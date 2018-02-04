Стадион: Van Donge and De Roo Stadion Зрители: 3997
2:2
Конец матча
1:0
22' ГолЭлберс Стэнли
1:1
25' ГолВан дер Марел Марк
72' Желтая карточкаDogucan Haspolat
1:2
73' ГолЛабьяд Закария
2:2
77' ГолФайк Хишам
83' Желтая карточкаКерк Гирано
Второй тайм
92'
Аюб Яссин наказан за толчок Вермёлен Кевин
92'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Хороший удар издали нанес Лабьяд Закария, но отличный сейв сделал Тео Звартед. Угловой.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Судья сигнализирует, что Вермёлен Кевин из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Лабьяд Закария
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
89'
88'
Гарсия Леви из команды Эксельсиор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
87'
85'
Тактическая замена. Керк Гирано уходит с поля и его заменяет Улд-Ших Биляль
85'
Судья сигнализирует, что Аюб Яссин из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Вермёлен Кевин
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
85'
83'
Керк Гирано получил желтую карточку от судьи
83'
Судья сигнализирует, что Керк Гирано из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Фас Ваут
83'
Судья сигнализирует, что Фас Ваут из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Лабьяд Закария
82'
Карами Халид из команды Эксельсиор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
81'
Судья сигнализирует, что Мессауд Али из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Клейбер Шон
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
80'
Судья сигнализирует, что Файк Хишам из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Аюб Яссин
79'
Вермёлен Кевин наказан за толчок Аюб Яссин
79'
78'
Мессауд Али нанес удар, но промахнулся очень сильно.
78'
Вермёлен Кевин из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
77'
Мессауд Али сделал результативную передачу.
77'
Г О О О О Л - Файк Хишам из команды Эксельсиор переиграл вратаря дальним ударом!
77'
Отличные скиллы показывает Файк Хишам, обводя своих соперников
76'
76'
Тактическая замена. Dogucan Haspolat уходит с поля и его заменяет Вермёлен Кевин
76'
ШАНС! Дессерс Сириль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
74'
73'
Г О О О О Л Лабьяд Закария закручивает штрафной в сетку! Великолепно
72'
Dogucan Haspolat получил желтую карточку от судьи
72'
Судья сигнализирует, что Dogucan Haspolat из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Керк Гирано
72'
После дальнего удара, который нанес Файк Хишам мяч отбит вратарем
72'
Гарсия Леви из команды Эксельсиор идет с мячом вперед на обострение...
71'
70'
70'
Тактическая замена. Аноур Хадоуир уходит с поля и его заменяет Гарсия Леви
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
70'
Лабьяд Закария пробил со штрафного прямо в стенку
69'
Судья сигнализирует, что Аноур Хадоуир из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Аюб Яссин
68'
Мессауд Али пробил головой, вратарь справился с ударом.
68'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор отдал передачу, которая была заблокирована.
68'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор идет с мячом вперед на обострение...
67'
67'
Клейбер Шон из команды Утрехт делает неудачный навес.
66'
Керк Гирано из команды Утрехт в офсайде
66'
Бюрнет Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
65'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
65'
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64'
64'
Файк Хишам решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
63'
Dogucan Haspolat возвращается на поле, всё в порядке.
63'
Штридер Рико наказан за толчок Аноур Хадоуир
62'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
62'
Ох, нехорошо это выглядит. Dogucan Haspolat получил травму и медбригада забирает его с поля.
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
61'
Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
60'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор отдал передачу, которая была заблокирована.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
60'
Тактическая замена. Клих Матеуш уходит с поля и его заменяет Ван де Стрек Сандер
59'
Тактическая замена. Трупе Джованни уходит с поля и его заменяет Дессерс Сириль
59'
Судья сигнализирует, что Клих Матеуш из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Мессауд Али
59'
58'
57'
ШАНС! Ван Дёйнен Майк нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
57'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор идет с мячом вперед на обострение...
57'
Dogucan Haspolat возвращается на поле, всё в порядке.
57'
57'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
57'
Ох, нехорошо это выглядит. Dogucan Haspolat получил травму и медбригада забирает его с поля.
56'
Dogucan Haspolat на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
54'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор в офсайде
54'
Судья сигнализирует, что Элберс Стэнли из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Клейбер Шон
53'
Хорошую попытку сделал Ван Дёйнен Майк. Удар в створ, но вратарь начеку
53'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
53'
53'
Карами Халид из команды Эксельсиор навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
52'
51'
51'
Файк Хишам из команды Эксельсиор подал угловой справа.
50'
Аюб Яссин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Аноур Хадоуир из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
50'
49'
Аноур Хадоуир из команды Эксельсиор подал угловой слева.
49'
Бюрнет Лоренцо из команды Эксельсиор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
49'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Карами Халид из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
48'
47'
47'
После дальнего удара, который нанес Файк Хишам мяч отбит вратарем
47'
Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
44'
44'
Керк Гирано из команды Утрехт делает пас партнеру.
44'
43'
Клих Матеуш нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Клейбер Шон нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
42'
Леувин Рамон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Аноур Хадоуир навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
41'
Трупе Джованни наказан за толчок Аноур Хадоуир
41'
После штрафного удара,который нанес Файк Хишам мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
40'
Судья сигнализирует, что Керк Гирано из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Аноур Хадоуир
40'
Мессауд Али из команды Эксельсиор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
Файк Хишам из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
39'
39'
Леувин Рамон нанес удар, но промахнулся очень сильно.
38'
Клих Матеуш из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
38'
37'
Хороший удар издали нанес Аюб Яссин, но отличный сейв сделал Тео Звартед. Угловой.
36'
Трупе Джованни из команды Утрехт опасно и грубо сыграл. Мессауд Али пострадал.
35'
35'
Лабьяд Закария навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
Судья сигнализирует, что Карами Халид из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Ван дер Марел Марк
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
34'
33'
Элберс Стэнли мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
33'
Элберс Стэнли имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
33'
Dogucan Haspolat из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
33'
Отличные скиллы показывает Мессауд Али, обводя своих соперников
32'
Судья сигнализирует, что Керк Гирано из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Бюрнет Лоренцо
31'
Судья сигнализирует, что Клейбер Шон из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Dogucan Haspolat
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
30'
30'
Ван Дёйнен Майк не смог попасть в створ ударом издали
28'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор опасно и грубо сыграл. Трупе Джованни пострадал.
27'
27'
Лабьяд Закария не смог попасть в створ ударом издали
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
25'
Лабьяд Закария сделал результативную передачу.
25'
ГО-О-О-О-ОЛ! Ван дер Марел Марк из клуба "Утрехт" отправил мяч головой в ворота.
25'
Лабьяд Закария из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
25'
Тео Звартед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
24'
Dogucan Haspolat предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
Тео Звартед предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
24'
Фас Ваут предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
22'
Г О О О О Л - Элберс Стэнли забивает!
22'
Плохо сыграл Трупе Джованни - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
22'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
20'
Судья сигнализирует, что Мессауд Али из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Клейбер Шон
19'
Файк Хишам нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
18'
Клих Матеуш не смог попасть в створ ударом издали
17'
Трупе Джованни из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
17'
16'
Трупе Джованни из команды Утрехт отдал передачу, которая была заблокирована.
16'
Отличные скиллы показывает Керк Гирано, обводя своих соперников
16'
Судья сигнализирует, что Аноур Хадоуир из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Клейбер Шон
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
14'
Тео Звартед взял и забрал мяч на выходе
14'
Лабьяд Закария из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
14'
14'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор подал угловой слева.
13'
Аноур Хадоуир мяч отрикошетил от ворот
13'
Леувин Рамон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Бюрнет Лоренцо из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
12'
Хорошую попытку сделал Аюб Яссин. Удар в створ, но вратарь начеку
11'
Клих Матеуш из команды Утрехт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
11'
10'
Бюрнет Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Аюб Яссин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
10'
Бюрнет Лоренцо наказан за толчок Аюб Яссин
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 23% времени, а гости – 77%.
9'
Ван Дёйнен Майк наказан за толчок Янссен Виллем
8'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
8'
Элберс Стэнли предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
3'
Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля
1'
Судья сигнализирует, что Трупе Джованни из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Dogucan Haspolat
1'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Утрехт". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Van Donge and De Roo Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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