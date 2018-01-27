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Манчестер Сити
 
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Вест Бромвич
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Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Вест Бромвич

До начала игры осталось 2 дня 17 часов 57 минут, которая состоится 31.01.2018.
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Прогнозы на матч Манчестер Сити - Вест Бромвич
Манчестер Сити
90% (72)
Ничья:
6.3% (5)
Вест Бромвич
3.8% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Манчестер Сити:
27.5% (22)
Манчестер Сити:
22.5% (18)
Манчестер Сити:
16.3% (13)
Манчестер Сити:
6.3% (5)
Манчестер Сити:
6.3% (5)
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