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Стадион: Зрители: 3997
Эксельсиор
2:2
Конец матча
Утрехт
0'
1:0
22' Гол
Элберс Стэнли
1:1
25' Гол
Ван дер Марел Марк
72' Желтая карточка
Dogucan Haspolat
1:2
73' Гол
Лабьяд Закария
2:2
77' Гол
Файк Хишам
83' Желтая карточка
Керк Гирано
90'+4
Второй тайм
Фол, нарушение
92'
Аюб Яссин наказан за толчок Вермёлен Кевин
92'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
91'
Аюб Яссин из команды Утрехт подал угловой справа.
91'
Хороший удар издали нанес Лабьяд Закария, но отличный сейв сделал Тео Звартед. Угловой.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
90'
Судья сигнализирует, что Вермёлен Кевин из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Лабьяд Закария

90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
89'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Гарсия Леви из команды Эксельсиор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
87'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
Тактическая замена. Керк Гирано уходит с поля и его заменяет Улд-Ших Биляль
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Аюб Яссин из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Вермёлен Кевин
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
85'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
83'
Керк Гирано получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
83'
Судья сигнализирует, что Керк Гирано из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Фас Ваут
Фол, нарушение
83'
Судья сигнализирует, что Фас Ваут из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Лабьяд Закария
82'
Карами Халид из команды Эксельсиор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
81'
Судья сигнализирует, что Мессауд Али из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Клейбер Шон
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Фол, нарушение
80'
Судья сигнализирует, что Файк Хишам из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Аюб Яссин
Фол, нарушение
79'
Вермёлен Кевин наказан за толчок Аюб Яссин
79'
Удар от ворот произведет Утрехт
78'
Мессауд Али нанес удар, но промахнулся очень сильно.
78'
Вермёлен Кевин из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
77'
Мессауд Али сделал результативную передачу.
Описание гола
77'
Г О О О О Л - Файк Хишам из команды Эксельсиор переиграл вратаря дальним ударом!
77'
Отличные скиллы показывает Файк Хишам, обводя своих соперников
76'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
76'
Тактическая замена. Dogucan Haspolat уходит с поля и его заменяет Вермёлен Кевин
76'
ШАНС! Дессерс Сириль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
74'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Описание гола
73'
Г О О О О Л Лабьяд Закария закручивает штрафной в сетку! Великолепно
Желтая карточка
72'
Dogucan Haspolat получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
72'
Судья сигнализирует, что Dogucan Haspolat из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Керк Гирано
72'
После дальнего удара, который нанес Файк Хишам мяч отбит вратарем
72'
Гарсия Леви из команды Эксельсиор идет с мячом вперед на обострение...
71'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
Тактическая замена. Аноур Хадоуир уходит с поля и его заменяет Гарсия Леви
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
70'
Лабьяд Закария пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
69'
Судья сигнализирует, что Аноур Хадоуир из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Аюб Яссин
68'
Мессауд Али пробил головой, вратарь справился с ударом.
68'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор отдал передачу, которая была заблокирована.
68'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор идет с мячом вперед на обострение...
67'
Удар от ворот произведет Утрехт
67'
Клейбер Шон из команды Утрехт делает неудачный навес.
Офсайд
66'
Керк Гирано из команды Утрехт в офсайде
66'
Бюрнет Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
66'
Аюб Яссин из команды Утрехт подал угловой справа.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
65'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
65'
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64'
Удар от ворот произведет Утрехт
64'
Файк Хишам решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Травма, повреждение
63'
Dogucan Haspolat возвращается на поле, всё в порядке.
Фол, нарушение
63'
Штридер Рико наказан за толчок Аноур Хадоуир
62'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
62'
Ох, нехорошо это выглядит. Dogucan Haspolat получил травму и медбригада забирает его с поля.
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
61'
Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
61'
Лабьяд Закария из команды Утрехт подал угловой слева.
60'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор отдал передачу, которая была заблокирована.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
60'
Тактическая замена. Клих Матеуш уходит с поля и его заменяет Ван де Стрек Сандер
59'
Тактическая замена. Трупе Джованни уходит с поля и его заменяет Дессерс Сириль
Фол, нарушение
59'
Судья сигнализирует, что Клих Матеуш из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Мессауд Али
59'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Удар от ворот произведет Утрехт
57'
ШАНС! Ван Дёйнен Майк нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
57'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор идет с мячом вперед на обострение...
Травма, повреждение
57'
Dogucan Haspolat возвращается на поле, всё в порядке.
57'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
57'
Ох, нехорошо это выглядит. Dogucan Haspolat получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
56'
Dogucan Haspolat на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Офсайд
54'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор в офсайде
Фол, нарушение
54'
Судья сигнализирует, что Элберс Стэнли из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Клейбер Шон
53'
Хорошую попытку сделал Ван Дёйнен Майк. Удар в створ, но вратарь начеку
53'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
53'
Удар от ворот произведет Утрехт
53'
Карами Халид из команды Эксельсиор навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
52'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Угловой
51'
Файк Хишам из команды Эксельсиор подал угловой справа.
50'
Аюб Яссин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Аноур Хадоуир из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
50'
Удар от ворот произведет Утрехт
Угловой
49'
Аноур Хадоуир из команды Эксельсиор подал угловой слева.
49'
Бюрнет Лоренцо из команды Эксельсиор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
49'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Карами Халид из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
48'
Аюб Яссин из команды Утрехт делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
47'
Аюб Яссин из команды Утрехт сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
47'
После дальнего удара, который нанес Файк Хишам мяч отбит вратарем
47'
Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
44'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
44'
Керк Гирано из команды Утрехт делает пас партнеру.
44'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Клих Матеуш нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Клейбер Шон нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Леувин Рамон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Аноур Хадоуир навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
41'
Трупе Джованни наказан за толчок Аноур Хадоуир
41'
После штрафного удара,который нанес Файк Хишам мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Керк Гирано из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Аноур Хадоуир
40'
Мессауд Али из команды Эксельсиор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
Файк Хишам из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
39'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
39'
Леувин Рамон нанес удар, но промахнулся очень сильно.
38'
Клих Матеуш из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
38'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
Угловой
37'
Аюб Яссин из команды Утрехт подал угловой справа.
37'
Хороший удар издали нанес Аюб Яссин, но отличный сейв сделал Тео Звартед. Угловой.
Фол, нарушение
36'
Трупе Джованни из команды Утрехт опасно и грубо сыграл. Мессауд Али пострадал.
35'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
35'
Лабьяд Закария навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Карами Халид из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Ван дер Марел Марк
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
34'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Элберс Стэнли мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
33'
Элберс Стэнли имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
33'
Dogucan Haspolat из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
33'
Отличные скиллы показывает Мессауд Али, обводя своих соперников
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Керк Гирано из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Бюрнет Лоренцо
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Клейбер Шон из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Dogucan Haspolat
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
30'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
30'
Ван Дёйнен Майк не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
28'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор опасно и грубо сыграл. Трупе Джованни пострадал.
27'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
27'
Лабьяд Закария не смог попасть в створ ударом издали
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
25'
Лабьяд Закария сделал результативную передачу.
Описание гола
25'
ГО-О-О-О-ОЛ! Ван дер Марел Марк из клуба "Утрехт" отправил мяч головой в ворота.
25'
Лабьяд Закария из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
25'
Тео Звартед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
25'
Лабьяд Закария из команды Утрехт подал угловой слева.
24'
Dogucan Haspolat предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
24'
Аюб Яссин из команды Утрехт подал угловой справа.
24'
Тео Звартед предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
24'
Лабьяд Закария из команды Утрехт подал угловой слева.
24'
Фас Ваут предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Описание гола
22'
Г О О О О Л - Элберс Стэнли забивает!
22'
Плохо сыграл Трупе Джованни - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
22'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
20'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Мессауд Али из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Клейбер Шон
19'
Файк Хишам нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
18'
Клих Матеуш не смог попасть в створ ударом издали
17'
Трупе Джованни из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
17'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Трупе Джованни из команды Утрехт отдал передачу, которая была заблокирована.
16'
Отличные скиллы показывает Керк Гирано, обводя своих соперников
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Аноур Хадоуир из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Клейбер Шон
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
14'
Тео Звартед взял и забрал мяч на выходе
14'
Лабьяд Закария из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
14'
Удар от ворот произведет Утрехт
Угловой
14'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор подал угловой слева.
13'
Аноур Хадоуир мяч отрикошетил от ворот
13'
Леувин Рамон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Бюрнет Лоренцо из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
12'
Хорошую попытку сделал Аюб Яссин. Удар в створ, но вратарь начеку
Угловой
12'
Аюб Яссин из команды Утрехт подал угловой справа.
11'
Клих Матеуш из команды Утрехт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
11'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Бюрнет Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Аюб Яссин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
10'
Бюрнет Лоренцо наказан за толчок Аюб Яссин
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 23% времени, а гости – 77%.
Фол, нарушение
9'
Ван Дёйнен Майк наказан за толчок Янссен Виллем
8'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
8'
Лабьяд Закария из команды Утрехт подал угловой слева.
8'
Элберс Стэнли предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
8'
Лабьяд Закария из команды Утрехт подал угловой слева.
7'
Аюб Яссин из команды Утрехт отдал передачу, которая была заблокирована.
6'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
3'
Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Трупе Джованни из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Dogucan Haspolat
1'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Утрехт". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Van Donge and De Roo Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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