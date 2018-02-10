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Стадион: Stadion Energa Gdansk
1:1
Конец матча
0:1
15' ГолCarlitos XII
1:1
33' ГолПешко Славомир
|
15'
0:1
33'
1:1
Состав команд
30
Joao
Nunes
19
Пайшау
Марку
19
Цывка
Томаш
10
Carlitos
XII
Лехия Гданьск 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Куцяк Душан Вратарь
- 41 Столярски Павел Защитник
- 30 Joao Nunes Защитник
- 4 Gerson Guimaraes Защитник
- 22 Младенович Филип Защитник
- 21 Пешко Славомир Полузащитник
- 20 Adam Chrzanowski Полузащитник
- 6 Славчев Симеон Полузащитник
- 35 Лукашик Даниэль Полузащитник
- 28 Пайшау Флавиу Полузащитник
- 19 Пайшау Марку Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Зеленика Оливер Вратарь
- 5 Витория Стивен Защитник
- 16 Борысюк Ариэль Полузащитник
- 2 Милош Мато Полузащитник
- 7 Красич Милош Полузащитник
- 99 Мацержински Пшемислав Нападающий
- 96 Де Оливейра Жоао Нападающий
- Главный тренер: Adam Owen
Висла Краков 4-3-3
- Основной состав
- 22 Michal Buchalik Вратарь
- 5 Бартковски Якуб Защитник
- 15 Zoran Arsenic Защитник
- 27 Василевски Марцин Защитник
- 4 Садлок Мацей Защитник
- 7 Льонч Поль Полузащитник
- 16 Митрович Никола Полузащитник
- 19 Цывка Томаш Полузащитник
- 9 Богуски Рафал Нападающий
- 10 Carlitos XII Нападающий
- 88 Малецки Патрик Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Хулиан Диас Вратарь
- 6 Гловацки Аркадиуш Защитник
- 29 Палчич Матей Защитник
- 8 Tibor Halilovic Полузащитник
- 11 Имас Хесус Полузащитник
- 71 Баланюк Денис Нападающий
- 24 Коларж Марко Нападающий
- Главный тренер: Каррильо Жоан
Предыдущие игры
Лехия Гданьск (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 16.12.2017 Сандецья 2:2 Лехия Гданьск Э
- 13.12.2017 Лехия Гданьск 1:3 Погонь Щецин Э
- 08.12.2017 Гурник Забже 1:1 Лехия Гданьск Э
- 01.12.2017 Лехия Гданьск 3:1 Шлёнск Э
- 24.11.2017 Краковия 2:1 Лехия Гданьск Э
- 18.11.2017 Лехия Гданьск 3:0 Висла Э
- 03.11.2017 Арка Гдыня 0:1 Лехия Гданьск Э
- 30.10.2017 Лехия Гданьск 0:5 Корона Кельце Э
- 21.10.2017 Лехия Гданьск 3:3 Лех Э
- 15.10.2017 Легия 1:0 Лехия Гданьск Э
- 30.09.2017 Лехия Гданьск 1:0 Заглембе Любин Э
- 23.09.2017 Нецеча 2:1 Лехия Гданьск Э
- 18.09.2017 Лехия Гданьск 3:3 Ягеллония Э
- 11.09.2017 Пяст 1:2 Лехия Гданьск Э
- 26.08.2017 Висла Краков 1:1 Лехия Гданьск Э
- 18.08.2017 Лехия Гданьск 2:3 Сандецья Э
- 14.08.2017 Погонь Щецин 0:0 Лехия Гданьск Э
- 09.08.2017 Бытовия 1:0 Лехия Гданьск К
- 05.08.2017 Лехия Гданьск 1:1 Гурник Забже Э
- 28.07.2017 Шлёнск 3:2 Лехия Гданьск Э
Висла Краков (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 17.12.2017 Висла Краков 1:2 Заглембе Любин Э
- 13.12.2017 Краковия 1:4 Висла Краков Э
- 10.12.2017 Висла Краков 0:1 Висла Э
- 03.12.2017 Висла Краков 2:3 Гурник Забже Э
- 27.11.2017 Нецеча 3:3 Висла Краков Э
- 17.11.2017 Висла Краков 1:0 Погонь Щецин Э
- 04.11.2017 Висла Краков 3:0 Сандецья Э
- 27.10.2017 Лех 1:1 Висла Краков Э
- 22.10.2017 Висла Краков 0:1 Легия Э
- 14.10.2017 Шлёнск 0:2 Висла Краков Э
- 30.09.2017 Висла Краков 0:0 Ягеллония Э
- 23.09.2017 Корона Кельце 2:1 Висла Краков Э
- 20.09.2017 Корона Кельце 1:0 Висла Краков К
- 16.09.2017 Висла Краков 2:0 Пяст Э
- 08.09.2017 Арка Гдыня 3:1 Висла Краков Э
- 26.08.2017 Висла Краков 1:1 Лехия Гданьск Э
- 21.08.2017 Заглембе Любин 3:0 Висла Краков Э
- 12.08.2017 Висла Краков 2:1 Краковия Э
- 08.08.2017 Висла Краков 2:1 Висла К
- 04.08.2017 Висла 0:1 Висла Краков Э
Последние игры между собой
Лехия Гданьск: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Висла Краков: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
- 26.08.2017 Висла Краков 1:1 Лехия Гданьск Экстракласса
- 06.05.2017 Висла Краков 0:1 Лехия Гданьск Экстракласса. Группа А
- 03.12.2016 Висла Краков 3:0 Лехия Гданьск Экстракласса
- 30.07.2016 Лехия Гданьск 3:1 Висла Краков Экстракласса
- 12.12.2015 Лехия Гданьск 2:0 Висла Краков Экстракласса
- 16.08.2015 Висла Краков 3:3 Лехия Гданьск Экстракласса
- 15.05.2015 Лехия Гданьск 2:2 Висла Краков Ekstraklasa Final Round
- 13.02.2015 Лехия Гданьск 1:0 Висла Краков Экстракласса
- 17.08.2014 Висла Краков 3:1 Лехия Гданьск Экстракласса
- 28.05.2014 Лехия Гданьск 2:2 Висла Краков Экстракласса
- 28.02.2014 Лехия Гданьск 0:0 Висла Краков Экстракласса
- 22.10.2013 Висла Краков 0:1 Лехия Гданьск Кубок Польши
- 24.09.2013 Висла Краков 3:0 Лехия Гданьск Экстракласса
- 01.04.2013 Лехия Гданьск 0:0 Висла Краков Экстракласса
- 22.09.2012 Висла Краков 1:0 Лехия Гданьск Экстракласса
- 03.03.2012 Лехия Гданьск 0:2 Висла Краков Экстракласса
- 27.08.2011 Висла Краков 0:1 Лехия Гданьск Экстракласса
- 08.05.2011 Лехия Гданьск 0:3 Висла Краков Экстракласса
- 23.10.2010 Висла Краков 5:2 Лехия Гданьск Экстракласса
- 23.03.2010 Висла Краков 1:3 Лехия Гданьск Кубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|22
|13
|2
|7
|31 - 23
|41
|2.
|Ягеллония
|21
|10
|6
|5
|29 - 24
|36
|3.
|Лех
|21
|9
|9
|3
|30 - 16
|36
|4.
|Гурник Забже
|22
|10
|6
|6
|42 - 36
|36
|5.
|Висла
|22
|10
|3
|9
|30 - 29
|33
|6.
|Висла Краков
|22
|9
|5
|8
|31 - 27
|32
|7.
|Заглембе Любин
|22
|8
|8
|6
|33 - 27
|32
|8.
|Арка Гдыня
|21
|8
|7
|6
|26 - 20
|31
|9.
|Корона Кельце
|21
|8
|7
|6
|32 - 28
|31
|10.
|Шлёнск
|22
|7
|6
|9
|27 - 33
|27
|11.
|Лехия Гданьск
|22
|6
|8
|8
|31 - 34
|26
|12.
|Краковия
|22
|6
|7
|9
|30 - 33
|25
|13.
|Нецеча
|21
|5
|6
|10
|23 - 33
|21
|14.
|Сандецья
|22
|4
|9
|9
|21 - 34
|21
|15.
|Пяст
|21
|4
|8
|9
|22 - 31
|20
|16.
|Погонь Щецин
|22
|5
|5
|12
|25 - 35
|20
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Лехия Гданьск делает замену. Славчев Симеон уходит с поля, а Борысюк Ариэль выходит на его замену.
85'
Висла Краков делает замену. Цывка Томаш уходит с поля, а Коларж Марко выходит на его замену.
79'
Висла Краков делает замену. Богуски Рафал уходит с поля, а Tibor Halilovic выходит на его замену.
77'
Лехия Гданьск делает замену. Столярски Павел уходит с поля, а Милош Мато выходит на его замену.
73'
Лехия Гданьск делает замену. Младенович Филип уходит с поля, а Де Оливейра Жоао выходит на его замену.
61'
Висла Краков делает замену. Малецки Патрик уходит с поля, а Имас Хесус выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
33'
Г О О О О Л - Пешко Славомир бьет в цель!
15'
Г О О О О Л - Carlos Lopez бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Energa Gdansk. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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