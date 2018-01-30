Текстовая онлайн трансляция матча Уотфорд - Челси

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Стадион: Викарадж Роад
Предыдущие игры
Уотфорд (последние 20 матчей: +5 =3 -12)
- 31.01.2018 Сток Сити 0:0 Уотфорд ПЛ
- 27.01.2018 Саутгемптон 1:0 Уотфорд К
- 20.01.2018 Лестер 2:0 Уотфорд ПЛ
- 13.01.2018 Уотфорд 2:2 Саутгемптон ПЛ
- 06.01.2018 Уотфорд 3:0 Бристоль Сити К
- 02.01.2018 Манчестер Сити 3:1 Уотфорд ПЛ
- 30.12.2017 Уотфорд 1:2 Суонси ПЛ
- 26.12.2017 Уотфорд 2:1 Лестер ПЛ
- 23.12.2017 Брайтон 1:0 Уотфорд ПЛ
- 16.12.2017 Уотфорд 1:4 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 12.12.2017 Кристал Пэлас 2:1 Уотфорд ПЛ
- 09.12.2017 Бёрнли 1:0 Уотфорд ПЛ
- 02.12.2017 Уотфорд 1:1 Тоттенхэм ПЛ
- 28.11.2017 Уотфорд 2:4 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 25.11.2017 Ньюкасл 0:3 Уотфорд ПЛ
- 19.11.2017 Уотфорд 2:0 Вест Хэм ПЛ
- 05.11.2017 Эвертон 3:2 Уотфорд ПЛ
- 28.10.2017 Уотфорд 0:1 Сток Сити ПЛ
- 21.10.2017 Челси 4:2 Уотфорд ПЛ
- 14.10.2017 Уотфорд 2:1 Арсенал ПЛ
Челси (последние 20 матчей: +10 =7 -3)
- 31.01.2018 Челси 0:3 Борнмут ПЛ
- 28.01.2018 Челси 3:0 Ньюкасл К
- 24.01.2018 Арсенал 2:1 Челси КЛ
- 20.01.2018 Брайтон 0:4 Челси ПЛ
- 17.01.2018 Челси 1:1 Норвич К
- 13.01.2018 Челси 0:0 Лестер ПЛ
- 10.01.2018 Челси 0:0 Арсенал КЛ
- 06.01.2018 Норвич 0:0 Челси К
- 03.01.2018 Арсенал 2:2 Челси ПЛ
- 30.12.2017 Челси 5:0 Сток Сити ПЛ
- 26.12.2017 Челси 2:0 Брайтон ПЛ
- 23.12.2017 Эвертон 0:0 Челси ПЛ
- 20.12.2017 Челси 2:1 Борнмут КЛ
- 16.12.2017 Челси 1:0 Саутгемптон ПЛ
- 12.12.2017 Хаддерсфилд Таун 1:3 Челси ПЛ
- 09.12.2017 Вест Хэм 1:0 Челси ПЛ
- 05.12.2017 Челси 1:1 Атлетико М ЛЧ
- 02.12.2017 Челси 3:1 Ньюкасл ПЛ
- 29.11.2017 Челси 1:0 Суонси ПЛ
- 25.11.2017 Ливерпуль 1:1 Челси ПЛ
Последние игры между собой
Уотфорд: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 6
Челси: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 0
- 21.10.2017 Челси 4:2 Уотфорд Премьер-лига
- 15.05.2017 Челси 4:3 Уотфорд Премьер-лига
- 20.08.2016 Уотфорд 1:2 Челси Премьер-лига
- 03.02.2016 Уотфорд 0:0 Челси Премьер-лига
- 26.12.2015 Челси 2:2 Уотфорд Премьер-лига
- 04.01.2015 Челси 3:0 Уотфорд Кубок
- 03.01.2010 Челси 5:0 Уотфорд Кубок
- 14.02.2009 Уотфорд 1:3 Челси Кубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|25
|22
|2
|1
|73 - 18
|68
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|25
|16
|5
|4
|49 - 18
|53
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|25
|14
|8
|3
|57 - 29
|50
|4.
|Челси
|Заявка
|25
|15
|5
|5
|45 - 19
|50
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|25
|14
|6
|5
|49 - 22
|48
|6.
|Арсенал
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|46 - 34
|42
|7.
|Бёрнли
|Заявка
|25
|9
|8
|8
|20 - 22
|35
|8.
|Лестер
|Заявка
|25
|9
|7
|9
|37 - 34
|34
|9.
|Эвертон
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|28 - 40
|31
|10.
|Борнмут
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|28 - 36
|28
|11.
|Уотфорд
|Заявка
|25
|7
|6
|12
|33 - 44
|27
|12.
|Вест Хэм
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|31 - 43
|27
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|23 - 38
|26
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|25
|6
|6
|13
|23 - 35
|24
|15.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|25
|6
|6
|13
|19 - 44
|24
|16.
|Сток Сити
|Заявка
|25
|6
|6
|13
|25 - 50
|24
|17.
|Брайтон
|Заявка
|25
|5
|9
|11
|18 - 34
|24
|18.
|Суонси
|Заявка
|25
|6
|5
|14
|18 - 36
|23
|19.
|Саутгемптон
|Заявка
|25
|4
|11
|10
|25 - 36
|23
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|25
|3
|11
|11
|19 - 34
|20
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Текстовая онлайн трансляция матча Уотфорд - ЧелсиДо начала игры осталось 2 дня 17 часов 34 минуты, которая состоится 05.02.2018.
Новости матча
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Прогнозы на матч Уотфорд - Челси
Уотфорд
5.6% (5)
Ничья:
5.6% (5)
Челси
88.9% (80)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Челси:
36.7% (33)
0:2 Челси:
25.6% (23)
0:1 Челси:
11.1% (10)
1:3 Челси:
8.9% (8)
1:1 Ничья:
4.4% (4)
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