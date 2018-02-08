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  4. Голландия
  5. Эредивизие
Стадион: Зрители: 37500
Фейеноорд
3:0
Конец матча
Гронинген
0'
1:0
53' Гол
Тоорнстра Йенс
2:0
72' Гол
Юсте Йерри
3:0
78' Гол
Ван Перси Робин
90'+3
Второй тайм
Свисток
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Фол, нарушение
92'
Судья сигнализирует, что Те Вирик Мик из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Джонс Брэд
90'
[2] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
90'
Вельдвейк Ларс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
90'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой справа.

90'
Юсте Йерри нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
90'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
Фол, нарушение
89'
Судья сигнализирует, что Tommie van de Looi из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Ван дер Хейден Ян-Ари
88'
Удар от ворот произведет Гронинген
88'
Отличный пас сделал Ван Перси Робин из команды Фейеноорд. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
86'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Басачикоглу Билал из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
85'
Эль-Ахмади Карим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
85'
Дрост Йеспер из команды Гронинген подал угловой слева.
85'
Эль-Ахмади Карим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
85'
Отличные скиллы показывает Вельдвейк Ларс, обводя своих соперников
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
84'
Падт Серджио взял и забрал мяч на выходе
Угловой
84'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой слева.
84'
Дрост Йеспер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
84'
Хапс Ридгесиано из команды Фейеноорд идет с мячом вперед на обострение...
84'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
84'
Басачикоглу Билал из команды Фейеноорд навешивает в штрафную с рикошетом.
84'
Басачикоглу Билал из команды Фейеноорд идет с мячом вперед на обострение...
83'
Тактическая замена. Ван Нифф Юлл уходит с поля и его заменяет Бакуна Жуниньо
83'
Тактическая замена. Ларсен Каспер уходит с поля и его заменяет Lars Kramer
82'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Де Вильена Тонни нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
Фол, нарушение
81'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд толкнул локтем оппонента. Это Те Вирик Мик заработал фол
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
78'
Бергёйс Стивен сделал результативную передачу.
78'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
Описание гола
78'
Г О О О О Л - Ван Перси Робин изменил счет на табло!
77'
Тактическая замена. Тоорнстра Йенс уходит с поля и его заменяет Ван Перси Робин
Фол, нарушение
77'
Судья сигнализирует, что Дрост Йеспер из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Хапс Ридгесиано
76'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
76'
Дрост Йеспер из команды Гронинген подал угловой справа.
75'
Юсте Йерри предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
75'
Дрост Йеспер из команды Гронинген идет с мячом вперед на обострение...
75'
Ван Веерт Том из команды Гронинген делает навес прямо в штрафную.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
Фол, нарушение
74'
Судья сигнализирует, что Ritsu Doan из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Де Вильена Тонни
74'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
74'
Ван Нифф Юлл не смог попасть в створ ударом издали
72'
Бергёйс Стивен сделал результативную передачу.
Описание гола
72'
Г О О О О Л - Юсте Йерри изменил счет на табло!
72'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
71'
Юсте Йерри нанес удар, но тот был заблокирован.
71'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
70'
Тоорнстра Йенс нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
Отличные скиллы показывает Тоорнстра Йенс, обводя своих соперников
70'
Басачикоглу Билал из команды Фейеноорд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
70'
Фейеноорд нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
69'
Вратарь парирует удар, который нанес Бергёйс Стивен, и мяч снова в игре
69'
Отличные скиллы показывает Бергёйс Стивен, обводя своих соперников
68'
Удар от ворот произведет Гронинген
68'
Хапс Ридгесиано из команды Фейеноорд навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
68'
Хапс Ридгесиано из команды Фейеноорд идет с мячом вперед на обострение...
66'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
65'
Ван Веерт Том из команды Гронинген в офсайде
65'
Удар от ворот произведет Гронинген
65'
ШАНС! Юсте Йерри нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
65'
Юсте Йерри из команды Фейеноорд идет с мячом вперед на обострение...
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Tommie van de Looi из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Де Вильена Тонни
64'
Тактическая замена. Carlos Antuna уходит с поля и его заменяет Вельдвейк Ларс
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Ritsu Doan
63'
Зеефейк Дейовайзио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
62'
Падт Серджио взял и забрал мяч на выходе
62'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
62'
Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген толкнул локтем оппонента. Это Басачикоглу Билал заработал фол
61'
Джонс Брэд взял и забрал мяч на выходе
61'
Дрост Йеспер из команды Гронинген сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
59'
Ван Веерт Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
59'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
59'
Зеефейк Дейовайзио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
59'
Судья сигнализирует, что Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Ван Нифф Юлл
59'
Вормердам Дьянго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
59'
Басачикоглу Билал из команды Фейеноорд идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
58'
Ritsu Doan из команды Гронинген толкнул локтем оппонента. Это Де Вильена Тонни заработал фол
Фол, нарушение
58'
Судья сигнализирует, что Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Ван Нифф Юлл
57'
Удар от ворот произведет Гронинген
57'
Как он промахнулся? Юсте Йерри имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
57'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
57'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
57'
Дрост Йеспер коснулся мяча рукой.
56'
Удар от ворот произведет Гронинген
56'
Бергёйс Стивен не смог попасть в створ ударом издали
56'
Отличные скиллы показывает Бергёйс Стивен, обводя своих соперников
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
55'
После дальнего удара, который нанес Эль-Ахмади Карим мяч отбит вратарем
55'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
55'
Отличные скиллы показывает Йоргенсен Николай, обводя своих соперников
55'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
53'
Басачикоглу Билал сделал результативную передачу.
Описание гола
53'
Г О О О О Л - Тоорнстра Йенс классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
53'
Басачикоглу Билал из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
52'
Ван Нифф Юлл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
52'
Хапс Ридгесиано из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
52'
Ван Бик Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
50'
Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
50'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой справа.
50'
Те Вирик Мик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд идет с мячом вперед на обострение...
50'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
49'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Падт Серджио взял и забрал мяч на выходе
48'
Юсте Йерри из команды Фейеноорд плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
48'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
47'
Игрок клуба "Гронинген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Йоргенсен Николай пробил головой, вратарь справился с ударом.
46'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
46'
Басачикоглу Билал из команды Фейеноорд плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
46'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Ван дер Хейден Ян-Ари пробил со штрафного прямо в стенку
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Фол, нарушение
47'
Ларсен Каспер из команды Гронинген опасно и грубо сыграл. Йоргенсен Николай пострадал.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Хорошую попытку сделал Тоорнстра Йенс. Удар в створ, но вратарь начеку
46'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
45'
Вормердам Дьянго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Вормердам Дьянго из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Бергёйс Стивен
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
44'
Фейеноорд нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
44'
Удар от ворот произведет Гронинген
44'
Шанс! Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд пробил головой, но мимо
44'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
Угловой
44'
Басачикоглу Билал из команды Фейеноорд подал угловой слева.
43'
Де Вильена Тонни мяч отрикошетил от ворот
Угловой
43'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой справа.
43'
Ван дер Хейден Ян-Ари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает навес прямо в штрафную.
43'
Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
42'
Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
42'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой слева.
42'
Те Вирик Мик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
42'
Юсте Йерри из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Ван Бик Свен из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Ван Веерт Том
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Ван Веерт Том из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Ван Бик Свен
Офсайд
38'
Дрост Йеспер из команды Гронинген в офсайде
Фол, нарушение
38'
Басачикоглу Билал из команды Фейеноорд опасно и грубо сыграл. Зеефейк Дейовайзио пострадал.
37'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
37'
Дрост Йеспер из команды Гронинген сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
35'
Удар от ворот произведет Гронинген
35'
Отличный пас сделал Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
34'
Игрок клуба "Гронинген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
32'
Юсте Йерри возвращается на поле, всё в порядке.
32'
Падт Серджио взял и забрал мяч на выходе
32'
Тоорнстра Йенс выбил мяч подальше от ворот.
Травма, повреждение
31'
Ох, нехорошо это выглядит. Юсте Йерри получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
31'
Юсте Йерри на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
Офсайд
30'
Дрост Йеспер из команды Гронинген в офсайде
Офсайд
29'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд в офсайде
29'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
28'
Удар от ворот произведет Гронинген
28'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
28'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд идет с мячом вперед на обострение...
Офсайд
27'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд в офсайде
26'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
26'
Tommie van de Looi из команды Гронинген не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
26'
Вормердам Дьянго из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
26'
Ван Веерт Том из команды Гронинген сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
25'
Джонс Брэд взял и забрал мяч на выходе
25'
Carlos Antuna навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Carlos Antuna
24'
Удар от ворот произведет Гронинген
24'
Ларссон Сэм получил травму и заменен. Басачикоглу Билал выходит на поле.
23'
Бергёйс Стивен не смог попасть в створ ударом издали
23'
Отличные скиллы показывает Бергёйс Стивен, обводя своих соперников
23'
Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Юсте Йерри из команды Фейеноорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
23'
Ларсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
23'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой справа.
Травма, повреждение
22'
Ох, нехорошо это выглядит. Ларссон Сэм получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
21'
Ларссон Сэм на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
21'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
21'
Эль-Ахмади Карим нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
21'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд делает навес прямо в штрафную.
20'
Фейеноорд нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
20'
Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Тоорнстра Йенс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Ritsu Doan из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Де Вильена Тонни
19'
Вратарь парирует удар, который нанес Тоорнстра Йенс, и мяч снова в игре
19'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
17'
Удар от ворот произведет Гронинген
17'
Отличный пас сделал Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
16'
Отличные скиллы показывает Бергёйс Стивен, обводя своих соперников
16'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Хапс Ридгесиано из команды Фейеноорд идет с мячом вперед на обострение...
15'
Ван Нифф Юлл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает навес прямо в штрафную.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
15'
Хорошую попытку сделал Бергёйс Стивен. Удар в створ, но вратарь начеку
15'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд идет с мячом вперед на обострение...
14'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
13'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Ван Нифф Юлл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
13'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой справа.
13'
Вормердам Дьянго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
Отличные скиллы показывает Юсте Йерри, обводя своих соперников
12'
Ван Веерт Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
12'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой слева.
12'
Зеефейк Дейовайзио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
11'
Отличные скиллы показывает Ларссон Сэм, обводя своих соперников
11'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд идет с мячом вперед на обострение...
11'
Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Юсте Йерри из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
11'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
8'
Удар от ворот произведет Гронинген
8'
Ларссон Сэм не смог попасть в створ ударом издали
7'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
5'
Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген опасно и грубо сыграл. Ван дер Хейден Ян-Ари пострадал.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
4'
Игрок клуба "Гронинген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
4'
Ван Нифф Юлл решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
3'
Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд опасно и грубо сыграл. Ван Веерт Том пострадал.
2'
Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Юсте Йерри из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Гронинген". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на de Kuip. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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