Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед

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Тоттенхэм (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 27.01.2018 Ньюпорт 1:1 Тоттенхэм К
- 21.01.2018 Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм ПЛ
- 13.01.2018 Тоттенхэм 4:0 Эвертон ПЛ
- 07.01.2018 Тоттенхэм 3:0 Уимблдон К
- 04.01.2018 Тоттенхэм 1:1 Вест Хэм ПЛ
- 02.01.2018 Суонси 0:2 Тоттенхэм ПЛ
- 26.12.2017 Тоттенхэм 5:2 Саутгемптон ПЛ
- 23.12.2017 Бёрнли 0:3 Тоттенхэм ПЛ
- 16.12.2017 Манчестер Сити 4:1 Тоттенхэм ПЛ
- 13.12.2017 Тоттенхэм 2:0 Брайтон ПЛ
- 09.12.2017 Тоттенхэм 5:1 Сток Сити ПЛ
- 06.12.2017 Тоттенхэм 3:0 АПОЭЛ ЛЧ
- 02.12.2017 Уотфорд 1:1 Тоттенхэм ПЛ
- 28.11.2017 Лестер 2:1 Тоттенхэм ПЛ
- 25.11.2017 Тоттенхэм 1:1 Вест Бромвич ПЛ
- 21.11.2017 Боруссия Д 1:2 Тоттенхэм ЛЧ
- 18.11.2017 Арсенал 2:0 Тоттенхэм ПЛ
- 05.11.2017 Тоттенхэм 1:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 01.11.2017 Тоттенхэм 3:1 Реал Мадрид ЛЧ
- 28.10.2017 Манчестер Юнайтед 1:0 Тоттенхэм ПЛ
Манчестер Юнайтед (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 26.01.2018 Йовил Таун 0:4 Манчестер Юнайтед К
- 20.01.2018 Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 15.01.2018 Манчестер Юнайтед 3:0 Сток Сити ПЛ
- 05.01.2018 Манчестер Юнайтед 2:0 Дерби К
- 01.01.2018 Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 30.12.2017 Манчестер Юнайтед 0:0 Саутгемптон ПЛ
- 26.12.2017 Манчестер Юнайтед 2:2 Бёрнли ПЛ
- 23.12.2017 Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 20.12.2017 Бристоль Сити 2:1 Манчестер Юнайтед КЛ
- 17.12.2017 Вест Бромвич 1:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 13.12.2017 Манчестер Юнайтед 1:0 Борнмут ПЛ
- 10.12.2017 Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Сити ПЛ
- 05.12.2017 Манчестер Юнайтед 2:1 ЦСКА Москва ЛЧ
- 02.12.2017 Арсенал 1:3 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 28.11.2017 Уотфорд 2:4 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 25.11.2017 Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон ПЛ
- 22.11.2017 Базель 1:0 Манчестер Юнайтед ЛЧ
- 18.11.2017 Манчестер Юнайтед 4:1 Ньюкасл ПЛ
- 05.11.2017 Челси 1:0 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 31.10.2017 Манчестер Юнайтед 2:0 Бенфика ЛЧ
Последние игры между собой
Тоттенхэм: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Манчестер Юнайтед: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
- 28.10.2017 Манчестер Юнайтед 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига
- 14.05.2017 Тоттенхэм 2:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 11.12.2016 Манчестер Юнайтед 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига
- 10.04.2016 Тоттенхэм 3:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 08.08.2015 Манчестер Юнайтед 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига
- 15.03.2015 Манчестер Юнайтед 3:0 Тоттенхэм Премьер-лига
- 28.12.2014 Тоттенхэм 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 01.01.2014 Манчестер Юнайтед 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига
- 01.12.2013 Тоттенхэм 2:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 20.01.2013 Тоттенхэм 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 29.09.2012 Манчестер Юнайтед 2:3 Тоттенхэм Премьер-лига
- 04.03.2012 Тоттенхэм 1:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 22.08.2011 Манчестер Юнайтед 3:0 Тоттенхэм Премьер-лига
- 16.01.2011 Тоттенхэм 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 30.10.2010 Манчестер Юнайтед 2:0 Тоттенхэм Премьер-лига
- 24.04.2010 Манчестер Юнайтед 3:1 Тоттенхэм Премьер-лига
- 01.12.2009 Манчестер Юнайтед 2:0 Тоттенхэм Кубок Carling
- 12.09.2009 Тоттенхэм 1:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 25.04.2009 Манчестер Юнайтед 5:2 Тоттенхэм Премьер-лига
- 01.03.2009 Манчестер Юнайтед 0:0 Тоттенхэм Кубок Carling
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|24
|21
|2
|1
|70 - 18
|65
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|24
|16
|5
|3
|49 - 16
|53
|3.
|Челси
|Заявка
|24
|15
|5
|4
|45 - 16
|50
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|24
|13
|8
|3
|54 - 29
|47
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|24
|13
|6
|5
|47 - 22
|45
|6.
|Арсенал
|Заявка
|24
|12
|6
|6
|45 - 31
|42
|7.
|Лестер
|Заявка
|24
|9
|7
|8
|36 - 32
|34
|8.
|Бёрнли
|Заявка
|24
|9
|7
|8
|19 - 21
|34
|9.
|Эвертон
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|26 - 39
|28
|10.
|Уотфорд
|Заявка
|24
|7
|5
|12
|33 - 44
|26
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|30 - 42
|26
|12.
|Борнмут
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|25 - 36
|25
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|22 - 37
|25
|14.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|19 - 41
|24
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|22 - 34
|23
|16.
|Сток Сити
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|25 - 50
|23
|17.
|Брайтон
|Заявка
|24
|5
|8
|11
|17 - 33
|23
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|24
|4
|10
|10
|24 - 35
|22
|19.
|Суонси
|Заявка
|24
|5
|5
|14
|15 - 35
|20
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|24
|3
|11
|10
|19 - 31
|20
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Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Манчестер ЮнайтедДо начала игры осталось 2 дня 17 часов 57 минут, которая состоится 31.01.2018.
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Прогнозы на матч Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм
25.3% (20)
Ничья:
40.5% (32)
Манчестер Юнайтед
34.2% (27)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
27.8% (22)
1:2 Манчестер Юнайтед:
21.5% (17)
2:1 Тоттенхэм:
15.2% (12)
2:2 Ничья:
10.1% (8)
2:0 Тоттенхэм:
5.1% (4)
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