Стадион: МАК3ПАРК Зрители: 12920
3:2
Конец матча
1:0
23' ГолМаринус Ваутер
2:0
28' ГолНамли Юнес
35' Желтая карточкаДеккер Рик
53' Желтая карточкаБюлтхейс Дэйв
2:1
69' ГолDenzel Dumfries
3:1
73' ГолСаймак Мустафа
3:2
80' ГолГучаннеджад Реза
85' Желтая карточкаDenzel Dumfries
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
93'
93'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
93'
Denzel Dumfries наказан за толчок Мохтар Юнес
92'
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Тактическая замена. Саймак Мустафа уходит с поля и его заменяет Баккер Эрик
91'
Гучаннеджад Реза пробил головой, вратарь справился с ударом.
91'
Игрок из команды Херенвен делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
90'
90'
Зенели Арбер из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
90'
90'
90'
90'
Вауденберг Лукас из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
88'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
88'
88'
Зенели Арбер не смог попасть в створ ударом издали
88'
Зенели Арбер из команды Херенвен идет с мячом вперед на обострение...
88'
86'
86'
Мохтар Юнес решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
85'
Denzel Dumfries получил желтую карточку от судьи
85'
Безумный фол. Denzel Dumfries грубо играет против соперника. Пострадал Мохтар Юнес
85'
85'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
83'
Судья сигнализирует, что Схарс Стейн из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Саймак Мустафа
80'
Denzel Dumfries сделал результативную передачу.
80'
Г О О О О Л - Гучаннеджад Реза изменил счет на табло!
80'
Denzel Dumfries из команды Херенвен идет с мячом вперед на обострение...
80'
Denzel Dumfries из команды Херенвен делает навес прямо в штрафную.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
78'
Тактическая замена. Ван Амерсфоорт Пелле уходит с поля и его заменяет Верман Хенк
78'
Судья сигнализирует, что Гучаннеджад Реза из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Philippe Sandler
77'
Саймак Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
74'
Тактическая замена. Маринус Ваутер уходит с поля и его заменяет Мениг Квинси
73'
Намли Юнес сделал результативную передачу.
73'
Г О О О О Л - Саймак Мустафа изменил счет на табло!
73'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле делает пас партнеру.
73'
Вратарь парирует удар, который нанес Мохтар Юнес, и мяч снова в игре
73'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
70'
Отличный командный гол!
69'
Зенели Арбер сделал результативную передачу.
69'
69'
Г О О О О Л - Denzel Dumfries изменил счет на табло!
69'
Схарс Стейн разрезает оборону соперника отличным пасом
67'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле опасно и грубо сыграл. Зенели Арбер пострадал.
67'
67'
66'
66'
Томас Райян возвращается на поле, всё в порядке.
65'
Ох, нехорошо это выглядит. Томас Райян получил травму и медбригада забирает его с поля.
65'
Томас Райян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
62'
62'
Denzel Dumfries из команды Херенвен делает пас партнеру.
62'
61'
60'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен играет слишком грубо. Nicolas Freire оказался на газоне.
60'
Тактическая замена. Бюлтхейс Дэйв уходит с поля и его заменяет Вауденберг Лукас
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
59'
58'
Судья сигнализирует, что Гучаннеджад Реза из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Philippe Sandler
57'
Судья сигнализирует, что Торсби Мортен из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Томас Райян
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
55'
55'
Зенели Арбер из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
54'
53'
Бюлтхейс Дэйв получил желтую карточку от судьи
53'
Бюлтхейс Дэйв из команды Херенвен опасно и грубо сыграл. Эхизибуэ Кингсли пострадал.
52'
Намли Юнес наказан за толчок Торсби Мортен
51'
51'
Бюлтхейс Дэйв из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
50'
Судья сигнализирует, что Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Торсби Мортен
49'
После дальнего удара, который нанес Намли Юнес мяч отбит вратарем
49'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
47'
47'
47'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле подал угловой слева.
47'
Хег Даниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
Nicolas Freire из команды ПЕК Зволле делает навес прямо в штрафную.
46'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
46'
Тактическая замена. Кобаяси Юки уходит с поля и его заменяет Торсби Мортен
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
46'
Эдегор Мартин из команды Херенвен подал угловой справа.
46'
Ван Амерсфоорт Пелле нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
46'
Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен идет с мячом вперед на обострение...
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
42'
42'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле навешивает в штрафную с рикошетом.
41'
41'
Denzel Dumfries из команды Херенвен плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
41'
Denzel Dumfries из команды Херенвен идет с мячом вперед на обострение...
41'
Гучаннеджад Реза нанес удар, но промахнулся очень сильно.
41'
Отличные скиллы показывает Гучаннеджад Реза, обводя своих соперников
40'
Игрок из команды Херенвен делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
40'
ПЕК Зволле нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
40'
Схарс Стейн отметился ударом в створ из-за пределов штрафной площади.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
38'
38'
38'
Схарс Стейн из команды Херенвен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
36'
36'
Зенели Арбер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
Деккер Рик получил желтую карточку от судьи
35'
Деккер Рик из команды ПЕК Зволле опасно и грубо сыграл. Схарс Стейн пострадал.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
34'
34'
Зенели Арбер из команды Херенвен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
33'
Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен в офсайде
33'
Denzel Dumfries из команды Херенвен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
31'
Судья сигнализирует, что Гучаннеджад Реза из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Эхизибуэ Кингсли
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
28'
Мохтар Юнес сделал результативную передачу.
28'
Отличные скиллы показывает Намли Юнес, обводя своих соперников
28'
Г О О О О Л - Намли Юнес изменил счет на табло!
28'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
27'
27'
Эдегор Мартин из команды Херенвен подал угловой справа.
27'
Марселлис Дирк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
27'
Зенели Арбер из команды Херенвен делает пас партнеру.
27'
Отличные скиллы показывает Зенели Арбер, обводя своих соперников
27'
27'
27'
Зенели Арбер из команды Херенвен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
27'
Отличные скиллы показывает Зенели Арбер, обводя своих соперников
27'
Зенели Арбер из команды Херенвен идет с мячом вперед на обострение...
26'
26'
Маринус Ваутер из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
26'
Denzel Dumfries предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
26'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле идет с мячом вперед на обострение...
26'
26'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле делает навес прямо в штрафную.
25'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
25'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
23'
Мохтар Юнес сделал результативную передачу.
23'
ГО-О-О-О-ОЛ! Маринус Ваутер из клуба "ПЕК Зволле" отправил мяч головой в ворота.
23'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
23'
Мохтар Юнес нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
23'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле идет с мячом вперед на обострение...
22'
Denzel Dumfries возвращается на поле, всё в порядке.
22'
22'
Ох, нехорошо это выглядит. Denzel Dumfries получил травму и медбригада забирает его с поля.
21'
Denzel Dumfries на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
21'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
21'
Мохтар Юнес не смог попасть в створ ударом издали
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
20'
Схарс Стейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
20'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
19'
19'
Схарс Стейн выбил мяч подальше от ворот.
19'
19'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
18'
Хорошую попытку сделал Эдегор Мартин. Удар в створ, но вратарь начеку
18'
18'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле опасно и грубо сыграл. Зенели Арбер пострадал.
17'
Вратарь парирует удар, который нанес Мохтар Юнес, и мяч снова в игре
17'
Маринус Ваутер из команды ПЕК Зволле делает пас партнеру.
17'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
17'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле идет с мячом вперед на обострение...
17'
Судья сигнализирует, что Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Томас Райян
17'
Хорошую попытку сделал Мохтар Юнес. Удар в створ, но вратарь начеку
16'
Маринус Ваутер нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Отличные скиллы показывает Маринус Ваутер, обводя своих соперников
16'
Маринус Ваутер из команды ПЕК Зволле идет с мячом вперед на обострение...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
15'
15'
Зенели Арбер из команды Херенвен делает неудачный навес.
14'
14'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
14'
Nicolas Freire выбил мяч подальше от ворот.
13'
13'
ШАНС! Намли Юнес нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
12'
Отличные скиллы показывает Намли Юнес, обводя своих соперников
12'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле идет с мячом вперед на обострение...
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
10'
Намли Юнес нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
Ван Амерсфоорт Пелле мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
8'
Зенели Арбер выбил мяч подальше от ворот.
6'
6'
Намли Юнес не смог попасть в створ ударом издали
6'
5'
5'
Отличные скиллы показывает Гучаннеджад Реза, обводя своих соперников
5'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен идет с мячом вперед на обострение...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
4'
4'
Зенели Арбер из команды Херенвен в офсайде
4'
Судья сигнализирует, что Nicolas Freire из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Ван Амерсфоорт Пелле
2'
Судья сигнализирует, что Philippe Sandler из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Гучаннеджад Реза
2'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Судья сигнализирует, что Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Эхизибуэ Кингсли
1'
1'
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Херенвен". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MAC3PARK Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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