Хорошую попытку сделал Лонг Кевин. Удар в створ, но вратарь начеку
23'
Гудмундссон Йоханн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
23'
Диаме Мохамед наказан за толчок Гудмундссон Йоханн
21'
Удар от ворот произведет Ньюкасл
21'
Игрок клуба "Бёрнли" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Кларк Киран выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Гудмундссон Йоханн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Диаме Мохамед из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Корк Джек
20'
Игрок клуба "Бёрнли" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
19'
Дарлоу Карл взял и забрал мяч на выходе
19'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли навешивает в штрафную с рикошетом.
18'
Диаме Мохамед из команды Ньюкасл делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
18'
Игрок клуба "Ньюкасл" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Хорошую попытку сделал Перес Айосе. Удар в створ, но вратарь начеку
17'
Кенеди Роберт видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
17'
Отличные скиллы показывает Кенеди Роберт, обводя своих соперников
17'
Игрок клуба "Ньюкасл" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Игрок клуба "Бёрнли" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
14'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
13'
Ми Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
13'
Атсу Кристиан из команды Ньюкасл подал угловой слева.
10'
Удар от ворот произведет Бёрнли
10'
Йедлин Деандре из команды Ньюкасл делает неудачный навес.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
8'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
8'
Ми Бен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
8'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
6'
Игрок клуба "Бёрнли" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Кенеди Роберт из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Лонг Кевин
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
4'
Игрок клуба "Ньюкасл" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Удар от ворот произведет Бёрнли
3'
Дамметт Пол из команды Ньюкасл делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
2'
Игрок клуба "Ньюкасл" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Эрфилд Скотт из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Диаме Мохамед
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ньюкасл". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St James' Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Ньюкасл 1:1 Бёрнли
Ньюкасл
63.7% (114)
Ничья:
29.6% (53)
Бёрнли
6.7% (12)

Вы не участвовали в прогнозе

Ньюкасл:
30.7% (55)
Ничья:
26.8% (48)
Ньюкасл:
25.1% (45)
Бёрнли:
3.9% (7)
Ничья:
2.8% (5)
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