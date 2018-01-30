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Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Эвертон

До начала игры осталось 2 дня 15 часов 19 минут, которая состоится 03.02.2018.
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Прогнозы на матч Арсенал - Эвертон
Арсенал
91.9% (68)
Ничья:
2.7% (2)
Эвертон
5.4% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Арсенал:
47.3% (35)
Арсенал:
23% (17)
Арсенал:
9.5% (7)
Арсенал:
5.4% (4)
Эвертон:
4.1% (3)
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