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2017-2018
Стадион: Kehrwegstadion
9' Желтая карточкаКоне Мамаду
35' Желтая карточкаМулумба Реми
40' Желтая карточкаБронн Дилан
1:0
44' ГолКоне Мамаду
72' Вторая желтая карточкаКоне Мамаду
1:1
89' ГолЯнга Рангело
89' Желтая карточкаЛей Мбай
|
9'
35'
40'
44'
1:0
72'
89'
1:1
89'
Состав команд
28
Оканси
Эрик
9
Лей
Мбай
32
Фокет
Томас
22
Бронн
Дилан
21
Асаре
Нана
31
Кубо
Юя
Эйпен 3-5-2
- Основной состав
- 1 Ван Кромбрюгге Хендрик Вратарь
- 4 Лотье Жордан Защитник
- Пейбернес Матьё Защитник
- 22 Блонделле Сибе Защитник
- 23 Mickael Tirpan Полузащитник
- 28 Оканси Эрик Полузащитник
- 6 Мулумба Реми Полузащитник
- 10 Гарсия Луис IV Полузащитник
- 44 Вальенте Марк Полузащитник
- 9 Лей Мбай Нападающий
- 7 Коне Мамаду Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Ниассе Бабакар Вратарь
- 24 Silas Gnaka Защитник
- 5 Дьянь Дьяванду Защитник
- 14 Alessio Castro-Montes Полузащитник
- 8 Амани Жан Полузащитник
- 18 Nils Schouterden Полузащитник
- 19 Распентино Флориан Нападающий
- Главный тренер: Claude Makelele
Гент 4-2-3-1
- Основной состав
- 91 Калинич Ловре Вратарь
- 32 Фокет Томас Защитник
- 2 Жиго Самуэль Защитник
- 22 Бронн Дилан Защитник
- 21 Асаре Нана Защитник
- 6 Верстрате Биргер Полузащитник
- 23 Андрияшевич Франко Полузащитник
- 19 Деягере Брехт Полузащитник
- 31 Кубо Юя Полузащитник
- 9 Силла Мамаду II Полузащитник
- 17 Яремчук Роман Нападающий
- Запасные игроки
- 20 Тулен Янник Вратарь
- 4 Рустед Сигурд Защитник
- 29 Де Смет Тибо Защитник
- 13 Митрович Стефан Защитник
- 14 Янга Рангело Нападающий
- 7 Giorgi Chakvetadze
- 24 Nicolas Raskin
- Главный тренер: Вандерхаге Ив
Предыдущие игры
Эйпен (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 27.01.2018 Кортрейк 0:0 Эйпен ПДА
- 24.01.2018 Эйпен 1:0 Шарлеруа ПДА
- 20.01.2018 Стандард 3:2 Эйпен ПДА
- 14.01.2018 Эйпен 2:0 Гуанчжоу Эвергранд ТМК
- 26.12.2017 Эйпен 1:0 Васланд-Беверен ПДА
- 22.12.2017 Андерлехт 1:0 Эйпен ПДА
- 16.12.2017 Эйпен 0:0 Сент-Трюйден ПДА
- 09.12.2017 Генк 1:1 Эйпен ПДА
- 03.12.2017 Эйпен 2:2 Брюгге ПДА
- 29.11.2017 Васланд-Беверен 2:0 Эйпен К
- 25.11.2017 Остенде 1:0 Эйпен ПДА
- 18.11.2017 Эйпен 0:1 Ройал Антверпен ПДА
- 04.11.2017 Сент-Трюйден 4:4 Эйпен ПДА
- 28.10.2017 Эйпен 2:3 Андерлехт ПДА
- 24.10.2017 Гент 3:0 Эйпен ПДА
- 21.10.2017 Эйпен 4:1 Мехелен ПДА
- 14.10.2017 Шарлеруа 2:2 Эйпен ПДА
- 30.09.2017 Эйпен 3:3 Генк ПДА
- 23.09.2017 Мускрон-Перювельз 3:2 Эйпен ПДА
- 20.09.2017 Эйпен 3:2 Рупель Бум К
Гент (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 28.01.2018 Гент 2:0 Брюгге ПДА
- 24.01.2018 Ройал Антверпен 1:1 Гент ПДА
- 21.01.2018 Гент 3:0 Локерен ПДА
- 10.01.2018 Унион Берлин 3:1 Гент ТМК
- 09.01.2018 Нюрнберг 0:1 Гент ТМК
- 26.12.2017 Андерлехт 1:0 Гент ПДА
- 21.12.2017 Гент 1:0 Шарлеруа ПДА
- 16.12.2017 Стандард 0:0 Гент ПДА
- 12.12.2017 Кортрейк 4:1 Гент К
- 09.12.2017 Гент 2:1 Кортрейк ПДА
- 03.12.2017 Зульте-Варегем 0:1 Гент ПДА
- 29.11.2017 Гент 2:1 Локерен К
- 24.11.2017 Гент 3:1 Мускрон-Перювельз ПДА
- 19.11.2017 Локерен 0:3 Гент ПДА
- 03.11.2017 Гент 1:0 Стандард ПДА
- 27.10.2017 Шарлеруа 2:1 Гент ПДА
- 24.10.2017 Гент 3:0 Эйпен ПДА
- 21.10.2017 Кортрейк 1:1 Гент ПДА
- 14.10.2017 Гент 2:0 Васланд-Беверен ПДА
- 01.10.2017 Брюгге 2:1 Гент ПДА
Последние игры между собой
Эйпен: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 5
Гент: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|24
|18
|3
|3
|58 - 25
|57
|2.
|Шарлеруа
|24
|13
|7
|4
|40 - 22
|46
|3.
|Андерлехт
|24
|13
|6
|5
|37 - 31
|45
|4.
|Гент
|25
|11
|7
|7
|34 - 20
|40
|5.
|Ройал Антверпен
|25
|9
|10
|6
|35 - 30
|37
|6.
|Генк
|25
|8
|10
|7
|33 - 31
|34
|7.
|Васланд-Беверен
|25
|9
|6
|10
|46 - 43
|33
|8.
|Кортрейк
|25
|9
|6
|10
|34 - 36
|33
|9.
|Стандард
|25
|8
|9
|8
|31 - 32
|33
|10.
|Сент-Трюйден
|25
|8
|9
|8
|28 - 35
|33
|11.
|Мускрон-Перювельз
|25
|8
|5
|12
|31 - 42
|29
|12.
|Зульте-Варегем
|24
|8
|3
|13
|37 - 43
|27
|13.
|Локерен
|25
|7
|6
|12
|28 - 41
|27
|14.
|Остенде
|24
|7
|4
|13
|32 - 35
|25
|15.
|Эйпен
|25
|4
|9
|12
|31 - 49
|21
|16.
|Мехелен
|24
|4
|6
|14
|21 - 41
|18
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Лей Мбай получил желтую карточку от судьи
89'
Эйпен делает замену. Пейбернес Матьё уходит с поля, а Дьянь Дьяванду выходит на его замену.
89'
Г О О О О Л - Янга Рангело бьет в цель!
80'
Эйпен делает замену. Мулумба Реми уходит с поля, а Амани Жан выходит на его замену.
72'
Коне Мамаду получает вторую желтую карточку. Удаление.
66'
Эйпен делает замену. Mickael Tirpan уходит с поля, а Silas Gnaka выходит на его замену.
64'
Гент делает замену. Силла Мамаду II уходит с поля, а Янга Рангело выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Г О О О О Л - Коне Мамаду бьет в цель!
40'
Бронн Дилан получил желтую карточку от судьи
35'
Мулумба Реми получил желтую карточку от судьи
9'
Коне Мамаду получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kehrwegstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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