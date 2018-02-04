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Стадион:
АЗ Алкмаар
2:1
Второй тайм: 48'
Рода
0'
1:0
13' Гол в свои ворота
Бангор Патрик
1:1
22' Гол
Jorn Vancamp
2:1
36' Гол
Мидтше Фредрик
48'
Второй тайм
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Густафссон Симон
47'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
47'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
46'
Вюйтенс Стейн наказан за толчок Нгобо Фред
46'
Бангор Патрик нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
46'
Оассар Адиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
Teun Koopmeiners выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
45'
Оассар Адиль из команды Рода подал угловой справа.
45'
Вюйтенс Стейн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
45'
Росхёвел Микхал из команды Рода делает навес прямо в штрафную.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
45'
Мидтше Фредрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Оассар Адиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
44'
Судья свистит. Хацидиакос Пантелис атаковал сзади соперника. Это Нгобо Фред заработал своей команде штрафной
43'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Тил Гуус мяча так и не получил
43'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
43'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар делает навес прямо в штрафную.
42'
Удар от ворот произведет Рода
42'
ШАНС! Джаханбакш Алиреза нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
42'
Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
41'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
41'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
39'
Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
39'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Вюйтенс Стейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Оассар Адиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Росхёвел Микхал
38'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Хацидиакос Пантелис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Росхёвел Микхал из команды Рода отправил кросс в штрафную...
Описание гола
36'
ГОООООЛ - Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар забивает из-за штрафной площади
36'
Джаханбакш Алиреза не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
36'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
Фол, нарушение
36'
Jorn Vancamp из команды Рода опасно и грубо сыграл. Teun Koopmeiners пострадал.
35'
Удар от ворот произведет Рода
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
35'
Вегхорст Ваут нанес удар чуть мимо. Близко!
35'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар играет в стеночку с партнером по команде. Вегхорст Ваут это был.
35'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
34'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
34'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
33'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар в офсайде
33'
Игроки ФК "Рода" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Угловой
33'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с правого угла.
32'
Шахин Дани получил травму и заменен. Нгобо Фред выходит на поле.
32'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
32'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
32'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
31'
Ох, нехорошо это выглядит. Шахин Дани получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
31'
Шахин Дани на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
29'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Удар от ворот произведет Рода
26'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар забрасывает мяч в штрафную.
26'
Удар от ворот произведет Рода
26'
Как он промахнулся? Вегхорст Ваут имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
25'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
25'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
22'
Шахин Дани сделал результативную передачу.
Описание гола
22'
Г О О О О Л - Jorn Vancamp изменил счет на табло!
21'
Удар от ворот произведет Рода
21'
Джаханбакш Алиреза нанес удар, но промахнулся очень сильно.
21'
Бангор Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
18'
Удар от ворот произведет Рода
18'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Вегхорст Ваут нанес удар в каркас ворот!
18'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает навес прямо в штрафную.
18'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
17'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
17'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
Угловой
17'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с левого угла.
16'
Бангор Патрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
16'
Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
15'
Вегхорст Ваут пробил головой, вратарь справился с ударом.
15'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
Описание гола
13'
Г О О О О Л - Бангор Патрик уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
13'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар делает навес прямо в штрафную.
13'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
13'
Вюйтенс Стейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Росхёвел Микхал из команды Рода отправил кросс в штрафную...
11'
Шахин Дани из команды Рода делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Афдияй Донис
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
10'
Удар от ворот произведет Рода
10'
Как он промахнулся? Оуведжан Томас имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
9'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
8'
Юрьюс Хидде взял и забрал мяч на выходе
8'
Teun Koopmeiners из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
Офсайд
6'
Jorn Vancamp из команды Рода в офсайде
6'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
6'
Росхёвел Микхал из команды Рода отправил кросс в штрафную...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
5'
Удар от ворот произведет Рода
5'
Как он промахнулся? Сёнтьенс Матс имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
5'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар делает навес прямо в штрафную.
5'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
Угловой
3'
Оассар Адиль из команды Рода подал угловой справа.
3'
Вюйтенс Стейн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
Росхёвел Микхал из команды Рода делает навес прямо в штрафную.
2'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
1'
Афдияй Донис из команды Рода в офсайде
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Рода". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AFAS Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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