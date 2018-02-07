Стадион: Рат Верлег Зрители: 17035
1:0
4' ГолВлут Рай
1:1
13' ГолВермейж Винсент
2:1
18' ГолЭмброуз Тьерри
38' Желтая карточкаБрейкерс Тим
40' Желтая карточкаArno Verschueren
45' Желтая карточкаМонтейро Гамиро
3:1
50' ГолГарсия Мануэль II
74' Вторая желтая карточкаБрейкерс Тим
78' Желтая карточкаЭль-Алуши Мунир
4:1
78' ГолТе Вреде Митчелл
5:1
81' ГолЭль-Алуши Мунир
6:1
83' ГолУмар Садик
Второй тайм
91'
НАК Бреда заслуженно побеждает в отличном матче
91'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
89'
89'
Умар Садик из команды НАК Бреда наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
89'
Fabian Sporkslede из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
88'
88'
88'
Судья сигнализирует, что Умар Садик из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Проппер Робин
86'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
85'
85'
Умар Садик из команды НАК Бреда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
83'
Фантастический гол, где все сам сделал Умар Садик!
83'
Эмброуз Тьерри сделал результативную передачу.
83'
Г О О О О Л - Умар Садик из команды НАК Бреда забил гол! Легко это для такого игрока, как Умар Садик
83'
Отличные скиллы показывает Умар Садик, обводя своих соперников
83'
Умар Садик из команды НАК Бреда идет с мячом вперед на обострение...
83'
Эмброуз Тьерри выбил мяч подальше от ворот.
81'
Умар Садик сделал результативную передачу.
81'
Г О О О О Л - Эль-Алуши Мунир изменил счет на табло!
81'
Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда играет в стеночку с партнером по команде. Умар Садик это был.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
80'
79'
Тактическая замена. Те Вреде Митчелл уходит с поля и его заменяет Умар Садик
78'
Эль-Алуши Мунир сделал результативную передачу.
78'
Г О О О О Л - Те Вреде Митчелл изменил счет на табло!
78'
Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда делает отличный кросс...
78'
Эль-Алуши Мунир получил желтую карточку от судьи
78'
Безумный фол. Эль-Алуши Мунир грубо играет против соперника. Пострадал Монтейро Гамиро
77'
Отличный пас сделал Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
76'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
76'
76'
Тасенде Хосе не смог попасть в створ ударом издали
75'
Эль-Алуши Мунир нанес удар, но тот был заблокирован.
75'
Fabian Sporkslede из команды НАК Бреда делает пас партнеру.
75'
Эмброуз Тьерри из команды НАК Бреда сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
75'
75'
Sebastian Jakubiak выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Эмброуз Тьерри из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
75'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
74'
Гарсия Мануэль II на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
74'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
74'
Брейкерс Тим получает вторую желтую карточку. Удаление.
74'
Безумный фол. Брейкерс Тим грубо играет против соперника. Пострадал Гарсия Мануэль II
73'
Судья сигнализирует, что Проппер Робин из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Эмброуз Тьерри
72'
72'
Reuven Niemeijer из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
72'
72'
Брейкерс Тим из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
71'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
71'
71'
Кастро Брам взял и забрал мяч на выходе
71'
71'
Кювас Брандлей предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
70'
70'
Тактическая замена. Arno Verschueren уходит с поля и его заменяет Fabian Sporkslede
70'
Баас Роланд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Метс Кароль нанес удар, мяч был парирован, но Кастро Брам не удержал его в руках.
70'
70'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
70'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда разыграл угловой с правого угла.
69'
Те Вреде Митчелл мяч отрикошетил от ворот
69'
Эмброуз Тьерри нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
Плохо сыграл Кастро Брам - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
69'
69'
68'
67'
Sebastian Jakubiak из команды Хераклес направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
67'
Влут Рай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой справа.
66'
Тактическая замена. Петерсон Кристофер уходит с поля и его заменяет Гладон Пол
66'
Штрафной исполнил Монтейро Гамиро, после его удара Биригитти Марк сделал классный сейв. Угловой
65'
Arno Verschueren из команды НАК Бреда играет слишком грубо. Кювас Брандлей оказался на газоне.
65'
Отличные скиллы показывает Кювас Брандлей, обводя своих соперников
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
64'
Эмброуз Тьерри из команды НАК Бреда делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
64'
Схоофс Лукас из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
63'
63'
Проппер Робин нанес удар, но промахнулся очень сильно.
63'
Проппер Робин из команды Хераклес идет с мячом вперед на обострение...
61'
Sebastian Jakubiak ошибается в защите.
60'
Эль-Алуши Мунир не смог попасть в створ ударом издали
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
59'
Судья свистит. Брейкерс Тим атаковал сзади соперника. Это Эль-Алуши Мунир заработал своей команде штрафной
58'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
58'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
57'
57'
57'
57'
Arno Verschueren предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
57'
Отличные скиллы показывает Кювас Брандлей, обводя своих соперников
56'
55'
Баас Роланд из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
55'
Схоофс Лукас из команды НАК Бреда играет слишком грубо. Кювас Брандлей оказался на газоне.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
54'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
54'
Отличные скиллы показывает Петерсон Кристофер, обводя своих соперников
54'
Те Вреде Митчелл из команды НАК Бреда опасно и грубо сыграл. Баас Роланд пострадал.
53'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
53'
53'
Должен был быть гол! Петерсон Кристофер имел отличный шанс, но Биригитти Марк не дал голу состоятся!
53'
ШАНС! Петерсон Кристофер вышел один-на-один с голкипером...
53'
Кювас Брандлей из команды Хераклес сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
53'
52'
ШТАНГА! Пробил головой Эмброуз Тьерри прямо в каркас ворот!
52'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда делает отличный кросс...
50'
Фантастический гол, где все сам сделал Гарсия Мануэль II!
50'
Г О О О О Л - Гарсия Мануэль II забивает!
50'
Отличные скиллы показывает Гарсия Мануэль II, обводя своих соперников
50'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда идет с мячом вперед на обострение...
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
49'
49'
Кювас Брандлей из команды Хераклес сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
49'
49'
Мари Пабло ошибается в защите.
48'
47'
47'
Те Вреде Митчелл нанес удар чуть мимо. Близко!
47'
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46'
46'
Брейкерс Тим не смог попасть в створ ударом издали
46'
46'
Тактическая замена. Нийхолт Джанлука уходит с поля и его заменяет Схоофс Лукас
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
48'
Гарсия Мануэль II пробует нанести удар издали, но Кастро Брам держит все под контролем
47'
Arno Verschueren из команды НАК Бреда нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
47'
Гарсия Мануэль II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Монтейро Гамиро получил желтую карточку от судьи
46'
Безумный фол. Монтейро Гамиро грубо играет против соперника. Пострадал Эль-Алуши Мунир
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
46'
45'
Ван ден Бёйс Дарио получил травму и заменен. Вуйтенс Дрис выходит на поле.
45'
Кювас Брандлей из команды Хераклес навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
43'
43'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
41'
41'
41'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
40'
Arno Verschueren получил желтую карточку от судьи
40'
Arno Verschueren из команды НАК Бреда опасно и грубо сыграл. Баас Роланд пострадал.
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
40'
39'
Отличный пас сделал Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
38'
Брейкерс Тим из команды Хераклес предупрежден после нескольких фолов.
38'
Брейкерс Тим из команды Хераклес опасно и грубо сыграл. Тасенде Хосе пострадал.
37'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
37'
36'
36'
Шанс! Мари Пабло из команды НАК Бреда пробил головой, но мимо
36'
35'
Монтейро Гамиро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
35'
Arno Verschueren из команды НАК Бреда делает пас партнеру.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
34'
Безумный фол. Брейкерс Тим грубо играет против соперника. Пострадал Тасенде Хосе
33'
Судья сигнализирует, что Arno Verschueren из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Петерсон Кристофер
32'
32'
Петерсон Кристофер нанес удар издали, а Биригитти Марк отбил его обратно в игру!
32'
Монтейро Гамиро из команды Хераклес делает пас партнеру.
31'
31'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес навешивает в штрафную с рикошетом.
31'
Reuven Niemeijer нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
Брейкерс Тим из команды Хераклес делает навес прямо в штрафную.
31'
Кювас Брандлей из команды Хераклес сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
30'
30'
Баас Роланд из команды Хераклес навешивает в штрафную с рикошетом.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
29'
29'
Гарсия Мануэль II не смог попасть в створ ударом издали
29'
29'
29'
Эмброуз Тьерри из команды НАК Бреда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
Эль-Алуши Мунир нанес удар издали, а Кастро Брам отбил его обратно в игру!
28'
Баас Роланд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
28'
Эмброуз Тьерри нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Безумный фол. Проппер Робин грубо играет против соперника. Пострадал Эль-Алуши Мунир
27'
27'
Монтейро Гамиро из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
25'
25'
Монтейро Гамиро из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
25'
25'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
25'
25'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
24'
24'
24'
Отличные скиллы показывает Петерсон Кристофер, обводя своих соперников
24'
Вермейж Винсент нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
24'
Брейкерс Тим из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
23'
23'
22'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
18'
Г О О О О Л - Эмброуз Тьерри первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
18'
Те Вреде Митчелл нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Arno Verschueren из команды НАК Бреда сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
18'
Мари Пабло из команды НАК Бреда делает передачу одноклубнику.
18'
Плохо сыграл Кастро Брам - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
18'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда подал угловой слева.
18'
Те Вреде Митчелл из команды НАК Бреда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
17'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес идет с мячом вперед на обострение...
16'
16'
Петерсон Кристофер не смог попасть в створ ударом издали
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
13'
Отличный командный гол!
13'
Баас Роланд сделал результативную передачу.
13'
Г О О О О Л - Вермейж Винсент из команды Хераклес забил гол! Легко это для такого игрока, как Вермейж Винсент
13'
Баас Роланд из команды Хераклес делает навес прямо в штрафную.
13'
Кювас Брандлей разрезает оборону соперника отличным пасом
13'
13'
13'
Биригитти Марк из команды НАК Бреда сделал отличный сейв!
12'
Биригитти Марк отбил мяч на угловой после удара Кювас Брандлей из штрафной площади.
12'
11'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
11'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
10'
Хардевельд Джефф получил травму и заменен. Баас Роланд выходит на поле.
9'
Ох, нехорошо это выглядит. Хардевельд Джефф получил травму и медбригада забирает его с поля.
8'
Хардевельд Джефф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
7'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
7'
Влут Рай нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Эмброуз Тьерри из команды НАК Бреда делает пас партнеру.
5'
Судья сигнализирует, что Проппер Робин из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Те Вреде Митчелл
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
5'
5'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
4'
Тасенде Хосе сделал результативную передачу.
4'
Г О О О О Л - Влут Рай изменил счет на табло!
4'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда делает отличный кросс...
4'
3'
Эмброуз Тьерри наказан за толчок Sebastian Jakubiak
1'
Reuven Niemeijer коснулся мяча рукой.
1'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой справа.
1'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хераклес". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rat Verlegh Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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