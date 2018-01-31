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Стадион: Зрители: 38390
Эвертон
2:1
Конец матча
Лестер
0'
1:0
25' Гол
Уолкотт Тео
2:0
39' Гол
Уолкотт Тео
2:1
71' Пенальти
Варди Джейми
90' Желтая карточка
Олбрайтон Марк
90' Желтая карточка
Ндиди Уилфред
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
95'
Уильямс Эшли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Игроки ФК "Эвертон" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
94'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
94'
Коулмэн Шеймус из команды Эвертон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

93'
Игрок клуба "Лестер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
92'
Судья сигнализирует, что Олбрайтон Марк из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Дэйвис Том
Желтая карточка
91'
Ндиди Уилфред получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
91'
Ндиди Уилфред из команды Лестер играет слишком грубо. Гуэйе Идрисса оказался на газоне.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Желтая карточка
90'
Олбрайтон Марк получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
90'
Судья свистит. Олбрайтон Марк атаковал сзади соперника. Это Дэйвис Том заработал своей команде штрафной
90'
Игрок клуба "Эвертон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
89'
Пикфорд Джордан взял и забрал мяч на выходе
89'
Фухс Кристиан из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
89'
Игрок клуба "Лестер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Игрок клуба "Эвертон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Тактическая замена. Ниассе Умар уходит с поля и его заменяет Уильямс Эшли
87'
Уолкотт Тео из команды Эвертон сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
87'
Удар от ворот произведет Лестер
86'
Коулмэн Шеймус нанес удар, но промахнулся очень сильно.
86'
Игрок клуба "Эвертон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
Игрок клуба "Эвертон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
85'
Удар от ворот произведет Лестер
85'
Шанс! Кин Майкл из команды Эвертон пробил головой, но мимо
85'
Плохо сыграл Джеймс Мэтти - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
85'
Дэйвис Том из команды Эвертон подал угловой справа.
85'
Уолкотт Тео нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
84'
Варди Джейми нарушает правила. Гуэйе Идрисса пострадал
84'
Магир Гарри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Дэйвис Том навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
83'
Судья сигнализирует, что Магир Гарри из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Уолкотт Тео
83'
Удар от ворот произведет Эвертон
82'
Удар от ворот произведет Эвертон
82'
Тактическая замена. Сигурдссон Гильфи уходит с поля и его заменяет Калверт-Льюин Доминик
81'
Тактическая замена. Руни Уэйн уходит с поля и его заменяет Шнайдерлин Морган
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
80'
Варди Джейми нанес удар, но промахнулся очень сильно.
80'
Голкипер мог бы сыграть и получше
80'
Олбрайтон Марк из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
80'
Ихеначо Келечи нанес удар, но тот был заблокирован.
79'
Джеймс Мэтти нанес удар, но тот был заблокирован.
79'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
77'
Пикфорд Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Фухс Кристиан из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
77'
Игрок клуба "Лестер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Ихеначо Келечи видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
77'
ПЕРЕКЛАДИНА! Ихеначо Келечи упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!
Угловой
76'
Олбрайтон Марк из команды Лестер подал угловой справа.
76'
Игрок клуба "Эвертон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
Игрок клуба "Лестер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
75'
Игрок клуба "Лестер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
Тактическая замена. Грэй Демарай уходит с поля и его заменяет Ихеначо Келечи
74'
Тактическая замена. Амарти Даниэль уходит с поля и его заменяет Фухс Кристиан
74'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
73'
Дэйвис Том из команды Эвертон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
73'
Ндиди Уилфред из команды Лестер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
73'
Кин Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Олбрайтон Марк из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
Описание гола
71'
Г О О О О Л - Варди Джейми из команды Лестер забивает с точки!
Фол, нарушение
70'
ПЕНАЛЬТИ! - Руни Уэйн атаковал сзади соперника. Это Ндиди Уилфред заработал своей команде одиннадцатиметровый!
70'
Игрок клуба "Лестер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
Игрок клуба "Лестер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
69'
Коулмэн Шеймус из команды Эвертон направляет мяч в штрафную площадку, но Шмейхель Каспер выбегает и ловит мяч
69'
Уолкотт Тео из команды Эвертон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
69'
Игроки ФК "Эвертон" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
69'
Гуэйе Идрисса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Игрок из команды Лестер делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Офсайд
67'
Ниассе Умар из команды Эвертон в офсайде
66'
Игрок клуба "Лестер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
63'
Удар от ворот произведет Лестер
63'
ШАНС! Уолкотт Тео нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
63'
Удар от ворот произведет Лестер
62'
О, нет. Из многообещающей позиции Ниассе Умар из команды Эвертон наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
Угловой
62'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон подал угловой справа.
61'
Драгович Александр предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
61'
Коулмэн Шеймус из команды Эвертон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
61'
Игроки ФК "Эвертон" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
60'
Удар от ворот произведет Эвертон
60'
Удар от ворот произведет Лестер
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
60'
Сигурдссон Гильфи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
59'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
59'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
58'
Джеймс Мэтти из команды Лестер опасно и грубо сыграл. Уолкотт Тео пострадал.
58'
Тактическая замена. Окадзаки Синджи уходит с поля и его заменяет Диабате Фуссейни
56'
Сегодняшная посещаемость составляет 38390 болельщиков
56'
Игрок клуба "Эвертон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
55'
Ниассе Умар из команды Эвертон играет слишком грубо. Чилвел Бенджамин оказался на газоне.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Офсайд
54'
Уолкотт Тео из команды Эвертон в офсайде
54'
Дэйвис Том из команды Эвертон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
52'
Сигурдссон Гильфи коснулся мяча рукой.
52'
Уолкотт Тео из команды Эвертон делает пас партнеру.
52'
Игрок клуба "Эвертон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
50'
Судья свистит. Мартина Куко атаковал сзади соперника. Это Окадзаки Синджи заработал своей команде штрафной
50'
Игрок клуба "Эвертон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
49'
Пикфорд Джордан взял и забрал мяч на выходе
49'
Олбрайтон Марк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Ниассе Умар из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Магир Гарри
Фол, нарушение
46'
Джагелка Фил из команды Эвертон играет слишком грубо. Окадзаки Синджи оказался на газоне.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Команда Эвертон играла лучше в этом тайме.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
48'
Кин Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
48'
Олбрайтон Марк из команды Лестер подал угловой справа.
47'
Гуэйе Идрисса предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Олбрайтон Марк из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
47'
Гуэйе Идрисса нарушает правила. Окадзаки Синджи пострадал
47'
Уолкотт Тео из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
46'
Удар от ворот произведет Лестер
46'
Как он промахнулся? Руни Уэйн имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
46'
Ндиди Уилфред выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Коулмэн Шеймус из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
46'
Сигурдссон Гильфи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
[2] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
45'
Джеймс Мэтти из команды Лестер играет слишком грубо. Сигурдссон Гильфи оказался на газоне.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
45'
Олбрайтон Марк нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
Варди Джейми из команды Лестер делает пас партнеру.
44'
Кин Майкл из команды Эвертон направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
42'
Удар от ворот произведет Лестер
Фол, нарушение
41'
Грэй Демарай из команды Лестер играет слишком грубо. Уолкотт Тео оказался на газоне.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
40'
Шмейхель Каспер взял и забрал мяч на выходе
40'
ШАНС! Ниассе Умар вышел один-на-один с голкипером...
39'
Кин Майкл сделал результативную передачу.
Описание гола
39'
Г О О О О Л - Уолкотт Тео изменил счет на табло!
39'
Кин Майкл из команды Эвертон делает передачу одноклубнику.
39'
Руни Уэйн из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
38'
Магир Гарри коснулся мяча рукой.
38'
Удар от ворот произведет Лестер
37'
Ниассе Умар видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
37'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
37'
Джеймс Мэтти выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Сигурдссон Гильфи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
36'
Ндиди Уилфред наказан за толчок Дэйвис Том
36'
Пикфорд Джордан взял и забрал мяч на выходе
36'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Ниассе Умар из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Ндиди Уилфред
33'
Удар от ворот произведет Эвертон
Травма, повреждение
33'
Уолкотт Тео возвращается на поле, всё в порядке.
32'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
32'
Ох, нехорошо это выглядит. Уолкотт Тео получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
32'
Уолкотт Тео на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
Удар от ворот произведет Лестер
30'
Игрок клуба "Эвертон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
30'
Магир Гарри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Гуэйе Идрисса из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
30'
Магир Гарри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Игрок из команды Эвертон делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
27'
Руни Уэйн из команды Эвертон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
27'
Дэйвис Том нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Коулмэн Шеймус из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
25'
Сигурдссон Гильфи сделал результативную передачу.
Описание гола
25'
Г О О О О Л - Уолкотт Тео изменил счет на табло!
25'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон делает навес прямо в штрафную.
25'
Чилвел Бенджамин ошибается в защите.
24'
Игроки ФК "Эвертон" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
24'
Ниассе Умар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
24'
Олбрайтон Марк из команды Лестер подал угловой справа.
24'
Уолкотт Тео предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
Игрок клуба "Лестер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Олбрайтон Марк из команды Лестер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
23'
Пикфорд Джордан взял и забрал мяч на выходе
22'
Олбрайтон Марк из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
Офсайд
22'
Ниассе Умар из команды Эвертон в офсайде
22'
Руни Уэйн выбил мяч подальше от ворот.
21'
Игрок клуба "Лестер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Магир Гарри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
20'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон подал угловой справа.
20'
Коулмэн Шеймус из команды Эвертон отдал передачу, которая была заблокирована.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
19'
Джеймс Мэтти из команды Лестер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
18'
Шмейхель Каспер взял и забрал мяч на выходе
18'
Коулмэн Шеймус из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
18'
Магир Гарри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
18'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон подал угловой справа.
18'
Драгович Александр предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
18'
Коулмэн Шеймус из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
17'
Игрок клуба "Эвертон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Сигурдссон Гильфи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Игрок клуба "Лестер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Игрок клуба "Лестер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
14'
Олбрайтон Марк из команды Лестер навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
14'
Кин Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
14'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
14'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
13'
Игрок клуба "Лестер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Игрок клуба "Лестер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Окадзаки Синджи из команды Лестер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
10'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Ндиди Уилфред и попал в каркас ворот!
10'
Олбрайтон Марк из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
Угловой
10'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер разыграл угловой с левого угла.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
10'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
9'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
6'
Шмейхель Каспер взял и забрал мяч на выходе
Угловой
6'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон подал угловой слева.
5'
Хороший удар издали нанес Уолкотт Тео, но отличный сейв сделал Шмейхель Каспер. Угловой.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
4'
Пикфорд Джордан взял и забрал мяч на выходе
4'
Олбрайтон Марк из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
3'
Ниассе Умар наказан за толчок Магир Гарри
2'
Удар от ворот произведет Эвертон
2'
Какой промах! Магир Гарри имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
Угловой
2'
Олбрайтон Марк из команды Лестер подал угловой слева.
1'
Джагелка Фил предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
1'
Грэй Демарай нанес удар, но тот был заблокирован.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Эвертон". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Goodison Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Эвертон 2:1 Лестер
Эвертон
24.3% (43)
Ничья:
56.5% (100)
Лестер
19.2% (34)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
45.8% (81)
Эвертон:
13% (23)
Лестер:
11.3% (20)
Ничья:
9.6% (17)
Лестер:
4.5% (8)
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