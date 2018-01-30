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Стадион:
Кристал Пэлас
 
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Ньюкасл
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Текстовая онлайн трансляция матча Кристал Пэлас - Ньюкасл

До начала игры осталось 2 дня 11 часов 56 минут, которая состоится 04.02.2018.
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Прогнозы на матч Кристал Пэлас - Ньюкасл
Кристал Пэлас
49.4% (39)
Ничья:
26.6% (21)
Ньюкасл
24.1% (19)

Вы не участвовали в прогнозе

Кристал Пэлас:
24.1% (19)
Кристал Пэлас:
19% (15)
Ньюкасл:
19% (15)
Ничья:
17.7% (14)
Ничья:
7.6% (6)
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