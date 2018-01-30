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Стадион:
Уотфорд
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Уотфорд - Челси

До начала игры осталось 2 дня 17 часов 34 минуты, которая состоится 05.02.2018.
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Прогнозы на матч Уотфорд - Челси
Уотфорд
5.6% (5)
Ничья:
5.6% (5)
Челси
88.9% (80)

Вы не участвовали в прогнозе

Челси:
36.7% (33)
Челси:
25.6% (23)
Челси:
11.1% (10)
Челси:
8.9% (8)
Ничья:
4.4% (4)
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