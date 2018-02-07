Стадион: Паркстад Лимбург Зрители: 14484
1:0
2' ГолГустафссон Симон
1:1
11' ГолВан де Бек Донни
1:2
24' ГолЗиеш Хаким
50' Желтая карточкаВельтман Йоел
1:3
74' ГолХунтелаар Клаас-Ян
80' Желтая карточкаNicolas Tagliafico
2:3
80' ГолJorn Vancamp
2:4
82' ГолХунтелаар Клаас-Ян
88' Желтая карточкаГустафссон Симон
Новости после матча
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
93'
Судья свистит. Росхёвел Микхал атаковал сзади соперника. Это Юнес Амин заработал своей команде штрафной
92'
92'
Де Йонг Сим из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
92'
92'
Мазрауи Нуссер из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
90'
90'
Livio Milts из команды Рода подал угловой слева.
89'
Ниссен Расмус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
89'
Livio Milts из команды Рода делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
89'
Дейкхейзен Хенк из команды Рода хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
89'
Де Йонг Сим из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
88'
Густафссон Симон получил желтую карточку от судьи
88'
Безумный фол. Густафссон Симон грубо играет против соперника. Пострадал Николас Талиафико
88'
87'
87'
Тактическая замена. Нерес Давид уходит с поля и его заменяет Мазрауи Нуссер
86'
Ванстеенкисте Яннес из команды Рода делает неудачный навес.
86'
Судья сигнализирует, что Ван де Бек Донни из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Густафссон Симон
85'
Де Йонг Сим нанес удар, но тот был заблокирован.
85'
Ниссен Расмус из команды Аякс делает пас партнеру.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
84'
84'
Тактическая замена. Клюйверт Джастин уходит с поля и его заменяет Юнес Амин
84'
Шоне Лассе нанес удар, но промахнулся очень сильно.
83'
83'
ШАНС! Livio Milts нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
82'
Николас Талиафико сделал результативную передачу.
82'
Г О О О О Л - Хунтелаар Клаас-Ян изменил счет на табло!
82'
Николас Талиафико из команды Аякс делает пас партнеру.
80'
Нгобо Фред сделал результативную передачу.
80'
Г О О О О Л - Jorn Vancamp изменил счет на табло!
80'
Нгобо Фред из команды Рода делает пас партнеру.
80'
Де Йонг Френки ошибается в защите.
80'
Николас Талиафико получил желтую карточку от судьи
80'
Николас Талиафико из команды Аякс опасно и грубо сыграл. Росхёвел Микхал пострадал.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
79'
Livio Milts коснулся мяча рукой.
79'
78'
78'
Тактическая замена. Зиеш Хаким уходит с поля и его заменяет Де Йонг Сим
78'
ШАНС! Росхёвел Микхал нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
77'
76'
76'
ШАНС! Jorn Vancamp нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
75'
Тактическая замена. Нденге Тсии-Виллиам уходит с поля и его заменяет Jorn Vancamp
74'
Ван де Бек Донни сделал результативную передачу.
74'
Г О О О О Л - Хунтелаар Клаас-Ян изменил счет на табло!
74'
Отличные скиллы показывает Хунтелаар Клаас-Ян, обводя своих соперников
74'
Ван де Бек Донни из команды Аякс увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
73'
73'
Эль-Макрини Мохамед не смог попасть в створ ударом издали
73'
Вельтман Йоел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
73'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
72'
Хунтелаар Клаас-Ян из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
71'
Росхёвел Микхал из команды Рода опасно и грубо сыграл. Николас Талиафико пострадал.
70'
Нерес Давид из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
70'
Онана Андре взял и забрал мяч на выходе
70'
Росхёвел Микхал из команды Рода навешивает в штрафную с рикошетом.
70'
Де Йонг Френки выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
69'
68'
Судья сигнализирует, что Нерес Давид из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Эль-Макрини Мохамед
67'
67'
Шоне Лассе из команды Аякс сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
65'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
63'
63'
62'
Дейкхейзен Хенк наказан за толчок Зиеш Хаким
61'
61'
Густафссон Симон не смог попасть в створ ударом издали
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
59'
59'
Ван де Бек Донни из команды Аякс не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
59'
Клюйверт Джастин из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
57'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
54'
54'
Эль-Макрини Мохамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Ван де Бек Донни из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
54'
Ниссен Расмус из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
53'
Ниссен Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
52'
50'
Вельтман Йоел получил желтую карточку от судьи
50'
Судья сигнализирует, что Вельтман Йоел из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Livio Milts
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
49'
Николас Талиафико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Нгобо Фред из команды Рода делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
48'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
48'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
48'
Николас Талиафико из команды Аякс опасно и грубо сыграл. Густафссон Симон пострадал.
47'
Нерес Давид из команды Аякс в офсайде
47'
Николас Талиафико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Игрок из команды Рода делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
46'
Судья свистит. Клюйверт Джастин атаковал сзади соперника. Это Livio Milts заработал своей команде штрафной
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
46'
Сегодняшная посещаемость составляет 14484 болельщиков
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Нденге Тсии-Виллиам нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
45'
Росхёвел Микхал из команды Рода в офсайде
45'
Густафссон Симон нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
Нденге Тсии-Виллиам нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
44'
43'
43'
Клюйверт Джастин не смог попасть в створ ударом издали
41'
Эль-Макрини Мохамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Шоне Лассе из команды Аякс подал угловой справа.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
39'
38'
Де Йонг Френки выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
38'
Николас Талиафико из команды Аякс хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
38'
37'
37'
Ван де Бек Донни из команды Аякс делает неудачный навес.
37'
Бангор Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
37'
Выглядело как неплохой момент. Николас Талиафико из команды Аякс закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
35'
35'
Нерес Давид не смог попасть в створ ударом издали
35'
Шоне Лассе из команды Аякс разыграл угловой с правого угла.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
35'
Бангор Патрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
34'
Клюйверт Джастин из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
Зиеш Хаким из команды Аякс в офсайде
33'
Нерес Давид нанес удар, но промахнулся очень сильно.
33'
Плохо сыграл Дейкхейзен Хенк - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
33'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой слева.
32'
Росхёвел Микхал предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
32'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой слева.
32'
Шоне Лассе нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
32'
Судья сигнализирует, что Дейкхейзен Хенк из команды Рода поставил подножку. Пострадал Клюйверт Джастин
31'
31'
Николас Талиафико нанес удар, но промахнулся очень сильно.
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
29'
Судья сигнализирует, что Бангор Патрик из команды Рода поставил подножку. Пострадал Хунтелаар Клаас-Ян
28'
28'
Livio Milts не смог попасть в створ ударом издали
28'
28'
Клюйверт Джастин не смог попасть в створ ударом издали
27'
27'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
24'
Клюйверт Джастин сделал результативную передачу.
24'
Афдияй Донис получил травму и заменен. Livio Milts выходит на поле.
24'
Г О О О О Л - Зиеш Хаким из команды Аякс переиграл вратаря дальним ударом!
22'
22'
Густафссон Симон из команды Рода делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
21'
21'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
21'
Ох, нехорошо это выглядит. Афдияй Донис получил травму и медбригада забирает его с поля.
20'
Афдияй Донис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
20'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
20'
20'
Зиеш Хаким из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
19'
19'
18'
Нгобо Фред из команды Рода плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
18'
Нденге Тсии-Виллиам из команды Рода отправил кросс в штрафную...
17'
17'
Ниссен Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
17'
Афдияй Донис из команды Рода делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
15'
Вельтман Йоел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Росхёвел Микхал из команды Рода делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
14'
Судья сигнализирует, что Клюйверт Джастин из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Дейкхейзен Хенк
12'
Нерес Давид из команды Аякс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
12'
Нгобо Фред наказан за толчок Нерес Давид
11'
Николас Талиафико сделал результативную передачу.
11'
Г О О О О Л - Ван де Бек Донни изменил счет на табло!
11'
Николас Талиафико из команды Аякс увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
10'
Зиеш Хаким мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
10'
Оассар Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 28% времени, а гости – 72%.
10'
10'
Ванстеенкисте Яннес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Шоне Лассе из команды Аякс подал угловой справа.
9'
Ванстеенкисте Яннес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
Клюйверт Джастин из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
9'
8'
8'
Зиеш Хаким навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
8'
Судья сигнализирует, что Оассар Адиль из команды Рода поставил подножку. Пострадал Хунтелаар Клаас-Ян
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 19% времени, а гости – 81%.
4'
4'
Зиеш Хаким нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
Николас Талиафико из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
2'
ГОЛ! Легко закончил атаку Густафссон Симон из команды Рода, забив в пустые ворота!
2'
Плохо сыграл Вельтман Йоел - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
2'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Аякс". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parkstad Limburg Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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