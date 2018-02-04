Стадион: Seacon Stadion - De Koel
22' Желтая карточкаБергёйс Стивен
40' Желтая карточкаЭль-Ахмади Карим
Первый тайм
47'
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
46'
Ван Бик Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Vito van Crooy нанес удар головой, но Джонс Брэд спокойно отбил мяч.
46'
Ральф Сеунтьенс из команды ВВВ-Венло делает навес прямо в штрафную.
45'
Тай Леннарт из команды ВВВ-Венло делает пас партнеру.
45'
45'
Jonathan Opoku из команды ВВВ-Венло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
44'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд делает неудачный навес.
43'
Джонс Брэд взял и забрал мяч на выходе
43'
О, нет. Из многообещающей позиции Jonathan Opoku из команды ВВВ-Венло наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
43'
Ральф Сеунтьенс из команды ВВВ-Венло делает пас партнеру.
42'
Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло разыграл угловой с левого угла.
42'
Юсте Йерри возвращается на поле, всё в порядке.
42'
Тапия Ренато предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
42'
42'
Эль-Ахмади Карим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Леманс Клинт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
41'
Ох, нехорошо это выглядит. Юсте Йерри получил травму и медбригада забирает его с поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
40'
Эль-Ахмади Карим получил желтую карточку от судьи
40'
Эль-Ахмади Карим наказан за толчок Vito van Crooy
40'
Игроки ФК "ВВВ-Венло" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
40'
Эль-Ахмади Карим нанес удар издали, а Уннерсталл Ларс отбил его обратно в игру!
40'
40'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд подал угловой справа.
40'
Джеролд Промес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
39'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
38'
Vito van Crooy не смог попасть в створ ударом издали
38'
Данни Пост из команды ВВВ-Венло разыграл угловой с правого угла.
38'
Эль-Ахмади Карим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
37'
36'
Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
36'
36'
Ральф Сеунтьенс нанес удар, но промахнулся очень сильно.
36'
Ральф Сеунтьенс из команды ВВВ-Венло сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
36'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
35'
35'
Бергёйс Стивен решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
34'
Судья сигнализирует, что Ральф Сеунтьенс из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Тапия Ренато
33'
Тай Леннарт пробует нанести удар издали, но Джонс Брэд держит все под контролем
33'
Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе
32'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
31'
Vito van Crooy возвращается на поле, всё в порядке.
31'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Йоргенсен Николай мяча так и не получил
31'
30'
Tyrell Malacia из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
30'
30'
30'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
30'
Ох, нехорошо это выглядит. Vito van Crooy получил травму и медбригада забирает его с поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
30'
Vito van Crooy на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
29'
Шанс! Ральф Сеунтьенс из команды ВВВ-Венло пробил головой, но мимо
29'
28'
Судья сигнализирует, что Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Тай Леннарт
26'
26'
ШАНС! Бергёйс Стивен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
26'
Леманс Клинт пробует нанести удар издали, но Джонс Брэд ловит мяч
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
25'
24'
24'
Тай Леннарт нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
24'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
23'
Vito van Crooy на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
22'
Бергёйс Стивен получил желтую карточку от судьи
22'
Судья свистит. Бергёйс Стивен атаковал сзади соперника. Это Vito van Crooy заработал своей команде штрафной
21'
21'
Jonathan Opoku наказан за толчок Tyrell Malacia
21'
Tristan Dekker из команды ВВВ-Венло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
20'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд сыграл в стеночку. Уннерсталл Ларс не смог опередить голкипера.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
18'
Tristan Dekker из команды ВВВ-Венло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
17'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд отдал передачу, которая была заблокирована.
17'
Tristan Dekker выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Юсте Йерри из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
17'
Судья сигнализирует, что Рул Янссен из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Бергёйс Стивен
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
15'
Хорошую попытку сделал Тай Леннарт. Удар в створ, но вратарь начеку
14'
Ральф Сеунтьенс из команды ВВВ-Венло делает пас партнеру.
14'
Судья сигнализирует, что Tyrell Malacia из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Тай Леннарт
12'
12'
Ларссон Сэм не смог попасть в створ ударом издали
10'
Тай Леннарт из команды ВВВ-Венло в офсайде
10'
Рул Янссен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
8'
7'
Тай Леннарт из команды ВВВ-Венло в офсайде
7'
Юсте Йерри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
6'
6'
Тапия Ренато выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
6'
Игроки ФК "ВВВ-Венло" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
6'
5'
Ларссон Сэм навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
5'
Джеролд Промес наказан за толчок Йоргенсен Николай
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
5'
Jonathan Opoku из команды ВВВ-Венло в офсайде
4'
4'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
3'
Юсте Йерри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
3'
Судья сигнализирует, что Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Леманс Клинт
3'
Jonathan Opoku из команды ВВВ-Венло в офсайде
2'
Де Вильена Тонни наказан за толчок Ральф Сеунтьенс
2'
1'
Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "ВВВ-Венло". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Seacon Stadion - De Koel. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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