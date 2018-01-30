Текстовая онлайн трансляция матча Бёрнли - Манчестер Сити

- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Терф Мур
Позже
Предыдущие игры
Бёрнли (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 31.01.2018 Ньюкасл 1:1 Бёрнли ПЛ
- 20.01.2018 Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 13.01.2018 Кристал Пэлас 1:0 Бёрнли ПЛ
- 06.01.2018 Манчестер Сити 4:1 Бёрнли К
- 01.01.2018 Бёрнли 1:2 Ливерпуль ПЛ
- 30.12.2017 Хаддерсфилд Таун 0:0 Бёрнли ПЛ
- 26.12.2017 Манчестер Юнайтед 2:2 Бёрнли ПЛ
- 23.12.2017 Бёрнли 0:3 Тоттенхэм ПЛ
- 16.12.2017 Брайтон 0:0 Бёрнли ПЛ
- 12.12.2017 Бёрнли 1:0 Сток Сити ПЛ
- 09.12.2017 Бёрнли 1:0 Уотфорд ПЛ
- 02.12.2017 Лестер 1:0 Бёрнли ПЛ
- 29.11.2017 Борнмут 1:2 Бёрнли ПЛ
- 26.11.2017 Бёрнли 0:1 Арсенал ПЛ
- 18.11.2017 Бёрнли 2:0 Суонси ПЛ
- 04.11.2017 Саутгемптон 0:1 Бёрнли ПЛ
- 30.10.2017 Бёрнли 1:0 Ньюкасл ПЛ
- 21.10.2017 Манчестер Сити 3:0 Бёрнли ПЛ
- 14.10.2017 Бёрнли 1:1 Вест Хэм ПЛ
- 01.10.2017 Эвертон 0:1 Бёрнли ПЛ
Манчестер Сити (последние 20 матчей: +17 =1 -2)
- 31.01.2018 Манчестер Сити 3:0 Вест Бромвич ПЛ
- 28.01.2018 Кардифф Сити 0:2 Манчестер Сити К
- 23.01.2018 Бристоль Сити 2:3 Манчестер Сити КЛ
- 20.01.2018 Манчестер Сити 3:1 Ньюкасл ПЛ
- 14.01.2018 Ливерпуль 4:3 Манчестер Сити ПЛ
- 09.01.2018 Манчестер Сити 2:1 Бристоль Сити КЛ
- 06.01.2018 Манчестер Сити 4:1 Бёрнли К
- 02.01.2018 Манчестер Сити 3:1 Уотфорд ПЛ
- 31.12.2017 Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Сити ПЛ
- 27.12.2017 Ньюкасл 0:1 Манчестер Сити ПЛ
- 23.12.2017 Манчестер Сити 4:0 Борнмут ПЛ
- 19.12.2017 Лестер 1:1 Манчестер Сити КЛ
- 16.12.2017 Манчестер Сити 4:1 Тоттенхэм ПЛ
- 13.12.2017 Суонси 0:4 Манчестер Сити ПЛ
- 10.12.2017 Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Сити ПЛ
- 06.12.2017 Шахтёр Дн 2:1 Манчестер Сити ЛЧ
- 03.12.2017 Манчестер Сити 2:1 Вест Хэм ПЛ
- 29.11.2017 Манчестер Сити 2:1 Саутгемптон ПЛ
- 26.11.2017 Хаддерсфилд Таун 1:2 Манчестер Сити ПЛ
- 21.11.2017 Манчестер Сити 1:0 Фейеноорд ЛЧ
Последние игры между собой
Бёрнли: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 5
Манчестер Сити: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 1
- 06.01.2018 Манчестер Сити 4:1 Бёрнли Кубок
- 21.10.2017 Манчестер Сити 3:0 Бёрнли Премьер-лига
- 02.01.2017 Манчестер Сити 2:1 Бёрнли Премьер-лига
- 26.11.2016 Бёрнли 1:2 Манчестер Сити Премьер-лига
- 14.03.2015 Бёрнли 1:0 Манчестер Сити Премьер-лига
- 28.12.2014 Манчестер Сити 2:2 Бёрнли Премьер-лига
- 03.04.2010 Бёрнли 1:6 Манчестер Сити Премьер-лига
- 07.11.2009 Манчестер Сити 3:3 Бёрнли Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|25
|22
|2
|1
|73 - 18
|68
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|25
|16
|5
|4
|49 - 18
|53
|3.
|Челси
|Заявка
|25
|15
|5
|5
|45 - 19
|50
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|25
|14
|8
|3
|57 - 29
|50
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|25
|14
|6
|5
|49 - 22
|48
|6.
|Арсенал
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|46 - 34
|42
|7.
|Бёрнли
|Заявка
|25
|9
|8
|8
|20 - 22
|35
|8.
|Лестер
|Заявка
|25
|9
|7
|9
|37 - 34
|34
|9.
|Эвертон
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|28 - 40
|31
|10.
|Борнмут
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|28 - 36
|28
|11.
|Уотфорд
|Заявка
|25
|7
|6
|12
|33 - 44
|27
|12.
|Вест Хэм
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|31 - 43
|27
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|23 - 38
|26
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|25
|6
|6
|13
|23 - 35
|24
|15.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|25
|6
|6
|13
|19 - 44
|24
|16.
|Сток Сити
|Заявка
|25
|6
|6
|13
|25 - 50
|24
|17.
|Брайтон
|Заявка
|25
|5
|9
|11
|18 - 34
|24
|18.
|Суонси
|Заявка
|25
|6
|5
|14
|18 - 36
|23
|19.
|Саутгемптон
|Заявка
|25
|4
|11
|10
|25 - 36
|23
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|25
|3
|11
|11
|19 - 34
|20
-
Текстовая онлайн трансляция матча Бёрнли - Манчестер СитиДо начала игры осталось 2 дня 10 часов 20 минут, которая состоится 03.02.2018.
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Бёрнли - Манчестер Сити
Бёрнли
2.6% (2)
Ничья:
9% (7)
Манчестер Сити
88.5% (69)
Вы не участвовали в прогнозе
0:2 Манчестер Сити:
38.5% (30)
1:2 Манчестер Сити:
17.9% (14)
1:3 Манчестер Сити:
11.5% (9)
1:1 Ничья:
6.4% (5)
0:3 Манчестер Сити:
5.1% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация