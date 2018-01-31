Стадион: Сент-Джеймс Парк Зрители: 50174
30' Желтая карточкаЙедлин Деандре
0:0
34' Не забитый пенальтиХоселу Санмартин
63' Желтая карточкаБарнс Эшли
1:0
65' ГолЛасcеллс Джамал
73' Желтая карточкаВоукс Сэм
1:1
85' Гол в свои воротаДарлоу Карл
Новости после матча
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
95'
94'
Мерино Микель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
94'
Судья сигнализирует, что Диаме Мохамед из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Хендрик Джефф
93'
92'
Диаме Мохамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Н'Куду Жорж-Кевин пробует нанести удар издали, но Дарлоу Карл держит все под контролем
91'
91'
Судья сигнализирует, что Мерино Микель из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Корк Джек
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Кларк Киран выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
90'
Мёрфи Джейкоб предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
90'
89'
Судья сигнализирует, что Мерино Микель из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Корк Джек
89'
89'
Судья сигнализирует, что Н'Куду Жорж-Кевин из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Дамметт Пол
88'
Кенеди Роберт из команды Ньюкасл сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
88'
85'
Тактическая замена. Перес Айосе уходит с поля и его заменяет Гейл Дуайт
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
85'
Лонг Кевин сделал результативную передачу.
85'
Г О О О О Л - Дарлоу Карл уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
85'
Барнс Эшли из команды Бёрнли делает передачу одноклубнику.
85'
85'
Ми Бен нанес удар головой, но Дарлоу Карл перевел мяч на угловой!
84'
84'
Дарлоу Карл отбил мяч на угловой после удара Леннон Аарон из штрафной площади.
83'
83'
Тактическая замена. Гудмундссон Йоханн уходит с поля и его заменяет Н'Куду Жорж-Кевин
83'
Леннон Аарон из команды Бёрнли делает неудачный навес.
82'
Хоселу Санмартин из команды Ньюкасл в офсайде
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
80'
80'
Дамметт Пол не смог попасть в створ ударом издали
80'
Корк Джек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл подал угловой слева.
80'
Ритчи Мэтт мяч отрикошетил от ворот
79'
Мёрфи Джейкоб из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
79'
Отличные скиллы показывает Мёрфи Джейкоб, обводя своих соперников
79'
Судья сигнализирует, что Бардсли Филипп из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Хоселу Санмартин
78'
Ритчи Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Леннон Аарон из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
78'
Леннон Аарон из команды Бёрнли делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
78'
Судья сигнализирует, что Йедлин Деандре из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Тэйлор Чарли
77'
Хендрик Джефф нанес удар, но тот был заблокирован.
77'
Ласcеллс Джамал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
76'
76'
Сегодняшная посещаемость составляет 50174 болельщиков
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
73'
Воукс Сэм получил желтую карточку от судьи
73'
Воукс Сэм из команды Бёрнли толкнул локтем оппонента. Это Диаме Мохамед заработал фол
73'
Хоселу Санмартин нанес удар чуть мимо. Близко!
73'
Мёрфи Джейкоб из команды Ньюкасл сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
73'
Мёрфи Джейкоб из команды Ньюкасл идет с мячом вперед на обострение...
72'
Тактическая замена. Кенеди Роберт уходит с поля и его заменяет Ритчи Мэтт
71'
71'
Перес Айосе из команды Ньюкасл делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
71'
Отличные скиллы показывает Перес Айосе, обводя своих соперников
70'
Тактическая замена. Вествуд Эшли уходит с поля и его заменяет Воукс Сэм
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
69'
68'
68'
Отличные скиллы показывает Тэйлор Чарли, обводя своих соперников
67'
Судья сигнализирует, что Перес Айосе из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Ми Бен
67'
67'
ШАНС! Барнс Эшли нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
65'
Кенеди Роберт сделал результативную передачу.
65'
ГО-О-О-О-ОЛ! Ласcеллс Джамал из клуба "Ньюкасл" отправил мяч головой в ворота.
65'
65'
Кенеди Роберт мяч отрикошетил от ворот
65'
Отличные скиллы показывает Кенеди Роберт, обводя своих соперников
64'
Тактическая замена. Атсу Кристиан уходит с поля и его заменяет Мёрфи Джейкоб
63'
Барнс Эшли получил желтую карточку от судьи
63'
Барнс Эшли из команды Бёрнли толкнул локтем оппонента. Это Кларк Киран заработал фол
62'
Перес Айосе из команды Ньюкасл в офсайде
61'
Леннон Аарон из команды Бёрнли направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
61'
Отличные скиллы показывает Леннон Аарон, обводя своих соперников
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
60'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли играет слишком грубо. Дамметт Пол оказался на газоне.
60'
60'
Тактическая замена. Эрфилд Скотт уходит с поля и его заменяет Леннон Аарон
58'
58'
Кенеди Роберт из команды Ньюкасл навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
57'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли играет слишком грубо. Кенеди Роберт оказался на газоне.
56'
56'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
56'
Диаме Мохамед из команды Ньюкасл делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
55'
55'
Перес Айосе решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
54'
Судья сигнализирует, что Вествуд Эшли из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Перес Айосе
54'
Перес Айосе из команды Ньюкасл идет с мячом вперед на обострение...
53'
53'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
52'
52'
51'
51'
Дамметт Пол из команды Ньюкасл делает неудачный навес.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
50'
50'
Как он промахнулся? Барнс Эшли имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
50'
Барнс Эшли из команды Бёрнли идет с мячом вперед на обострение...
49'
49'
49'
Шанс! Хоселу Санмартин из команды Ньюкасл пробил головой, но мимо
48'
48'
Йедлин Деандре из команды Ньюкасл делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
47'
Тэйлор Чарли из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
47'
Диаме Мохамед из команды Ньюкасл вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Эрфилд Скотт не пострадал и надо продолжать игру!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Барнс Эшли не смог попасть в створ ударом издали
46'
46'
Мерино Микель из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
45'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
45'
Судья сигнализирует, что Мерино Микель из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Бардсли Филипп
44'
44'
44'
Йедлин Деандре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
44'
Кларк Киран наказан за толчок Барнс Эшли
43'
Судья сигнализирует, что Хендрик Джефф из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Мерино Микель
42'
41'
Атсу Кристиан из команды Ньюкасл делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
40'
40'
Диаме Мохамед нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
40'
Хоселу Санмартин из команды Ньюкасл делает передачу одноклубнику.
40'
Дамметт Пол из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
39'
Кенеди Роберт из команды Ньюкасл разыграл угловой с левого угла.
39'
Хоселу Санмартин нанес удар головой, но Поуп Ник перевел мяч на угловой!
39'
Кенеди Роберт из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
39'
Лонг Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
38'
Ми Бен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
38'
Перес Айосе из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
38'
Отличные скиллы показывает Перес Айосе, обводя своих соперников
37'
36'
Атсу Кристиан из команды Ньюкасл делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
36'
Бардсли Филипп наказан за толчок Кенеди Роберт
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
34'
Перес Айосе из команды Ньюкасл разыграл угловой с правого угла.
34'
Ми Бен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
34'
ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Хоселу Санмартин взялся за удар, но Поуп Ник заблокировал его!
33'
ПЕНАЛЬТИ - Бардсли Филипп из команды Бёрнли привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Кенеди Роберт.
32'
Ми Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Мерино Микель из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
31'
31'
Дамметт Пол навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
31'
Судья сигнализирует, что Корк Джек из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Кенеди Роберт
30'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
30'
Атсу Кристиан пробует нанести удар издали, но Поуп Ник держит все под контролем
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
30'
Йедлин Деандре получил желтую карточку от судьи
29'
Безумный фол. Йедлин Деандре грубо играет против соперника. Пострадал Лонг Кевин
29'
Ласcеллс Джамал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли подал угловой слева.
28'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
Йедлин Деандре наказан за толчок Барнс Эшли
27'
Барнс Эшли наказан за толчок Ласcеллс Джамал
27'
Диаме Мохамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
27'
Судья сигнализирует, что Йедлин Деандре из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Барнс Эшли
25'
25'
Судья сигнализирует, что Ласcеллс Джамал из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Барнс Эшли
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
24'
Барнс Эшли из команды Бёрнли в офсайде
24'
Хендрик Джефф из команды Бёрнли забрасывает мяч в штрафную.
23'
Хорошую попытку сделал Лонг Кевин. Удар в створ, но вратарь начеку
23'
23'
Диаме Мохамед наказан за толчок Гудмундссон Йоханн
21'
21'
21'
Кларк Киран выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
20'
Судья сигнализирует, что Диаме Мохамед из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Корк Джек
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
19'
19'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли навешивает в штрафную с рикошетом.
18'
Диаме Мохамед из команды Ньюкасл делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
18'
17'
Хорошую попытку сделал Перес Айосе. Удар в створ, но вратарь начеку
17'
Кенеди Роберт видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
17'
Отличные скиллы показывает Кенеди Роберт, обводя своих соперников
17'
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
14'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
13'
Ми Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Атсу Кристиан из команды Ньюкасл подал угловой слева.
10'
10'
Йедлин Деандре из команды Ньюкасл делает неудачный навес.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
8'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
8'
Ми Бен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
8'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
6'
5'
Судья сигнализирует, что Кенеди Роберт из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Лонг Кевин
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
4'
3'
3'
Дамметт Пол из команды Ньюкасл делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
2'
2'
Судья сигнализирует, что Эрфилд Скотт из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Диаме Мохамед
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ньюкасл". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St James' Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Ньюкасл 1:1 Бёрнли
Ньюкасл
63.7% (114)
Ничья:
29.6% (53)
Бёрнли
6.7% (12)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Ньюкасл:
30.7% (55)
1:1 Ничья:
26.8% (48)
2:1 Ньюкасл:
25.1% (45)
1:2 Бёрнли:
3.9% (7)
0:0 Ничья:
2.8% (5)
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