  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Бельгия
  5. Первый дивизион А
2017-2018
Стадион:
Эйпен
1:1
Конец матча
Гент
0'
9' Желтая карточка
Коне Мамаду
35' Желтая карточка
Мулумба Реми
40' Желтая карточка
Бронн Дилан
1:0
44' Гол
Коне Мамаду
72' Вторая желтая карточка
Коне Мамаду
1:1
89' Гол
Янга Рангело
89' Желтая карточка
Лей Мбай
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
89'
Лей Мбай получил желтую карточку от судьи
89'
Эйпен делает замену. Пейбернес Матьё уходит с поля, а Дьянь Дьяванду выходит на его замену.
Описание гола
89'
Г О О О О Л - Янга Рангело бьет в цель!
80'
Эйпен делает замену. Мулумба Реми уходит с поля, а Амани Жан выходит на его замену.
78'
Гент делает замену. Кубо Юя уходит с поля, а Giorgi Chakvetadze выходит на его замену.

72'
Коне Мамаду получает вторую желтую карточку. Удаление.
66'
Эйпен делает замену. Mickael Tirpan уходит с поля, а Silas Gnaka выходит на его замену.
64'
Гент делает замену. Силла Мамаду II уходит с поля, а Янга Рангело выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
44'
Г О О О О Л - Коне Мамаду бьет в цель!
Желтая карточка
40'
Бронн Дилан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
35'
Мулумба Реми получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
9'
Коне Мамаду получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kehrwegstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация