Текстовая онлайн трансляция матча Лестер - Суонси

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Стадион: Кинг Пауэр
Предыдущие игры
Лестер (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 31.01.2018 Эвертон 2:1 Лестер ПЛ
- 27.01.2018 Питерборо Юнайтед 1:5 Лестер К
- 20.01.2018 Лестер 2:0 Уотфорд ПЛ
- 16.01.2018 Лестер 2:0 Флитвуд Таун К
- 13.01.2018 Челси 0:0 Лестер ПЛ
- 06.01.2018 Флитвуд Таун 0:0 Лестер К
- 01.01.2018 Лестер 3:0 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 30.12.2017 Ливерпуль 2:1 Лестер ПЛ
- 26.12.2017 Уотфорд 2:1 Лестер ПЛ
- 23.12.2017 Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 19.12.2017 Лестер 1:1 Манчестер Сити КЛ
- 16.12.2017 Лестер 0:3 Кристал Пэлас ПЛ
- 13.12.2017 Саутгемптон 1:4 Лестер ПЛ
- 09.12.2017 Ньюкасл 2:3 Лестер ПЛ
- 02.12.2017 Лестер 1:0 Бёрнли ПЛ
- 28.11.2017 Лестер 2:1 Тоттенхэм ПЛ
- 24.11.2017 Вест Хэм 1:1 Лестер ПЛ
- 18.11.2017 Лестер 0:2 Манчестер Сити ПЛ
- 04.11.2017 Сток Сити 2:2 Лестер ПЛ
- 29.10.2017 Лестер 2:0 Эвертон ПЛ
Суонси (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 30.01.2018 Суонси 3:1 Арсенал ПЛ
- 27.01.2018 Ноттс Каунти 1:1 Суонси К
- 22.01.2018 Суонси 1:0 Ливерпуль ПЛ
- 17.01.2018 Суонси 2:1 Вулверхэмптон К
- 13.01.2018 Ньюкасл 1:1 Суонси ПЛ
- 06.01.2018 Вулверхэмптон 0:0 Суонси К
- 02.01.2018 Суонси 0:2 Тоттенхэм ПЛ
- 30.12.2017 Уотфорд 1:2 Суонси ПЛ
- 26.12.2017 Ливерпуль 5:0 Суонси ПЛ
- 23.12.2017 Суонси 1:1 Кристал Пэлас ПЛ
- 18.12.2017 Эвертон 3:1 Суонси ПЛ
- 13.12.2017 Суонси 0:4 Манчестер Сити ПЛ
- 09.12.2017 Суонси 1:0 Вест Бромвич ПЛ
- 02.12.2017 Сток Сити 2:1 Суонси ПЛ
- 29.11.2017 Челси 1:0 Суонси ПЛ
- 25.11.2017 Суонси 0:0 Борнмут ПЛ
- 18.11.2017 Бёрнли 2:0 Суонси ПЛ
- 04.11.2017 Суонси 0:1 Брайтон ПЛ
- 28.10.2017 Арсенал 2:1 Суонси ПЛ
- 24.10.2017 Суонси 0:2 Манчестер Юнайтед КЛ
Последние игры между собой
Лестер: победы: 8, ничьи: 0, поражения: 4
Суонси: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 8
- 21.10.2017 Суонси 1:2 Лестер Премьер-лига
- 12.02.2017 Суонси 2:0 Лестер Премьер-лига
- 27.08.2016 Лестер 2:1 Суонси Премьер-лига
- 24.04.2016 Лестер 4:0 Суонси Премьер-лига
- 05.12.2015 Суонси 0:3 Лестер Премьер-лига
- 18.04.2015 Лестер 2:0 Суонси Премьер-лига
- 25.10.2014 Суонси 2:0 Лестер Премьер-лига
- 03.01.2011 Лестер 2:1 Суонси .Чемпионшип
- 23.10.2010 Суонси 2:0 Лестер .Чемпионшип
- 16.01.2010 Суонси 1:0 Лестер .Чемпионшип
- 02.01.2010 Лестер 2:1 Суонси Кубок
- 08.08.2009 Лестер 2:1 Суонси .Чемпионшип
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|25
|22
|2
|1
|73 - 18
|68
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|25
|16
|5
|4
|49 - 18
|53
|3.
|Челси
|Заявка
|25
|15
|5
|5
|45 - 19
|50
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|25
|14
|8
|3
|57 - 29
|50
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|25
|14
|6
|5
|49 - 22
|48
|6.
|Арсенал
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|46 - 34
|42
|7.
|Бёрнли
|Заявка
|25
|9
|8
|8
|20 - 22
|35
|8.
|Лестер
|Заявка
|25
|9
|7
|9
|37 - 34
|34
|9.
|Эвертон
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|28 - 40
|31
|10.
|Борнмут
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|28 - 36
|28
|11.
|Уотфорд
|Заявка
|25
|7
|6
|12
|33 - 44
|27
|12.
|Вест Хэм
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|31 - 43
|27
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|23 - 38
|26
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|25
|6
|6
|13
|23 - 35
|24
|15.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|25
|6
|6
|13
|19 - 44
|24
|16.
|Сток Сити
|Заявка
|25
|6
|6
|13
|25 - 50
|24
|17.
|Брайтон
|Заявка
|25
|5
|9
|11
|18 - 34
|24
|18.
|Суонси
|Заявка
|25
|6
|5
|14
|18 - 36
|23
|19.
|Саутгемптон
|Заявка
|25
|4
|11
|10
|25 - 36
|23
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|25
|3
|11
|11
|19 - 34
|20
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Текстовая онлайн трансляция матча Лестер - СуонсиДо начала игры осталось 2 дня 12 часов 49 минут, которая состоится 03.02.2018.
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Прогнозы на матч Лестер - Суонси
Лестер
94.4% (68)
Ничья:
1.4% (1)
Суонси
4.2% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Лестер:
34.7% (25)
2:0 Лестер:
29.2% (21)
1:0 Лестер:
22.2% (16)
3:1 Лестер:
2.8% (2)
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