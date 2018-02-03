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Стадион: Зрители: 10127
Хераклес
1:1
Конец матча
АДО Ден Хааг
0'
0:1
21' Гол
Йонсен Бьорн
42' Желтая карточка
Reuven Niemeijer
1:1
54' Гол
Reuven Niemeijer
74' Желтая карточка
Иммерс Лекс
77' Желтая карточка
Кюйперс Бас
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
93'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
92'
Хардевельд Джефф из команды Хераклес делает неудачный навес.
Фол, нарушение
92'
Судья сигнализирует, что Фалкенбург Эрик из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Хардевельд Джефф
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.

91'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
91'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
90'
Reuven Niemeijer не смог попасть в створ ударом издали
90'
Навратил Ярослав из команды Хераклес делает пас партнеру.
90'
Монтейро Гамиро из команды Хераклес сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Офсайд
88'
Монтейро Гамиро из команды Хераклес в офсайде
88'
Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Ван ден Бёйс Дарио из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
88'
Шанс! Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг пробил головой, но мимо
87'
Иммерс Лекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
87'
Тактическая замена. Shaquille Pinas уходит с поля и его заменяет Nick Kuipers
Фол, нарушение
87'
Судья сигнализирует, что Навратил Ярослав из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Гортер Донни
Фол, нарушение
86'
Судья свистит. Бекер Шеральдо атаковал сзади соперника. Это Хардевельд Джефф заработал своей команде штрафной
86'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
85'
Reuven Niemeijer из команды Хераклес сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
85'
Reuven Niemeijer из команды Хераклес делает пас партнеру.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
85'
Шанс! Вермейж Винсент из команды Хераклес пробил головой, но мимо
84'
Монтейро Гамиро из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
84'
Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
84'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой слева.
83'
Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
83'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой слева.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
78'
Тактическая замена. Петерсон Кристофер уходит с поля и его заменяет Навратил Ярослав
78'
Тактическая замена. Абденассер Кайати уходит с поля и его заменяет Гортер Донни
78'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
Желтая карточка
77'
Кюйперс Бас получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
77'
Назначен штрафной. Пострадал Кювас Брандлей, его свалил Кюйперс Бас.
77'
Проппер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Баккер Данни из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
77'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг забрасывает мяч в штрафную.
76'
Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Кювас Брандлей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Желтая карточка
74'
Иммерс Лекс получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
74'
Безумный фол. Иммерс Лекс грубо играет против соперника. Пострадал Монтейро Гамиро
74'
Монтейро Гамиро из команды Хераклес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
74'
Проппер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает пас партнеру.
74'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
73'
Судья сигнализирует, что Reuven Niemeijer из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Кюйперс Бас
73'
Shaquille Pinas выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Хардевельд Джефф из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
73'
Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Кювас Брандлей из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
72'
Игроки ФК "Хераклес" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
71'
Проппер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
71'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
70'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
70'
ШАНС! Вермейж Винсент нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
70'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает пас партнеру.
69'
Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
69'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой слева.
69'
Цвинкелс Роберт из команды АДО Ден Хааг сделал отличный сейв!
69'
Монтейро Гамиро имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
68'
Удар от ворот произведет Хераклес
68'
Йонсен Бьорн из команды АДО Ден Хааг наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
68'
Абденассер Кайати навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
67'
Судья сигнализирует, что Петерсон Кристофер из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Бекер Шеральдо
67'
Проппер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Баккер Данни из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
66'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
66'
Йонсен Бьорн из команды АДО Ден Хааг в офсайде
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
65'
Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Кювас Брандлей из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
65'
Sebastian Jakubiak из команды Хераклес играет слишком грубо. Кюйперс Бас оказался на газоне.
Фол, нарушение
64'
Йонсен Бьорн наказан за толчок Проппер Робин
Фол, нарушение
63'
Судья свистит. Петерсон Кристофер атаковал сзади соперника. Это Эбюэхи Тайронн заработал своей команде штрафной
62'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг делает неудачный навес.
61'
Проппер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
61'
Бёгелсдейк Том пробил головой, вратарь справился с ударом.
Угловой
60'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
60'
Проппер Робин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
60'
Плохо сыграл Проппер Робин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
59'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
59'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
58'
Тактическая замена. Хой Элсон уходит с поля и его заменяет Фалкенбург Эрик
57'
Цвинкелс Роберт взял и забрал мяч на выходе
Угловой
57'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой справа.
57'
Брейкерс Тим из команды Хераклес отдал передачу, которая была заблокирована.
57'
Reuven Niemeijer из команды Хераклес забрасывает мяч в штрафную.
56'
Проппер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
56'
Хой Элсон из команды АДО Ден Хааг подал угловой слева.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
55'
Хой Элсон из команды АДО Ден Хааг отдал передачу, которая была заблокирована.
54'
Вермейж Винсент сделал результативную передачу.
Описание гола
54'
Г О О О О Л - Reuven Niemeijer изменил счет на табло!
53'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Reuven Niemeijer и Вермейж Винсент из команды Хераклес.
53'
Удар от ворот произведет Хераклес
53'
Йонсен Бьорн нанес удар, но промахнулся очень сильно.
52'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
52'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Фол, нарушение
50'
Судья свистит. Абденассер Кайати атаковал сзади соперника. Это Кювас Брандлей заработал своей команде штрафной
50'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Тактическая замена. Вуйтенс Дрис уходит с поля и его заменяет Ван ден Бёйс Дарио
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Кювас Брандлей из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Хой Элсон
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Хорошую попытку сделал Бекер Шеральдо. Удар в створ, но вратарь начеку
46'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Бекер Шеральдо и Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
44'
Судья свистит. Абденассер Кайати атаковал сзади соперника. Это Вуйтенс Дрис заработал своей команде штрафной
44'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Хорошую попытку сделал Йонсен Бьорн. Удар в створ, но вратарь начеку
42'
Абденассер Кайати навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
42'
Reuven Niemeijer получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
42'
Судья свистит. Reuven Niemeijer атаковал сзади соперника. Это Эбюэхи Тайронн заработал своей команде штрафной
42'
Цвинкелс Роберт взял и забрал мяч на выходе
41'
Кювас Брандлей из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
41'
Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Монтейро Гамиро из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
40'
Вратарь команды Хераклес выходит и забирает мяч.
40'
Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг делает неудачный навес.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
39'
Цвинкелс Роберт взял и забрал мяч на выходе
Угловой
39'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой слева.
39'
Reuven Niemeijer мяч отрикошетил от ворот
38'
Цвинкелс Роберт взял и забрал мяч на выходе
37'
Брейкерс Тим из команды Хераклес навешивает в штрафную с рикошетом.
37'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Shaquille Pinas выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Кювас Брандлей из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
37'
Проппер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
36'
Удар от ворот произведет Хераклес
36'
Шанс! Йонсен Бьорн из команды АДО Ден Хааг пробил головой, но мимо
35'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
35'
Вуйтенс Дрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
35'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
34'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг отдал передачу, которая была заблокирована.
34'
Проппер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
33'
Shaquille Pinas из команды АДО Ден Хааг опасно и грубо сыграл. Монтейро Гамиро пострадал.
32'
Вермейж Винсент из команды Хераклес сыграл в стеночку. Цвинкелс Роберт не смог опередить голкипера.
30'
Игроки ФК "Хераклес" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
30'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
29'
Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Монтейро Гамиро из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
29'
Shaquille Pinas выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Игрок из команды Хераклес делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
27'
Цвинкелс Роберт взял и забрал мяч на выходе
Угловой
27'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой слева.
27'
Петерсон Кристофер мяч отрикошетил от ворот
27'
Отличные скиллы показывает Петерсон Кристофер, обводя своих соперников
Фол, нарушение
26'
Shaquille Pinas из команды АДО Ден Хааг играет слишком грубо. Хардевельд Джефф оказался на газоне.
25'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
24'
Кастро Брам взял и забрал мяч на выходе
24'
Хой Элсон из команды АДО Ден Хааг отдал передачу, которая была заблокирована.
Фол, нарушение
24'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес опасно и грубо сыграл. Иммерс Лекс пострадал.
Описание гола
21'
Г О О О О Л - Йонсен Бьорн забивает!
21'
Проппер Робин ошибается в защите.
21'
Монтейро Гамиро ошибается в защите.
Фол, нарушение
21'
Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг опасно и грубо сыграл. Петерсон Кристофер пострадал.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Фол, нарушение
20'
Хардевельд Джефф из команды Хераклес играет слишком грубо. Иммерс Лекс оказался на газоне.
20'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
19'
Хардевельд Джефф из команды Хераклес навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
18'
Кастро Брам взял и забрал мяч на выходе
18'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
18'
Игроки ФК "АДО Ден Хааг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
18'
Shaquille Pinas выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Брейкерс Тим из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
16'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
16'
Кювас Брандлей не смог попасть в створ ударом издали
16'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
15'
Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Кювас Брандлей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Shaquille Pinas из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Кювас Брандлей
14'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Удар от ворот произведет Хераклес
14'
Абденассер Кайати не смог попасть в створ ударом издали
13'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
13'
Reuven Niemeijer не смог попасть в створ ударом издали
13'
Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Sebastian Jakubiak из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
11'
Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
11'
Sebastian Jakubiak из команды Хераклес подал угловой слева.
11'
Монтейро Гамиро из команды Хераклес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
11'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Баккер Данни из команды АДО Ден Хааг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
10'
Удар от ворот произведет Хераклес
10'
Хой Элсон из команды АДО Ден Хааг не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
10'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
9'
Удар от ворот произведет Хераклес
9'
Хой Элсон из команды АДО Ден Хааг сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
9'
Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг делает пас партнеру.
9'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает пас партнеру.
8'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
Фол, нарушение
7'
Назначен штрафной. Пострадал Хой Элсон, его свалил Кювас Брандлей.
6'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
5'
Кювас Брандлей из команды Хераклес отдал передачу, которая была заблокирована.
3'
Вуйтенс Дрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Игрок из команды АДО Ден Хааг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
3'
Проппер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Иммерс Лекс нанес удар в каркас ворот!
Угловой
3'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
2'
Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг отдал передачу, которая была заблокирована.
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Вуйтенс Дрис
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "АДО Ден Хааг". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Polman Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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