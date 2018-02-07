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Стадион: Зрители: 17035
НАК Бреда
6:1
Конец матча
Хераклес
0'
1:0
4' Гол
Влут Рай
1:1
13' Гол
Вермейж Винсент
2:1
18' Гол
Эмброуз Тьерри
38' Желтая карточка
Брейкерс Тим
40' Желтая карточка
Arno Verschueren
45' Желтая карточка
Монтейро Гамиро
3:1
50' Гол
Гарсия Мануэль II
74' Вторая желтая карточка
Брейкерс Тим
78' Желтая карточка
Эль-Алуши Мунир
4:1
78' Гол
Те Вреде Митчелл
5:1
81' Гол
Эль-Алуши Мунир
6:1
83' Гол
Умар Садик
90'+1
Второй тайм
91'
НАК Бреда заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
91'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
89'
Удар от ворот произведет Хераклес
89'
Умар Садик из команды НАК Бреда наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
89'
Fabian Sporkslede из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...

88'
Проппер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
88'
Судья сигнализирует, что Умар Садик из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Проппер Робин
86'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
85'
Игрок клуба "НАК Бреда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
Умар Садик из команды НАК Бреда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
83'
Фантастический гол, где все сам сделал Умар Садик!
83'
Эмброуз Тьерри сделал результативную передачу.
Описание гола
83'
Г О О О О Л - Умар Садик из команды НАК Бреда забил гол! Легко это для такого игрока, как Умар Садик
83'
Отличные скиллы показывает Умар Садик, обводя своих соперников
83'
Умар Садик из команды НАК Бреда идет с мячом вперед на обострение...
83'
Эмброуз Тьерри выбил мяч подальше от ворот.
81'
Умар Садик сделал результативную передачу.
Описание гола
81'
Г О О О О Л - Эль-Алуши Мунир изменил счет на табло!
81'
Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда играет в стеночку с партнером по команде. Умар Садик это был.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
80'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
79'
Тактическая замена. Те Вреде Митчелл уходит с поля и его заменяет Умар Садик
78'
Эль-Алуши Мунир сделал результативную передачу.
Описание гола
78'
Г О О О О Л - Те Вреде Митчелл изменил счет на табло!
78'
Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда делает отличный кросс...
Желтая карточка
78'
Эль-Алуши Мунир получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
78'
Безумный фол. Эль-Алуши Мунир грубо играет против соперника. Пострадал Монтейро Гамиро
77'
Отличный пас сделал Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
76'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
76'
Удар от ворот произведет Хераклес
76'
Тасенде Хосе не смог попасть в створ ударом издали
75'
Эль-Алуши Мунир нанес удар, но тот был заблокирован.
75'
Fabian Sporkslede из команды НАК Бреда делает пас партнеру.
75'
Эмброуз Тьерри из команды НАК Бреда сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
75'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
75'
Sebastian Jakubiak выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Эмброуз Тьерри из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
75'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
74'
Гарсия Мануэль II на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
74'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
74'
Брейкерс Тим получает вторую желтую карточку. Удаление.
Фол, нарушение
74'
Безумный фол. Брейкерс Тим грубо играет против соперника. Пострадал Гарсия Мануэль II
Фол, нарушение
73'
Судья сигнализирует, что Проппер Робин из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Эмброуз Тьерри
72'
Метс Кароль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Reuven Niemeijer из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
72'
Метс Кароль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Брейкерс Тим из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
71'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
71'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Кастро Брам взял и забрал мяч на выходе
Угловой
71'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда подал угловой справа.
71'
Кювас Брандлей предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
70'
Игрок клуба "НАК Бреда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
Тактическая замена. Arno Verschueren уходит с поля и его заменяет Fabian Sporkslede
70'
Баас Роланд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Метс Кароль нанес удар, мяч был парирован, но Кастро Брам не удержал его в руках.
70'
Проппер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
Угловой
70'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда разыграл угловой с правого угла.
69'
Те Вреде Митчелл мяч отрикошетил от ворот
69'
Эмброуз Тьерри нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
Плохо сыграл Кастро Брам - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
69'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
69'
Игрок клуба "НАК Бреда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Sebastian Jakubiak из команды Хераклес направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
67'
Влут Рай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
67'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой справа.
66'
Тактическая замена. Петерсон Кристофер уходит с поля и его заменяет Гладон Пол
66'
Штрафной исполнил Монтейро Гамиро, после его удара Биригитти Марк сделал классный сейв. Угловой
Фол, нарушение
65'
Arno Verschueren из команды НАК Бреда играет слишком грубо. Кювас Брандлей оказался на газоне.
65'
Отличные скиллы показывает Кювас Брандлей, обводя своих соперников
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
64'
Эмброуз Тьерри из команды НАК Бреда делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
64'
Схоофс Лукас из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
63'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
63'
Проппер Робин нанес удар, но промахнулся очень сильно.
63'
Проппер Робин из команды Хераклес идет с мячом вперед на обострение...
61'
Влут Рай из команды НАК Бреда делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
61'
Влут Рай из команды НАК Бреда идет с мячом вперед на обострение...
61'
Sebastian Jakubiak ошибается в защите.
60'
Эль-Алуши Мунир не смог попасть в створ ударом издали
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
Фол, нарушение
59'
Судья свистит. Брейкерс Тим атаковал сзади соперника. Это Эль-Алуши Мунир заработал своей команде штрафной
58'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
58'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
57'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Метс Кароль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
57'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой слева.
57'
Arno Verschueren предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
57'
Отличные скиллы показывает Кювас Брандлей, обводя своих соперников
56'
Мари Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Баас Роланд из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
55'
Схоофс Лукас из команды НАК Бреда играет слишком грубо. Кювас Брандлей оказался на газоне.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
54'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
54'
Отличные скиллы показывает Петерсон Кристофер, обводя своих соперников
Фол, нарушение
54'
Те Вреде Митчелл из команды НАК Бреда опасно и грубо сыграл. Баас Роланд пострадал.
53'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
Угловой
53'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой слева.
53'
Должен был быть гол! Петерсон Кристофер имел отличный шанс, но Биригитти Марк не дал голу состоятся!
53'
ШАНС! Петерсон Кристофер вышел один-на-один с голкипером...
53'
Кювас Брандлей из команды Хераклес сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
53'
Кювас Брандлей из команды Хераклес идет с мячом вперед на обострение...
52'
ШТАНГА! Пробил головой Эмброуз Тьерри прямо в каркас ворот!
52'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда делает отличный кросс...
50'
Фантастический гол, где все сам сделал Гарсия Мануэль II!
Описание гола
50'
Г О О О О Л - Гарсия Мануэль II забивает!
50'
Отличные скиллы показывает Гарсия Мануэль II, обводя своих соперников
50'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда идет с мячом вперед на обострение...
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
49'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
49'
Кювас Брандлей из команды Хераклес сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
49'
Кювас Брандлей из команды Хераклес идет с мячом вперед на обострение...
49'
Мари Пабло ошибается в защите.
48'
Игрок клуба "НАК Бреда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Удар от ворот произведет Хераклес
47'
Те Вреде Митчелл нанес удар чуть мимо. Близко!
47'
Сегодняшная посещаемость составляет 17035 болельщиков
46'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
46'
Брейкерс Тим не смог попасть в створ ударом издали
46'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Тактическая замена. Нийхолт Джанлука уходит с поля и его заменяет Схоофс Лукас
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
48'
Гарсия Мануэль II пробует нанести удар издали, но Кастро Брам держит все под контролем
47'
Arno Verschueren из команды НАК Бреда нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
47'
Гарсия Мануэль II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
47'
Монтейро Гамиро получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
46'
Безумный фол. Монтейро Гамиро грубо играет против соперника. Пострадал Эль-Алуши Мунир
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
46'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
45'
Ван ден Бёйс Дарио получил травму и заменен. Вуйтенс Дрис выходит на поле.
45'
Кювас Брандлей из команды Хераклес навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
43'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
41'
Метс Кароль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
41'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой слева.
41'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Желтая карточка
40'
Arno Verschueren получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
40'
Arno Verschueren из команды НАК Бреда опасно и грубо сыграл. Баас Роланд пострадал.
40'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
40'
Удар от ворот произведет Хераклес
39'
Отличный пас сделал Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
Желтая карточка
38'
Брейкерс Тим из команды Хераклес предупрежден после нескольких фолов.
Фол, нарушение
38'
Брейкерс Тим из команды Хераклес опасно и грубо сыграл. Тасенде Хосе пострадал.
37'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
37'
Игрок клуба "НАК Бреда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Удар от ворот произведет Хераклес
36'
Шанс! Мари Пабло из команды НАК Бреда пробил головой, но мимо
Угловой
36'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда подал угловой справа.
35'
Монтейро Гамиро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
35'
Arno Verschueren из команды НАК Бреда делает пас партнеру.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
Фол, нарушение
34'
Безумный фол. Брейкерс Тим грубо играет против соперника. Пострадал Тасенде Хосе
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Arno Verschueren из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Петерсон Кристофер
32'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
32'
Петерсон Кристофер нанес удар издали, а Биригитти Марк отбил его обратно в игру!
32'
Монтейро Гамиро из команды Хераклес делает пас партнеру.
31'
Мари Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес навешивает в штрафную с рикошетом.
31'
Reuven Niemeijer нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
Брейкерс Тим из команды Хераклес делает навес прямо в штрафную.
31'
Кювас Брандлей из команды Хераклес сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
30'
Метс Кароль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Баас Роланд из команды Хераклес навешивает в штрафную с рикошетом.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
29'
Удар от ворот произведет Хераклес
29'
Гарсия Мануэль II не смог попасть в створ ударом издали
29'
Проппер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
29'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда подал угловой справа.
29'
Эмброуз Тьерри из команды НАК Бреда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
Эль-Алуши Мунир нанес удар издали, а Кастро Брам отбил его обратно в игру!
28'
Баас Роланд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
28'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда подал угловой справа.
28'
Эмброуз Тьерри нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
27'
Безумный фол. Проппер Робин грубо играет против соперника. Пострадал Эль-Алуши Мунир
27'
Мари Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Монтейро Гамиро из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
25'
Метс Кароль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Монтейро Гамиро из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
25'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
25'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
24'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Метс Кароль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Отличные скиллы показывает Петерсон Кристофер, обводя своих соперников
24'
Вермейж Винсент нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
24'
Брейкерс Тим из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
23'
Влут Рай из команды НАК Бреда плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
23'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
22'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Описание гола
18'
Г О О О О Л - Эмброуз Тьерри первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
18'
Те Вреде Митчелл нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Arno Verschueren из команды НАК Бреда сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
18'
Мари Пабло из команды НАК Бреда делает передачу одноклубнику.
18'
Плохо сыграл Кастро Брам - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
18'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда подал угловой слева.
18'
Те Вреде Митчелл из команды НАК Бреда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
17'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес идет с мячом вперед на обострение...
16'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
16'
Петерсон Кристофер не смог попасть в створ ударом издали
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
13'
Отличный командный гол!
13'
Баас Роланд сделал результативную передачу.
Описание гола
13'
Г О О О О Л - Вермейж Винсент из команды Хераклес забил гол! Легко это для такого игрока, как Вермейж Винсент
13'
Баас Роланд из команды Хераклес делает навес прямо в штрафную.
13'
Кювас Брандлей разрезает оборону соперника отличным пасом
13'
Метс Кароль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
13'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой слева.
13'
Биригитти Марк из команды НАК Бреда сделал отличный сейв!
12'
Биригитти Марк отбил мяч на угловой после удара Кювас Брандлей из штрафной площади.
12'
Кювас Брандлей из команды Хераклес идет с мячом вперед на обострение...
11'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
11'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
10'
Хардевельд Джефф получил травму и заменен. Баас Роланд выходит на поле.
Травма, повреждение
9'
Ох, нехорошо это выглядит. Хардевельд Джефф получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
8'
Хардевельд Джефф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
7'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
7'
Влут Рай нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Эмброуз Тьерри из команды НАК Бреда делает пас партнеру.
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Проппер Робин из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Те Вреде Митчелл
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
5'
Метс Кароль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
4'
Тасенде Хосе сделал результативную передачу.
Описание гола
4'
Г О О О О Л - Влут Рай изменил счет на табло!
4'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда делает отличный кросс...
4'
Игрок клуба "НАК Бреда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
3'
Эмброуз Тьерри наказан за толчок Sebastian Jakubiak
Фол, нарушение
1'
Reuven Niemeijer коснулся мяча рукой.
Угловой
1'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой справа.
1'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хераклес". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rat Verlegh Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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