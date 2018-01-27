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Тоттенхэм
 
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Манчестер Юнайтед
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Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед

До начала игры осталось 2 дня 17 часов 57 минут, которая состоится 31.01.2018.
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Прогнозы на матч Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм
25.3% (20)
Ничья:
40.5% (32)
Манчестер Юнайтед
34.2% (27)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
27.8% (22)
Манчестер Юнайтед:
21.5% (17)
Тоттенхэм:
15.2% (12)
Ничья:
10.1% (8)
Тоттенхэм:
5.1% (4)
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