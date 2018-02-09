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  5. Первый дивизион А
2017-2018
Стадион:
Генк
3:1
Конец матча
Зульте-Варегем
0'
1:0
17' Гол
Карелис Никос
1:1
32' Пенальти
Харбауи Хамди
41' Желтая карточка
Марк Дамьен
45' Желтая карточка
Уолш Сэнди
2:1
59' Гол
Буффель Томас
67' Желтая карточка
Думбия Идрисса
75' Желтая карточка
Ндонгаля Дьемерси
84' Желтая карточка
Ваутерс Дрис
89' Желтая карточка
Харбауи Хамди
3:1
90' Гол
Посуэло Алехандро
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Посуэло Алехандро бьет в цель!
Желтая карточка
89'
Харбауи Хамди получил желтую карточку от судьи
87'
Зульте-Варегем делает замену. Уолш Сэнди уходит с поля, а Лейя-Исека Аарон выходит на его замену.
86'
Генк делает замену. Карелис Никос уходит с поля, а Малиновский Руслан выходит на его замену.
Желтая карточка
84'
Ваутерс Дрис получил желтую карточку от судьи

79'
Генк делает замену. Joakim Maehle уходит с поля, а Уронен Йере выходит на его замену.
Желтая карточка
75'
Ндонгаля Дьемерси получил желтую карточку от судьи
67'
Зульте-Варегем делает замену. Марк Дамьен уходит с поля, а Де Метс Гертьян выходит на его замену.
Желтая карточка
67'
Думбия Идрисса получил желтую карточку от судьи
64'
Зульте-Варегем делает замену. Бонгонда Тео уходит с поля, а Думбия Идрисса выходит на его замену.
Описание гола
59'
Г О О О О Л - Буффель Томас бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Уолш Сэнди получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
41'
Марк Дамьен получил желтую карточку от судьи
36'
Генк делает замену. Саматта Мбвана уходит с поля, а Ндонгаля Дьемерси выходит на его замену.
Описание гола
32'
Г О О О О Л - Харбауи Хамди из команды Зульте-Варегем забивает с точки!
Описание гола
17'
Г О О О О Л - Карелис Никос бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Luminus Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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