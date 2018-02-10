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2017-2018
Стадион: Гульденспоренстадион
4:0
Конец матча
1:0
20' ГолУали Идир
2:0
38' ГолШевалье Тедди
3:0
69' ГолШевалье Тедди
77' Желтая карточкаАбран Ромен
4:0
83' ГолШевалье Тедди
88' Желтая карточкаБаяль-Салль Мустафа
|
20'
1:0
38'
2:0
69'
3:0
77'
83'
4:0
Состав команд
27
Уали
Идир
43
Пербе
Жереми
20
Азуни
Ларри
24
Де
Лат
Ричи
38
Арун
Фарис
58
Уларе
Обби
Кортрейк 4-3-3
- Основной состав
- 28 Камински Томас Вратарь
- 27 Уали Идир Защитник
- 2 Кумордзи Бернар Защитник
- 4 Кагельмахер Гари Защитник
- 30 Д'Эне Кристоф Защитник
- 14 Ван дер Брюгген Ханнес Полузащитник
- 8 Аджагун Абдул Полузащитник
- 3 Макаренко Евгений Полузащитник
- 9 Шевалье Тедди Нападающий
- 43 Пербе Жереми Нападающий
- 20 Азуни Ларри Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Брюззезе Себастьен Вратарь
- 23 Вербоом Бриан Защитник
- 19 Tyrone Ivanof Полузащитник
- 15 Christophe Lepoint Полузащитник
- 7 Де Смет Стейн Полузащитник
- 10 Папацоглу Афанассиос Нападающий
- 24 Youcef Attal
- 11 Jovan Stojanovic I
- Главный тренер: Глен де Боек
Ройал Антверпен 4-2-3-1
- Основной состав
- 89 Дебатти Кевин Вратарь
- 24 Де Лат Ричи Защитник
- 16 Баяль-Салль Мустафа Защитник
- 2 Матеус Лейте Защитник
- 25 Коррин Александр Защитник
- 17 Сиани Себастьен Полузащитник
- 38 Арун Фарис Полузащитник
- 9 Лимбомбе Сталлоне Полузащитник
- 60 Ятабаре Самбу Полузащитник
- 8 Родригеш Иву Полузащитник
- 58 Уларе Обби Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Йежина Антонио Вратарь
- 37 Ван Дамм Йелле Защитник
- 21 Dylan Batubinsika Защитник
- 19 Овусу Вильям Полузащитник
- 10 Абран Ромен Полузащитник
- 20 Хайреманс Джеффри Полузащитник
- 99 Питройпа Джонатан Полузащитник
- Главный тренер: Ласло Болони
Предыдущие игры
Кортрейк (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 06.02.2018 Генк 1:0 Кортрейк К
- 03.02.2018 Сент-Трюйден 0:2 Кортрейк ПДА
- 30.01.2018 Кортрейк 3:2 Генк К
- 27.01.2018 Кортрейк 0:0 Эйпен ПДА
- 23.01.2018 Мускрон-Перювельз 0:3 Кортрейк ПДА
- 20.01.2018 Остенде 2:1 Кортрейк ПДА
- 12.01.2018 Кортрейк 2:5 Рода ТМК
- 27.12.2017 Кортрейк 2:1 Стандард ПДА
- 23.12.2017 Генк 2:3 Кортрейк ПДА
- 16.12.2017 Кортрейк 2:0 Мехелен ПДА
- 12.12.2017 Кортрейк 4:1 Гент К
- 09.12.2017 Гент 2:1 Кортрейк ПДА
- 02.12.2017 Кортрейк 4:1 Васланд-Беверен ПДА
- 29.11.2017 Кортрейк 4:2 Ройал Антверпен К
- 26.11.2017 Андерлехт 4:0 Кортрейк ПДА
- 18.11.2017 Кортрейк 3:2 Сент-Трюйден ПДА
- 04.11.2017 Мехелен 2:0 Кортрейк ПДА
- 28.10.2017 Кортрейк 0:0 Генк ПДА
- 25.10.2017 Васланд-Беверен 2:1 Кортрейк ПДА
- 21.10.2017 Кортрейк 1:1 Гент ПДА
Ройал Антверпен (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 02.02.2018 Ройал Антверпен 1:2 Васланд-Беверен ПДА
- 27.01.2018 Шарлеруа 1:1 Ройал Антверпен ПДА
- 24.01.2018 Ройал Антверпен 1:1 Гент ПДА
- 21.01.2018 Ройал Антверпен 2:2 Брюгге ПДА
- 11.01.2018 Ройал Антверпен 4:0 Торревьеха ТМК
- 10.01.2018 Хайденхайм 3:1 Ройал Антверпен ТМК
- 27.12.2017 Сент-Трюйден 0:3 Ройал Антверпен ПДА
- 21.12.2017 Ройал Антверпен 1:2 Локерен ПДА
- 17.12.2017 Зульте-Варегем 1:2 Ройал Антверпен ПДА
- 09.12.2017 Ройал Антверпен 1:0 Мускрон-Перювельз ПДА
- 03.12.2017 Стандард 1:1 Ройал Антверпен ПДА
- 29.11.2017 Кортрейк 4:2 Ройал Антверпен К
- 25.11.2017 Ройал Антверпен 0:0 Мехелен ПДА
- 18.11.2017 Эйпен 0:1 Ройал Антверпен ПДА
- 05.11.2017 Ройал Антверпен 1:3 Шарлеруа ПДА
- 29.10.2017 Мускрон-Перювельз 2:2 Ройал Антверпен ПДА
- 26.10.2017 Ройал Антверпен 0:0 Стандард ПДА
- 22.10.2017 Брюгге 1:0 Ройал Антверпен ПДА
- 15.10.2017 Ройал Антверпен 3:0 Зульте-Варегем ПДА
- 30.09.2017 Васланд-Беверен 3:0 Ройал Антверпен ПДА
Последние игры между собой
Кортрейк: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Ройал Антверпен: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
- 29.11.2017 Кортрейк 4:2 Ройал Антверпен Кубок
- 22.09.2017 Ройал Антверпен 3:0 Кортрейк Первый дивизион А
- 16.07.2016 Ройал Антверпен 0:1 Кортрейк Товарищеские матчи. Клубы
- 14.07.2015 Ройал Антверпен 0:1 Кортрейк Товарищеские матчи. Клубы
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|25
|18
|4
|3
|61 - 28
|58
|2.
|Шарлеруа
|25
|13
|8
|4
|43 - 25
|47
|3.
|Андерлехт
|26
|13
|7
|6
|39 - 35
|46
|4.
|Гент
|26
|12
|7
|7
|37 - 20
|43
|5.
|Генк
|26
|9
|10
|7
|36 - 32
|37
|6.
|Ройал Антверпен
|26
|9
|10
|7
|35 - 34
|37
|7.
|Кортрейк
|26
|10
|6
|10
|38 - 36
|36
|8.
|Васланд-Беверен
|25
|9
|6
|10
|46 - 43
|33
|9.
|Стандард
|25
|8
|9
|8
|31 - 32
|33
|10.
|Сент-Трюйден
|26
|8
|9
|9
|28 - 38
|33
|11.
|Мускрон-Перювельз
|25
|8
|5
|12
|31 - 42
|29
|12.
|Остенде
|26
|8
|5
|13
|35 - 36
|29
|13.
|Зульте-Варегем
|26
|8
|4
|14
|39 - 47
|28
|14.
|Локерен
|25
|7
|6
|12
|28 - 41
|27
|15.
|Мехелен
|26
|5
|7
|14
|24 - 43
|22
|16.
|Эйпен
|26
|4
|9
|13
|31 - 50
|21
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Баяль-Салль Мустафа получил желтую карточку от судьи
87'
Кортрейк делает замену. Шевалье Тедди уходит с поля, а Папацоглу Афанассиос выходит на его замену.
83'
77'
Абран Ромен получил желтую карточку от судьи
75'
Кортрейк делает замену. Пербе Жереми уходит с поля, а Кристофер Лепуан выходит на его замену.
73'
Ройал Антверпен делает замену. Уларе Обби уходит с поля, а Овусу Вильям выходит на его замену.
69'
65'
Ройал Антверпен делает замену. Родригеш Иву уходит с поля, а Абран Ромен выходит на его замену.
46'
Ройал Антверпен делает замену. Ятабаре Самбу уходит с поля, а Питройпа Джонатан выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
38'
26'
Кортрейк делает замену. Азуни Ларри уходит с поля, а Вербоом Бриан выходит на его замену.
20'
Г О О О О Л - Уали Идир бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guldensporenstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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