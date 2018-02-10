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Стадион:
Лехия Гданьск
1:1
Конец матча
Висла Краков
0'
0:1
15' Гол
Carlitos XII
1:1
33' Гол
Пешко Славомир
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Лехия Гданьск делает замену. Славчев Симеон уходит с поля, а Борысюк Ариэль выходит на его замену.
85'
Висла Краков делает замену. Цывка Томаш уходит с поля, а Коларж Марко выходит на его замену.
79'
Висла Краков делает замену. Богуски Рафал уходит с поля, а Tibor Halilovic выходит на его замену.
77'
Лехия Гданьск делает замену. Столярски Павел уходит с поля, а Милош Мато выходит на его замену.
73'
Лехия Гданьск делает замену. Младенович Филип уходит с поля, а Де Оливейра Жоао выходит на его замену.

61'
Висла Краков делает замену. Малецки Патрик уходит с поля, а Имас Хесус выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
33'
Г О О О О Л - Пешко Славомир бьет в цель!
Описание гола
15'
Г О О О О Л - Carlos Lopez бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Energa Gdansk. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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