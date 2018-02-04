Стадион: Спарта
1:0
Второй тайм: 49'
1:0
23' ГолФрайдей Фред
Второй тайм
48'
48'
Фрайдей Фред нанес удар, мяч был парирован, но Брандерхорст Маттейс не удержал его в руках.
48'
Ван Морсел Пако из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
47'
46'
Тактическая замена. Вейналдум Джилиано уходит с поля и его заменяет Konstantinos Tsimikas
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Лахман Даррил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
48'
Команда Спарта Роттердам играла лучше в этом тайме.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
48'
Брандерхорст Маттейс отбил мяч на угловой после удара Аханнах Софьян из штрафной площади.
47'
Аханнах Софьян из команды Спарта Роттердам разыграл угловой с левого угла.
47'
Лахман Даррил предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Судья сигнализирует, что Фран Соль из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Kenneth Dougal
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Судья сигнализирует, что Ринстра Бен из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Сануси Райан
45'
Эль-Ханкури Мохамед пробует нанести удар издали, но Хут Янник держит все под контролем
45'
Судья сигнализирует, что Сануси Райан из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Ринстра Бен
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
44'
43'
ШАНС! Loris Brogno нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
43'
Фрайдей Фред из команды Спарта Роттердам делает пас партнеру.
43'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
42'
Матч остановлен
42'
Loris Brogno нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Фрайдей Фред из команды Спарта Роттердам делает пас партнеру.
42'
Плохо сыграл Майсснер Томас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
41'
Ринстра Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Фрайдей Фред из команды Спарта Роттердам делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
41'
Данкерлёй Дамил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
40'
Фрайдей Фред наказан за толчок Хееркенс Фреек
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
39'
39'
Ринстра Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Аханнах Софьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
39'
Судья сигнализирует, что Ринстра Бен из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Loris Brogno
38'
38'
Аханнах Софьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
37'
Судья сигнализирует, что Майсснер Томас из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Фрайдей Фред
36'
Брандерхорст Маттейс взял и забрал мяч на выходе
36'
Нелом Микел из команды Спарта Роттердам делает неудачный навес.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
34'
Сануси Райан коснулся мяча рукой.
34'
Данкерлёй Дамил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Хольст Фредерик из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
34'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
33'
Данкерлёй Дамил из команды Виллем II не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
33'
33'
Фрайдей Фред выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Хут Янник на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
32'
Фишер Сандер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
32'
Чиривелла Педро из команды Виллем II делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
32'
30'
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
29'
Судья сигнализирует, что Данкерлёй Дамил из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Аханнах Софьян
29'
Хут Янник взял и забрал мяч на выходе
29'
Хайе Том навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
28'
Фишер Сандер из команды Спарта Роттердам опасно и грубо сыграл. Эль-Ханкури Мохамед пострадал.
28'
27'
Хут Янник взял и забрал мяч на выходе
27'
Эль-Ханкури Мохамед из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
27'
Плохо сыграл Хольст Фредерик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
26'
Судья сигнализирует, что Loris Brogno из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Вейналдум Джилиано
25'
25'
ШАНС! Аханнах Софьян нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
25'
Аханнах Софьян пробил со штрафного прямо в стенку
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
24'
Лахман Даррил из команды Виллем II играет слишком грубо. Аханнах Софьян оказался на газоне.
23'
Г О О О О Л - Фрайдей Фред забивает!
23'
Вейналдум Джилиано ошибается в защите.
21'
21'
Сануси Райан из команды Спарта Роттердам делает неудачный навес.
21'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
19'
Julian Chabot выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Вейналдум Джилиано из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
19'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Нелом Микел из команды Спарта Роттердам сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Аханнах Софьян не смог удачно сыграть.
17'
17'
Аханнах Софьян нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Loris Brogno из команды Спарта Роттердам идет с мячом вперед на обострение...
16'
Аханнах Софьян из команды Спарта Роттердам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
Судья сигнализирует, что Ринстра Бен из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Сануси Райан
15'
Судья сигнализирует, что Аханнах Софьян из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Чиривелла Педро
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
14'
Хееркенс Фреек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
14'
Хееркенс Фреек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Аханнах Софьян из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
13'
13'
Сануси Райан нанес удар, мяч был парирован, но Брандерхорст Маттейс не удержал его в руках.
13'
12'
12'
Loris Brogno пробил со штрафного прямо в стенку
11'
Судья сигнализирует, что Ринстра Бен из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Loris Brogno
10'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
10'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
10'
Фран Соль наказан за толчок Фишер Сандер
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
10'
9'
Аханнах Софьян из команды Спарта Роттердам нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
9'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Аханнах Софьян и Ван Морсел Пако из команды Спарта Роттердам.
9'
Игроки ФК "Спарта Роттердам" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
8'
Эль-Ханкури Мохамед из команды Виллем II играет слишком грубо. Julian Chabot оказался на газоне.
7'
Нелом Микел из команды Спарта Роттердам направляет мяч в штрафную площадку, но Брандерхорст Маттейс выбегает и ловит мяч
6'
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
4'
4'
Нелом Микел предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
4'
Эль-Ханкури Мохамед из команды Виллем II делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
4'
Эль-Ханкури Мохамед из команды Виллем II идет с мячом вперед на обострение...
4'
Игроки ФК "Виллем II" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
3'
Судья сигнализирует, что Loris Brogno из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Вейналдум Джилиано
1'
1'
Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Виллем II". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sparta Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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