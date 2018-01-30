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Лестер
 
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Суонси
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Текстовая онлайн трансляция матча Лестер - Суонси

До начала игры осталось 2 дня 12 часов 49 минут, которая состоится 03.02.2018.
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Прогнозы на матч Лестер - Суонси
Лестер
94.4% (68)
Ничья:
1.4% (1)
Суонси
4.2% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Лестер:
34.7% (25)
Лестер:
29.2% (21)
Лестер:
22.2% (16)
Лестер:
2.8% (2)
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