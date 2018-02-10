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Стадион: Stadion Florian Kryger
2:0
Перерыв
1:0
31' ГолЗволински Лукаш
2:0
44' ГолRicardo Nunes III
|
31'
1:0
44'
2:0
Состав команд
25
Двали
Лаша
14
Дрыгас
Камил
11
Делев
Спас
22
Мрац
Патрик
17
Adrian
Basta
38
Грич
Якуб
70
Бжиски
Томаш
Погонь Щецин 4-5-1
- Основной состав
- 1 Залушка Лукаш Вратарь
- 2 Рыпэ Корнел Защитник
- 23 Фойут Ярослав Защитник
- 25 Двали Лаша Защитник
- 77 Ricardo Nunes III Защитник
- 9 Фронччак Адам Полузащитник
- 4 Пётровски Якуб Полузащитник
- 6 Муравски Рафал Полузащитник
- 14 Дрыгас Камил Полузащитник
- 11 Делев Спас Полузащитник
- 93 Зволински Лукаш Нападающий
- Запасные игроки
- 53 Будзилек Лукаш Вратарь
- 21 Рудоль Себастьян Защитник
- 15 Hubert Matynia Защитник
- 10 Корт Давид Полузащитник
- 18 Букса Адам Нападающий
- 13 Расмуссен Мортен Нападающий
- 8 Dawid Blanik
- Главный тренер: Kosta Runjaic
Сандецья 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Michal Gliwa Вратарь
- 22 Мрац Патрик Защитник
- 28 Michal Piter-Bucko Защитник
- 5 Dawid Szufryn Защитник
- 17 Adrian Basta Защитник
- 38 Грич Якуб Полузащитник
- 7 Grzegorz Baran Полузащитник
- 8 Maciej Malkowski Полузащитник
- 10 Wojciech Trochim Полузащитник
- 70 Бжиски Томаш Полузащитник
- 26 Filip Piszczek Нападающий
- Запасные игроки
- 88 Петжкевич Давид Вратарь
- 6 Крачунов Пламен Защитник
- 2 Страус Йонатан Защитник
- 3 Lukas Kuban Полузащитник
- 18 Michal Galecki Полузащитник
- 21 Цетнарски Матеуш Полузащитник
- 20 Adrian Danek
- Главный тренер: Kazimierz Moskal
Предыдущие игры
Погонь Щецин (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 23.01.2018 Альтах 0:1 Погонь Щецин ТМК
- 16.12.2017 Погонь Щецин 1:0 Арка Гдыня Э
- 13.12.2017 Лехия Гданьск 1:3 Погонь Щецин Э
- 10.12.2017 Погонь Щецин 3:3 Заглембе Любин Э
- 01.12.2017 Ягеллония 1:0 Погонь Щецин Э
- 25.11.2017 Погонь Щецин 2:2 Пяст Э
- 17.11.2017 Висла Краков 1:0 Погонь Щецин Э
- 05.11.2017 Погонь Щецин 1:3 Легия Э
- 27.10.2017 Шлёнск 3:0 Погонь Щецин Э
- 21.10.2017 Погонь Щецин 2:3 Нецеча Э
- 16.10.2017 Краковия 3:0 Погонь Щецин Э
- 30.09.2017 Погонь Щецин 0:0 Корона Кельце Э
- 23.09.2017 Погонь Щецин 1:2 Гурник Забже Э
- 19.09.2017 Бытовия 0:0 Погонь Щецин К
- 16.09.2017 Висла 3:1 Погонь Щецин Э
- 10.09.2017 Погонь Щецин 0:0 Лех Э
- 27.08.2017 Сандецья 2:1 Погонь Щецин Э
- 19.08.2017 Арка Гдыня 0:3 Погонь Щецин Э
- 14.08.2017 Погонь Щецин 0:0 Лехия Гданьск Э
- 09.08.2017 Погонь Щецин 3:0 Лех К
Сандецья (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 16.12.2017 Сандецья 2:2 Лехия Гданьск Э
- 13.12.2017 Висла 2:2 Сандецья Э
- 08.12.2017 Сандецья 0:1 Ягеллония Э
- 02.12.2017 Сандецья 2:2 Легия Э
- 25.11.2017 Арка Гдыня 5:0 Сандецья Э
- 18.11.2017 Сандецья 0:0 Лех Э
- 04.11.2017 Висла Краков 3:0 Сандецья Э
- 28.10.2017 Сандецья 1:2 Гурник Забже Э
- 21.10.2017 Сандецья 1:1 Краковия Э
- 14.10.2017 Пяст 2:2 Сандецья Э
- 29.09.2017 Сандецья 1:1 Шлёнск Э
- 24.09.2017 Заглембе Любин 1:0 Сандецья Э
- 20.09.2017 Гурник Забже 3:2 Сандецья К
- 17.09.2017 Сандецья 1:0 Нецеча Э
- 09.09.2017 Корона Кельце 1:0 Сандецья Э
- 27.08.2017 Сандецья 2:1 Погонь Щецин Э
- 18.08.2017 Лехия Гданьск 2:3 Сандецья Э
- 12.08.2017 Сандецья 0:1 Висла Э
- 09.08.2017 Мидш 1:2 Сандецья К
- 06.08.2017 Ягеллония 1:3 Сандецья Э
Последние игры между собой
Погонь Щецин: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Сандецья: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|22
|13
|2
|7
|31 - 23
|41
|2.
|Ягеллония
|21
|10
|6
|5
|29 - 24
|36
|3.
|Лех
|21
|9
|9
|3
|30 - 16
|36
|4.
|Гурник Забже
|22
|10
|6
|6
|42 - 36
|36
|5.
|Висла
|22
|10
|3
|9
|30 - 29
|33
|6.
|Заглембе Любин
|22
|8
|8
|6
|33 - 27
|32
|7.
|Висла Краков
|21
|9
|4
|8
|30 - 26
|31
|8.
|Арка Гдыня
|21
|8
|7
|6
|26 - 20
|31
|9.
|Корона Кельце
|21
|8
|7
|6
|32 - 28
|31
|10.
|Шлёнск
|21
|7
|6
|8
|26 - 31
|27
|11.
|Лехия Гданьск
|21
|6
|7
|8
|30 - 33
|25
|12.
|Краковия
|21
|5
|7
|9
|28 - 32
|22
|13.
|Нецеча
|21
|5
|6
|10
|23 - 33
|21
|14.
|Сандецья
|0:2
|22
|4
|9
|9
|20 - 32
|21
|15.
|Пяст
|21
|4
|8
|9
|22 - 31
|20
|16.
|Погонь Щецин
|2:0
|22
|5
|5
|12
|23 - 34
|20
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Г О О О О Л - Ricardo Nunes бьет в цель!
31'
Г О О О О Л - Зволински Лукаш бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Florian Kryger. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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