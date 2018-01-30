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Тоттенхэм
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Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Тоттенхэм

До начала игры осталось 2 дня 14 часов 11 минут, которая состоится 04.02.2018.
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Прогнозы на матч Ливерпуль - Тоттенхэм
Ливерпуль
67.5% (54)
Ничья:
20% (16)
Тоттенхэм
12.5% (10)

Вы не участвовали в прогнозе

Ливерпуль:
41.3% (33)
Ливерпуль:
8.8% (7)
Ничья:
8.8% (7)
Ничья:
7.5% (6)
Ливерпуль:
6.3% (5)
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