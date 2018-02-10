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2017-2018
Стадион: Аргосштадион Ахтер де Казерне
20' Желтая карточкаБлонделле Сибе
46' Желтая карточкаСхоофс Роб
1:0
72' ГолПедерсен Никлас
88' Желтая карточкаВаге Мусса
|
20'
46'
72'
1:0
88'
Состав команд
15
Цоцалич
Эдин
11
Ритс
Матс
40
Силла
Якуба
16
Схоофс
Роб
Мехелен 4-5-1
- Основной состав
- 26 Коосеманс Колин Вратарь
- 18 Багайоко Мамаду II Защитник
- 6 Caceres German Mera Защитник
- 15 Цоцалич Эдин Защитник
- 22 Elias Cobbaut Защитник
- 7 Tim Matthijs Полузащитник
- 11 Ритс Матс Полузащитник
- 40 Силла Якуба Полузащитник
- 16 Схоофс Роб Полузащитник
- 21 Тэнмон Клеман Полузащитник
- 27 Boureima Bande Нападающий
- Запасные игроки
- 49 Морис Антони Вратарь
- 2 Laurens Paulussens Защитник
- 28 Камю Фабьен Полузащитник
- 19 Бечирай Фатос Нападающий
- 10 Коловос Димитрис Нападающий
- 9 Педерсен Никлас Нападающий
- 30 Hannes Smolders
- Главный тренер: Деннис Ван Вийк
Эйпен 5-3-2
- Основной состав
- 1 Ван Кромбрюгге Хендрик Вратарь
- 23 Mickael Tirpan Защитник
- 4 Лотье Жордан Защитник
- Пейбернес Матьё Защитник
- 8 Амани Жан Защитник
- 22 Блонделле Сибе Защитник
- 10 Гарсия Луис IV Полузащитник
- 6 Мулумба Реми Полузащитник
- 28 Оканси Эрик Полузащитник
- 9 Лей Мбай Нападающий
- 19 Распентино Флориан Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Ниассе Бабакар Вратарь
- 15 Ваге Мусса Защитник
- 5 Дьянь Дьяванду Защитник
- 44 Вальенте Марк Полузащитник
- 18 Nils Schouterden Полузащитник
- 14 Alessio Castro-Montes Полузащитник
- 20 Yuta Toyokawa
- Главный тренер: Claude Makelele
Предыдущие игры
Мехелен (последние 20 матчей: +4 =4 -12)
- 04.02.2018 Андерлехт 2:2 Мехелен ПДА
- 26.01.2018 Мехелен 0:2 Мускрон-Перювельз ПДА
- 23.01.2018 Сент-Трюйден 2:0 Мехелен ПДА
- 20.01.2018 Мехелен 0:2 Зульте-Варегем ПДА
- 10.01.2018 Мехелен 2:2 Ингольштадт ТМК
- 10.01.2018 Мехелен 2:1 Оснабрюк ТМК
- 26.12.2017 Локерен 2:0 Мехелен ПДА
- 20.12.2017 Мехелен 0:3 Брюгге ПДА
- 16.12.2017 Кортрейк 2:0 Мехелен ПДА
- 09.12.2017 Остенде 0:1 Мехелен ПДА
- 02.12.2017 Мехелен 3:2 Генк ПДА
- 29.11.2017 Мехелен 1:1 Генк К
- 25.11.2017 Ройал Антверпен 0:0 Мехелен ПДА
- 17.11.2017 Шарлеруа 2:0 Мехелен ПДА
- 04.11.2017 Мехелен 2:0 Кортрейк ПДА
- 28.10.2017 Зульте-Варегем 2:1 Мехелен ПДА
- 24.10.2017 Мехелен 0:2 Локерен ПДА
- 21.10.2017 Эйпен 4:1 Мехелен ПДА
- 13.10.2017 Мехелен 3:4 Андерлехт ПДА
- 30.09.2017 Мускрон-Перювельз 2:2 Мехелен ПДА
Эйпен (последние 20 матчей: +4 =8 -8)
- 03.02.2018 Эйпен 1:1 Гент ПДА
- 27.01.2018 Кортрейк 0:0 Эйпен ПДА
- 24.01.2018 Эйпен 1:0 Шарлеруа ПДА
- 20.01.2018 Стандард 3:2 Эйпен ПДА
- 14.01.2018 Эйпен 2:0 Гуанчжоу Эвергранд ТМК
- 26.12.2017 Эйпен 1:0 Васланд-Беверен ПДА
- 22.12.2017 Андерлехт 1:0 Эйпен ПДА
- 16.12.2017 Эйпен 0:0 Сент-Трюйден ПДА
- 09.12.2017 Генк 1:1 Эйпен ПДА
- 03.12.2017 Эйпен 2:2 Брюгге ПДА
- 29.11.2017 Васланд-Беверен 2:0 Эйпен К
- 25.11.2017 Остенде 1:0 Эйпен ПДА
- 18.11.2017 Эйпен 0:1 Ройал Антверпен ПДА
- 04.11.2017 Сент-Трюйден 4:4 Эйпен ПДА
- 28.10.2017 Эйпен 2:3 Андерлехт ПДА
- 24.10.2017 Гент 3:0 Эйпен ПДА
- 21.10.2017 Эйпен 4:1 Мехелен ПДА
- 14.10.2017 Шарлеруа 2:2 Эйпен ПДА
- 30.09.2017 Эйпен 3:3 Генк ПДА
- 23.09.2017 Мускрон-Перювельз 3:2 Эйпен ПДА
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|25
|18
|4
|3
|61 - 28
|58
|2.
|Шарлеруа
|25
|13
|8
|4
|43 - 25
|47
|3.
|Андерлехт
|26
|13
|7
|6
|39 - 35
|46
|4.
|Гент
|26
|12
|7
|7
|37 - 20
|43
|5.
|Генк
|26
|9
|10
|7
|36 - 32
|37
|6.
|Ройал Антверпен
|26
|9
|10
|7
|35 - 34
|37
|7.
|Кортрейк
|26
|10
|6
|10
|38 - 36
|36
|8.
|Васланд-Беверен
|25
|9
|6
|10
|46 - 43
|33
|9.
|Стандард
|25
|8
|9
|8
|31 - 32
|33
|10.
|Сент-Трюйден
|26
|8
|9
|9
|28 - 38
|33
|11.
|Мускрон-Перювельз
|25
|8
|5
|12
|31 - 42
|29
|12.
|Остенде
|26
|8
|5
|13
|35 - 36
|29
|13.
|Зульте-Варегем
|26
|8
|4
|14
|39 - 47
|28
|14.
|Локерен
|25
|7
|6
|12
|28 - 41
|27
|15.
|Мехелен
|26
|5
|7
|14
|24 - 43
|22
|16.
|Эйпен
|26
|4
|9
|13
|31 - 50
|21
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Ваге Мусса получил желтую карточку от судьи
84'
Мехелен делает замену. Тэнмон Клеман уходит с поля, а Laurens Paulussens выходит на его замену.
72'
Г О О О О Л - Педерсен Никлас бьет в цель!
67'
Эйпен делает замену. Распентино Флориан уходит с поля, а Нильс Схоутерден выходит на его замену.
66'
Мехелен делает замену. Схоофс Роб уходит с поля, а Камю Фабьен выходит на его замену.
57'
Эйпен делает замену. Пейбернес Матьё уходит с поля, а Ваге Мусса выходит на его замену.
56'
Мехелен делает замену. Тим Маттийс уходит с поля, а Педерсен Никлас выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
37'
Эйпен делает замену. Блонделле Сибе уходит с поля, а Вальенте Марк выходит на его замену.
20'
Блонделле Сибе получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Argosstadion Achter de Kazerne. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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