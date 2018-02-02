Стадион: Гелредом Зрители: 14675
1:0
6' ГолМиазга Мэтт
2:0
32' ГолМаунт Мэйсон
71' Желтая карточкаВан Нифф Юлл
77' Желтая карточкаЗеефейк Дейовайзио
82' Желтая карточкаСереро Тулани
Второй тайм
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
94'
Судья сигнализирует, что Ван Веерт Том из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Миазга Мэтт
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Судья сигнализирует, что Бакуна Жуниньо из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Сереро Тулани
92'
92'
ШАНС! Вельдвейк Ларс нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
90'
90'
90'
Маунт Мэйсон из команды Витесс пробил со штрафного, но очень мимо цели.
89'
Судья сигнализирует, что Бакуна Жуниньо из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Сереро Тулани
89'
88'
Бакуна Жуниньо нанес удар, но тот был заблокирован.
88'
Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген делает пас партнеру.
88'
88'
Кастаньос Люк из команды Витесс плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
87'
87'
ШАНС! Ван Веерт Том нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
87'
Вельдвейк Ларс из команды Гронинген сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
86'
Кашия Гурам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Зеефейк Дейовайзио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
85'
Тактическая замена. Матавж Тим уходит с поля и его заменяет Кастаньос Люк
85'
Судья сигнализирует, что Файе Лассана из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Зеефейк Дейовайзио
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
84'
84'
Дрост Йеспер из команды Гронинген в офсайде
84'
Ван Веерт Том из команды Гронинген делает передачу одноклубнику.
84'
Кашия Гурам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Бакуна Жуниньо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
83'
Судья сигнализирует, что Файе Лассана из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Бакуна Жуниньо
82'
Сереро Тулани получает желтую карточку за неспортивное поведение
82'
Судья сигнализирует, что Беренс Рой из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Бакуна Жуниньо
81'
81'
Маунт Мэйсон из команды Витесс подал угловой слева.
81'
Зеефейк Дейовайзио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
81'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
79'
Вормердам Дьянго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Ван дер Верфф Майкел из команды Витесс делает неудачный навес.
79'
Плохо сыграл Tommie van de Looi - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
79'
78'
Судья сигнализирует, что Ван Веерт Том из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Сереро Тулани
77'
Зеефейк Дейовайзио получил желтую карточку от судьи
77'
Безумный фол. Зеефейк Дейовайзио грубо играет против соперника. Пострадал Ван дер Верфф Майкел
76'
Тактическая замена. Линссен Брайн уходит с поля и его заменяет Ван дер Верфф Майкел
76'
76'
Линссен Брайн из команды Витесс делает неудачный навес.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
75'
74'
Как он промахнулся? Вельдвейк Ларс имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
74'
Дрост Йеспер из команды Гронинген сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
74'
Вормердам Дьянго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Тактическая замена. Ван Нифф Юлл уходит с поля и его заменяет Зеефейк Дейовайзио
73'
73'
73'
72'
71'
71'
71'
Ван Нифф Юлл получил желтую карточку от судьи
71'
Безумный фол. Ван Нифф Юлл грубо играет против соперника. Пострадал Беренс Рой
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
70'
Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
69'
68'
Шанс! Матавж Тим из команды Витесс пробил головой, но мимо
68'
Беренс Рой из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
68'
Ван Веерт Том из команды Гронинген сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
67'
Тактическая замена. Ritsu Doan уходит с поля и его заменяет Вельдвейк Ларс
67'
67'
Ван Веерт Том не смог попасть в створ ударом издали
66'
Беренс Рой из команды Витесс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
65'
65'
Линссен Брайн из команды Витесс плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
65'
Беренс Рой из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
65'
Кашия Гурам наказан за толчок Те Вирик Мик
64'
64'
Маунт Мэйсон из команды Витесс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
63'
63'
Брюнс Томас из команды Витесс делает неудачный навес.
63'
63'
Вормердам Дьянго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
63'
Отличные скиллы показывает Беренс Рой, обводя своих соперников
62'
62'
Шанс! Кашия Гурам из команды Витесс пробил головой, но мимо
61'
61'
Бакуна Жуниньо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
61'
Брюнс Томас из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
61'
60'
Мемишевич Самир из команды Гронинген опасно и грубо сыграл. Матавж Тим пострадал.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
60'
Тактическая замена. Ван Берген Митчелл уходит с поля и его заменяет Беренс Рой
59'
59'
Ван Веерт Том не смог попасть в створ ударом издали
59'
Бакуна Жуниньо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
59'
Маунт Мэйсон из команды Витесс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
56'
Матавж Тим из команды Витесс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
56'
Ван Берген Митчелл из команды Витесс сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
56'
56'
Миазга Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Ван Нифф Юлл из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
54'
Судья сигнализирует, что Те Вирик Мик из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Линссен Брайн
53'
53'
Ван Берген Митчелл из команды Витесс делает неудачный навес.
52'
Сегодняшная посещаемость составляет 14675 болельщиков
52'
52'
Выглядело как неплохой момент. Ritsu Doan из команды Гронинген закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
51'
Те Вирик Мик нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Дрост Йеспер из команды Гронинген сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
50'
Дабо Фанкати из команды Витесс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
50'
50'
49'
Судья сигнализирует, что Tommie van de Looi из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Маунт Мэйсон
49'
48'
Отличный пас сделал Бакуна Жуниньо из команды Гронинген. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
48'
47'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
47'
Ван Берген Митчелл из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
45'
45'
Судья сигнализирует, что Ван Нифф Юлл из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Матавж Тим
44'
Бакуна Жуниньо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Кашия Гурам имеет отличный шанс забить, но ему каким-то образом ему не удается переправить мяч в сетку ворот!
44'
Головой пробил Кашия Гурам, но голкипер отбил его в поле!
44'
Маунт Мэйсон из команды Витесс подал угловой слева.
43'
Падт Серджио отбил мяч на угловой после удара Линссен Брайн из штрафной площади.
43'
Маунт Мэйсон из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
41'
41'
ШАНС! Ritsu Doan нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
40'
40'
40'
39'
Дрост Йеспер из команды Гронинген в офсайде
39'
Бакуна Жуниньо из команды Гронинген делает пас партнеру.
38'
38'
Дрост Йеспер из команды Гронинген делает пас партнеру.
37'
37'
36'
Как он промахнулся? Ван Веерт Том имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
36'
Дрост Йеспер из команды Гронинген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
35'
Брюнс Томас из команды Витесс опасно и грубо сыграл. Tommie van de Looi пострадал.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
34'
Ajdin Hrustic из команды Гронинген направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
32'
Ван Берген Митчелл сделал результативную передачу.
32'
Г О О О О Л - Маунт Мэйсон изменил счет на табло!
32'
Ван Берген Митчелл из команды Витесс делает навес прямо в штрафную.
31'
После дальнего удара, который нанес Ajdin Hrustic мяч отбит вратарем
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
29'
29'
29'
Ajdin Hrustic из команды Гронинген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
29'
Ritsu Doan из команды Гронинген сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
28'
28'
Дрост Йеспер из команды Гронинген навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
26'
Судья сигнализирует, что Ritsu Doan из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Дабо Фанкати
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
24'
24'
Ван Нифф Юлл из команды Гронинген делает передачу одноклубнику.
23'
23'
Файе Лассана из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
22'
22'
21'
21'
Как он промахнулся? Линссен Брайн имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
20'
20'
20'
19'
19'
19'
Ludovit Reis получил травму и заменен. Бакуна Жуниньо выходит на поле.
19'
Ох, нехорошо это выглядит. Ludovit Reis получил травму и медбригада забирает его с поля.
17'
Ludovit Reis на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
16'
Маунт Мэйсон нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Ван Берген Митчелл из команды Витесс делает пас партнеру.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
15'
Ajdin Hrustic из команды Гронинген в офсайде
15'
Судья сигнализирует, что Дабо Фанкати из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Ajdin Hrustic
14'
Судья сигнализирует, что Брюнс Томас из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Дрост Йеспер
14'
Маунт Мэйсон из команды Витесс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
12'
Матавж Тим из команды Витесс в офсайде
12'
12'
Файе Лассана из команды Витесс делает неудачный навес.
11'
Маунт Мэйсон из команды Витесс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
10'
10'
Ван Веерт Том из команды Гронинген в офсайде
9'
9'
8'
8'
8'
6'
Файе Лассана сделал результативную передачу.
6'
ГО-О-О-О-ОЛ! Миазга Мэтт из клуба "Витесс" отправил мяч головой в ворота.
6'
Файе Лассана из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 82% времени, а гости – 18%.
5'
5'
4'
4'
Судья сигнализирует, что Дрост Йеспер из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Файе Лассана
4'
4'
3'
1'
Ajdin Hrustic наказан за толчок Дабо Фанкати
1'
Судья сигнализирует, что Матавж Тим из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Мемишевич Самир
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Витесс". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gelredome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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