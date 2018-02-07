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Стадион: Зрители: 11500
Виллем II
3:0
Конец матча
ВВВ-Венло
0'
1:0
44' Гол
Огбече Бартоломью
2:0
49' Гол
Ринстра Бен
3:0
53' Гол
Кру Йорди
56' Желтая карточка
Nils Roeseler
71' Желтая карточка
Кру Йорди
73' Желтая карточка
Tristan Dekker
90'+3
Второй тайм
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
94'
Фран Соль из команды Виллем II нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
92'
Игрок клуба "ВВВ-Венло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
92'
Кастелен Ромео из команды ВВВ-Венло в офсайде
91'
Игрок клуба "ВВВ-Венло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

91'
Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло направляет мяч в штрафную площадку, но Брандерхорст Маттейс выбегает и ловит мяч
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
90'
Лябиль Леруа из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
88'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
87'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
87'
Тактическая замена. Огбече Бартоломью уходит с поля и его заменяет Эно Эйонг
86'
Хайе Том из команды Виллем II сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
86'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Ральф Сеунтьенс из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Konstantinos Tsimikas
84'
Тактическая замена. Jonathan Opoku уходит с поля и его заменяет Лябиль Леруа
Фол, нарушение
84'
Судья сигнализирует, что Кастелен Ромео из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Konstantinos Tsimikas
Фол, нарушение
83'
Jonathan Opoku из команды ВВВ-Венло опасно и грубо сыграл. Майсснер Томас пострадал.
82'
Чиривелла Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Tristan Dekker из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
81'
Сегодняшная посещаемость составляет 11500 болельщиков
Фол, нарушение
80'
Судья свистит. Konstantinos Tsimikas атаковал сзади соперника. Это Тай Леннарт заработал своей команде штрафной
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
80'
Чиривелла Педро из команды Виллем II направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
79'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
79'
Тактическая замена. Кру Йорди уходит с поля и его заменяет Льюис Фернандо
78'
Хееркенс Фреек из команды Виллем II делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
78'
Игрок команды ВВВ-Венло выносит мяч
Угловой
78'
Кру Йорди из команды Виллем II подал угловой слева.
77'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
77'
Vito van Crooy выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Кру Йорди из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
75'
Хорошую попытку сделал Фран Соль. Удар в створ, но вратарь начеку
74'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
74'
Кру Йорди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
73'
Tristan Dekker сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
73'
Tristan Dekker из команды ВВВ-Венло опасно и грубо сыграл. Konstantinos Tsimikas пострадал.
73'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
Чиривелла Педро из команды Виллем II делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Желтая карточка
71'
Кру Йорди получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
71'
Кру Йорди упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил
71'
Tristan Dekker выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
70'
Хееркенс Фреек из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
70'
Konstantinos Tsimikas нанес удар, мяч был парирован, но Уннерсталл Ларс не удержал его в руках.
70'
Хайе Том из команды Виллем II делает пас партнеру.
69'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
69'
Удар от ворот произведет Виллем II
68'
ШАНС! Кастелен Ромео нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
68'
Леманс Клинт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
68'
Судья сигнализирует, что Хееркенс Фреек из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Ральф Сеунтьенс
67'
Удар от ворот произведет Виллем II
Травма, повреждение
67'
Tristan Dekker возвращается на поле, всё в порядке.
67'
Тактическая замена. Эль-Ханкури Мохамед уходит с поля и его заменяет Хайе Том
67'
Кру Йорди из команды Виллем II навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
66'
Леманс Клинт бьет со штрафного в створ, но Брандерхорст Маттейс держит все под контролем
Травма, повреждение
66'
Ох, нехорошо это выглядит. Tristan Dekker получил травму и медбригада забирает его с поля.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Травма, повреждение
64'
Tristan Dekker на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
64'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
64'
Эль-Ханкури Мохамед наказан за толчок Tristan Dekker
63'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
62'
Эль-Ханкури Мохамед на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
62'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
61'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Фол, нарушение
59'
Судья сигнализирует, что Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Кастелен Ромео
58'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Vito van Crooy выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
58'
Кру Йорди из команды Виллем II подал угловой слева.
57'
Хееркенс Фреек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Tristan Dekker из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
56'
Майсснер Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Tristan Dekker из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
56'
Нильс Реселер сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Нильс Реселер из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Konstantinos Tsimikas
55'
Хорошую попытку сделал Vito van Crooy. Удар в створ, но вратарь начеку
Угловой
55'
Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло подал угловой справа.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
53'
Ринстра Бен сделал результативную передачу.
Описание гола
53'
Г О О О О Л - Кру Йорди изменил счет на табло!
52'
Ринстра Бен из команды Виллем II делает пас партнеру.
52'
Уннерсталл Ларс ошибается в защите.
Угловой
52'
Кру Йорди из команды Виллем II подал угловой справа.
52'
Леманс Клинт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
52'
Кру Йорди из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
49'
Огбече Бартоломью сделал результативную передачу.
Описание гола
49'
Г О О О О Л - Ринстра Бен изменил счет на табло!
48'
Огбече Бартоломью из команды Виллем II делает пас партнеру.
48'
О, нет. Из многообещающей позиции Огбече Бартоломью из команды Виллем II наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
48'
Кру Йорди из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Кастелен Ромео
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Кастелен Ромео из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Эль-Ханкури Мохамед
47'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Тактическая замена. Torino Hunte уходит с поля и его заменяет Кастелен Ромео
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
48'
Команда Виллем II играла лучше в этом тайме.
47'
Torino Hunte нанес удар головой, но Брандерхорст Маттейс спокойно отбил мяч.
47'
Ральф Сеунтьенс из команды ВВВ-Венло делает передачу одноклубнику.
47'
Игрок из команды ВВВ-Венло делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
47'
Konstantinos Tsimikas выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Леманс Клинт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Чиривелла Педро из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Леманс Клинт
45'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Описание гола
44'
Г О О О О Л - Огбече Бартоломью первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
44'
Фран Соль видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
44'
Кру Йорди завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!
44'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II делает навес прямо в штрафную.
44'
Отличные скиллы показывает Konstantinos Tsimikas, обводя своих соперников
44'
Кру Йорди из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
43'
Лахман Даррил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Леманс Клинт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Чиривелла Педро из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Vito van Crooy
42'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
42'
Torino Hunte на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
41'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
41'
Чиривелла Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Рул Янссен из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
40'
Шанс! Фран Соль из команды Виллем II пробил головой, но мимо
39'
Кру Йорди из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
39'
Нильс Реселер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Хееркенс Фреек из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
39'
Эль-Ханкури Мохамед из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
38'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
38'
Шанс! Фран Соль из команды Виллем II пробил головой, но мимо
Угловой
38'
Кру Йорди из команды Виллем II подал угловой слева.
37'
Tristan Dekker предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
37'
Кру Йорди из команды Виллем II делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
36'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе
36'
Отличные скиллы показывает Ринстра Бен, обводя своих соперников
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
35'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
35'
Огбече Бартоломью из команды Виллем II плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
35'
Эль-Ханкури Мохамед из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
34'
Игрок команды ВВВ-Венло выносит мяч
Угловой
34'
Кру Йорди из команды Виллем II подал угловой слева.
34'
Джеролд Промес получил травму и заменен. Vito van Crooy выходит на поле.
34'
Уннерсталл Ларс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
34'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
33'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
33'
Ох, нехорошо это выглядит. Джеролд Промес получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
31'
Джеролд Промес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе
31'
Майсснер Томас выбил мяч подальше от ворот.
30'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
29'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
Фол, нарушение
29'
Torino Hunte из команды ВВВ-Венло играет слишком грубо. Konstantinos Tsimikas оказался на газоне.
Фол, нарушение
28'
Безумный фол. Ван Брюген Дамиан грубо играет против соперника. Пострадал Огбече Бартоломью
26'
Игрок клуба "ВВВ-Венло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Ральф Сеунтьенс из команды ВВВ-Венло сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
26'
Игрок клуба "ВВВ-Венло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
25'
Кру Йорди из команды Виллем II делает неудачный навес.
25'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
25'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Удар от ворот произведет Виллем II
23'
Torino Hunte нанес удар головой, но Брандерхорст Маттейс спокойно отбил мяч.
Угловой
23'
Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло подал угловой справа.
23'
Майсснер Томас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
22'
Tristan Dekker из команды ВВВ-Венло делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
22'
Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе
22'
Плохо сыграл Нильс Реселер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
21'
Эль-Ханкури Мохамед из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
21'
Майсснер Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Torino Hunte навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Хееркенс Фреек из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Тай Леннарт
20'
Удар от ворот произведет Виллем II
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
20'
ШАНС! Тай Леннарт нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
20'
Tristan Dekker из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
19'
Назначен штрафной. Пострадал Чиривелла Педро, его свалил Леманс Клинт.
18'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
Угловой
17'
Кру Йорди из команды Виллем II подал угловой справа.
16'
Хееркенс Фреек из команды Виллем II делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
16'
Отличные скиллы показывает Хееркенс Фреек, обводя своих соперников
15'
Игрок клуба "ВВВ-Венло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
14'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
14'
Кру Йорди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Рул Янссен из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Кру Йорди
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Рул Янссен из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Кру Йорди
10'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
10'
Konstantinos Tsimikas нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
Фран Соль из команды Виллем II делает пас партнеру.
Угловой
10'
Кру Йорди из команды Виллем II подал угловой слева.
9'
Эль-Ханкури Мохамед из команды Виллем II делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Torino Hunte из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Кру Йорди
8'
Джеролд Промес из команды ВВВ-Венло хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
8'
Эль-Ханкури Мохамед из команды Виллем II делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
8'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Огбече Бартоломью выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Ван Брюген Дамиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Ральф Сеунтьенс
6'
Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе
6'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
5'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Ван Брюген Дамиан из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Огбече Бартоломью
4'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "ВВВ-Венло". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Koning Willem II Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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