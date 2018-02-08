Стадион: Де Кёйп Зрители: 37500
1:0
53' ГолТоорнстра Йенс
2:0
72' ГолЮсте Йерри
3:0
78' ГолВан Перси Робин
Второй тайм
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
92'
Судья сигнализирует, что Те Вирик Мик из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Джонс Брэд
90'
[2] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
90'
Вельдвейк Ларс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
90'
Юсте Йерри нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
90'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
89'
Судья сигнализирует, что Tommie van de Looi из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Ван дер Хейден Ян-Ари
88'
88'
Отличный пас сделал Ван Перси Робин из команды Фейеноорд. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
86'
86'
86'
Басачикоглу Билал из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
85'
Эль-Ахмади Карим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Дрост Йеспер из команды Гронинген подал угловой слева.
85'
Эль-Ахмади Карим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
85'
Отличные скиллы показывает Вельдвейк Ларс, обводя своих соперников
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
84'
84'
84'
Дрост Йеспер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
84'
84'
84'
Басачикоглу Билал из команды Фейеноорд навешивает в штрафную с рикошетом.
84'
Басачикоглу Билал из команды Фейеноорд идет с мячом вперед на обострение...
83'
Тактическая замена. Ван Нифф Юлл уходит с поля и его заменяет Бакуна Жуниньо
83'
Тактическая замена. Ларсен Каспер уходит с поля и его заменяет Lars Kramer
82'
82'
Де Вильена Тонни нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
81'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд толкнул локтем оппонента. Это Те Вирик Мик заработал фол
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
78'
Бергёйс Стивен сделал результативную передачу.
78'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
78'
Г О О О О Л - Ван Перси Робин изменил счет на табло!
77'
Тактическая замена. Тоорнстра Йенс уходит с поля и его заменяет Ван Перси Робин
77'
Судья сигнализирует, что Дрост Йеспер из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Хапс Ридгесиано
76'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
76'
Дрост Йеспер из команды Гронинген подал угловой справа.
75'
Юсте Йерри предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
75'
Дрост Йеспер из команды Гронинген идет с мячом вперед на обострение...
75'
Ван Веерт Том из команды Гронинген делает навес прямо в штрафную.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
74'
Судья сигнализирует, что Ritsu Doan из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Де Вильена Тонни
74'
74'
Ван Нифф Юлл не смог попасть в створ ударом издали
72'
Бергёйс Стивен сделал результативную передачу.
72'
Г О О О О Л - Юсте Йерри изменил счет на табло!
72'
71'
Юсте Йерри нанес удар, но тот был заблокирован.
71'
70'
Тоорнстра Йенс нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
Отличные скиллы показывает Тоорнстра Йенс, обводя своих соперников
70'
Басачикоглу Билал из команды Фейеноорд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
69'
Вратарь парирует удар, который нанес Бергёйс Стивен, и мяч снова в игре
69'
68'
68'
Хапс Ридгесиано из команды Фейеноорд навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
68'
66'
65'
Ван Веерт Том из команды Гронинген в офсайде
65'
65'
ШАНС! Юсте Йерри нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
65'
Юсте Йерри из команды Фейеноорд идет с мячом вперед на обострение...
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
64'
Судья сигнализирует, что Tommie van de Looi из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Де Вильена Тонни
64'
Тактическая замена. Carlos Antuna уходит с поля и его заменяет Вельдвейк Ларс
64'
Судья сигнализирует, что Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Ritsu Doan
63'
Зеефейк Дейовайзио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
62'
62'
62'
Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген толкнул локтем оппонента. Это Басачикоглу Билал заработал фол
61'
Джонс Брэд взял и забрал мяч на выходе
61'
Дрост Йеспер из команды Гронинген сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
59'
Ван Веерт Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
59'
59'
Зеефейк Дейовайзио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Судья сигнализирует, что Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Ван Нифф Юлл
59'
Вормердам Дьянго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
59'
Басачикоглу Билал из команды Фейеноорд идет с мячом вперед на обострение...
58'
Ritsu Doan из команды Гронинген толкнул локтем оппонента. Это Де Вильена Тонни заработал фол
58'
Судья сигнализирует, что Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Ван Нифф Юлл
57'
57'
Как он промахнулся? Юсте Йерри имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
57'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
57'
57'
Дрост Йеспер коснулся мяча рукой.
56'
56'
Бергёйс Стивен не смог попасть в створ ударом издали
56'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
55'
После дальнего удара, который нанес Эль-Ахмади Карим мяч отбит вратарем
55'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
55'
Отличные скиллы показывает Йоргенсен Николай, обводя своих соперников
55'
53'
Басачикоглу Билал сделал результативную передачу.
53'
Г О О О О Л - Тоорнстра Йенс классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
53'
Басачикоглу Билал из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
52'
52'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
52'
Хапс Ридгесиано из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
52'
Ван Бик Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
50'
50'
50'
Те Вирик Мик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд идет с мячом вперед на обострение...
50'
49'
48'
48'
Юсте Йерри из команды Фейеноорд плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
48'
47'
46'
Йоргенсен Николай пробил головой, вратарь справился с ударом.
46'
46'
Басачикоглу Билал из команды Фейеноорд плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Ван дер Хейден Ян-Ари пробил со штрафного прямо в стенку
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Ларсен Каспер из команды Гронинген опасно и грубо сыграл. Йоргенсен Николай пострадал.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Хорошую попытку сделал Тоорнстра Йенс. Удар в створ, но вратарь начеку
46'
45'
Вормердам Дьянго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
45'
Судья сигнализирует, что Вормердам Дьянго из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Бергёйс Стивен
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
44'
44'
44'
Шанс! Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд пробил головой, но мимо
44'
44'
Басачикоглу Билал из команды Фейеноорд подал угловой слева.
43'
Де Вильена Тонни мяч отрикошетил от ворот
43'
43'
Ван дер Хейден Ян-Ари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает навес прямо в штрафную.
43'
Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
42'
42'
42'
Те Вирик Мик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
42'
40'
Судья сигнализирует, что Ван Бик Свен из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Ван Веерт Том
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
39'
Судья сигнализирует, что Ван Веерт Том из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Ван Бик Свен
38'
Дрост Йеспер из команды Гронинген в офсайде
38'
Басачикоглу Билал из команды Фейеноорд опасно и грубо сыграл. Зеефейк Дейовайзио пострадал.
37'
37'
Дрост Йеспер из команды Гронинген сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
35'
35'
Отличный пас сделал Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
34'
32'
Юсте Йерри возвращается на поле, всё в порядке.
32'
32'
Тоорнстра Йенс выбил мяч подальше от ворот.
31'
Ох, нехорошо это выглядит. Юсте Йерри получил травму и медбригада забирает его с поля.
31'
Юсте Йерри на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
30'
Дрост Йеспер из команды Гронинген в офсайде
29'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд в офсайде
29'
28'
28'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
28'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд идет с мячом вперед на обострение...
27'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд в офсайде
26'
26'
Tommie van de Looi из команды Гронинген не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
26'
Вормердам Дьянго из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
26'
Ван Веерт Том из команды Гронинген сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
25'
Джонс Брэд взял и забрал мяч на выходе
25'
Carlos Antuna навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
Судья сигнализирует, что Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Carlos Antuna
24'
24'
Ларссон Сэм получил травму и заменен. Басачикоглу Билал выходит на поле.
23'
Бергёйс Стивен не смог попасть в створ ударом издали
23'
23'
23'
Юсте Йерри из команды Фейеноорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
23'
Ларсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
22'
Ох, нехорошо это выглядит. Ларссон Сэм получил травму и медбригада забирает его с поля.
21'
Ларссон Сэм на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
21'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
21'
Эль-Ахмади Карим нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
21'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд делает навес прямо в штрафную.
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
20'
20'
Тоорнстра Йенс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
19'
Судья сигнализирует, что Ritsu Doan из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Де Вильена Тонни
19'
Вратарь парирует удар, который нанес Тоорнстра Йенс, и мяч снова в игре
19'
17'
17'
Отличный пас сделал Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
16'
16'
16'
16'
15'
15'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает навес прямо в штрафную.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
15'
Хорошую попытку сделал Бергёйс Стивен. Удар в створ, но вратарь начеку
15'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд идет с мячом вперед на обострение...
14'
14'
14'
13'
13'
13'
13'
Вормердам Дьянго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
Отличные скиллы показывает Юсте Йерри, обводя своих соперников
12'
Ван Веерт Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
12'
Зеефейк Дейовайзио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
11'
Отличные скиллы показывает Ларссон Сэм, обводя своих соперников
11'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд идет с мячом вперед на обострение...
11'
11'
11'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
8'
8'
Ларссон Сэм не смог попасть в створ ударом издали
7'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген опасно и грубо сыграл. Ван дер Хейден Ян-Ари пострадал.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
4'
4'
4'
Ван Нифф Юлл решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
3'
Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд опасно и грубо сыграл. Ван Веерт Том пострадал.
2'
2'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Гронинген". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на de Kuip. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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