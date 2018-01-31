Стадион: Бет365 Зрители: 27458
18' Желтая карточкаКабаселе Кристиан
21' Желтая карточкаАдам Чарли
35' Желтая карточкаБауэр Мориц
47' Желтая карточкаХолебас Хосе
52' Желтая карточкаДиуф Маме Бирам
59' Желтая карточкаПитерс Эрик
90' Желтая карточкаДюкур Абдулайе
Новости после матча
Второй тайм
95'
Ничья - справедливый итог этого скучного матча
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
94'
94'
94'
93'
Шакири Джердан из команды Сток Сити сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
93'
93'
92'
Дюкур Абдулайе получает желтую карточку за неспортивное поведение
92'
Судья сигнализирует, что Дюкур Абдулайе из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Крауч Питер
91'
Питерс Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
91'
91'
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
90'
Шоукросс Райан нанес удар головой, но Карнезис Орестис спокойно отбил мяч.
90'
Шакири Джердан из команды Сток Сити подал угловой слева.
90'
Мариаппа Эдриан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
90'
89'
88'
Тактическая замена. Делофеу Херард уходит с поля и его заменяет Каррильо Андре
87'
87'
Бераино Сайдо из команды Сток Сити отправил кросс в штрафную...
86'
Карнезис Орестис взял и забрал мяч на выходе
86'
Питерс Эрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
86'
Дюкур Абдулайе из команды Уотфорд играет слишком грубо. Чупо-Мотинг Эрик оказался на газоне.
86'
85'
Тактическая замена. Диуф Маме Бирам уходит с поля и его заменяет Бераино Сайдо
85'
Дюкур Абдулайе нанес удар, но промахнулся очень сильно.
85'
85'
Холебас Хосе из команды Уотфорд подал угловой слева.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
84'
Перейра Роберто нанес удар, мяч срикошетил, но вратарь даже так смог вытянутся и выбить мяч на угловой. Отлично!
84'
Делофеу Херард из команды Уотфорд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
83'
Крауч Питер наказан за толчок Прёдль Себастьян
83'
83'
82'
Шакири Джердан наказан за толчок Мариаппа Эдриан
82'
Опасность предотвращена - Прёдль Себастьян из команды Уотфорд вступил в отбор удачно
82'
Диуф Маме Бирам из команды Сток Сити делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
82'
Игроки ФК "Сток Сити" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
81'
81'
81'
80'
80'
Холебас Хосе из команды Уотфорд подал угловой справа.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
79'
Перейра Роберто мяч отрикошетил от ворот
79'
Дюкур Абдулайе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
78'
78'
78'
78'
Чупо-Мотинг Эрик из команды Сток Сити отправил кросс в штрафную...
78'
Шакири Джердан из команды Сток Сити в офсайде
77'
Зума Курт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Грэй Андре из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
76'
76'
75'
75'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
74'
Судья сигнализирует, что Капу Этьен из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Питерс Эрик
74'
74'
Чупо-Мотинг Эрик из команды Сток Сити делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
74'
74'
72'
72'
72'
Клеверли Том получил травму и заменен. Перейра Роберто выходит на поле.
71'
Клеверли Том на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
70'
Клеверли Том наказан за толчок Шакири Джердан
70'
70'
70'
Клеверли Том из команды Уотфорд разыграл угловой с левого угла.
69'
Аллен Джо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
69'
Дини Трой мяч отрикошетил от ворот
69'
Дюкур Абдулайе нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
Грэй Андре из команды Уотфорд делает пас партнеру.
69'
68'
68'
Тактическая замена. Ришарлисон уходит с поля и его заменяет Грэй Андре
67'
67'
67'
67'
Клеверли Том из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
65'
ШАНС! Крауч Питер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
65'
Диуф Маме Бирам из команды Сток Сити делает навес прямо в штрафную.
63'
Сегодняшная посещаемость составляет 27458 болельщиков
62'
Судья сигнализирует, что Бауэр Мориц из команды Сток Сити поставил подножку. Пострадал Клеверли Том
62'
Крауч Питер нанес удар головой, но Карнезис Орестис спокойно отбил мяч.
62'
Карнезис Орестис из команды Уотфорд сделал отличный сейв!
62'
Карнезис Орестис не дал случится голу! Шакири Джердан должен был забивать, но Карнезис Орестис сделал отличный сейв
62'
Плохо сыграл Прёдль Себастьян - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
61'
61'
60'
Тактическая замена. Адам Чарли уходит с поля и его заменяет Крауч Питер
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
59'
Питерс Эрик получил желтую карточку от судьи
59'
Судья сигнализирует, что Питерс Эрик из команды Сток Сити поставил подножку. Пострадал Делофеу Херард
59'
58'
Аллен Джо нанес удар, но промахнулся очень сильно.
58'
Чупо-Мотинг Эрик из команды Сток Сити делает пас партнеру.
58'
Отличные скиллы показывает Чупо-Мотинг Эрик, обводя своих соперников
57'
О, нет. Из многообещающей позиции Делофеу Херард из команды Уотфорд наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
57'
Клеверли Том из команды Уотфорд подал угловой слева.
56'
Ришарлисон мяч отрикошетил от ворот
56'
Делофеу Херард из команды Уотфорд делает пас партнеру.
56'
Игроки ФК "Уотфорд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
56'
56'
Шакири Джердан из команды Сток Сити подал угловой справа.
55'
Бауэр Мориц мяч отрикошетил от ворот
55'
Плохо сыграл Карнезис Орестис - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
55'
Адам Чарли из команды Сток Сити отправил кросс в штрафную...
55'
Шакири Джердан пробил со штрафного прямо в стенку
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
54'
Судья сигнализирует, что Клеверли Том из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Адам Чарли
53'
Ришарлисон наказан за толчок Шоукросс Райан
53'
52'
Диуф Маме Бирам получает желтую карточку за неспортивное поведение
51'
Кабаселе Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
51'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
49'
49'
Бауэр Мориц из команды Сток Сити делает пас партнеру.
49'
49'
48'
Адам Чарли бьет со штрафного в створ, но Карнезис Орестис держит все под контролем
47'
Холебас Хосе получил желтую карточку от судьи
47'
Холебас Хосе наказан за толчок Диуф Маме Бирам
46'
46'
46'
Ришарлисон наказан за толчок Бауэр Мориц
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
47'
47'
Питерс Эрик выбил мяч подальше от ворот.
47'
47'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
46'
Питерс Эрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Мариаппа Эдриан из команды Уотфорд хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
45'
Адам Чарли из команды Сток Сити делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
44'
44'
Адам Чарли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
44'
Прёдль Себастьян наказан за толчок Диуф Маме Бирам
43'
43'
ШАНС! Ришарлисон нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
43'
Делофеу Херард из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
42'
Делофеу Херард из команды Уотфорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
41'
41'
Дюкур Абдулайе не смог попасть в створ ударом издали
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
39'
Делофеу Херард из команды Уотфорд плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
39'
39'
Судья сигнализирует, что Аллен Джо из команды Сток Сити поставил подножку. Пострадал Ришарлисон
39'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
37'
37'
Клеверли Том из команды Уотфорд подал угловой справа.
36'
Питерс Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
Шанс! Дюкур Абдулайе из команды Уотфорд пробил головой, но мимо
36'
35'
Бауэр Мориц получил желтую карточку от судьи
35'
Безумный фол. Бауэр Мориц грубо играет против соперника. Пострадал Клеверли Том
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
34'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
33'
33'
33'
33'
Прёдль Себастьян из команды Уотфорд сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
33'
Капу Этьен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
33'
Судья сигнализирует, что Аллен Джо из команды Сток Сити поставил подножку. Пострадал Ришарлисон
32'
Зума Курт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
29'
29'
29'
29'
27'
Диуф Маме Бирам из команды Сток Сити в офсайде
27'
Шакири Джердан из команды Сток Сити отправил кросс в штрафную...
27'
Опасность предотвращена - Кабаселе Кристиан из команды Уотфорд вступил в отбор удачно
27'
Шакири Джердан из команды Сток Сити отправил кросс в штрафную...
26'
Адам Чарли нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Шакири Джердан из команды Сток Сити делает пас партнеру.
26'
26'
26'
25'
Адам Чарли из команды Сток Сити сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
25'
Дюкур Абдулайе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
24'
Холебас Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Диуф Маме Бирам из команды Сток Сити сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
24'
23'
23'
Ришарлисон возвращается на поле, всё в порядке.
22'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
22'
Ох, нехорошо это выглядит. Ришарлисон получил травму и медбригада забирает его с поля.
22'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
21'
Судья подбегает и показывает Адам Чарли из команды Сток Сити отложенную желтую карточку за фол.
21'
Адам Чарли из команды Сток Сити вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Ришарлисон не пострадал и надо продолжать игру!
21'
21'
Прёдль Себастьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
20'
Шоукросс Райан из команды Сток Сити играет слишком грубо. Дини Трой оказался на газоне.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
19'
Адам Чарли из команды Сток Сити сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
19'
19'
18'
Кабаселе Кристиан получил желтую карточку от судьи
18'
Кабаселе Кристиан из команды Уотфорд играет слишком грубо. Шакири Джердан оказался на газоне.
17'
Судья сигнализирует, что Бауэр Мориц из команды Сток Сити поставил подножку. Пострадал Капу Этьен
16'
15'
Клеверли Том не смог попасть в створ ударом издали
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
14'
13'
Прёдль Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
12'
Судья сигнализирует, что Мариаппа Эдриан из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Адам Чарли
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
9'
Диуф Маме Бирам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Клеверли Том из команды Уотфорд подал угловой справа.
9'
Адам Чарли предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
Делофеу Херард из команды Уотфорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
6'
Дюкур Абдулайе наказан за толчок Адам Чарли
6'
Судья сигнализирует, что Адам Чарли из команды Сток Сити поставил подножку. Пострадал Дюкур Абдулайе
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
4'
4'
Шанс! Диуф Маме Бирам из команды Сток Сити пробил головой, но мимо
4'
Адам Чарли из команды Сток Сити отправил кросс в штрафную...
4'
Холебас Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
2'
2'
Хорошую попытку сделал Прёдль Себастьян. Удар в створ, но вратарь начеку
2'
1'
Судья сигнализирует, что Бауэр Мориц из команды Сток Сити поставил подножку. Пострадал Клеверли Том
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сток Сити". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bet365 Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Сток Сити 0:0 Уотфорд
Сток Сити
66.1% (117)
Ничья:
24.3% (43)
Уотфорд
9.6% (17)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Сток Сити:
29.4% (52)
1:0 Сток Сити:
28.8% (51)
1:1 Ничья:
21.5% (38)
1:2 Уотфорд:
5.1% (9)
2:0 Сток Сити:
4% (7)
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