Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Тоттенхэм

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Стадион: Энфилд
Предыдущие игры
Ливерпуль (последние 20 матчей: +13 =5 -2)
- 30.01.2018 Хаддерсфилд Таун 0:3 Ливерпуль ПЛ
- 27.01.2018 Ливерпуль 2:3 Вест Бромвич К
- 22.01.2018 Суонси 1:0 Ливерпуль ПЛ
- 14.01.2018 Ливерпуль 4:3 Манчестер Сити ПЛ
- 05.01.2018 Ливерпуль 2:1 Эвертон К
- 01.01.2018 Бёрнли 1:2 Ливерпуль ПЛ
- 30.12.2017 Ливерпуль 2:1 Лестер ПЛ
- 26.12.2017 Ливерпуль 5:0 Суонси ПЛ
- 22.12.2017 Арсенал 3:3 Ливерпуль ПЛ
- 17.12.2017 Борнмут 0:4 Ливерпуль ПЛ
- 13.12.2017 Ливерпуль 0:0 Вест Бромвич ПЛ
- 10.12.2017 Ливерпуль 1:1 Эвертон ПЛ
- 06.12.2017 Ливерпуль 7:0 Спартак Москва ЛЧ
- 02.12.2017 Брайтон 1:5 Ливерпуль ПЛ
- 29.11.2017 Сток Сити 0:3 Ливерпуль ПЛ
- 25.11.2017 Ливерпуль 1:1 Челси ПЛ
- 21.11.2017 Севилья 3:3 Ливерпуль ЛЧ
- 18.11.2017 Ливерпуль 3:0 Саутгемптон ПЛ
- 04.11.2017 Вест Хэм 1:4 Ливерпуль ПЛ
- 01.11.2017 Ливерпуль 3:0 Марибор ЛЧ
Тоттенхэм (последние 20 матчей: +12 =5 -3)
- 31.01.2018 Тоттенхэм 2:0 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 27.01.2018 Ньюпорт 1:1 Тоттенхэм К
- 21.01.2018 Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм ПЛ
- 13.01.2018 Тоттенхэм 4:0 Эвертон ПЛ
- 07.01.2018 Тоттенхэм 3:0 Уимблдон К
- 04.01.2018 Тоттенхэм 1:1 Вест Хэм ПЛ
- 02.01.2018 Суонси 0:2 Тоттенхэм ПЛ
- 26.12.2017 Тоттенхэм 5:2 Саутгемптон ПЛ
- 23.12.2017 Бёрнли 0:3 Тоттенхэм ПЛ
- 16.12.2017 Манчестер Сити 4:1 Тоттенхэм ПЛ
- 13.12.2017 Тоттенхэм 2:0 Брайтон ПЛ
- 09.12.2017 Тоттенхэм 5:1 Сток Сити ПЛ
- 06.12.2017 Тоттенхэм 3:0 АПОЭЛ ЛЧ
- 02.12.2017 Уотфорд 1:1 Тоттенхэм ПЛ
- 28.11.2017 Лестер 2:1 Тоттенхэм ПЛ
- 25.11.2017 Тоттенхэм 1:1 Вест Бромвич ПЛ
- 21.11.2017 Боруссия Д 1:2 Тоттенхэм ЛЧ
- 18.11.2017 Арсенал 2:0 Тоттенхэм ПЛ
- 05.11.2017 Тоттенхэм 1:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 01.11.2017 Тоттенхэм 3:1 Реал Мадрид ЛЧ
Последние игры между собой
Ливерпуль: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Тоттенхэм: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
- 22.10.2017 Тоттенхэм 4:1 Ливерпуль Премьер-лига
- 11.02.2017 Ливерпуль 2:0 Тоттенхэм Премьер-лига
- 25.10.2016 Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Кубок лиги
- 27.08.2016 Тоттенхэм 1:1 Ливерпуль Премьер-лига
- 02.04.2016 Ливерпуль 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига
- 17.10.2015 Тоттенхэм 0:0 Ливерпуль Премьер-лига
- 10.02.2015 Ливерпуль 3:2 Тоттенхэм Премьер-лига
- 31.08.2014 Тоттенхэм 0:3 Ливерпуль Премьер-лига
- 30.03.2014 Ливерпуль 4:0 Тоттенхэм Премьер-лига
- 15.12.2013 Тоттенхэм 0:5 Ливерпуль Премьер-лига
- 10.03.2013 Ливерпуль 3:2 Тоттенхэм Премьер-лига
- 28.11.2012 Тоттенхэм 2:1 Ливерпуль Премьер-лига
- 28.07.2012 Тоттенхэм 0:0 Ливерпуль Международные матчи (клубы)
- 07.02.2012 Ливерпуль 0:0 Тоттенхэм Премьер-лига
- 18.09.2011 Тоттенхэм 4:0 Ливерпуль Премьер-лига
- 15.05.2011 Ливерпуль 0:2 Тоттенхэм Премьер-лига
- 28.11.2010 Тоттенхэм 2:1 Ливерпуль Премьер-лига
- 20.01.2010 Ливерпуль 2:0 Тоттенхэм Премьер-лига
- 16.08.2009 Тоттенхэм 2:1 Ливерпуль Премьер-лига
- 24.05.2009 Ливерпуль 3:1 Тоттенхэм Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|25
|22
|2
|1
|73 - 18
|68
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|25
|16
|5
|4
|49 - 18
|53
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|25
|14
|8
|3
|57 - 29
|50
|4.
|Челси
|Заявка
|25
|15
|5
|5
|45 - 19
|50
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|25
|14
|6
|5
|49 - 22
|48
|6.
|Арсенал
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|46 - 34
|42
|7.
|Бёрнли
|Заявка
|25
|9
|8
|8
|20 - 22
|35
|8.
|Лестер
|Заявка
|25
|9
|7
|9
|37 - 34
|34
|9.
|Эвертон
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|28 - 40
|31
|10.
|Борнмут
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|28 - 36
|28
|11.
|Уотфорд
|Заявка
|25
|7
|6
|12
|33 - 44
|27
|12.
|Вест Хэм
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|31 - 43
|27
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|23 - 38
|26
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|25
|6
|6
|13
|23 - 35
|24
|15.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|25
|6
|6
|13
|19 - 44
|24
|16.
|Сток Сити
|Заявка
|25
|6
|6
|13
|25 - 50
|24
|17.
|Брайтон
|Заявка
|25
|5
|9
|11
|18 - 34
|24
|18.
|Суонси
|Заявка
|25
|6
|5
|14
|18 - 36
|23
|19.
|Саутгемптон
|Заявка
|25
|4
|11
|10
|25 - 36
|23
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|25
|3
|11
|11
|19 - 34
|20
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Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - ТоттенхэмДо начала игры осталось 2 дня 14 часов 11 минут, которая состоится 04.02.2018.
Новости матча
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Прогнозы на матч Ливерпуль - Тоттенхэм
Ливерпуль
67.5% (54)
Ничья:
20% (16)
Тоттенхэм
12.5% (10)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Ливерпуль:
41.3% (33)
1:0 Ливерпуль:
8.8% (7)
1:1 Ничья:
8.8% (7)
2:2 Ничья:
7.5% (6)
3:1 Ливерпуль:
6.3% (5)
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