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Стадион: Зрители: 32800
ПСВ
4:0
Конец матча
ПЕК Зволле
0'
20' Желтая карточка
Ван Гинкел Марко
39' Желтая карточка
Nicolas Freire
42' Красная карточка
Ван дер Харт Микки
1:0
45' Гол
Де Йонг Люк
2:0
65' Гол
Де Йонг Люк
3:0
72' Гол
Де Йонг Люк
4:0
79' Гол
Бренет Джошуа
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
94'
ПСВ заслуженно побеждает в отличном матче
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 32800 болельщиков
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Офсайд
92'
Гудмундссон Альберт из команды ПСВ в офсайде
92'
Мениг Квинси нанес удар, мяч был парирован, но Зут Йерун не удержал его в руках.

91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
91'
Исима-Мирен Николя наказан за толчок Nicolas Freire
90'
Лосано Ирвин из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
Угловой
90'
Лосано Ирвин из команды ПСВ разыграл угловой с левого угла.
90'
Эхизибуэ Кингсли предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
90'
Гудмундссон Альберт из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Офсайд
88'
Лосано Ирвин из команды ПСВ в офсайде
87'
Хорошую попытку сделал Мален Дониэлл. Удар в створ, но вратарь начеку
86'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
86'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
86'
Лосано Ирвин из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
85'
Марселлис Дирк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
84'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
83'
Гудмундссон Альберт из команды ПСВ делает пас партнеру.
83'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ делает навес прямо в штрафную.
82'
Тактическая замена. Де Йонг Люк уходит с поля и его заменяет Мален Дониэлл
82'
Де Йонг Люк из команды ПСВ сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
Травма, повреждение
80'
Баккер Эрик возвращается на поле, всё в порядке.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
79'
Гудмундссон Альберт сделал результативную передачу.
Описание гола
79'
Г О О О О Л - Бренет Джошуа изменил счет на табло!
79'
Бренет Джошуа из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
79'
Де Йонг Люк из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
78'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
78'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
78'
Тактическая замена. Бергвейн Стевен уходит с поля и его заменяет Гудмундссон Альберт
Травма, повреждение
78'
Ох, нехорошо это выглядит. Баккер Эрик получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
77'
Баккер Эрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
77'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
76'
Хендрикс Йоррит не смог попасть в створ ударом издали
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
75'
Эхизибуэ Кингсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Лосано Ирвин из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
74'
Де Йонг Люк из команды ПСВ плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
73'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
73'
Лосано Ирвин из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
73'
Тактическая замена. Маринус Ваутер уходит с поля и его заменяет Мениг Квинси
72'
Бренет Джошуа сделал результативную передачу.
Описание гола
72'
Г О О О О Л - Де Йонг Люк из команды ПСВ забил гол! Легко это для такого игрока, как Де Йонг Люк
72'
Бренет Джошуа из команды ПСВ делает навес прямо в штрафную.
71'
Хендрикс Йоррит разрезает оборону соперника отличным пасом
70'
Ван Гинкел Марко получил травму и заменен. Mauro Junior выходит на поле.
Офсайд
70'
Лосано Ирвин из команды ПСВ в офсайде
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
68'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Лосано Ирвин нанес удар в каркас ворот!
68'
Лосано Ирвин из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
68'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Philippe Sandler из команды ПЕК Зволле.
68'
Mike Hauptmeijer взял и забрал мяч на выходе
68'
Philippe Sandler из команды ПЕК Зволле хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
67'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
67'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
67'
Хорошую попытку сделал Ван Гинкел Марко. Удар в створ, но вратарь начеку
65'
Лосано Ирвин сделал результативную передачу.
Описание гола
65'
Г О О О О О О Л - Де Йонг Люк из команды ПСВ с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
65'
Лосано Ирвин из команды ПСВ делает навес прямо в штрафную.
65'
Ван Гинкел Марко разрезает оборону соперника отличным пасом
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
65'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
65'
Шанс! Ариас Сантьяго из команды ПСВ пробил головой, но мимо
Угловой
64'
Лосано Ирвин из команды ПСВ подал угловой справа.
64'
Марселлис Дирк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
64'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
63'
Марселлис Дирк из команды ПЕК Зволле толкнул локтем оппонента. Это Де Йонг Люк заработал фол
Фол, нарушение
62'
Судья сигнализирует, что Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Бергвейн Стевен
62'
Лосано Ирвин из команды ПСВ сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
62'
Ван Гинкел Марко из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
61'
Бергвейн Стевен нанес удар издали, а Mike Hauptmeijer отбил его обратно в игру!
61'
Отличные скиллы показывает Бергвейн Стевен, обводя своих соперников
60'
Марселлис Дирк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Лосано Ирвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
60'
Судья сигнализирует, что Маринус Ваутер из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Ван Гинкел Марко
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
59'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
59'
Ван Гинкел Марко из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
58'
ПСВ нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
58'
Mike Hauptmeijer из команды ПЕК Зволле сделал отличный сейв!
58'
Mike Hauptmeijer не дал случится голу! Де Йонг Люк должен был забивать, но Mike Hauptmeijer сделал отличный сейв
57'
ШАНС! Де Йонг Люк вышел один-на-один с голкипером...
57'
Ариас Сантьяго разрезает оборону соперника отличным пасом
57'
Шваб Даниэль из команды ПСВ наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
56'
Лосано Ирвин из команды ПСВ подал угловой справа.
56'
Марселлис Дирк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
56'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
53'
Хендрикс Йоррит нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
53'
Де Йонг Люк из команды ПСВ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
53'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
53'
Бренет Джошуа из команды ПСВ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
52'
Ох, красивый был бы гол! Де Йонг Люк пробил с лета в перекладину!
52'
Бренет Джошуа из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
51'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
51'
Шанс! Ван Гинкел Марко из команды ПСВ пробил головой, но мимо
Угловой
51'
Лосано Ирвин из команды ПСВ подал угловой справа.
50'
Philippe Sandler предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
50'
Лосано Ирвин из команды ПСВ подал угловой справа.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
50'
Philippe Sandler предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
49'
Mike Hauptmeijer взял и забрал мяч на выходе
49'
Плохо сыграл Марселлис Дирк - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
49'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Угловой
49'
Лосано Ирвин из команды ПСВ подал угловой справа.
48'
Nicolas Freire предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Описание гола
48'
ГО-О-О-О-ОЛ! Де Йонг Люк из клуба "ПСВ" отправил мяч головой в ворота.
Угловой
48'
Лосано Ирвин из команды ПСВ подал угловой слева.
48'
Лосано Ирвин сделал результативную передачу.
47'
Эхизибуэ Кингсли предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Бренет Джошуа из команды ПСВ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
Mike Hauptmeijer взял и забрал мяч на выходе
46'
Лосано Ирвин из команды ПСВ навешивает в штрафную с рикошетом.
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
45'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
45'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
44'
Лосано Ирвин возвращается на поле, всё в порядке.
44'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
44'
Ван Гинкел Марко решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
43'
Тактическая замена. Ондан Терелл уходит с поля и его заменяет Mike Hauptmeijer
Травма, повреждение
42'
Ох, нехорошо это выглядит. Лосано Ирвин получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
42'
Лосано Ирвин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
42'
УДАЛЕНИЕ! - Ван дер Харт Микки увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Фол, нарушение
42'
Безумный фол. Ван дер Харт Микки грубо играет против соперника. Пострадал Лосано Ирвин
42'
ШАНС! Лосано Ирвин вышел один-на-один с голкипером...
41'
Игроки ФК "ПСВ" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
41'
Хорошую попытку сделал Де Йонг Люк. Удар в створ, но вратарь начеку
40'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ делает навес прямо в штрафную.
40'
Ван Гинкел Марко из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Желтая карточка
39'
Nicolas Freire получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
39'
Судья свистит. Nicolas Freire атаковал сзади соперника. Это Бергвейн Стевен заработал своей команде штрафной
37'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Шваб Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Намли Юнес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Бренет Джошуа из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Ондан Терелл
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
34'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
34'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
34'
ШАНС! Лосано Ирвин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Офсайд
31'
Ондан Терелл из команды ПЕК Зволле в офсайде
31'
Хорошую попытку сделал Нейланд Стефан. Удар в створ, но вратарь начеку
31'
Марселлис Дирк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
30'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
30'
Деккер Рик получил травму и заменен. Ондан Терелл выходит на поле.
Травма, повреждение
29'
Деккер Рик возвращается на поле, всё в порядке.
Травма, повреждение
28'
Ох, нехорошо это выглядит. Деккер Рик получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
28'
Деккер Рик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
27'
Марселлис Дирк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
27'
Бергвейн Стевен нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Шваб Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
25'
Ван дер Харт Микки взял и забрал мяч на выходе
25'
Бренет Джошуа из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
23'
Зут Йерун взял и забрал мяч на выходе
22'
Nicolas Freire из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
22'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
20'
Ван Гинкел Марко получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
20'
Ван Гинкел Марко из команды ПСВ опасно и грубо сыграл. Нейланд Стефан пострадал.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
20'
Удар от ворот произведет ПСВ
Офсайд
18'
Лосано Ирвин из команды ПСВ в офсайде
17'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Ван дер Харт Микки взял и забрал мяч на выходе
16'
Рамселар Барт из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
16'
Игроки ФК "ПСВ" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
16'
Плохо сыграл Шваб Даниэль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
15'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
15'
Шваб Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
15'
Маринус Ваутер из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
15'
Бренет Джошуа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
14'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
14'
ШАНС! Ариас Сантьяго нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
13'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Марселлис Дирк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Бренет Джошуа из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
13'
Деккер Рик возвращается на поле, всё в порядке.
13'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
13'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
12'
Ван Гинкел Марко нанес удар, мяч был парирован, но Ван дер Харт Микки не удержал его в руках.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
10'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
10'
Ох, нехорошо это выглядит. Деккер Рик получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
9'
Деккер Рик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
9'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
9'
Ван дер Харт Микки взял и забрал мяч на выходе
9'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ навешивает в штрафную с рикошетом.
7'
Удар от ворот произведет ПСВ
Фол, нарушение
7'
Судья свистит. Рамселар Барт атаковал сзади соперника. Это Деккер Рик заработал своей команде штрафной
6'
Philippe Sandler выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Ван Гинкел Марко из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
3'
Удар от ворот произведет ПСВ
3'
Мохтар Юнес не смог попасть в створ ударом издали
3'
Лосано Ирвин из команды ПСВ плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
3'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Маринус Ваутер из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Рамселар Барт
2'
Удар от ворот произведет ПСВ
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "ПЕК Зволле". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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