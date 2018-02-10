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  5. Первый дивизион А
2017-2018
Стадион:
Кортрейк
4:0
Конец матча
Ройал Антверпен
0'
1:0
20' Гол
Уали Идир
2:0
38' Гол
Шевалье Тедди
3:0
69' Гол
Шевалье Тедди
77' Желтая карточка
Абран Ромен
4:0
83' Гол
Шевалье Тедди
88' Желтая карточка
Баяль-Салль Мустафа
90'+1
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
88'
Баяль-Салль Мустафа получил желтую карточку от судьи
87'
Кортрейк делает замену. Шевалье Тедди уходит с поля, а Папацоглу Афанассиос выходит на его замену.
Описание гола
83'
Г О О О О Л - Шевалье Тедди бьет в цель!
Желтая карточка
77'
Абран Ромен получил желтую карточку от судьи
75'
Кортрейк делает замену. Пербе Жереми уходит с поля, а Кристофер Лепуан выходит на его замену.

73'
Ройал Антверпен делает замену. Уларе Обби уходит с поля, а Овусу Вильям выходит на его замену.
Описание гола
69'
Г О О О О Л - Шевалье Тедди бьет в цель!
65'
Ройал Антверпен делает замену. Родригеш Иву уходит с поля, а Абран Ромен выходит на его замену.
46'
Ройал Антверпен делает замену. Ятабаре Самбу уходит с поля, а Питройпа Джонатан выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
38'
Г О О О О Л - Шевалье Тедди бьет в цель!
26'
Кортрейк делает замену. Азуни Ларри уходит с поля, а Вербоом Бриан выходит на его замену.
Описание гола
20'
Г О О О О Л - Уали Идир бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guldensporenstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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