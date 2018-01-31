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  5. Премьер-лига
Стадион: Зрители: 27458
Сток Сити
0:0
Конец матча
Уотфорд
0'
18' Желтая карточка
Кабаселе Кристиан
21' Желтая карточка
Адам Чарли
35' Желтая карточка
Бауэр Мориц
47' Желтая карточка
Холебас Хосе
52' Желтая карточка
Диуф Маме Бирам
59' Желтая карточка
Питерс Эрик
90' Желтая карточка
Дюкур Абдулайе
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
95'
Ничья - справедливый итог этого скучного матча
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
94'
Кабаселе Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Питерс Эрик из команды Сток Сити отправил кросс в штрафную...
94'
Удар от ворот произведет Уотфорд

93'
Шакири Джердан из команды Сток Сити сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
93'
Капу Этьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Шакири Джердан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
92'
Дюкур Абдулайе получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
92'
Судья сигнализирует, что Дюкур Абдулайе из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Крауч Питер
91'
Питерс Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Холебас Хосе из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
91'
Шоукросс Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Игрок из команды Уотфорд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
90'
Шоукросс Райан нанес удар головой, но Карнезис Орестис спокойно отбил мяч.
Угловой
90'
Шакири Джердан из команды Сток Сити подал угловой слева.
90'
Мариаппа Эдриан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
90'
Бауэр Мориц из команды Сток Сити отправил кросс в штрафную...
89'
Удар от ворот произведет Сток Сити
88'
Тактическая замена. Делофеу Херард уходит с поля и его заменяет Каррильо Андре
87'
Аллен Джо из команды Сток Сити сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
87'
Бераино Сайдо из команды Сток Сити отправил кросс в штрафную...
86'
Карнезис Орестис взял и забрал мяч на выходе
86'
Питерс Эрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
86'
Дюкур Абдулайе из команды Уотфорд играет слишком грубо. Чупо-Мотинг Эрик оказался на газоне.
86'
Удар от ворот произведет Сток Сити
85'
Тактическая замена. Диуф Маме Бирам уходит с поля и его заменяет Бераино Сайдо
85'
Дюкур Абдулайе нанес удар, но промахнулся очень сильно.
85'
Шоукросс Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
85'
Холебас Хосе из команды Уотфорд подал угловой слева.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
84'
Перейра Роберто нанес удар, мяч срикошетил, но вратарь даже так смог вытянутся и выбить мяч на угловой. Отлично!
84'
Делофеу Херард из команды Уотфорд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
83'
Крауч Питер наказан за толчок Прёдль Себастьян
83'
Мариаппа Эдриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Бауэр Мориц из команды Сток Сити отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
82'
Шакири Джердан наказан за толчок Мариаппа Эдриан
82'
Опасность предотвращена - Прёдль Себастьян из команды Уотфорд вступил в отбор удачно
82'
Диуф Маме Бирам из команды Сток Сити делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
82'
Игроки ФК "Сток Сити" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
81'
Шоукросс Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Игрок из команды Уотфорд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
81'
Удар от ворот произведет Уотфорд
80'
Шоукросс Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
80'
Холебас Хосе из команды Уотфорд подал угловой справа.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
79'
Перейра Роберто мяч отрикошетил от ворот
79'
Дюкур Абдулайе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Игрок из команды Сток Сити делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
78'
Мариаппа Эдриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Игрок из команды Сток Сити делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
78'
Капу Этьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Чупо-Мотинг Эрик из команды Сток Сити отправил кросс в штрафную...
Офсайд
78'
Шакири Джердан из команды Сток Сити в офсайде
77'
Зума Курт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Грэй Андре из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
76'
Капу Этьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Игрок из команды Сток Сити делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
75'
Капу Этьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Шакири Джердан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Фол, нарушение
74'
Судья сигнализирует, что Капу Этьен из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Питерс Эрик
74'
Игрок клуба "Сток Сити" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
74'
Чупо-Мотинг Эрик из команды Сток Сити делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
74'
Игрок клуба "Сток Сити" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
74'
Игрок клуба "Уотфорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Удар от ворот произведет Уотфорд
72'
Шакири Джердан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
72'
Клеверли Том получил травму и заменен. Перейра Роберто выходит на поле.
Травма, повреждение
71'
Клеверли Том на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
70'
Клеверли Том наказан за толчок Шакири Джердан
70'
Шоукросс Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Холебас Хосе из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
Угловой
70'
Клеверли Том из команды Уотфорд разыграл угловой с левого угла.
69'
Аллен Джо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
69'
Дини Трой мяч отрикошетил от ворот
69'
Дюкур Абдулайе нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
Грэй Андре из команды Уотфорд делает пас партнеру.
69'
Дини Трой из команды Уотфорд делает пас партнеру.
69'
Удар от ворот произведет Сток Сити
68'
Удар от ворот произведет Уотфорд
68'
Тактическая замена. Ришарлисон уходит с поля и его заменяет Грэй Андре
67'
Мариаппа Эдриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Питерс Эрик из команды Сток Сити отправил кросс в штрафную...
67'
Батлэнд Джек взял и забрал мяч на выходе
67'
Клеверли Том из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
65'
Удар от ворот произведет Уотфорд
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
65'
ШАНС! Крауч Питер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
65'
Диуф Маме Бирам из команды Сток Сити делает навес прямо в штрафную.
63'
Сегодняшная посещаемость составляет 27458 болельщиков
Фол, нарушение
62'
Судья сигнализирует, что Бауэр Мориц из команды Сток Сити поставил подножку. Пострадал Клеверли Том
62'
Крауч Питер нанес удар головой, но Карнезис Орестис спокойно отбил мяч.
62'
Карнезис Орестис из команды Уотфорд сделал отличный сейв!
62'
Карнезис Орестис не дал случится голу! Шакири Джердан должен был забивать, но Карнезис Орестис сделал отличный сейв
62'
Плохо сыграл Прёдль Себастьян - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
61'
Кабаселе Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Игрок из команды Сток Сити делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
60'
Тактическая замена. Адам Чарли уходит с поля и его заменяет Крауч Питер
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Желтая карточка
59'
Питерс Эрик получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
59'
Судья сигнализирует, что Питерс Эрик из команды Сток Сити поставил подножку. Пострадал Делофеу Херард
59'
Удар от ворот произведет Уотфорд
58'
Аллен Джо нанес удар, но промахнулся очень сильно.
58'
Чупо-Мотинг Эрик из команды Сток Сити делает пас партнеру.
58'
Отличные скиллы показывает Чупо-Мотинг Эрик, обводя своих соперников
57'
О, нет. Из многообещающей позиции Делофеу Херард из команды Уотфорд наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
Угловой
57'
Клеверли Том из команды Уотфорд подал угловой слева.
56'
Ришарлисон мяч отрикошетил от ворот
56'
Делофеу Херард из команды Уотфорд делает пас партнеру.
56'
Игроки ФК "Уотфорд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
56'
Капу Этьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
56'
Шакири Джердан из команды Сток Сити подал угловой справа.
55'
Бауэр Мориц мяч отрикошетил от ворот
55'
Плохо сыграл Карнезис Орестис - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
55'
Адам Чарли из команды Сток Сити отправил кросс в штрафную...
55'
Шакири Джердан пробил со штрафного прямо в стенку
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
54'
Судья сигнализирует, что Клеверли Том из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Адам Чарли
Фол, нарушение
53'
Ришарлисон наказан за толчок Шоукросс Райан
53'
Холебас Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
52'
Диуф Маме Бирам получает желтую карточку за неспортивное поведение
Травма, повреждение
51'
Кабаселе Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
51'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
50'
Зума Курт наказан за толчок Дини Трой
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Офсайд
49'
Чупо-Мотинг Эрик из команды Сток Сити в офсайде
49'
Бауэр Мориц из команды Сток Сити делает пас партнеру.
49'
Кабаселе Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Игрок из команды Сток Сити делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
48'
Адам Чарли бьет со штрафного в створ, но Карнезис Орестис держит все под контролем
Желтая карточка
47'
Холебас Хосе получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
47'
Холебас Хосе наказан за толчок Диуф Маме Бирам
46'
Капу Этьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Игрок из команды Сток Сити делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Фол, нарушение
46'
Ришарлисон наказан за толчок Бауэр Мориц
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Офсайд
47'
Чупо-Мотинг Эрик из команды Сток Сити в офсайде
47'
Питерс Эрик выбил мяч подальше от ворот.
47'
Игрок клуба "Сток Сити" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
46'
Питерс Эрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Мариаппа Эдриан из команды Уотфорд хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
45'
Адам Чарли из команды Сток Сити делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
44'
Зума Курт из команды Сток Сити сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
44'
Капу Этьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Адам Чарли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
44'
Прёдль Себастьян наказан за толчок Диуф Маме Бирам
43'
Удар от ворот произведет Сток Сити
43'
ШАНС! Ришарлисон нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
43'
Делофеу Херард из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
42'
Делофеу Херард из команды Уотфорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
41'
Батлэнд Джек взял и забрал мяч на выходе
41'
Дюкур Абдулайе не смог попасть в створ ударом издали
40'
Удар от ворот произведет Сток Сити
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
39'
Делофеу Херард из команды Уотфорд плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
39'
Холебас Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Аллен Джо из команды Сток Сити поставил подножку. Пострадал Ришарлисон
39'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
37'
Шоукросс Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
37'
Клеверли Том из команды Уотфорд подал угловой справа.
36'
Питерс Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
Шанс! Дюкур Абдулайе из команды Уотфорд пробил головой, но мимо
36'
Холебас Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
35'
Бауэр Мориц получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
35'
Безумный фол. Бауэр Мориц грубо играет против соперника. Пострадал Клеверли Том
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
34'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
33'
Батлэнд Джек взял и забрал мяч на выходе
33'
Холебас Хосе из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
33'
Удар от ворот произведет Сток Сити
33'
Прёдль Себастьян из команды Уотфорд сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
33'
Капу Этьен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Аллен Джо из команды Сток Сити поставил подножку. Пострадал Ришарлисон
32'
Зума Курт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Игрок из команды Уотфорд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
30'
Игрок клуба "Сток Сити" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
29'
Шоукросс Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Игрок из команды Уотфорд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
29'
Шоукросс Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Игрок из команды Уотфорд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Офсайд
27'
Диуф Маме Бирам из команды Сток Сити в офсайде
27'
Шакири Джердан из команды Сток Сити отправил кросс в штрафную...
27'
Опасность предотвращена - Кабаселе Кристиан из команды Уотфорд вступил в отбор удачно
27'
Шакири Джердан из команды Сток Сити отправил кросс в штрафную...
26'
Адам Чарли нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Шакири Джердан из команды Сток Сити делает пас партнеру.
26'
Шоукросс Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Холебас Хосе из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
26'
Игрок клуба "Уотфорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Адам Чарли из команды Сток Сити сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
25'
Дюкур Абдулайе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Игрок из команды Сток Сити делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
24'
Холебас Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Диуф Маме Бирам из команды Сток Сити сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
24'
Игрок из команды Сток Сити делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
23'
Игрок клуба "Сток Сити" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
23'
Ришарлисон возвращается на поле, всё в порядке.
22'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
22'
Ох, нехорошо это выглядит. Ришарлисон получил травму и медбригада забирает его с поля.
22'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
21'
Судья подбегает и показывает Адам Чарли из команды Сток Сити отложенную желтую карточку за фол.
Фол, нарушение
21'
Адам Чарли из команды Сток Сити вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Ришарлисон не пострадал и надо продолжать игру!
21'
Шоукросс Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Прёдль Себастьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
20'
Шоукросс Райан из команды Сток Сити играет слишком грубо. Дини Трой оказался на газоне.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
19'
Адам Чарли из команды Сток Сити сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
19'
Мариаппа Эдриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Шакири Джердан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
18'
Кабаселе Кристиан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
18'
Кабаселе Кристиан из команды Уотфорд играет слишком грубо. Шакири Джердан оказался на газоне.
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Бауэр Мориц из команды Сток Сити поставил подножку. Пострадал Капу Этьен
16'
Удар от ворот произведет Сток Сити
15'
Клеверли Том не смог попасть в створ ударом издали
15'
Игрок клуба "Уотфорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
14'
Игрок клуба "Уотфорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Прёдль Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Бауэр Мориц из команды Сток Сити отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Мариаппа Эдриан из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Адам Чарли
10'
Игрок клуба "Уотфорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
9'
Диуф Маме Бирам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
9'
Клеверли Том из команды Уотфорд подал угловой справа.
9'
Адам Чарли предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
Делофеу Херард из команды Уотфорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
6'
Дюкур Абдулайе наказан за толчок Адам Чарли
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Адам Чарли из команды Сток Сити поставил подножку. Пострадал Дюкур Абдулайе
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
4'
Удар от ворот произведет Уотфорд
4'
Шанс! Диуф Маме Бирам из команды Сток Сити пробил головой, но мимо
4'
Адам Чарли из команды Сток Сити отправил кросс в штрафную...
4'
Холебас Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Питерс Эрик из команды Сток Сити отправил кросс в штрафную...
Офсайд
2'
Чупо-Мотинг Эрик из команды Сток Сити в офсайде
2'
Хорошую попытку сделал Прёдль Себастьян. Удар в створ, но вратарь начеку
2'
Холебас Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Бауэр Мориц из команды Сток Сити поставил подножку. Пострадал Клеверли Том
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сток Сити". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bet365 Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Сток Сити 0:0 Уотфорд
Сток Сити
66.1% (117)
Ничья:
24.3% (43)
Уотфорд
9.6% (17)

Вы не участвовали в прогнозе

Сток Сити:
29.4% (52)
Сток Сити:
28.8% (51)
Ничья:
21.5% (38)
Уотфорд:
5.1% (9)
Сток Сити:
4% (7)
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