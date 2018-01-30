Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Эвертон

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Стадион: Эмирейтс
Предыдущие игры
Арсенал (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 30.01.2018 Суонси 3:1 Арсенал ПЛ
- 24.01.2018 Арсенал 2:1 Челси КЛ
- 20.01.2018 Арсенал 4:1 Кристал Пэлас ПЛ
- 14.01.2018 Борнмут 2:1 Арсенал ПЛ
- 10.01.2018 Челси 0:0 Арсенал КЛ
- 07.01.2018 Ноттингем Форест 4:2 Арсенал К
- 03.01.2018 Арсенал 2:2 Челси ПЛ
- 31.12.2017 Вест Бромвич 1:1 Арсенал ПЛ
- 28.12.2017 Кристал Пэлас 2:3 Арсенал ПЛ
- 22.12.2017 Арсенал 3:3 Ливерпуль ПЛ
- 19.12.2017 Арсенал 1:0 Вест Хэм КЛ
- 16.12.2017 Арсенал 1:0 Ньюкасл ПЛ
- 13.12.2017 Вест Хэм 0:0 Арсенал ПЛ
- 10.12.2017 Саутгемптон 1:1 Арсенал ПЛ
- 07.12.2017 Арсенал 6:0 БАТЭ ЛЕ
- 02.12.2017 Арсенал 1:3 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 29.11.2017 Арсенал 5:0 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 26.11.2017 Бёрнли 0:1 Арсенал ПЛ
- 23.11.2017 Кёльн 1:0 Арсенал ЛЕ
- 18.11.2017 Арсенал 2:0 Тоттенхэм ПЛ
Эвертон (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 31.01.2018 Эвертон 2:1 Лестер ПЛ
- 20.01.2018 Эвертон 1:1 Вест Бромвич ПЛ
- 13.01.2018 Тоттенхэм 4:0 Эвертон ПЛ
- 05.01.2018 Ливерпуль 2:1 Эвертон К
- 01.01.2018 Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 30.12.2017 Борнмут 2:1 Эвертон ПЛ
- 26.12.2017 Вест Бромвич 0:0 Эвертон ПЛ
- 23.12.2017 Эвертон 0:0 Челси ПЛ
- 18.12.2017 Эвертон 3:1 Суонси ПЛ
- 13.12.2017 Ньюкасл 0:1 Эвертон ПЛ
- 10.12.2017 Ливерпуль 1:1 Эвертон ПЛ
- 07.12.2017 Аполлон 0:3 Эвертон ЛЕ
- 02.12.2017 Эвертон 2:0 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 29.11.2017 Эвертон 4:0 Вест Хэм ПЛ
- 26.11.2017 Саутгемптон 4:1 Эвертон ПЛ
- 23.11.2017 Эвертон 1:5 Аталанта ЛЕ
- 18.11.2017 Кристал Пэлас 2:2 Эвертон ПЛ
- 05.11.2017 Эвертон 3:2 Уотфорд ПЛ
- 02.11.2017 Лион 3:0 Эвертон ЛЕ
- 29.10.2017 Лестер 2:0 Эвертон ПЛ
Последние игры между собой
Арсенал: победы: 12, ничьи: 6, поражения: 2
Эвертон: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 12
- 22.10.2017 Эвертон 2:5 Арсенал Премьер-лига
- 21.05.2017 Арсенал 3:1 Эвертон Премьер-лига
- 13.12.2016 Эвертон 2:1 Арсенал Премьер-лига
- 19.03.2016 Эвертон 0:2 Арсенал Премьер-лига
- 24.10.2015 Арсенал 2:1 Эвертон Премьер-лига
- 18.07.2015 Эвертон 1:3 Арсенал Премьер-лига
- 01.03.2015 Арсенал 2:0 Эвертон Премьер-лига
- 23.08.2014 Эвертон 2:2 Арсенал Премьер-лига
- 06.04.2014 Эвертон 3:0 Арсенал Премьер-лига
- 08.03.2014 Арсенал 4:1 Эвертон Кубок
- 08.12.2013 Арсенал 1:1 Эвертон Премьер-лига
- 16.04.2013 Арсенал 0:0 Эвертон Премьер-лига
- 28.11.2012 Эвертон 1:1 Арсенал Премьер-лига
- 22.03.2012 Эвертон 0:1 Арсенал Премьер-лига
- 10.12.2011 Арсенал 1:0 Эвертон Премьер-лига
- 01.02.2011 Арсенал 2:1 Эвертон Премьер-лига
- 14.11.2010 Эвертон 1:2 Арсенал Премьер-лига
- 09.01.2010 Арсенал 2:2 Эвертон Премьер-лига
- 15.08.2009 Эвертон 1:6 Арсенал Премьер-лига
- 28.01.2009 Эвертон 1:1 Арсенал Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|25
|22
|2
|1
|73 - 18
|68
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|25
|16
|5
|4
|49 - 18
|53
|3.
|Челси
|Заявка
|25
|15
|5
|5
|45 - 19
|50
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|25
|14
|8
|3
|57 - 29
|50
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|25
|14
|6
|5
|49 - 22
|48
|6.
|Арсенал
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|46 - 34
|42
|7.
|Бёрнли
|Заявка
|25
|9
|8
|8
|20 - 22
|35
|8.
|Лестер
|Заявка
|25
|9
|7
|9
|37 - 34
|34
|9.
|Эвертон
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|28 - 40
|31
|10.
|Борнмут
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|28 - 36
|28
|11.
|Уотфорд
|Заявка
|25
|7
|6
|12
|33 - 44
|27
|12.
|Вест Хэм
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|31 - 43
|27
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|23 - 38
|26
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|25
|6
|6
|13
|23 - 35
|24
|15.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|25
|6
|6
|13
|19 - 44
|24
|16.
|Сток Сити
|Заявка
|25
|6
|6
|13
|25 - 50
|24
|17.
|Брайтон
|Заявка
|25
|5
|9
|11
|18 - 34
|24
|18.
|Суонси
|Заявка
|25
|6
|5
|14
|18 - 36
|23
|19.
|Саутгемптон
|Заявка
|25
|4
|11
|10
|25 - 36
|23
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|25
|3
|11
|11
|19 - 34
|20
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Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - ЭвертонДо начала игры осталось 2 дня 15 часов 19 минут, которая состоится 03.02.2018.
Новости матча
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Жиру: "Горд стать частью "Челси" — 20:29
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Прогнозы на матч Арсенал - Эвертон
Арсенал
91.9% (68)
Ничья:
2.7% (2)
Эвертон
5.4% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Арсенал:
47.3% (35)
2:0 Арсенал:
23% (17)
3:1 Арсенал:
9.5% (7)
1:0 Арсенал:
5.4% (4)
1:2 Эвертон:
4.1% (3)
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