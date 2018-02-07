Стадион: Конинг Виллем II Зрители: 11500
1:0
44' ГолОгбече Бартоломью
2:0
49' ГолРинстра Бен
3:0
53' ГолКру Йорди
56' Желтая карточкаNils Roeseler
71' Желтая карточкаКру Йорди
73' Желтая карточкаTristan Dekker
Второй тайм
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
92'
92'
Кастелен Ромео из команды ВВВ-Венло в офсайде
91'
91'
Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло направляет мяч в штрафную площадку, но Брандерхорст Маттейс выбегает и ловит мяч
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
90'
Лябиль Леруа из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
88'
88'
87'
87'
Тактическая замена. Огбече Бартоломью уходит с поля и его заменяет Эно Эйонг
86'
86'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
85'
Судья сигнализирует, что Ральф Сеунтьенс из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Konstantinos Tsimikas
84'
Тактическая замена. Jonathan Opoku уходит с поля и его заменяет Лябиль Леруа
84'
Судья сигнализирует, что Кастелен Ромео из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Konstantinos Tsimikas
83'
Jonathan Opoku из команды ВВВ-Венло опасно и грубо сыграл. Майсснер Томас пострадал.
82'
Чиривелла Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
81'
Сегодняшная посещаемость составляет 11500 болельщиков
80'
Судья свистит. Konstantinos Tsimikas атаковал сзади соперника. Это Тай Леннарт заработал своей команде штрафной
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
80'
Чиривелла Педро из команды Виллем II направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
79'
79'
Тактическая замена. Кру Йорди уходит с поля и его заменяет Льюис Фернандо
78'
Хееркенс Фреек из команды Виллем II делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
78'
Игрок команды ВВВ-Венло выносит мяч
77'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
77'
Vito van Crooy выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
75'
Хорошую попытку сделал Фран Соль. Удар в створ, но вратарь начеку
74'
74'
Кру Йорди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
73'
Tristan Dekker сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
73'
Tristan Dekker из команды ВВВ-Венло опасно и грубо сыграл. Konstantinos Tsimikas пострадал.
73'
73'
Чиривелла Педро из команды Виллем II делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
71'
Кру Йорди получает желтую карточку за неспортивное поведение
71'
Кру Йорди упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил
71'
Tristan Dekker выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
70'
Хееркенс Фреек из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
70'
Konstantinos Tsimikas нанес удар, мяч был парирован, но Уннерсталл Ларс не удержал его в руках.
69'
69'
68'
ШАНС! Кастелен Ромео нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
68'
68'
Судья сигнализирует, что Хееркенс Фреек из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Ральф Сеунтьенс
67'
67'
Tristan Dekker возвращается на поле, всё в порядке.
67'
Тактическая замена. Эль-Ханкури Мохамед уходит с поля и его заменяет Хайе Том
67'
66'
Леманс Клинт бьет со штрафного в створ, но Брандерхорст Маттейс держит все под контролем
66'
Ох, нехорошо это выглядит. Tristan Dekker получил травму и медбригада забирает его с поля.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
64'
Tristan Dekker на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
64'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
64'
Эль-Ханкури Мохамед наказан за толчок Tristan Dekker
63'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
62'
Эль-Ханкури Мохамед на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
62'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
61'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
59'
Судья сигнализирует, что Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Кастелен Ромео
58'
58'
Vito van Crooy выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Хееркенс Фреек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
56'
Майсснер Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
56'
Нильс Реселер сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
56'
Судья сигнализирует, что Нильс Реселер из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Konstantinos Tsimikas
55'
Хорошую попытку сделал Vito van Crooy. Удар в створ, но вратарь начеку
55'
Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло подал угловой справа.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
53'
Ринстра Бен сделал результативную передачу.
53'
Г О О О О Л - Кру Йорди изменил счет на табло!
52'
Ринстра Бен из команды Виллем II делает пас партнеру.
52'
Уннерсталл Ларс ошибается в защите.
52'
Леманс Клинт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
49'
Огбече Бартоломью сделал результативную передачу.
49'
Г О О О О Л - Ринстра Бен изменил счет на табло!
48'
Огбече Бартоломью из команды Виллем II делает пас партнеру.
48'
О, нет. Из многообещающей позиции Огбече Бартоломью из команды Виллем II наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
48'
Судья сигнализирует, что Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Кастелен Ромео
47'
Судья сигнализирует, что Кастелен Ромео из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Эль-Ханкури Мохамед
47'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
46'
Начался второй тайм!
46'
Тактическая замена. Torino Hunte уходит с поля и его заменяет Кастелен Ромео
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
48'
Команда Виллем II играла лучше в этом тайме.
47'
Torino Hunte нанес удар головой, но Брандерхорст Маттейс спокойно отбил мяч.
47'
Ральф Сеунтьенс из команды ВВВ-Венло делает передачу одноклубнику.
47'
Игрок из команды ВВВ-Венло делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
47'
Konstantinos Tsimikas выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
46'
Судья сигнализирует, что Чиривелла Педро из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Леманс Клинт
45'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
44'
Г О О О О Л - Огбече Бартоломью первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
44'
Фран Соль видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
44'
Кру Йорди завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!
44'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II делает навес прямо в штрафную.
44'
Отличные скиллы показывает Konstantinos Tsimikas, обводя своих соперников
43'
Лахман Даррил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
43'
Судья сигнализирует, что Чиривелла Педро из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Vito van Crooy
42'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
42'
Torino Hunte на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
41'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
41'
Чиривелла Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Рул Янссен из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
39'
Нильс Реселер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Хееркенс Фреек из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
39'
38'
37'
Tristan Dekker предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
36'
36'
Отличные скиллы показывает Ринстра Бен, обводя своих соперников
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
35'
35'
Огбече Бартоломью из команды Виллем II плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
35'
34'
Игрок команды ВВВ-Венло выносит мяч
34'
Джеролд Промес получил травму и заменен. Vito van Crooy выходит на поле.
34'
Уннерсталл Ларс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
34'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
33'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
33'
Ох, нехорошо это выглядит. Джеролд Промес получил травму и медбригада забирает его с поля.
31'
Джеролд Промес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
31'
Майсснер Томас выбил мяч подальше от ворот.
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
29'
29'
Torino Hunte из команды ВВВ-Венло играет слишком грубо. Konstantinos Tsimikas оказался на газоне.
28'
Безумный фол. Ван Брюген Дамиан грубо играет против соперника. Пострадал Огбече Бартоломью
26'
26'
Ральф Сеунтьенс из команды ВВВ-Венло сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
26'
25'
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
25'
24'
23'
Torino Hunte нанес удар головой, но Брандерхорст Маттейс спокойно отбил мяч.
23'
Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло подал угловой справа.
23'
Майсснер Томас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
22'
Tristan Dekker из команды ВВВ-Венло делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
22'
22'
Плохо сыграл Нильс Реселер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
21'
21'
Майсснер Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Torino Hunte навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
21'
Судья сигнализирует, что Хееркенс Фреек из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Тай Леннарт
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
20'
ШАНС! Тай Леннарт нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
20'
19'
Назначен штрафной. Пострадал Чиривелла Педро, его свалил Леманс Клинт.
18'
18'
17'
16'
Хееркенс Фреек из команды Виллем II делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
16'
Отличные скиллы показывает Хееркенс Фреек, обводя своих соперников
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
14'
14'
Кру Йорди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
13'
Судья сигнализирует, что Рул Янссен из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Кру Йорди
12'
Судья сигнализирует, что Рул Янссен из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Кру Йорди
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
10'
Konstantinos Tsimikas нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
Эль-Ханкури Мохамед из команды Виллем II делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
9'
Судья сигнализирует, что Torino Hunte из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Кру Йорди
8'
Джеролд Промес из команды ВВВ-Венло хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
8'
Эль-Ханкури Мохамед из команды Виллем II делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
8'
7'
Огбече Бартоломью выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Ван Брюген Дамиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
7'
Судья сигнализирует, что Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Ральф Сеунтьенс
6'
6'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
4'
Судья сигнализирует, что Ван Брюген Дамиан из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Огбече Бартоломью
4'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "ВВВ-Венло". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Koning Willem II Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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