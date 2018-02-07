  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Голландия
  5. Эредивизие
Стадион: Зрители: 14484
Рода
2:4
Конец матча
Аякс
0'
1:0
2' Гол
Густафссон Симон
1:1
11' Гол
Ван де Бек Донни
1:2
24' Гол
Зиеш Хаким
50' Желтая карточка
Вельтман Йоел
1:3
74' Гол
Хунтелаар Клаас-Ян
80' Желтая карточка
Nicolas Tagliafico
2:3
80' Гол
Jorn Vancamp
2:4
82' Гол
Хунтелаар Клаас-Ян
88' Желтая карточка
Густафссон Симон
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
Фол, нарушение
93'
Судья свистит. Росхёвел Микхал атаковал сзади соперника. Это Юнес Амин заработал своей команде штрафной
92'
Юрьюс Хидде взял и забрал мяч на выходе
92'
Де Йонг Сим из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
92'
Дейкхейзен Хенк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92'
Мазрауи Нуссер из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
90'
Удар от ворот произведет Аякс
Угловой
90'
Livio Milts из команды Рода подал угловой слева.
89'
Ниссен Расмус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
89'
Livio Milts из команды Рода делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
89'
Дейкхейзен Хенк из команды Рода хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
89'
Де Йонг Сим из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Желтая карточка
88'
Густафссон Симон получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
88'
Безумный фол. Густафссон Симон грубо играет против соперника. Пострадал Николас Талиафико
88'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Удар от ворот произведет Аякс
87'
Тактическая замена. Нерес Давид уходит с поля и его заменяет Мазрауи Нуссер
86'
Ванстеенкисте Яннес из команды Рода делает неудачный навес.
Фол, нарушение
86'
Судья сигнализирует, что Ван де Бек Донни из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Густафссон Симон
85'
Де Йонг Сим нанес удар, но тот был заблокирован.
85'
Ниссен Расмус из команды Аякс делает пас партнеру.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
84'
Удар от ворот произведет Рода
84'
Тактическая замена. Клюйверт Джастин уходит с поля и его заменяет Юнес Амин
84'
Шоне Лассе нанес удар, но промахнулся очень сильно.
83'
Удар от ворот произведет Аякс
83'
ШАНС! Livio Milts нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
82'
Николас Талиафико сделал результативную передачу.
Описание гола
82'
Г О О О О Л - Хунтелаар Клаас-Ян изменил счет на табло!
82'
Николас Талиафико из команды Аякс делает пас партнеру.
80'
Нгобо Фред сделал результативную передачу.
Описание гола
80'
Г О О О О Л - Jorn Vancamp изменил счет на табло!
80'
Нгобо Фред из команды Рода делает пас партнеру.
80'
Де Йонг Френки ошибается в защите.
Желтая карточка
80'
Николас Талиафико получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
80'
Николас Талиафико из команды Аякс опасно и грубо сыграл. Росхёвел Микхал пострадал.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
Фол, нарушение
79'
Livio Milts коснулся мяча рукой.
79'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Удар от ворот произведет Аякс
78'
Тактическая замена. Зиеш Хаким уходит с поля и его заменяет Де Йонг Сим
78'
ШАНС! Росхёвел Микхал нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
77'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
Удар от ворот произведет Аякс
76'
ШАНС! Jorn Vancamp нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
75'
Тактическая замена. Нденге Тсии-Виллиам уходит с поля и его заменяет Jorn Vancamp
74'
Ван де Бек Донни сделал результативную передачу.
Описание гола
74'
Г О О О О Л - Хунтелаар Клаас-Ян изменил счет на табло!
74'
Отличные скиллы показывает Хунтелаар Клаас-Ян, обводя своих соперников
74'
Ван де Бек Донни из команды Аякс увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
73'
Удар от ворот произведет Аякс
73'
Эль-Макрини Мохамед не смог попасть в створ ударом издали
73'
Вельтман Йоел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Росхёвел Микхал из команды Рода отправил кросс в штрафную...
73'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
72'
Хунтелаар Клаас-Ян из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
71'
Росхёвел Микхал из команды Рода опасно и грубо сыграл. Николас Талиафико пострадал.
70'
Нерес Давид из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
70'
Онана Андре взял и забрал мяч на выходе
70'
Росхёвел Микхал из команды Рода навешивает в штрафную с рикошетом.
70'
Де Йонг Френки выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Livio Milts из команды Рода отправил кросс в штрафную...
69'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
68'
Судья сигнализирует, что Нерес Давид из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Эль-Макрини Мохамед
67'
Удар от ворот произведет Рода
67'
Шоне Лассе из команды Аякс сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
65'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
65'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
63'
Дейкхейзен Хенк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Ниссен Расмус из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
62'
Дейкхейзен Хенк наказан за толчок Зиеш Хаким
61'
Удар от ворот произведет Аякс
61'
Густафссон Симон не смог попасть в створ ударом издали
60'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
59'
Удар от ворот произведет Рода
59'
Ван де Бек Донни из команды Аякс не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
59'
Клюйверт Джастин из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
57'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
54'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Эль-Макрини Мохамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Ван де Бек Донни из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
54'
Ниссен Расмус из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
53'
Ниссен Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Росхёвел Микхал из команды Рода отправил кросс в штрафную...
52'
Удар от ворот произведет Рода
Желтая карточка
50'
Вельтман Йоел получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Вельтман Йоел из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Livio Milts
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
49'
Николас Талиафико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Нгобо Фред из команды Рода делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
48'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
48'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
48'
Николас Талиафико из команды Аякс опасно и грубо сыграл. Густафссон Симон пострадал.
Офсайд
47'
Нерес Давид из команды Аякс в офсайде
47'
Николас Талиафико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Игрок из команды Рода делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Фол, нарушение
46'
Судья свистит. Клюйверт Джастин атаковал сзади соперника. Это Livio Milts заработал своей команде штрафной
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
46'
Сегодняшная посещаемость составляет 14484 болельщиков
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Нденге Тсии-Виллиам нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
Офсайд
45'
Росхёвел Микхал из команды Рода в офсайде
45'
Густафссон Симон нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
Нденге Тсии-Виллиам нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
44'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Удар от ворот произведет Рода
43'
Клюйверт Джастин не смог попасть в створ ударом издали
41'
Эль-Макрини Мохамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
41'
Шоне Лассе из команды Аякс подал угловой справа.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
39'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Де Йонг Френки выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Livio Milts из команды Рода отправил кросс в штрафную...
38'
Николас Талиафико из команды Аякс хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
38'
Livio Milts из команды Рода отправил кросс в штрафную...
37'
Удар от ворот произведет Рода
37'
Ван де Бек Донни из команды Аякс делает неудачный навес.
37'
Бангор Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Ниссен Расмус из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
37'
Выглядело как неплохой момент. Николас Талиафико из команды Аякс закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
35'
Удар от ворот произведет Рода
35'
Нерес Давид не смог попасть в створ ударом издали
Угловой
35'
Шоне Лассе из команды Аякс разыграл угловой с правого угла.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
35'
Бангор Патрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
34'
Клюйверт Джастин из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Офсайд
33'
Зиеш Хаким из команды Аякс в офсайде
33'
Нерес Давид нанес удар, но промахнулся очень сильно.
33'
Плохо сыграл Дейкхейзен Хенк - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
33'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой слева.
32'
Росхёвел Микхал предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
32'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой слева.
32'
Шоне Лассе нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Дейкхейзен Хенк из команды Рода поставил подножку. Пострадал Клюйверт Джастин
31'
Удар от ворот произведет Рода
31'
Николас Талиафико нанес удар, но промахнулся очень сильно.
31'
Ниссен Расмус из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Бангор Патрик из команды Рода поставил подножку. Пострадал Хунтелаар Клаас-Ян
28'
Удар от ворот произведет Аякс
28'
Livio Milts не смог попасть в створ ударом издали
28'
Удар от ворот произведет Рода
28'
Клюйверт Джастин не смог попасть в створ ударом издали
27'
Удар от ворот произведет Аякс
27'
Росхёвел Микхал из команды Рода отправил кросс в штрафную...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
24'
Клюйверт Джастин сделал результативную передачу.
24'
Афдияй Донис получил травму и заменен. Livio Milts выходит на поле.
Описание гола
24'
Г О О О О Л - Зиеш Хаким из команды Аякс переиграл вратаря дальним ударом!
22'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Густафссон Симон из команды Рода делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
21'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
21'
Ох, нехорошо это выглядит. Афдияй Донис получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
20'
Афдияй Донис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
20'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
20'
Юрьюс Хидде взял и забрал мяч на выходе
20'
Зиеш Хаким из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
19'
Дейкхейзен Хенк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Ниссен Расмус из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
18'
Нгобо Фред из команды Рода плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
18'
Нденге Тсии-Виллиам из команды Рода отправил кросс в штрафную...
17'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Ниссен Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Росхёвел Микхал из команды Рода отправил кросс в штрафную...
17'
Афдияй Донис из команды Рода делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
Удар от ворот произведет Аякс
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
15'
Вельтман Йоел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Росхёвел Микхал из команды Рода делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Клюйверт Джастин из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Дейкхейзен Хенк
12'
Нерес Давид из команды Аякс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Фол, нарушение
12'
Нгобо Фред наказан за толчок Нерес Давид
11'
Николас Талиафико сделал результативную передачу.
Описание гола
11'
Г О О О О Л - Ван де Бек Донни изменил счет на табло!
11'
Николас Талиафико из команды Аякс увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
10'
Зиеш Хаким мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
10'
Оассар Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Ниссен Расмус из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 28% времени, а гости – 72%.
10'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Ванстеенкисте Яннес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
9'
Шоне Лассе из команды Аякс подал угловой справа.
9'
Ванстеенкисте Яннес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
Клюйверт Джастин из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
9'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Юрьюс Хидде взял и забрал мяч на выходе
8'
Зиеш Хаким навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Оассар Адиль из команды Рода поставил подножку. Пострадал Хунтелаар Клаас-Ян
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 19% времени, а гости – 81%.
4'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Зиеш Хаким нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
Николас Талиафико из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
Описание гола
2'
ГОЛ! Легко закончил атаку Густафссон Симон из команды Рода, забив в пустые ворота!
2'
Плохо сыграл Вельтман Йоел - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
2'
Росхёвел Микхал из команды Рода отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Аякс". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parkstad Limburg Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация