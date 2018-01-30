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Стадион:
Бёрнли
 
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Манчестер Сити
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Текстовая онлайн трансляция матча Бёрнли - Манчестер Сити

До начала игры осталось 2 дня 10 часов 20 минут, которая состоится 03.02.2018.
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Прогнозы на матч Бёрнли - Манчестер Сити
Бёрнли
2.6% (2)
Ничья:
9% (7)
Манчестер Сити
88.5% (69)

Вы не участвовали в прогнозе

Манчестер Сити:
38.5% (30)
Манчестер Сити:
17.9% (14)
Манчестер Сити:
11.5% (9)
Ничья:
6.4% (5)
Манчестер Сити:
5.1% (4)
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