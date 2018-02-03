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2017-2018
Стадион: Stade Le Cannonier
0:1
Конец матча
54' Желтая карточкаПосуэло Алехандро
70' Желтая карточкаБолинжи Жонатан
0:1
83' ГолНдонгаля Дьемерси
|
70'
83'
0:1
Состав команд
31
Годо
Бруно
15
Коллей
Омар
21
Уронен
Йере
17
Сек
Ибраима
Мускрон-Перювельз 4-3-1-2
- Основной состав
- 1 Вернер Оливье Вратарь
- 28 Jeremy Huyghebaert Защитник
- 4 Мезаг Тедди Защитник
- 3 Nathan De Medina Защитник
- 13 Галициос Георгиос Защитник
- 31 Годо Бруно Полузащитник
- 11 Dimitri Mohamed Полузащитник
- 6 Говеа Омар Полузащитник
- 7 Олинга Фабрис Полузащитник
- 95 Ротариу Дорин Нападающий
- 10 Болинжи Жонатан Нападающий
- Запасные игроки
- 54 Бейи Логан Вратарь
- 24 Гулан Никола Защитник
- 25 Дьедью Кристоф Защитник
- 30 Benjamin van Durmen Полузащитник
- 18 Авонийи Тайво Нападающий
- 29 Noam Debaisieux
- 14 Sebastjan Spahiu
- Главный тренер: Mircea Rednic
Генк 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Вукович Дэнни Вратарь
- 3 Настич Боян Защитник
- 6 Деваст Себастьен Защитник
- 15 Коллей Омар Защитник
- 21 Уронен Йере Защитник
- 17 Сек Ибраима Полузащитник
- 4 Ваутерс Дрис Полузащитник
- 19 Буффель Томас Полузащитник
- 24 Посуэло Алехандро Полузащитник
- 10 Саматта Мбвана Полузащитник
- 9 Ингвартсен Маркус Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Яккерс Нордин Вратарь
- 45 Joseph Aidoo Защитник
- 77 Ндонгаля Дьемерси Полузащитник
- 22 Шрейверс Сьебе Полузащитник
- 16 Ванзейр Данте Нападающий
- 7 Карелис Никос Нападающий
- 8 Edon Zhegrova
- Главный тренер: Philippe Clement
Предыдущие игры
Мускрон-Перювельз (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 26.01.2018 Мехелен 0:2 Мускрон-Перювельз ПДА
- 23.01.2018 Мускрон-Перювельз 0:3 Кортрейк ПДА
- 19.01.2018 Шарлеруа 2:0 Мускрон-Перювельз ПДА
- 26.12.2017 Брюгге 4:2 Мускрон-Перювельз ПДА
- 23.12.2017 Мускрон-Перювельз 2:1 Зульте-Варегем ПДА
- 15.12.2017 Мускрон-Перювельз 1:0 Остенде ПДА
- 09.12.2017 Ройал Антверпен 1:0 Мускрон-Перювельз ПДА
- 02.12.2017 Мускрон-Перювельз 1:1 Сент-Трюйден ПДА
- 28.11.2017 Мускрон-Перювельз 0:1 Шарлеруа К
- 24.11.2017 Гент 3:1 Мускрон-Перювельз ПДА
- 18.11.2017 Мускрон-Перювельз 1:2 Андерлехт ПДА
- 04.11.2017 Васланд-Беверен 2:0 Мускрон-Перювельз ПДА
- 29.10.2017 Мускрон-Перювельз 2:2 Ройал Антверпен ПДА
- 26.10.2017 Сент-Трюйден 1:0 Мускрон-Перювельз ПДА
- 20.10.2017 Мускрон-Перювельз 1:3 Стандард ПДА
- 14.10.2017 Генк 1:1 Мускрон-Перювельз ПДА
- 30.09.2017 Мускрон-Перювельз 2:2 Мехелен ПДА
- 23.09.2017 Мускрон-Перювельз 3:2 Эйпен ПДА
- 20.09.2017 Мускрон-Перювельз 3:1 Тюбизе К
- 17.09.2017 Зульте-Варегем 2:1 Мускрон-Перювельз ПДА
Генк (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 30.01.2018 Кортрейк 3:2 Генк К
- 27.01.2018 Генк 1:1 Сент-Трюйден ПДА
- 24.01.2018 Локерен 1:2 Генк ПДА
- 21.01.2018 Генк 0:1 Андерлехт ПДА
- 16.01.2018 Остенде 1:2 Генк ПДА
- 11.01.2018 Генк 0:2 Арминия ТМК
- 07.01.2018 Шальке 04 2:1 Генк ТМК
- 23.12.2017 Генк 2:3 Кортрейк ПДА
- 17.12.2017 Шарлеруа 1:1 Генк ПДА
- 13.12.2017 Генк 3:3 Васланд-Беверен К
- 09.12.2017 Генк 1:1 Эйпен ПДА
- 02.12.2017 Мехелен 3:2 Генк ПДА
- 29.11.2017 Мехелен 1:1 Генк К
- 26.11.2017 Генк 0:2 Стандард ПДА
- 19.11.2017 Зульте-Варегем 0:1 Генк ПДА
- 04.11.2017 Генк 0:0 Локерен ПДА
- 28.10.2017 Кортрейк 0:0 Генк ПДА
- 25.10.2017 Генк 2:0 Брюгге ПДА
- 22.10.2017 Андерлехт 0:1 Генк ПДА
- 14.10.2017 Генк 1:1 Мускрон-Перювельз ПДА
Последние игры между собой
Мускрон-Перювельз: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 10
Генк: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 3
- 14.10.2017 Генк 1:1 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А
- 14.05.2017 Мускрон-Перювельз 0:2 Генк Лига Про. Плей-офф за попадание в Лигу Европы
- 23.04.2017 Генк 6:0 Мускрон-Перювельз Лига Про. Плей-офф за попадание в Лигу Европы
- 04.02.2017 Генк 1:0 Мускрон-Перювельз Лига Про
- 15.10.2016 Мускрон-Перювельз 2:2 Генк Лига Про
- 06.02.2016 Мускрон-Перювельз 0:1 Генк Лига Про
- 16.12.2015 Генк 2:1 Мускрон-Перювельз Кубок
- 23.10.2015 Генк 0:4 Мускрон-Перювельз Лига Про
- 23.01.2015 Генк 2:0 Мускрон-Перювельз Лига Жюпиле
- 23.01.2015 Генк 2:0 Мускрон-Перювельз Лига Жюпиле
- 20.09.2014 Мускрон-Перювельз 1:2 Генк Лига Жюпиле
- 28.11.2009 Мускрон-Перювельз 2:0 Генк Премьер-лига
- 01.08.2009 Генк 1:2 Мускрон-Перювельз Премьер-лига
- 20.02.2009 Генк 1:1 Мускрон-Перювельз Премьер-лига
- 28.09.2008 Мускрон-Перювельз 1:2 Генк Премьер-лига
- 21.03.2008 Генк 3:1 Мускрон-Перювельз Премьер-лига
- 20.10.2007 Мускрон-Перювельз 1:1 Генк Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|24
|18
|3
|3
|58 - 25
|57
|2.
|Шарлеруа
|24
|13
|7
|4
|40 - 22
|46
|3.
|Андерлехт
|24
|13
|6
|5
|37 - 31
|45
|4.
|Гент
|25
|11
|7
|7
|34 - 20
|40
|5.
|Ройал Антверпен
|25
|9
|10
|6
|35 - 30
|37
|6.
|Генк
|25
|8
|10
|7
|33 - 31
|34
|7.
|Васланд-Беверен
|25
|9
|6
|10
|46 - 43
|33
|8.
|Кортрейк
|25
|9
|6
|10
|34 - 36
|33
|9.
|Стандард
|25
|8
|9
|8
|31 - 32
|33
|10.
|Сент-Трюйден
|25
|8
|9
|8
|28 - 35
|33
|11.
|Мускрон-Перювельз
|25
|8
|5
|12
|31 - 42
|29
|12.
|Зульте-Варегем
|24
|8
|3
|13
|37 - 43
|27
|13.
|Локерен
|25
|7
|6
|12
|28 - 41
|27
|14.
|Остенде
|24
|7
|4
|13
|32 - 35
|25
|15.
|Эйпен
|25
|4
|9
|12
|31 - 49
|21
|16.
|Мехелен
|24
|4
|6
|14
|21 - 41
|18
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Генк делает замену. Посуэло Алехандро уходит с поля, а Joseph Aidoo выходит на его замену.
86'
Мускрон-Перювельз делает замену. Олинга Фабрис уходит с поля, а Noam Debaisieux выходит на его замену.
83'
Г О О О О Л - Ндонгаля Дьемерси бьет в цель!
72'
Генк делает замену. Ингвартсен Маркус уходит с поля, а Карелис Никос выходит на его замену.
70'
Болинжи Жонатан получил желтую карточку от судьи
68'
Генк делает замену. Саматта Мбвана уходит с поля, а Ндонгаля Дьемерси выходит на его замену.
58'
Мускрон-Перювельз делает замену. Ротариу Дорин уходит с поля, а Авонийи Тайво выходит на его замену.
54'
Посуэло Алехандро получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
20'
Мускрон-Перювельз делает замену. Галициос Георгиос уходит с поля, а Benjamin van Durmen выходит на его замену.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Le Cannonier. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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