Стадион: Полман Зрители: 10127
1:1
Конец матча
0:1
21' ГолЙонсен Бьорн
42' Желтая карточкаReuven Niemeijer
1:1
54' ГолReuven Niemeijer
74' Желтая карточкаИммерс Лекс
77' Желтая карточкаКюйперс Бас
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
93'
92'
Хардевельд Джефф из команды Хераклес делает неудачный навес.
92'
Судья сигнализирует, что Фалкенбург Эрик из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Хардевельд Джефф
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
91'
90'
Reuven Niemeijer не смог попасть в створ ударом издали
90'
Навратил Ярослав из команды Хераклес делает пас партнеру.
90'
Монтейро Гамиро из команды Хераклес сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
88'
Монтейро Гамиро из команды Хераклес в офсайде
88'
88'
Ван ден Бёйс Дарио из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
88'
Шанс! Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг пробил головой, но мимо
87'
Иммерс Лекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
87'
Тактическая замена. Shaquille Pinas уходит с поля и его заменяет Nick Kuipers
87'
Судья сигнализирует, что Навратил Ярослав из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Гортер Донни
86'
Судья свистит. Бекер Шеральдо атаковал сзади соперника. Это Хардевельд Джефф заработал своей команде штрафной
86'
85'
Reuven Niemeijer из команды Хераклес сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
85'
Reuven Niemeijer из команды Хераклес делает пас партнеру.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
85'
Шанс! Вермейж Винсент из команды Хераклес пробил головой, но мимо
84'
84'
84'
83'
83'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
78'
Тактическая замена. Петерсон Кристофер уходит с поля и его заменяет Навратил Ярослав
78'
Тактическая замена. Абденассер Кайати уходит с поля и его заменяет Гортер Донни
78'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
77'
Кюйперс Бас получил желтую карточку от судьи
77'
Назначен штрафной. Пострадал Кювас Брандлей, его свалил Кюйперс Бас.
77'
77'
Баккер Данни из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
77'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг забрасывает мяч в штрафную.
76'
76'
Кювас Брандлей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
74'
Иммерс Лекс получил желтую карточку от судьи
74'
Безумный фол. Иммерс Лекс грубо играет против соперника. Пострадал Монтейро Гамиро
74'
Монтейро Гамиро из команды Хераклес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
74'
74'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает пас партнеру.
74'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
73'
Судья сигнализирует, что Reuven Niemeijer из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Кюйперс Бас
73'
73'
Хардевельд Джефф из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
73'
72'
72'
Игроки ФК "Хераклес" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
71'
71'
71'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
70'
70'
ШАНС! Вермейж Винсент нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
70'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает пас партнеру.
69'
69'
69'
Цвинкелс Роберт из команды АДО Ден Хааг сделал отличный сейв!
69'
Монтейро Гамиро имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
68'
68'
Йонсен Бьорн из команды АДО Ден Хааг наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
68'
Абденассер Кайати навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
67'
Судья сигнализирует, что Петерсон Кристофер из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Бекер Шеральдо
67'
67'
Баккер Данни из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
66'
66'
Йонсен Бьорн из команды АДО Ден Хааг в офсайде
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
65'
65'
65'
Sebastian Jakubiak из команды Хераклес играет слишком грубо. Кюйперс Бас оказался на газоне.
64'
Йонсен Бьорн наказан за толчок Проппер Робин
63'
Судья свистит. Петерсон Кристофер атаковал сзади соперника. Это Эбюэхи Тайронн заработал своей команде штрафной
62'
62'
Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг делает неудачный навес.
61'
61'
61'
Бёгелсдейк Том пробил головой, вратарь справился с ударом.
60'
60'
Проппер Робин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
60'
Плохо сыграл Проппер Робин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
59'
59'
58'
Тактическая замена. Хой Элсон уходит с поля и его заменяет Фалкенбург Эрик
57'
57'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой справа.
57'
Брейкерс Тим из команды Хераклес отдал передачу, которая была заблокирована.
57'
Reuven Niemeijer из команды Хераклес забрасывает мяч в штрафную.
56'
56'
Хой Элсон из команды АДО Ден Хааг подал угловой слева.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
55'
Хой Элсон из команды АДО Ден Хааг отдал передачу, которая была заблокирована.
54'
Вермейж Винсент сделал результативную передачу.
54'
Г О О О О Л - Reuven Niemeijer изменил счет на табло!
53'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Reuven Niemeijer и Вермейж Винсент из команды Хераклес.
53'
53'
Йонсен Бьорн нанес удар, но промахнулся очень сильно.
52'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
52'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
50'
Судья свистит. Абденассер Кайати атаковал сзади соперника. Это Кювас Брандлей заработал своей команде штрафной
50'
46'
Тактическая замена. Вуйтенс Дрис уходит с поля и его заменяет Ван ден Бёйс Дарио
46'
Судья сигнализирует, что Кювас Брандлей из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Хой Элсон
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Хорошую попытку сделал Бекер Шеральдо. Удар в створ, но вратарь начеку
46'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Бекер Шеральдо и Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
44'
Судья свистит. Абденассер Кайати атаковал сзади соперника. Это Вуйтенс Дрис заработал своей команде штрафной
44'
43'
Хорошую попытку сделал Йонсен Бьорн. Удар в створ, но вратарь начеку
42'
Абденассер Кайати навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
42'
Reuven Niemeijer получил желтую карточку от судьи
42'
Судья свистит. Reuven Niemeijer атаковал сзади соперника. Это Эбюэхи Тайронн заработал своей команде штрафной
42'
41'
41'
41'
40'
Вратарь команды Хераклес выходит и забирает мяч.
40'
Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг делает неудачный навес.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
39'
39'
39'
Reuven Niemeijer мяч отрикошетил от ворот
38'
37'
Брейкерс Тим из команды Хераклес навешивает в штрафную с рикошетом.
37'
37'
37'
37'
36'
Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
36'
36'
Шанс! Йонсен Бьорн из команды АДО Ден Хааг пробил головой, но мимо
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
35'
Вуйтенс Дрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
34'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг отдал передачу, которая была заблокирована.
34'
34'
33'
Shaquille Pinas из команды АДО Ден Хааг опасно и грубо сыграл. Монтейро Гамиро пострадал.
32'
Вермейж Винсент из команды Хераклес сыграл в стеночку. Цвинкелс Роберт не смог опередить голкипера.
30'
Игроки ФК "Хераклес" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
30'
29'
29'
29'
29'
Игрок из команды Хераклес делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
27'
27'
27'
Петерсон Кристофер мяч отрикошетил от ворот
27'
Отличные скиллы показывает Петерсон Кристофер, обводя своих соперников
26'
Shaquille Pinas из команды АДО Ден Хааг играет слишком грубо. Хардевельд Джефф оказался на газоне.
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
24'
Кастро Брам взял и забрал мяч на выходе
24'
Хой Элсон из команды АДО Ден Хааг отдал передачу, которая была заблокирована.
24'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес опасно и грубо сыграл. Иммерс Лекс пострадал.
21'
Г О О О О Л - Йонсен Бьорн забивает!
21'
Проппер Робин ошибается в защите.
21'
Монтейро Гамиро ошибается в защите.
21'
Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг опасно и грубо сыграл. Петерсон Кристофер пострадал.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
20'
Хардевельд Джефф из команды Хераклес играет слишком грубо. Иммерс Лекс оказался на газоне.
20'
19'
Хардевельд Джефф из команды Хераклес навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
18'
Кастро Брам взял и забрал мяч на выходе
18'
18'
Игроки ФК "АДО Ден Хааг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
18'
18'
Брейкерс Тим из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
16'
16'
Кювас Брандлей не смог попасть в створ ударом издали
16'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
15'
15'
Кювас Брандлей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
Судья сигнализирует, что Shaquille Pinas из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Кювас Брандлей
14'
14'
14'
Абденассер Кайати не смог попасть в створ ударом издали
13'
13'
Reuven Niemeijer не смог попасть в створ ударом издали
13'
13'
Sebastian Jakubiak из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
11'
11'
Sebastian Jakubiak из команды Хераклес подал угловой слева.
11'
Монтейро Гамиро из команды Хераклес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
11'
11'
Баккер Данни из команды АДО Ден Хааг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
10'
10'
Хой Элсон из команды АДО Ден Хааг не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
10'
9'
9'
Хой Элсон из команды АДО Ден Хааг сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
9'
Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг делает пас партнеру.
9'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает пас партнеру.
8'
8'
7'
Назначен штрафной. Пострадал Хой Элсон, его свалил Кювас Брандлей.
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
5'
Кювас Брандлей из команды Хераклес отдал передачу, которая была заблокирована.
3'
Вуйтенс Дрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Игрок из команды АДО Ден Хааг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
3'
3'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Иммерс Лекс нанес удар в каркас ворот!
3'
2'
Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг отдал передачу, которая была заблокирована.
2'
Судья сигнализирует, что Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Вуйтенс Дрис
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "АДО Ден Хааг". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Polman Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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