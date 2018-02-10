  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Бельгия
  5. Первый дивизион А
2017-2018
Стадион:
Мехелен
1:0
Конец матча
Эйпен
0'
20' Желтая карточка
Блонделле Сибе
46' Желтая карточка
Схоофс Роб
1:0
72' Гол
Педерсен Никлас
88' Желтая карточка
Ваге Мусса
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
88'
Ваге Мусса получил желтую карточку от судьи
84'
Мехелен делает замену. Тэнмон Клеман уходит с поля, а Laurens Paulussens выходит на его замену.
Описание гола
72'
Г О О О О Л - Педерсен Никлас бьет в цель!
67'
Эйпен делает замену. Распентино Флориан уходит с поля, а Нильс Схоутерден выходит на его замену.
66'
Мехелен делает замену. Схоофс Роб уходит с поля, а Камю Фабьен выходит на его замену.

57'
Эйпен делает замену. Пейбернес Матьё уходит с поля, а Ваге Мусса выходит на его замену.
56'
Мехелен делает замену. Тим Маттийс уходит с поля, а Педерсен Никлас выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
37'
Эйпен делает замену. Блонделле Сибе уходит с поля, а Вальенте Марк выходит на его замену.
Желтая карточка
20'
Блонделле Сибе получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Argosstadion Achter de Kazerne. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация