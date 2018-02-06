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Стадион: Зрители: 12920
ПЕК Зволле
3:2
Конец матча
Херенвен
0'
1:0
23' Гол
Маринус Ваутер
2:0
28' Гол
Намли Юнес
35' Желтая карточка
Деккер Рик
53' Желтая карточка
Бюлтхейс Дэйв
2:1
69' Гол
Denzel Dumfries
3:1
73' Гол
Саймак Мустафа
3:2
80' Гол
Гучаннеджад Реза
85' Желтая карточка
Denzel Dumfries
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
93'
Удар от ворот произведет Херенвен
93'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
Фол, нарушение
93'
Denzel Dumfries наказан за толчок Мохтар Юнес
92'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Тактическая замена. Саймак Мустафа уходит с поля и его заменяет Баккер Эрик
91'
Гучаннеджад Реза пробил головой, вратарь справился с ударом.
91'
Игрок из команды Херенвен делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
90'
Марселлис Дирк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Зенели Арбер из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
90'
Philippe Sandler выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Denzel Dumfries из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
90'
Марселлис Дирк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Вауденберг Лукас из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
88'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
88'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
88'
Зенели Арбер не смог попасть в створ ударом издали
88'
Зенели Арбер из команды Херенвен идет с мячом вперед на обострение...
88'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
86'
Удар от ворот произведет Херенвен
86'
Мохтар Юнес решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Желтая карточка
85'
Denzel Dumfries получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
85'
Безумный фол. Denzel Dumfries грубо играет против соперника. Пострадал Мохтар Юнес
85'
Отличные скиллы показывает Мохтар Юнес, обводя своих соперников
85'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
83'
Судья сигнализирует, что Схарс Стейн из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Саймак Мустафа
80'
Denzel Dumfries сделал результативную передачу.
Описание гола
80'
Г О О О О Л - Гучаннеджад Реза изменил счет на табло!
80'
Denzel Dumfries из команды Херенвен идет с мячом вперед на обострение...
80'
Denzel Dumfries из команды Херенвен делает навес прямо в штрафную.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
78'
Тактическая замена. Ван Амерсфоорт Пелле уходит с поля и его заменяет Верман Хенк
Фол, нарушение
78'
Судья сигнализирует, что Гучаннеджад Реза из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Philippe Sandler
77'
Саймак Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Denzel Dumfries из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
74'
Тактическая замена. Маринус Ваутер уходит с поля и его заменяет Мениг Квинси
73'
Намли Юнес сделал результативную передачу.
Описание гола
73'
Г О О О О Л - Саймак Мустафа изменил счет на табло!
73'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле делает пас партнеру.
73'
Вратарь парирует удар, который нанес Мохтар Юнес, и мяч снова в игре
73'
Отличные скиллы показывает Мохтар Юнес, обводя своих соперников
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
70'
Отличный командный гол!
69'
Зенели Арбер сделал результативную передачу.
69'
Зенели Арбер из команды Херенвен делает навес прямо в штрафную.
Описание гола
69'
Г О О О О Л - Denzel Dumfries изменил счет на табло!
69'
Схарс Стейн разрезает оборону соперника отличным пасом
Фол, нарушение
67'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле опасно и грубо сыграл. Зенели Арбер пострадал.
67'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Марселлис Дирк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Denzel Dumfries из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
66'
Томас Райян возвращается на поле, всё в порядке.
Травма, повреждение
65'
Ох, нехорошо это выглядит. Томас Райян получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
65'
Томас Райян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
62'
Philippe Sandler выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Denzel Dumfries из команды Херенвен делает пас партнеру.
62'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
60'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен играет слишком грубо. Nicolas Freire оказался на газоне.
60'
Тактическая замена. Бюлтхейс Дэйв уходит с поля и его заменяет Вауденберг Лукас
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
59'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
58'
Судья сигнализирует, что Гучаннеджад Реза из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Philippe Sandler
Фол, нарушение
57'
Судья сигнализирует, что Торсби Мортен из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Томас Райян
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
55'
Philippe Sandler выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Зенели Арбер из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
54'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
53'
Бюлтхейс Дэйв получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
53'
Бюлтхейс Дэйв из команды Херенвен опасно и грубо сыграл. Эхизибуэ Кингсли пострадал.
Фол, нарушение
52'
Намли Юнес наказан за толчок Торсби Мортен
51'
Марселлис Дирк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Бюлтхейс Дэйв из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Торсби Мортен
49'
После дальнего удара, который нанес Намли Юнес мяч отбит вратарем
49'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
47'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле подал угловой слева.
47'
Хег Даниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
Nicolas Freire из команды ПЕК Зволле делает навес прямо в штрафную.
46'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
46'
Тактическая замена. Кобаяси Юки уходит с поля и его заменяет Торсби Мортен
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Марселлис Дирк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
46'
Эдегор Мартин из команды Херенвен подал угловой справа.
46'
Ван Амерсфоорт Пелле нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
46'
Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен идет с мячом вперед на обострение...
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Бур Дьедерик взял и забрал мяч на выходе
45'
Denzel Dumfries из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
Описание гола
42'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле навешивает в штрафную с рикошетом.
41'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
41'
Denzel Dumfries из команды Херенвен плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
41'
Denzel Dumfries из команды Херенвен идет с мячом вперед на обострение...
41'
Гучаннеджад Реза нанес удар, но промахнулся очень сильно.
41'
Отличные скиллы показывает Гучаннеджад Реза, обводя своих соперников
40'
Игрок из команды Херенвен делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
40'
ПЕК Зволле нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
40'
Схарс Стейн отметился ударом в створ из-за пределов штрафной площади.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
38'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Бур Дьедерик взял и забрал мяч на выходе
38'
Схарс Стейн из команды Херенвен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
36'
Марселлис Дирк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Зенели Арбер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
35'
Деккер Рик получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
35'
Деккер Рик из команды ПЕК Зволле опасно и грубо сыграл. Схарс Стейн пострадал.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
34'
Бур Дьедерик взял и забрал мяч на выходе
34'
Зенели Арбер из команды Херенвен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Офсайд
33'
Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен в офсайде
33'
Denzel Dumfries из команды Херенвен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Гучаннеджад Реза из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Эхизибуэ Кингсли
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
28'
Мохтар Юнес сделал результативную передачу.
28'
Отличные скиллы показывает Намли Юнес, обводя своих соперников
Описание гола
28'
Г О О О О Л - Намли Юнес изменил счет на табло!
28'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
27'
Бур Дьедерик взял и забрал мяч на выходе
Угловой
27'
Эдегор Мартин из команды Херенвен подал угловой справа.
27'
Марселлис Дирк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
27'
Зенели Арбер из команды Херенвен делает пас партнеру.
27'
Отличные скиллы показывает Зенели Арбер, обводя своих соперников
27'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Марселлис Дирк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Зенели Арбер из команды Херенвен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
27'
Отличные скиллы показывает Зенели Арбер, обводя своих соперников
27'
Зенели Арбер из команды Херенвен идет с мячом вперед на обострение...
26'
Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
26'
Маринус Ваутер из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
26'
Denzel Dumfries предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
26'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле идет с мячом вперед на обострение...
26'
Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле делает навес прямо в штрафную.
25'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
25'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
23'
Мохтар Юнес сделал результативную передачу.
Описание гола
23'
ГО-О-О-О-ОЛ! Маринус Ваутер из клуба "ПЕК Зволле" отправил мяч головой в ворота.
23'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
23'
Мохтар Юнес нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Отличные скиллы показывает Мохтар Юнес, обводя своих соперников
23'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле идет с мячом вперед на обострение...
Травма, повреждение
22'
Denzel Dumfries возвращается на поле, всё в порядке.
22'
Удар от ворот произведет Херенвен
Травма, повреждение
22'
Ох, нехорошо это выглядит. Denzel Dumfries получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
21'
Denzel Dumfries на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
21'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
21'
Мохтар Юнес не смог попасть в створ ударом издали
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
20'
Схарс Стейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
20'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
19'
Бур Дьедерик взял и забрал мяч на выходе
19'
Схарс Стейн выбил мяч подальше от ворот.
19'
Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
18'
Хорошую попытку сделал Эдегор Мартин. Удар в створ, но вратарь начеку
18'
Зенели Арбер из команды Херенвен делает навес прямо в штрафную.
Фол, нарушение
18'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле опасно и грубо сыграл. Зенели Арбер пострадал.
17'
Вратарь парирует удар, который нанес Мохтар Юнес, и мяч снова в игре
17'
Маринус Ваутер из команды ПЕК Зволле делает пас партнеру.
17'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
17'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Томас Райян
17'
Хорошую попытку сделал Мохтар Юнес. Удар в створ, но вратарь начеку
16'
Маринус Ваутер нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Отличные скиллы показывает Маринус Ваутер, обводя своих соперников
16'
Маринус Ваутер из команды ПЕК Зволле идет с мячом вперед на обострение...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
15'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
15'
Зенели Арбер из команды Херенвен делает неудачный навес.
14'
Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
14'
Nicolas Freire выбил мяч подальше от ворот.
13'
Удар от ворот произведет Херенвен
13'
ШАНС! Намли Юнес нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
12'
Отличные скиллы показывает Намли Юнес, обводя своих соперников
12'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле идет с мячом вперед на обострение...
11'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
10'
Намли Юнес нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
Ван Амерсфоорт Пелле мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
8'
Зенели Арбер выбил мяч подальше от ворот.
6'
Удар от ворот произведет Херенвен
6'
Намли Юнес не смог попасть в створ ударом издали
6'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Philippe Sandler выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Отличные скиллы показывает Гучаннеджад Реза, обводя своих соперников
5'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен идет с мячом вперед на обострение...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
4'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
4'
Зенели Арбер из команды Херенвен в офсайде
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Nicolas Freire из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Ван Амерсфоорт Пелле
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Philippe Sandler из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Гучаннеджад Реза
2'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Эхизибуэ Кингсли
1'
Марселлис Дирк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Зенели Арбер из команды Херенвен делает навес прямо в штрафную.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Херенвен". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MAC3PARK Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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