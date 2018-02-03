Стадион: Филипс Зрители: 32800
4:0
Конец матча
20' Желтая карточкаВан Гинкел Марко
39' Желтая карточкаNicolas Freire
42' Красная карточкаВан дер Харт Микки
1:0
45' ГолДе Йонг Люк
2:0
65' ГолДе Йонг Люк
3:0
72' ГолДе Йонг Люк
4:0
79' ГолБренет Джошуа
Новости после матча
Второй тайм
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
94'
ПСВ заслуженно побеждает в отличном матче
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 32800 болельщиков
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
92'
Гудмундссон Альберт из команды ПСВ в офсайде
92'
Мениг Квинси нанес удар, мяч был парирован, но Зут Йерун не удержал его в руках.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Исима-Мирен Николя наказан за толчок Nicolas Freire
90'
Лосано Ирвин из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
90'
Лосано Ирвин из команды ПСВ разыграл угловой с левого угла.
90'
Эхизибуэ Кингсли предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
90'
Гудмундссон Альберт из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
88'
87'
Хорошую попытку сделал Мален Дониэлл. Удар в створ, но вратарь начеку
86'
86'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
86'
Лосано Ирвин из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
85'
85'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
84'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
83'
Гудмундссон Альберт из команды ПСВ делает пас партнеру.
83'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ делает навес прямо в штрафную.
82'
Тактическая замена. Де Йонг Люк уходит с поля и его заменяет Мален Дониэлл
82'
Де Йонг Люк из команды ПСВ сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
80'
Баккер Эрик возвращается на поле, всё в порядке.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
79'
Гудмундссон Альберт сделал результативную передачу.
79'
Г О О О О Л - Бренет Джошуа изменил счет на табло!
79'
Бренет Джошуа из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
79'
Де Йонг Люк из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
78'
78'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
78'
Тактическая замена. Бергвейн Стевен уходит с поля и его заменяет Гудмундссон Альберт
78'
Ох, нехорошо это выглядит. Баккер Эрик получил травму и медбригада забирает его с поля.
77'
Баккер Эрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
77'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
76'
Хендрикс Йоррит не смог попасть в створ ударом издали
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
75'
Эхизибуэ Кингсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Лосано Ирвин из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
74'
Де Йонг Люк из команды ПСВ плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
73'
73'
Лосано Ирвин из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
73'
Тактическая замена. Маринус Ваутер уходит с поля и его заменяет Мениг Квинси
72'
Бренет Джошуа сделал результативную передачу.
72'
Г О О О О Л - Де Йонг Люк из команды ПСВ забил гол! Легко это для такого игрока, как Де Йонг Люк
72'
Бренет Джошуа из команды ПСВ делает навес прямо в штрафную.
71'
Хендрикс Йоррит разрезает оборону соперника отличным пасом
70'
Ван Гинкел Марко получил травму и заменен. Mauro Junior выходит на поле.
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
68'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Лосано Ирвин нанес удар в каркас ворот!
68'
Лосано Ирвин из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
68'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Philippe Sandler из команды ПЕК Зволле.
68'
68'
Philippe Sandler из команды ПЕК Зволле хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
67'
67'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
67'
Хорошую попытку сделал Ван Гинкел Марко. Удар в створ, но вратарь начеку
65'
Лосано Ирвин сделал результативную передачу.
65'
Г О О О О О О Л - Де Йонг Люк из команды ПСВ с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
65'
Лосано Ирвин из команды ПСВ делает навес прямо в штрафную.
65'
Ван Гинкел Марко разрезает оборону соперника отличным пасом
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
65'
65'
Шанс! Ариас Сантьяго из команды ПСВ пробил головой, но мимо
64'
64'
Марселлис Дирк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
64'
63'
Марселлис Дирк из команды ПЕК Зволле толкнул локтем оппонента. Это Де Йонг Люк заработал фол
62'
Судья сигнализирует, что Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Бергвейн Стевен
62'
Лосано Ирвин из команды ПСВ сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
62'
61'
Бергвейн Стевен нанес удар издали, а Mike Hauptmeijer отбил его обратно в игру!
61'
Отличные скиллы показывает Бергвейн Стевен, обводя своих соперников
60'
60'
Лосано Ирвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
Судья сигнализирует, что Маринус Ваутер из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Ван Гинкел Марко
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
59'
59'
58'
ПСВ нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
58'
Mike Hauptmeijer из команды ПЕК Зволле сделал отличный сейв!
58'
Mike Hauptmeijer не дал случится голу! Де Йонг Люк должен был забивать, но Mike Hauptmeijer сделал отличный сейв
57'
ШАНС! Де Йонг Люк вышел один-на-один с голкипером...
57'
Ариас Сантьяго разрезает оборону соперника отличным пасом
57'
Шваб Даниэль из команды ПСВ наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
56'
56'
Марселлис Дирк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
56'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
53'
Хендрикс Йоррит нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
53'
Де Йонг Люк из команды ПСВ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
53'
53'
Бренет Джошуа из команды ПСВ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
52'
Ох, красивый был бы гол! Де Йонг Люк пробил с лета в перекладину!
52'
51'
51'
Шанс! Ван Гинкел Марко из команды ПСВ пробил головой, но мимо
51'
50'
Philippe Sandler предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
50'
Philippe Sandler предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
49'
49'
Плохо сыграл Марселлис Дирк - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
49'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
49'
48'
Nicolas Freire предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
48'
ГО-О-О-О-ОЛ! Де Йонг Люк из клуба "ПСВ" отправил мяч головой в ворота.
48'
Лосано Ирвин из команды ПСВ подал угловой слева.
48'
Лосано Ирвин сделал результативную передачу.
47'
Эхизибуэ Кингсли предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Бренет Джошуа из команды ПСВ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
46'
Лосано Ирвин из команды ПСВ навешивает в штрафную с рикошетом.
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
45'
45'
44'
Лосано Ирвин возвращается на поле, всё в порядке.
44'
44'
Ван Гинкел Марко решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
43'
Тактическая замена. Ондан Терелл уходит с поля и его заменяет Mike Hauptmeijer
42'
Ох, нехорошо это выглядит. Лосано Ирвин получил травму и медбригада забирает его с поля.
42'
Лосано Ирвин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
42'
УДАЛЕНИЕ! - Ван дер Харт Микки увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
42'
Безумный фол. Ван дер Харт Микки грубо играет против соперника. Пострадал Лосано Ирвин
42'
ШАНС! Лосано Ирвин вышел один-на-один с голкипером...
41'
Игроки ФК "ПСВ" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
41'
Хорошую попытку сделал Де Йонг Люк. Удар в створ, но вратарь начеку
40'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ делает навес прямо в штрафную.
40'
Ван Гинкел Марко из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
39'
Nicolas Freire получил желтую карточку от судьи
39'
Судья свистит. Nicolas Freire атаковал сзади соперника. Это Бергвейн Стевен заработал своей команде штрафной
37'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
37'
Намли Юнес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
36'
Судья сигнализирует, что Бренет Джошуа из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Ондан Терелл
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
34'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
34'
34'
ШАНС! Лосано Ирвин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
31'
Ондан Терелл из команды ПЕК Зволле в офсайде
31'
Хорошую попытку сделал Нейланд Стефан. Удар в створ, но вратарь начеку
31'
30'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
30'
Деккер Рик получил травму и заменен. Ондан Терелл выходит на поле.
29'
Деккер Рик возвращается на поле, всё в порядке.
28'
Ох, нехорошо это выглядит. Деккер Рик получил травму и медбригада забирает его с поля.
28'
Деккер Рик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
27'
27'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
27'
Бергвейн Стевен нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
26'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
25'
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
23'
Зут Йерун взял и забрал мяч на выходе
22'
Nicolas Freire из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
22'
20'
Ван Гинкел Марко получил желтую карточку от судьи
20'
Ван Гинкел Марко из команды ПСВ опасно и грубо сыграл. Нейланд Стефан пострадал.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
20'
18'
17'
16'
16'
Рамселар Барт из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
16'
Игроки ФК "ПСВ" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
16'
Плохо сыграл Шваб Даниэль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
15'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
15'
15'
Маринус Ваутер из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
15'
Бренет Джошуа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
14'
14'
ШАНС! Ариас Сантьяго нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
13'
13'
13'
13'
Деккер Рик возвращается на поле, всё в порядке.
13'
13'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
13'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
12'
Ван Гинкел Марко нанес удар, мяч был парирован, но Ван дер Харт Микки не удержал его в руках.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
10'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
10'
Ох, нехорошо это выглядит. Деккер Рик получил травму и медбригада забирает его с поля.
9'
Деккер Рик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
9'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
9'
9'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ навешивает в штрафную с рикошетом.
7'
7'
Судья свистит. Рамселар Барт атаковал сзади соперника. Это Деккер Рик заработал своей команде штрафной
6'
Philippe Sandler выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
3'
3'
Мохтар Юнес не смог попасть в створ ударом издали
3'
Лосано Ирвин из команды ПСВ плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
3'
3'
Судья сигнализирует, что Маринус Ваутер из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Рамселар Барт
2'
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "ПЕК Зволле". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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