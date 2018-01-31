Стадион: Гудисон Парк Зрители: 38390
1:0
25' ГолУолкотт Тео
2:0
39' ГолУолкотт Тео
2:1
71' ПенальтиВарди Джейми
90' Желтая карточкаОлбрайтон Марк
90' Желтая карточкаНдиди Уилфред
Новости после матча
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
95'
Уильямс Эшли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
94'
94'
Коулмэн Шеймус из команды Эвертон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
93'
92'
Судья сигнализирует, что Олбрайтон Марк из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Дэйвис Том
91'
Ндиди Уилфред получил желтую карточку от судьи
91'
Ндиди Уилфред из команды Лестер играет слишком грубо. Гуэйе Идрисса оказался на газоне.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
90'
Олбрайтон Марк получил желтую карточку от судьи
90'
Судья свистит. Олбрайтон Марк атаковал сзади соперника. Это Дэйвис Том заработал своей команде штрафной
90'
89'
89'
Фухс Кристиан из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
89'
88'
88'
Тактическая замена. Ниассе Умар уходит с поля и его заменяет Уильямс Эшли
87'
Уолкотт Тео из команды Эвертон сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
87'
86'
Коулмэн Шеймус нанес удар, но промахнулся очень сильно.
86'
86'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
85'
85'
Плохо сыграл Джеймс Мэтти - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
85'
Дэйвис Том из команды Эвертон подал угловой справа.
85'
Уолкотт Тео нанес удар, но тот был заблокирован.
84'
Варди Джейми нарушает правила. Гуэйе Идрисса пострадал
84'
83'
Дэйвис Том навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
83'
Судья сигнализирует, что Магир Гарри из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Уолкотт Тео
83'
82'
82'
Тактическая замена. Сигурдссон Гильфи уходит с поля и его заменяет Калверт-Льюин Доминик
81'
Тактическая замена. Руни Уэйн уходит с поля и его заменяет Шнайдерлин Морган
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
80'
Варди Джейми нанес удар, но промахнулся очень сильно.
80'
Голкипер мог бы сыграть и получше
80'
80'
Ихеначо Келечи нанес удар, но тот был заблокирован.
79'
Джеймс Мэтти нанес удар, но тот был заблокирован.
79'
77'
Пикфорд Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Фухс Кристиан из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
77'
77'
Ихеначо Келечи видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
77'
ПЕРЕКЛАДИНА! Ихеначо Келечи упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!
76'
76'
75'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
75'
75'
Тактическая замена. Грэй Демарай уходит с поля и его заменяет Ихеначо Келечи
74'
Тактическая замена. Амарти Даниэль уходит с поля и его заменяет Фухс Кристиан
74'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
73'
Дэйвис Том из команды Эвертон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
73'
Ндиди Уилфред из команды Лестер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
73'
72'
71'
Г О О О О Л - Варди Джейми из команды Лестер забивает с точки!
70'
ПЕНАЛЬТИ! - Руни Уэйн атаковал сзади соперника. Это Ндиди Уилфред заработал своей команде одиннадцатиметровый!
70'
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
69'
Коулмэн Шеймус из команды Эвертон направляет мяч в штрафную площадку, но Шмейхель Каспер выбегает и ловит мяч
69'
Уолкотт Тео из команды Эвертон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
69'
69'
Гуэйе Идрисса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Игрок из команды Лестер делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
67'
Ниассе Умар из команды Эвертон в офсайде
66'
66'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
63'
63'
ШАНС! Уолкотт Тео нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
63'
62'
О, нет. Из многообещающей позиции Ниассе Умар из команды Эвертон наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
62'
61'
Драгович Александр предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
61'
Коулмэн Шеймус из команды Эвертон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
61'
60'
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
60'
59'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
59'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
58'
Джеймс Мэтти из команды Лестер опасно и грубо сыграл. Уолкотт Тео пострадал.
58'
Тактическая замена. Окадзаки Синджи уходит с поля и его заменяет Диабате Фуссейни
56'
Сегодняшная посещаемость составляет 38390 болельщиков
56'
55'
Ниассе Умар из команды Эвертон играет слишком грубо. Чилвел Бенджамин оказался на газоне.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
54'
Уолкотт Тео из команды Эвертон в офсайде
54'
Дэйвис Том из команды Эвертон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
52'
Сигурдссон Гильфи коснулся мяча рукой.
52'
Уолкотт Тео из команды Эвертон делает пас партнеру.
52'
50'
Судья свистит. Мартина Куко атаковал сзади соперника. Это Окадзаки Синджи заработал своей команде штрафной
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
49'
49'
Олбрайтон Марк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
49'
Судья сигнализирует, что Ниассе Умар из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Магир Гарри
46'
Джагелка Фил из команды Эвертон играет слишком грубо. Окадзаки Синджи оказался на газоне.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Команда Эвертон играла лучше в этом тайме.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
48'
48'
47'
Гуэйе Идрисса предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
47'
Гуэйе Идрисса нарушает правила. Окадзаки Синджи пострадал
47'
Уолкотт Тео из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
46'
46'
Как он промахнулся? Руни Уэйн имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
46'
Ндиди Уилфред выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
46'
45'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Джеймс Мэтти из команды Лестер играет слишком грубо. Сигурдссон Гильфи оказался на газоне.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
45'
Олбрайтон Марк нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
Варди Джейми из команды Лестер делает пас партнеру.
44'
42'
41'
Грэй Демарай из команды Лестер играет слишком грубо. Уолкотт Тео оказался на газоне.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
40'
40'
ШАНС! Ниассе Умар вышел один-на-один с голкипером...
39'
Кин Майкл сделал результативную передачу.
39'
Г О О О О Л - Уолкотт Тео изменил счет на табло!
38'
Магир Гарри коснулся мяча рукой.
38'
37'
Ниассе Умар видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
37'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
37'
Джеймс Мэтти выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
36'
Ндиди Уилфред наказан за толчок Дэйвис Том
36'
36'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
35'
Судья сигнализирует, что Ниассе Умар из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Ндиди Уилфред
33'
33'
Уолкотт Тео возвращается на поле, всё в порядке.
32'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
32'
Ох, нехорошо это выглядит. Уолкотт Тео получил травму и медбригада забирает его с поля.
32'
Уолкотт Тео на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
30'
30'
Гуэйе Идрисса из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
30'
30'
Игрок из команды Эвертон делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
27'
27'
Дэйвис Том нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
25'
Сигурдссон Гильфи сделал результативную передачу.
25'
Г О О О О Л - Уолкотт Тео изменил счет на табло!
25'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон делает навес прямо в штрафную.
25'
Чилвел Бенджамин ошибается в защите.
24'
24'
Ниассе Умар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
24'
Уолкотт Тео предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
24'
Олбрайтон Марк из команды Лестер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
23'
22'
22'
Ниассе Умар из команды Эвертон в офсайде
22'
Руни Уэйн выбил мяч подальше от ворот.
21'
21'
20'
20'
Коулмэн Шеймус из команды Эвертон отдал передачу, которая была заблокирована.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
19'
Джеймс Мэтти из команды Лестер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
18'
18'
18'
18'
18'
Драгович Александр предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
18'
17'
16'
Сигурдссон Гильфи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
14'
Олбрайтон Марк из команды Лестер навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
14'
14'
14'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
14'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
13'
13'
13'
Окадзаки Синджи из команды Лестер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
10'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Ндиди Уилфред и попал в каркас ворот!
10'
10'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер разыграл угловой с левого угла.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
10'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
9'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
6'
6'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон подал угловой слева.
5'
Хороший удар издали нанес Уолкотт Тео, но отличный сейв сделал Шмейхель Каспер. Угловой.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
4'
4'
3'
Ниассе Умар наказан за толчок Магир Гарри
2'
2'
Какой промах! Магир Гарри имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
2'
Олбрайтон Марк из команды Лестер подал угловой слева.
1'
Джагелка Фил предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
1'
Грэй Демарай нанес удар, но тот был заблокирован.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Эвертон". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Goodison Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Эвертон 2:1 Лестер
Эвертон
24.3% (43)
Ничья:
56.5% (100)
Лестер
19.2% (34)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
45.8% (81)
2:1 Эвертон:
13% (23)
1:2 Лестер:
11.3% (20)
2:2 Ничья:
9.6% (17)
0:1 Лестер:
4.5% (8)
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