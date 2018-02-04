Стадион: АФАС
2:1
Второй тайм: 48'
1:0
13' Гол в свои воротаБангор Патрик
1:1
22' ГолJorn Vancamp
2:1
36' ГолМидтше Фредрик
Второй тайм
48'
Судья сигнализирует, что Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Густафссон Симон
47'
47'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
47'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Вюйтенс Стейн наказан за толчок Нгобо Фред
46'
Бангор Патрик нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
46'
45'
Teun Koopmeiners выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Оассар Адиль из команды Рода подал угловой справа.
45'
Вюйтенс Стейн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
45'
Росхёвел Микхал из команды Рода делает навес прямо в штрафную.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
45'
Мидтше Фредрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
44'
Судья свистит. Хацидиакос Пантелис атаковал сзади соперника. Это Нгобо Фред заработал своей команде штрафной
43'
43'
Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Тил Гуус мяча так и не получил
43'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
43'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар делает навес прямо в штрафную.
42'
42'
ШАНС! Джаханбакш Алиреза нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
42'
Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
41'
41'
41'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
39'
Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
39'
39'
Вюйтенс Стейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
38'
Судья сигнализирует, что Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Росхёвел Микхал
38'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Хацидиакос Пантелис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
36'
ГОООООЛ - Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар забивает из-за штрафной площади
36'
Джаханбакш Алиреза не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
36'
36'
Jorn Vancamp из команды Рода опасно и грубо сыграл. Teun Koopmeiners пострадал.
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
35'
Вегхорст Ваут нанес удар чуть мимо. Близко!
35'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар играет в стеночку с партнером по команде. Вегхорст Ваут это был.
35'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
34'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
34'
33'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар в офсайде
33'
Игроки ФК "Рода" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
33'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с правого угла.
32'
Шахин Дани получил травму и заменен. Нгобо Фред выходит на поле.
32'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
32'
32'
32'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
31'
Ох, нехорошо это выглядит. Шахин Дани получил травму и медбригада забирает его с поля.
31'
Шахин Дани на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
29'
27'
26'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар забрасывает мяч в штрафную.
26'
26'
Как он промахнулся? Вегхорст Ваут имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
25'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
25'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
22'
Шахин Дани сделал результативную передачу.
22'
Г О О О О Л - Jorn Vancamp изменил счет на табло!
21'
21'
Джаханбакш Алиреза нанес удар, но промахнулся очень сильно.
21'
Бангор Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
18'
18'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Вегхорст Ваут нанес удар в каркас ворот!
18'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает навес прямо в штрафную.
18'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
17'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
17'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
17'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с левого угла.
16'
Бангор Патрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
16'
Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
15'
Вегхорст Ваут пробил головой, вратарь справился с ударом.
15'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
13'
Г О О О О Л - Бангор Патрик уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
13'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар делает навес прямо в штрафную.
13'
13'
Вюйтенс Стейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
11'
Шахин Дани из команды Рода делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
Судья сигнализирует, что Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Афдияй Донис
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
10'
10'
Как он промахнулся? Оуведжан Томас имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
9'
8'
Юрьюс Хидде взял и забрал мяч на выходе
8'
Teun Koopmeiners из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
6'
Jorn Vancamp из команды Рода в офсайде
6'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
5'
5'
Как он промахнулся? Сёнтьенс Матс имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
5'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар делает навес прямо в штрафную.
5'
4'
Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
3'
Оассар Адиль из команды Рода подал угловой справа.
3'
Вюйтенс Стейн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
Росхёвел Микхал из команды Рода делает навес прямо в штрафную.
2'
1'
Афдияй Донис из команды Рода в офсайде
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Рода". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AFAS Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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