Текстовая онлайн трансляция матча Кристал Пэлас - Ньюкасл

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Стадион: Селхерст Парк
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Кристал Пэлас (последние 20 матчей: +6 =8 -6)
- 30.01.2018 Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас ПЛ
- 20.01.2018 Арсенал 4:1 Кристал Пэлас ПЛ
- 13.01.2018 Кристал Пэлас 1:0 Бёрнли ПЛ
- 08.01.2018 Брайтон 2:1 Кристал Пэлас К
- 02.01.2018 Саутгемптон 1:2 Кристал Пэлас ПЛ
- 31.12.2017 Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Сити ПЛ
- 28.12.2017 Кристал Пэлас 2:3 Арсенал ПЛ
- 23.12.2017 Суонси 1:1 Кристал Пэлас ПЛ
- 16.12.2017 Лестер 0:3 Кристал Пэлас ПЛ
- 12.12.2017 Кристал Пэлас 2:1 Уотфорд ПЛ
- 09.12.2017 Кристал Пэлас 2:2 Борнмут ПЛ
- 02.12.2017 Вест Бромвич 0:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 28.11.2017 Брайтон 0:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 25.11.2017 Кристал Пэлас 2:1 Сток Сити ПЛ
- 18.11.2017 Кристал Пэлас 2:2 Эвертон ПЛ
- 05.11.2017 Тоттенхэм 1:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 28.10.2017 Кристал Пэлас 2:2 Вест Хэм ПЛ
- 24.10.2017 Бристоль Сити 4:1 Кристал Пэлас КЛ
- 21.10.2017 Ньюкасл 1:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 14.10.2017 Кристал Пэлас 2:1 Челси ПЛ
Ньюкасл (последние 20 матчей: +4 =5 -11)
- 31.01.2018 Ньюкасл 1:1 Бёрнли ПЛ
- 28.01.2018 Челси 3:0 Ньюкасл К
- 20.01.2018 Манчестер Сити 3:1 Ньюкасл ПЛ
- 13.01.2018 Ньюкасл 1:1 Суонси ПЛ
- 06.01.2018 Ньюкасл 3:1 Лутон Таун К
- 01.01.2018 Сток Сити 0:1 Ньюкасл ПЛ
- 30.12.2017 Ньюкасл 0:0 Брайтон ПЛ
- 27.12.2017 Ньюкасл 0:1 Манчестер Сити ПЛ
- 23.12.2017 Вест Хэм 2:3 Ньюкасл ПЛ
- 16.12.2017 Арсенал 1:0 Ньюкасл ПЛ
- 13.12.2017 Ньюкасл 0:1 Эвертон ПЛ
- 09.12.2017 Ньюкасл 2:3 Лестер ПЛ
- 02.12.2017 Челси 3:1 Ньюкасл ПЛ
- 28.11.2017 Вест Бромвич 2:2 Ньюкасл ПЛ
- 25.11.2017 Ньюкасл 0:3 Уотфорд ПЛ
- 18.11.2017 Манчестер Юнайтед 4:1 Ньюкасл ПЛ
- 04.11.2017 Ньюкасл 0:1 Борнмут ПЛ
- 30.10.2017 Бёрнли 1:0 Ньюкасл ПЛ
- 21.10.2017 Ньюкасл 1:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 15.10.2017 Саутгемптон 2:2 Ньюкасл ПЛ
Последние игры между собой
Кристал Пэлас: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 7
Ньюкасл: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 1
- 21.10.2017 Ньюкасл 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига
- 30.04.2016 Ньюкасл 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига
- 28.11.2015 Кристал Пэлас 5:1 Ньюкасл Премьер-лига
- 11.02.2015 Кристал Пэлас 1:1 Ньюкасл Премьер-лига
- 24.09.2014 Кристал Пэлас 2:3 Ньюкасл Кубок лиги
- 30.08.2014 Ньюкасл 3:3 Кристал Пэлас Премьер-лига
- 22.03.2014 Ньюкасл 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига
- 21.12.2013 Кристал Пэлас 0:3 Ньюкасл Премьер-лига
- 27.01.2010 Ньюкасл 2:0 Кристал Пэлас .Чемпионшип
- 22.08.2009 Кристал Пэлас 0:2 Ньюкасл .Чемпионшип
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|25
|22
|2
|1
|73 - 18
|68
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|25
|16
|5
|4
|49 - 18
|53
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|25
|14
|8
|3
|57 - 29
|50
|4.
|Челси
|Заявка
|25
|15
|5
|5
|45 - 19
|50
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|25
|14
|6
|5
|49 - 22
|48
|6.
|Арсенал
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|46 - 34
|42
|7.
|Бёрнли
|Заявка
|25
|9
|8
|8
|20 - 22
|35
|8.
|Лестер
|Заявка
|25
|9
|7
|9
|37 - 34
|34
|9.
|Эвертон
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|28 - 40
|31
|10.
|Борнмут
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|28 - 36
|28
|11.
|Уотфорд
|Заявка
|25
|7
|6
|12
|33 - 44
|27
|12.
|Вест Хэм
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|31 - 43
|27
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|23 - 38
|26
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|25
|6
|6
|13
|23 - 35
|24
|15.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|25
|6
|6
|13
|19 - 44
|24
|16.
|Сток Сити
|Заявка
|25
|6
|6
|13
|25 - 50
|24
|17.
|Брайтон
|Заявка
|25
|5
|9
|11
|18 - 34
|24
|18.
|Суонси
|Заявка
|25
|6
|5
|14
|18 - 36
|23
|19.
|Саутгемптон
|Заявка
|25
|4
|11
|10
|25 - 36
|23
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|25
|3
|11
|11
|19 - 34
|20
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Текстовая онлайн трансляция матча Кристал Пэлас - НьюкаслДо начала игры осталось 2 дня 11 часов 56 минут, которая состоится 04.02.2018.
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Прогнозы на матч Кристал Пэлас - Ньюкасл
Кристал Пэлас
49.4% (39)
Ничья:
26.6% (21)
Ньюкасл
24.1% (19)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Кристал Пэлас:
24.1% (19)
2:1 Кристал Пэлас:
19% (15)
1:2 Ньюкасл:
19% (15)
1:1 Ничья:
17.7% (14)
0:0 Ничья:
7.6% (6)
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