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2017-2018
Стадион: Кристал-арена
3:1
Конец матча
1:0
17' ГолКарелис Никос
1:1
32' ПенальтиХарбауи Хамди
41' Желтая карточкаМарк Дамьен
45' Желтая карточкаУолш Сэнди
2:1
59' ГолБуффель Томас
67' Желтая карточкаДумбия Идрисса
75' Желтая карточкаНдонгаля Дьемерси
84' Желтая карточкаВаутерс Дрис
89' Желтая карточкаХарбауи Хамди
3:1
90' ГолПосуэло Алехандро
|
17'
1:0
32'
1:1
41'
45'
59'
2:1
67'
84'
89'
90'
3:1
Состав команд
45
Joseph
Aidoo
15
Коллей
Омар
17
Сек
Ибраима
14
Уолш
Сэнди
10
Кайя
Онур
95
Бонгонда
Тео
Генк 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Вукович Дэнни Вратарь
- 31 Joakim Maehle Защитник
- 45 Joseph Aidoo Защитник
- 15 Коллей Омар Защитник
- 3 Настич Боян Защитник
- 4 Ваутерс Дрис Полузащитник
- 17 Сек Ибраима Полузащитник
- 19 Буффель Томас Полузащитник
- 24 Посуэло Алехандро Полузащитник
- 10 Саматта Мбвана Полузащитник
- 7 Карелис Никос Нападающий
- Запасные игроки
- 40 Куке Гетан Вратарь
- 6 Деваст Себастьен Защитник
- 21 Уронен Йере Защитник
- 77 Ндонгаля Дьемерси Полузащитник
- 22 Шрейверс Сьебе Полузащитник
- 18 Малиновский Руслан Полузащитник
- 9 Ингвартсен Маркус Нападающий
- Главный тренер: Philippe Clement
Зульте-Варегем 4-1-4-1
- Основной состав
- 1 Sammy Bossuyt Вратарь
- 14 Уолш Сэнди Защитник
- 6 Дерейк Тимоти Защитник
- 24 Бьердаль Йохан-Ледре Защитник
- 31 Хамалайнен Брайан Защитник
- 5 Марк Дамьен Полузащитник
- 99 Олайинка Питер Полузащитник
- 10 Кайя Онур Полузащитник
- 43 Копман Сандер Полузащитник
- 95 Бонгонда Тео Полузащитник
- 9 Харбауи Хамди Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Бостин Луи Вратарь
- 3 Бодри Марвин Защитник
- 20 Думбия Идрисса Полузащитник
- 8 Де Метс Гертьян Полузащитник
- 33 Шапоньич Иван Нападающий
- 11 Де Паув Нилл Нападающий
- 7 Лейя-Исека Аарон Нападающий
- Главный тренер: Дюри Франки
Предыдущие игры
Генк (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 06.02.2018 Генк 1:0 Кортрейк К
- 03.02.2018 Мускрон-Перювельз 0:1 Генк ПДА
- 30.01.2018 Кортрейк 3:2 Генк К
- 27.01.2018 Генк 1:1 Сент-Трюйден ПДА
- 24.01.2018 Локерен 1:2 Генк ПДА
- 21.01.2018 Генк 0:1 Андерлехт ПДА
- 16.01.2018 Остенде 1:2 Генк ПДА
- 11.01.2018 Генк 0:2 Арминия ТМК
- 07.01.2018 Шальке 04 2:1 Генк ТМК
- 23.12.2017 Генк 2:3 Кортрейк ПДА
- 17.12.2017 Шарлеруа 1:1 Генк ПДА
- 13.12.2017 Генк 3:3 Васланд-Беверен К
- 09.12.2017 Генк 1:1 Эйпен ПДА
- 02.12.2017 Мехелен 3:2 Генк ПДА
- 29.11.2017 Мехелен 1:1 Генк К
- 26.11.2017 Генк 0:2 Стандард ПДА
- 19.11.2017 Зульте-Варегем 0:1 Генк ПДА
- 04.11.2017 Генк 0:0 Локерен ПДА
- 28.10.2017 Кортрейк 0:0 Генк ПДА
- 25.10.2017 Генк 2:0 Брюгге ПДА
Зульте-Варегем (последние 20 матчей: +5 =3 -12)
- 04.02.2018 Зульте-Варегем 1:1 Остенде ПДА
- 27.01.2018 Васланд-Беверен 2:2 Зульте-Варегем ПДА
- 23.01.2018 Зульте-Варегем 2:1 Стандард ПДА
- 20.01.2018 Мехелен 0:2 Зульте-Варегем ПДА
- 08.01.2018 Боруссия Д 3:2 Зульте-Варегем ТМК
- 26.12.2017 Зульте-Варегем 0:4 Шарлеруа ПДА
- 23.12.2017 Мускрон-Перювельз 2:1 Зульте-Варегем ПДА
- 17.12.2017 Зульте-Варегем 1:2 Ройал Антверпен ПДА
- 10.12.2017 Сент-Трюйден 1:1 Зульте-Варегем ПДА
- 07.12.2017 Зульте-Варегем 3:2 Лацио ЛЕ
- 03.12.2017 Зульте-Варегем 0:1 Гент ПДА
- 30.11.2017 Зульте-Варегем 2:3 Брюгге К
- 26.11.2017 Брюгге 3:2 Зульте-Варегем ПДА
- 23.11.2017 Ницца 3:1 Зульте-Варегем ЛЕ
- 19.11.2017 Зульте-Варегем 0:1 Генк ПДА
- 05.11.2017 Остенде 4:2 Зульте-Варегем ПДА
- 02.11.2017 Витесс 0:2 Зульте-Варегем ЛЕ
- 28.10.2017 Зульте-Варегем 2:1 Мехелен ПДА
- 25.10.2017 Андерлехт 2:0 Зульте-Варегем ПДА
- 22.10.2017 Зульте-Варегем 2:5 Васланд-Беверен ПДА
Последние игры между собой
Генк: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Зульте-Варегем: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
- 19.11.2017 Зульте-Варегем 0:1 Генк Первый дивизион А
- 21.12.2016 Зульте-Варегем 1:0 Генк Лига Про
- 28.08.2016 Генк 1:0 Зульте-Варегем Лига Про
- 06.05.2016 Генк 2:0 Зульте-Варегем Лига Про
- 16.04.2016 Зульте-Варегем 1:2 Генк Лига Про
- 15.01.2016 Генк 2:1 Зульте-Варегем Лига Про
- 07.08.2015 Зульте-Варегем 0:0 Генк Лига Про
- 09.05.2015 Зульте-Варегем 2:3 Генк Лига Жюпиле
- 03.04.2015 Генк 1:0 Зульте-Варегем Лига Жюпиле
- 07.03.2015 Генк 3:2 Зульте-Варегем Лига Жюпиле
- 31.10.2014 Зульте-Варегем 2:0 Генк Лига Жюпиле
- 25.04.2014 Зульте-Варегем 2:2 Генк Лига Жюпиле
- 29.03.2014 Генк 0:3 Зульте-Варегем Лига Жюпиле
- 19.01.2014 Зульте-Варегем 1:0 Генк Лига Жюпиле
- 15.09.2013 Генк 5:2 Зульте-Варегем Лига Жюпиле
- 03.05.2013 Зульте-Варегем 0:4 Генк Лига Жюпиле
- 07.04.2013 Генк 1:1 Зульте-Варегем Лига Жюпиле
- 16.01.2013 Генк 0:1 Зульте-Варегем Кубок Бельгии
- 16.12.2012 Зульте-Варегем 3:2 Генк Лига Жюпиле
- 13.12.2012 Зульте-Варегем 0:5 Генк Кубок Бельгии
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|25
|18
|4
|3
|61 - 28
|58
|2.
|Шарлеруа
|25
|13
|8
|4
|43 - 25
|47
|3.
|Андерлехт
|25
|13
|7
|5
|39 - 33
|46
|4.
|Гент
|25
|11
|7
|7
|34 - 20
|40
|5.
|Ройал Антверпен
|25
|9
|10
|6
|35 - 30
|37
|6.
|Генк
|26
|9
|10
|7
|36 - 32
|37
|7.
|Васланд-Беверен
|25
|9
|6
|10
|46 - 43
|33
|8.
|Кортрейк
|25
|9
|6
|10
|34 - 36
|33
|9.
|Стандард
|25
|8
|9
|8
|31 - 32
|33
|10.
|Сент-Трюйден
|25
|8
|9
|8
|28 - 35
|33
|11.
|Мускрон-Перювельз
|25
|8
|5
|12
|31 - 42
|29
|12.
|Зульте-Варегем
|26
|8
|4
|14
|39 - 47
|28
|13.
|Локерен
|25
|7
|6
|12
|28 - 41
|27
|14.
|Остенде
|25
|7
|5
|13
|33 - 36
|26
|15.
|Эйпен
|25
|4
|9
|12
|31 - 49
|21
|16.
|Мехелен
|25
|4
|7
|14
|23 - 43
|19
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Посуэло Алехандро бьет в цель!
89'
Харбауи Хамди получил желтую карточку от судьи
87'
Зульте-Варегем делает замену. Уолш Сэнди уходит с поля, а Лейя-Исека Аарон выходит на его замену.
86'
Генк делает замену. Карелис Никос уходит с поля, а Малиновский Руслан выходит на его замену.
84'
Ваутерс Дрис получил желтую карточку от судьи
79'
Генк делает замену. Joakim Maehle уходит с поля, а Уронен Йере выходит на его замену.
75'
Ндонгаля Дьемерси получил желтую карточку от судьи
67'
Зульте-Варегем делает замену. Марк Дамьен уходит с поля, а Де Метс Гертьян выходит на его замену.
67'
Думбия Идрисса получил желтую карточку от судьи
64'
Зульте-Варегем делает замену. Бонгонда Тео уходит с поля, а Думбия Идрисса выходит на его замену.
59'
Г О О О О Л - Буффель Томас бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Уолш Сэнди получил желтую карточку от судьи
41'
Марк Дамьен получил желтую карточку от судьи
36'
Генк делает замену. Саматта Мбвана уходит с поля, а Ндонгаля Дьемерси выходит на его замену.
32'
Г О О О О Л - Харбауи Хамди из команды Зульте-Варегем забивает с точки!
17'
Г О О О О Л - Карелис Никос бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Luminus Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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