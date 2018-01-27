Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Вест Бромвич

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Манчестер Сити (последние 20 матчей: +17 =1 -2)
- 28.01.2018 Кардифф Сити 0:2 Манчестер Сити К
- 23.01.2018 Бристоль Сити 2:3 Манчестер Сити КЛ
- 20.01.2018 Манчестер Сити 3:1 Ньюкасл ПЛ
- 14.01.2018 Ливерпуль 4:3 Манчестер Сити ПЛ
- 09.01.2018 Манчестер Сити 2:1 Бристоль Сити КЛ
- 06.01.2018 Манчестер Сити 4:1 Бёрнли К
- 02.01.2018 Манчестер Сити 3:1 Уотфорд ПЛ
- 31.12.2017 Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Сити ПЛ
- 27.12.2017 Ньюкасл 0:1 Манчестер Сити ПЛ
- 23.12.2017 Манчестер Сити 4:0 Борнмут ПЛ
- 19.12.2017 Лестер 1:1 Манчестер Сити КЛ
- 16.12.2017 Манчестер Сити 4:1 Тоттенхэм ПЛ
- 13.12.2017 Суонси 0:4 Манчестер Сити ПЛ
- 10.12.2017 Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Сити ПЛ
- 06.12.2017 Шахтёр Дн 2:1 Манчестер Сити ЛЧ
- 03.12.2017 Манчестер Сити 2:1 Вест Хэм ПЛ
- 29.11.2017 Манчестер Сити 2:1 Саутгемптон ПЛ
- 26.11.2017 Хаддерсфилд Таун 1:2 Манчестер Сити ПЛ
- 21.11.2017 Манчестер Сити 1:0 Фейеноорд ЛЧ
- 18.11.2017 Лестер 0:2 Манчестер Сити ПЛ
Вест Бромвич (последние 20 матчей: +3 =9 -8)
- 27.01.2018 Ливерпуль 2:3 Вест Бромвич К
- 20.01.2018 Эвертон 1:1 Вест Бромвич ПЛ
- 13.01.2018 Вест Бромвич 2:0 Брайтон ПЛ
- 06.01.2018 Эксетер Сити 0:2 Вест Бромвич К
- 02.01.2018 Вест Хэм 2:1 Вест Бромвич ПЛ
- 31.12.2017 Вест Бромвич 1:1 Арсенал ПЛ
- 26.12.2017 Вест Бромвич 0:0 Эвертон ПЛ
- 23.12.2017 Сток Сити 3:1 Вест Бромвич ПЛ
- 17.12.2017 Вест Бромвич 1:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 13.12.2017 Ливерпуль 0:0 Вест Бромвич ПЛ
- 09.12.2017 Суонси 1:0 Вест Бромвич ПЛ
- 02.12.2017 Вест Бромвич 0:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 28.11.2017 Вест Бромвич 2:2 Ньюкасл ПЛ
- 25.11.2017 Тоттенхэм 1:1 Вест Бромвич ПЛ
- 18.11.2017 Вест Бромвич 0:4 Челси ПЛ
- 04.11.2017 Хаддерсфилд Таун 1:0 Вест Бромвич ПЛ
- 28.10.2017 Вест Бромвич 2:3 Манчестер Сити ПЛ
- 21.10.2017 Саутгемптон 1:0 Вест Бромвич ПЛ
- 16.10.2017 Лестер 1:1 Вест Бромвич ПЛ
- 30.09.2017 Вест Бромвич 2:2 Уотфорд ПЛ
Последние игры между собой
Манчестер Сити: победы: 16, ничьи: 1, поражения: 2
Вест Бромвич: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 16
- 28.10.2017 Вест Бромвич 2:3 Манчестер Сити Премьер-лига
- 20.09.2017 Вест Бромвич 1:2 Манчестер Сити Кубок лиги
- 16.05.2017 Манчестер Сити 3:1 Вест Бромвич Премьер-лига
- 29.10.2016 Вест Бромвич 0:4 Манчестер Сити Премьер-лига
- 09.04.2016 Манчестер Сити 2:1 Вест Бромвич Премьер-лига
- 10.08.2015 Вест Бромвич 0:3 Манчестер Сити Премьер-лига
- 21.03.2015 Манчестер Сити 3:0 Вест Бромвич Премьер-лига
- 26.12.2014 Вест Бромвич 1:3 Манчестер Сити Премьер-лига
- 21.04.2014 Манчестер Сити 3:1 Вест Бромвич Премьер-лига
- 05.12.2013 Вест Бромвич 2:3 Манчестер Сити Премьер-лига
- 07.05.2013 Манчестер Сити 1:0 Вест Бромвич Премьер-лига
- 20.10.2012 Вест Бромвич 1:2 Манчестер Сити Премьер-лига
- 11.04.2012 Манчестер Сити 4:0 Вест Бромвич Премьер-лига
- 26.12.2011 Вест Бромвич 0:0 Манчестер Сити Премьер-лига
- 05.02.2011 Манчестер Сити 3:0 Вест Бромвич Премьер-лига
- 07.11.2010 Вест Бромвич 0:2 Манчестер Сити Премьер-лига
- 22.09.2010 Вест Бромвич 2:1 Манчестер Сити Кубок Carling
- 19.04.2009 Манчестер Сити 4:2 Вест Бромвич Премьер-лига
- 21.12.2008 Вест Бромвич 2:1 Манчестер Сити Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|24
|21
|2
|1
|70 - 18
|65
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|24
|16
|5
|3
|49 - 16
|53
|3.
|Челси
|Заявка
|24
|15
|5
|4
|45 - 16
|50
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|24
|13
|8
|3
|54 - 29
|47
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|24
|13
|6
|5
|47 - 22
|45
|6.
|Арсенал
|Заявка
|24
|12
|6
|6
|45 - 31
|42
|7.
|Лестер
|Заявка
|24
|9
|7
|8
|36 - 32
|34
|8.
|Бёрнли
|Заявка
|24
|9
|7
|8
|19 - 21
|34
|9.
|Эвертон
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|26 - 39
|28
|10.
|Уотфорд
|Заявка
|24
|7
|5
|12
|33 - 44
|26
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|30 - 42
|26
|12.
|Борнмут
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|25 - 36
|25
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|22 - 37
|25
|14.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|19 - 41
|24
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|22 - 34
|23
|16.
|Сток Сити
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|25 - 50
|23
|17.
|Брайтон
|Заявка
|24
|5
|8
|11
|17 - 33
|23
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|24
|4
|10
|10
|24 - 35
|22
|19.
|Суонси
|Заявка
|24
|5
|5
|14
|15 - 35
|20
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|24
|3
|11
|10
|19 - 31
|20
-
Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Вест БромвичДо начала игры осталось 2 дня 17 часов 57 минут, которая состоится 31.01.2018.
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Прогнозы на матч Манчестер Сити - Вест Бромвич
Манчестер Сити
90% (72)
Ничья:
6.3% (5)
Вест Бромвич
3.8% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
3:0 Манчестер Сити:
27.5% (22)
2:0 Манчестер Сити:
22.5% (18)
3:1 Манчестер Сити:
16.3% (13)
4:1 Манчестер Сити:
6.3% (5)
2:1 Манчестер Сити:
6.3% (5)
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