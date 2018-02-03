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  5. Первый дивизион А
2017-2018
Стадион:
Мускрон-Перювельз
0:1
Конец матча
Генк
0'
54' Желтая карточка
Посуэло Алехандро
70' Желтая карточка
Болинжи Жонатан
0:1
83' Гол
Ндонгаля Дьемерси
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Генк делает замену. Посуэло Алехандро уходит с поля, а Joseph Aidoo выходит на его замену.
86'
Мускрон-Перювельз делает замену. Олинга Фабрис уходит с поля, а Noam Debaisieux выходит на его замену.
Описание гола
83'
Г О О О О Л - Ндонгаля Дьемерси бьет в цель!
72'
Генк делает замену. Ингвартсен Маркус уходит с поля, а Карелис Никос выходит на его замену.
Желтая карточка
70'
Болинжи Жонатан получил желтую карточку от судьи

68'
Генк делает замену. Саматта Мбвана уходит с поля, а Ндонгаля Дьемерси выходит на его замену.
58'
Мускрон-Перювельз делает замену. Ротариу Дорин уходит с поля, а Авонийи Тайво выходит на его замену.
Желтая карточка
54'
Посуэло Алехандро получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
20'
Мускрон-Перювельз делает замену. Галициос Георгиос уходит с поля, а Benjamin van Durmen выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Le Cannonier. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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