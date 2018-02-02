  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Голландия
  5. Эредивизие
Стадион: Зрители: 14675
Витесс
2:0
Конец матча
Гронинген
0'
1:0
6' Гол
Миазга Мэтт
2:0
32' Гол
Маунт Мэйсон
71' Желтая карточка
Ван Нифф Юлл
77' Желтая карточка
Зеефейк Дейовайзио
82' Желтая карточка
Сереро Тулани
90'+4
Второй тайм
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
94'
Судья сигнализирует, что Ван Веерт Том из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Миазга Мэтт
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Фол, нарушение
93'
Судья сигнализирует, что Бакуна Жуниньо из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Сереро Тулани
92'
Удар от ворот произведет Витесс
92'
ШАНС! Вельдвейк Ларс нанес удар, но не смог переиграть вратаря.

91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
90'
Игрок клуба "Гронинген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
Падт Серджио взял и забрал мяч на выходе
90'
Маунт Мэйсон из команды Витесс пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
89'
Судья сигнализирует, что Бакуна Жуниньо из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Сереро Тулани
89'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Бакуна Жуниньо нанес удар, но тот был заблокирован.
88'
Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген делает пас партнеру.
88'
Удар от ворот произведет Гронинген
88'
Кастаньос Люк из команды Витесс плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
87'
Удар от ворот произведет Витесс
87'
ШАНС! Ван Веерт Том нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
87'
Вельдвейк Ларс из команды Гронинген сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
86'
Кашия Гурам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Зеефейк Дейовайзио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
85'
Тактическая замена. Матавж Тим уходит с поля и его заменяет Кастаньос Люк
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Файе Лассана из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Зеефейк Дейовайзио
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
84'
Игрок клуба "Гронинген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
84'
Дрост Йеспер из команды Гронинген в офсайде
84'
Ван Веерт Том из команды Гронинген делает передачу одноклубнику.
84'
Кашия Гурам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Бакуна Жуниньо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
83'
Судья сигнализирует, что Файе Лассана из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Бакуна Жуниньо
Желтая карточка
82'
Сереро Тулани получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
82'
Судья сигнализирует, что Беренс Рой из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Бакуна Жуниньо
81'
Мемишевич Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
81'
Маунт Мэйсон из команды Витесс подал угловой слева.
81'
Зеефейк Дейовайзио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
81'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
79'
Вормердам Дьянго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Ван дер Верфф Майкел из команды Витесс делает неудачный навес.
79'
Плохо сыграл Tommie van de Looi - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
79'
Маунт Мэйсон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
78'
Судья сигнализирует, что Ван Веерт Том из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Сереро Тулани
Желтая карточка
77'
Зеефейк Дейовайзио получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
77'
Безумный фол. Зеефейк Дейовайзио грубо играет против соперника. Пострадал Ван дер Верфф Майкел
76'
Тактическая замена. Линссен Брайн уходит с поля и его заменяет Ван дер Верфф Майкел
76'
Удар от ворот произведет Гронинген
76'
Линссен Брайн из команды Витесс делает неудачный навес.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
75'
Удар от ворот произведет Витесс
74'
Как он промахнулся? Вельдвейк Ларс имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
74'
Дрост Йеспер из команды Гронинген сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
74'
Вормердам Дьянго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Тактическая замена. Ван Нифф Юлл уходит с поля и его заменяет Зеефейк Дейовайзио
73'
Игрок из команды Витесс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
73'
Ван Нифф Юлл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Дабо Фанкати из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
72'
Игрок клуба "Гронинген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Удар от ворот произведет Гронинген
71'
Маунт Мэйсон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
71'
Ван Нифф Юлл получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
71'
Безумный фол. Ван Нифф Юлл грубо играет против соперника. Пострадал Беренс Рой
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
70'
Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Игрок из команды Витесс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
69'
Удар от ворот произведет Гронинген
68'
Шанс! Матавж Тим из команды Витесс пробил головой, но мимо
68'
Беренс Рой из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
68'
Ван Веерт Том из команды Гронинген сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
67'
Тактическая замена. Ritsu Doan уходит с поля и его заменяет Вельдвейк Ларс
67'
Удар от ворот произведет Витесс
67'
Ван Веерт Том не смог попасть в створ ударом издали
66'
Беренс Рой из команды Витесс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
65'
Удар от ворот произведет Гронинген
65'
Линссен Брайн из команды Витесс плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
65'
Беренс Рой из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
65'
Кашия Гурам наказан за толчок Те Вирик Мик
64'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
64'
Маунт Мэйсон из команды Витесс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
63'
Удар от ворот произведет Гронинген
63'
Брюнс Томас из команды Витесс делает неудачный навес.
Угловой
63'
Маунт Мэйсон из команды Витесс подал угловой справа.
63'
Вормердам Дьянго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
63'
Отличные скиллы показывает Беренс Рой, обводя своих соперников
62'
Удар от ворот произведет Гронинген
62'
Шанс! Кашия Гурам из команды Витесс пробил головой, но мимо
Угловой
61'
Маунт Мэйсон из команды Витесс подал угловой справа.
61'
Бакуна Жуниньо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
61'
Брюнс Томас из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
61'
Маунт Мэйсон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
60'
Мемишевич Самир из команды Гронинген опасно и грубо сыграл. Матавж Тим пострадал.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
60'
Тактическая замена. Ван Берген Митчелл уходит с поля и его заменяет Беренс Рой
59'
Удар от ворот произведет Витесс
59'
Ван Веерт Том не смог попасть в створ ударом издали
59'
Бакуна Жуниньо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Ван Берген Митчелл из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
59'
Маунт Мэйсон из команды Витесс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
56'
Матавж Тим из команды Витесс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
56'
Ван Берген Митчелл из команды Витесс сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
56'
Удар от ворот произведет Гронинген
56'
Миазга Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Ван Нифф Юлл из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Фол, нарушение
54'
Судья сигнализирует, что Те Вирик Мик из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Линссен Брайн
53'
Падт Серджио взял и забрал мяч на выходе
53'
Ван Берген Митчелл из команды Витесс делает неудачный навес.
52'
Сегодняшная посещаемость составляет 14675 болельщиков
52'
Удар от ворот произведет Витесс
52'
Выглядело как неплохой момент. Ritsu Doan из команды Гронинген закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
51'
Те Вирик Мик нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Дрост Йеспер из команды Гронинген сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
50'
Дабо Фанкати из команды Витесс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
50'
Удар от ворот произведет Гронинген
50'
Маунт Мэйсон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Tommie van de Looi из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Маунт Мэйсон
49'
Удар от ворот произведет Витесс
48'
Отличный пас сделал Бакуна Жуниньо из команды Гронинген. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
48'
Игрок клуба "Гронинген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Игрок клуба "Гронинген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
47'
Ван Берген Митчелл из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
45'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Ван Нифф Юлл из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Матавж Тим
44'
Бакуна Жуниньо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Кашия Гурам имеет отличный шанс забить, но ему каким-то образом ему не удается переправить мяч в сетку ворот!
44'
Головой пробил Кашия Гурам, но голкипер отбил его в поле!
Угловой
44'
Маунт Мэйсон из команды Витесс подал угловой слева.
43'
Падт Серджио отбил мяч на угловой после удара Линссен Брайн из штрафной площади.
43'
Маунт Мэйсон из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
41'
Удар от ворот произведет Витесс
41'
ШАНС! Ritsu Doan нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
40'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
Ван Нифф Юлл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Дабо Фанкати из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
Офсайд
39'
Дрост Йеспер из команды Гронинген в офсайде
39'
Бакуна Жуниньо из команды Гронинген делает пас партнеру.
38'
Удар от ворот произведет Витесс
38'
Дрост Йеспер из команды Гронинген делает пас партнеру.
37'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Удар от ворот произведет Витесс
36'
Как он промахнулся? Ван Веерт Том имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
36'
Дрост Йеспер из команды Гронинген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
35'
Брюнс Томас из команды Витесс опасно и грубо сыграл. Tommie van de Looi пострадал.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
34'
Ajdin Hrustic из команды Гронинген направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
32'
Ван Берген Митчелл сделал результативную передачу.
Описание гола
32'
Г О О О О Л - Маунт Мэйсон изменил счет на табло!
32'
Ван Берген Митчелл из команды Витесс делает навес прямо в штрафную.
31'
После дальнего удара, который нанес Ajdin Hrustic мяч отбит вратарем
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
29'
Удар от ворот произведет Гронинген
29'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
29'
Ajdin Hrustic из команды Гронинген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
29'
Ritsu Doan из команды Гронинген сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
28'
Удар от ворот произведет Витесс
28'
Дрост Йеспер из команды Гронинген навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Ritsu Doan из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Дабо Фанкати
25'
Удар от ворот произведет Гронинген
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
24'
Падт Серджио взял и забрал мяч на выходе
24'
Ван Нифф Юлл из команды Гронинген делает передачу одноклубнику.
23'
Дабо Фанкати из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
23'
Файе Лассана из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
22'
Удар от ворот произведет Гронинген
22'
Ван Берген Митчелл из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
21'
Удар от ворот произведет Гронинген
21'
Как он промахнулся? Линссен Брайн имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
20'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Ван Нифф Юлл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Ван Берген Митчелл из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
19'
Мемишевич Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
19'
Маунт Мэйсон из команды Витесс подал угловой справа.
19'
Ludovit Reis получил травму и заменен. Бакуна Жуниньо выходит на поле.
Травма, повреждение
19'
Ох, нехорошо это выглядит. Ludovit Reis получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
17'
Ludovit Reis на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
16'
Маунт Мэйсон нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Ван Берген Митчелл из команды Витесс делает пас партнеру.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
Офсайд
15'
Ajdin Hrustic из команды Гронинген в офсайде
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Дабо Фанкати из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Ajdin Hrustic
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Брюнс Томас из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Дрост Йеспер
14'
Маунт Мэйсон из команды Витесс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Офсайд
12'
Матавж Тим из команды Витесс в офсайде
12'
Удар от ворот произведет Гронинген
12'
Файе Лассана из команды Витесс делает неудачный навес.
11'
Маунт Мэйсон из команды Витесс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
10'
Игрок клуба "Гронинген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
10'
Ван Веерт Том из команды Гронинген в офсайде
9'
Падт Серджио взял и забрал мяч на выходе
9'
Дабо Фанкати из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
8'
Удар от ворот произведет Витесс
8'
Игрок клуба "Гронинген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Игрок из команды Витесс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
6'
Файе Лассана сделал результативную передачу.
Описание гола
6'
ГО-О-О-О-ОЛ! Миазга Мэтт из клуба "Витесс" отправил мяч головой в ворота.
6'
Файе Лассана из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
6'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 82% времени, а гости – 18%.
5'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Мемишевич Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Маунт Мэйсон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Дрост Йеспер из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Файе Лассана
4'
Ван Нифф Юлл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Ван Берген Митчелл из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
3'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
1'
Ajdin Hrustic наказан за толчок Дабо Фанкати
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Матавж Тим из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Мемишевич Самир
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Витесс". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gelredome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация